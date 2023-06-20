デジタルツインで保証プロセスを改革

エンジニアリング（例：シミュレーションによる保証問題の回避）、製造（例：センサー・データ分析による故障の検出と防止）、販売（例：ソーシャル・メディア分析による傾向の検出）の各分野では、データ分析を活用することで多くのことが起こってきました。しかし、新しいテクノロジーの導入が新しい保証の改善慣行を支えたとしても、バリュー・チェーンを通じて故障の根本原因を逆に掘り下げるには、依然として大規模な作業が必要です。さらに、保証費用は引き続きサプライヤーに還元されます。

その理由は多岐にわたり、情報のサイロ化、データの欠落、データの所有権の不明瞭化などから、時代遅れの分析ツールや最近の製造4.0、スマート・ファクトリー、またはモノのインターネットのアプローチでは、これらの問題が完全かつ満足のいくものとして解決されません。

保証分析を改革してくれる新たに輝ける騎士が、デジタルツインなのです。というのも、デジタルツインは、さまざまなシステムを接続してさまざまなセンサーを接続する1回限りのプロジェクトではなく、プロセスだからです。より具体的に言うと、これは、設計、構築、販売、アフターサービスに至るバリュー・チェーンに沿った相互参照アラートなど、真の根本原因と検知を可能にする生きたプロセスなのです。情報を収集して接続し、相互参照可能にして、グループごとに分析できるようにします。

デジタルツインには、「故障部品は分かっており、この部品がどの車両に搭載されたかは大体分かっているが、どのサプライヤー・バッチに誤りがあったのかが分からないため、影響を受けた車両だけをリコールできず、影響を受けた可能性のあるすべての車両をリコールする必要がある」といった古くからある問題を解決する力があります。

車両のデジタルツインが設計およびエンジニアリングから運用ツインの製造に至る場合、保証の削減と保証の回避の両方に関するすべての情報をまとめて入手できます。

保証管理は継続的なプロセスであり、デジタルツインの幅広い可用性によって改革されます。