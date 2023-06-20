デジタルツインで保証プロセスを改革

『Warranty Week』によると、2021年に世界の自動車メーカーが支払った請求額は合計460億米ドルに上りました。540億米ドルの見越し計上が行われました。これは、エクスペリエンスに基づいて、今後の保証問題に備えて販売された1台あたり約630米ドルが保留されていることを意味します。バリュー・チェーン全体で欠陥が発生する可能性があるため、保証請求とそのコストを回避または削減することは大きな課題です。ここで、デジタルツインが役に立ちます。
無駄のない生産は、効率の向上、材料使用量の削減、コストの削減につながります。しかし、これは新たな未知の品質問題のリスクを高めることになり、したがって潜在的な保証トピックでもあります。車両に組み込まれたソフトウェアが増え、ソフトウェア関連の保証請求の割合は年々増加しています。現在必要なのは、新たな未確認の障害や問題をできるだけ早期に検知することです。
一般に、ソフトウェアの問題は無線経由で簡単に修正でき、リコールは必要ありません。これにより、顧客フレンドリーかつ効率的な方法でソフトウェア関連の保証トピックの総保証コストが削減されます。同時に、世界の請求額と発生件数の総量は、過去5年間で大きく変わっていません。これはどういう意味でしょうか。
世界の自動車OEMは常に保証の問題に直面しているため、保証管理機能は非常に成熟しています。トレンドを常に把握するためのソーシャル・メディア・データの組み込みから、工場の故障率を下げるためのIoT（モノのインターネット）データの利用まで、一部の業績の良い企業は、保証のテーマにデータを活用する方向性を主導しています。
当社の2020年IBVベンチマーク調査「データ駆動型保証改革」では、アジア太平洋、ヨーロッパ、米国、カナダの11の国または地域にわたる組織の保証管理を担当する300人の自動車業界のリーダーの回答に基づき、この点が強調されています。とりわけ、保証に関するKPIについて質問が行われました。フィードバックされたパフォーマンスの幅から、あらゆる企業にとって改善の余地があることが分かります。テクノロジーを早期に導入してパフォーマンスが高まっている企業であっても、データをより有効に活用する可能性はまだたくさんあります。
エンジニアリング（例：シミュレーションによる保証問題の回避）、製造（例：センサー・データ分析による故障の検出と防止）、販売（例：ソーシャル・メディア分析による傾向の検出）の各分野では、データ分析を活用することで多くのことが起こってきました。しかし、新しいテクノロジーの導入が新しい保証の改善慣行を支えたとしても、バリュー・チェーンを通じて故障の根本原因を逆に掘り下げるには、依然として大規模な作業が必要です。さらに、保証費用は引き続きサプライヤーに還元されます。
その理由は多岐にわたり、情報のサイロ化、データの欠落、データの所有権の不明瞭化などから、時代遅れの分析ツールや最近の製造4.0、スマート・ファクトリー、またはモノのインターネットのアプローチでは、これらの問題が完全かつ満足のいくものとして解決されません。
保証分析を改革してくれる新たに輝ける騎士が、デジタルツインなのです。というのも、デジタルツインは、さまざまなシステムを接続してさまざまなセンサーを接続する1回限りのプロジェクトではなく、プロセスだからです。より具体的に言うと、これは、設計、構築、販売、アフターサービスに至るバリュー・チェーンに沿った相互参照アラートなど、真の根本原因と検知を可能にする生きたプロセスなのです。情報を収集して接続し、相互参照可能にして、グループごとに分析できるようにします。
デジタルツインには、「故障部品は分かっており、この部品がどの車両に搭載されたかは大体分かっているが、どのサプライヤー・バッチに誤りがあったのかが分からないため、影響を受けた車両だけをリコールできず、影響を受けた可能性のあるすべての車両をリコールする必要がある」といった古くからある問題を解決する力があります。
車両のデジタルツインが設計およびエンジニアリングから運用ツインの製造に至る場合、保証の削減と保証の回避の両方に関するすべての情報をまとめて入手できます。
保証管理は継続的なプロセスであり、デジタルツインの幅広い可用性によって改革されます。
