石油・ガス業界がデジタルツイン・テクノロジーを活用できる10の方法

配管システムを調べ、タブレットでデータを確認するエンジニア

Chrystal R. China

石油・ガス業界は何十年もの間、世界経済の根幹を担っています。しかし、市場の不安定さ、環境問題、業務の非効率性といった課題もあり、これらの業種はそれに適応し、革新することを求められています。デジタルツインの使用は、そのようなイノベーションの1つです。

デジタル・トランスフォーメーションの時代に、デジタルツインはエネルギー生産の課題に対する強力なソリューションとして台頭しています。産業用 IoT (モノのインターネット) から生まれた進歩であるデジタルツイン テクノロジーは、プロバイダーによる資産管理の合理化、パフォーマンスの最適化、運用コストと計画外のダウンタイムの削減を支援することで、石油およびガス業界の状況を大きく変えています。

デジタルツインとは

デジタルツインは、物理的なオブジェクトまたはシステムの動作をリアルタイムでシミュレートする動的な仮想表現です。リアルタイムの運用データ、履歴情報、高度なアルゴリズムを包括的なデジタル・モデルに統合することで、デジタルツインは将来の行動を予測し、業務効率を向上させ、実際の取引担当者の行動について前例のない洞察を可能にします。

石油・ガス業界におけるデジタルツイン

デジタルツインは、最初はNASAが宇宙ミッションの準備として使用しましたが、そのユースケースは多岐にわたり、特に石油・ガス事業者向けに広がっています。デジタルツイン テクノロジーにより、次のことが可能になります。

  1. 予知保全:石油・ガス業界におけるデジタルツインの最も有益な応用例の 1 つは、予知保全(PdM) です。この文脈では、保守チームは設備または機械のデジタルツインを作成します。ツインは物理資産から継続的にデータを収集し、予測分析と機械学習(ML) アルゴリズムを使用して将来の性能を予測します。設備の性能を常に監視し、仮想の対応物と比較することで、オペレーターは潜在的な障害や故障を予測できます。
  2. 効率的で安全なオペレーション: デジタルツイン・テクノロジーはオペレーションの効率を大幅に向上させます。デジタルツインはさまざまな運用シナリオをシミュレートできるため、チームはさまざまな運用パラメーターが性能にどのように影響するかを理解できます。そして、その情報をオペレーションの最適化、効率化、生産性向上に役立てることができます。たとえば、石油抽出プロセスのデジタルツインは、オペレーターがボトルネックを特定し、抽出速度を最適化するのに役立ちます。
  3. 資産の最適化: デジタルツインにより、事業者はクリティカルな資産を最大限に活用できます。石油貯留層のデジタルツインは、事業者が貯留層の挙動をよりよく理解し、石油掘削ストラテジーをより効果的に計画するのに役立ちます。このアプローチは、成果として抽出率が向上し、企業の収益性が向上します。
  4. 安全性と緊急事態への備え: 石油・ガス業界において安全性は大きな懸念事項ですが、デジタルツインによって無数の方法で安全性を強化できます。デジタルツインは、オペレーターが運用手順を最適化し、潜在的な危険を軽減するのに役立つさまざまなシナリオをシミュレートします。たとえば、石油パイプライン・システムのデジタルツインは、潜在的な漏洩や破損を予見するのに役立ち、危険な誤動作が発生する前にオペレーターがパイプラインを修理できるようにします。デジタルツインは従業員のトレーニングにも使用でき、リスクのない環境で危険な状況を現実的にシミュレートすることで、スタッフが新しいスキルと手順を学び、安全な緊急事態に対応する方法を知ることができます。
  5. サステナビリティー：石油・ガス業界は、環境への影響を軽減する必要に迫られています。デジタルツインは、この取り組みにおいて非常に貴重なツールです。オペレーションとその環境への影響をシミュレーションすることで、企業は排出量を削減し、廃棄物を管理し、環境規制を遵守するためのストラテジーを策定できます。デジタルツインは、新しい規制やテクノロジーの影響をシミュレートすることもできるため、業界がテクノロジーの進歩と普及に合わせて次に進むのに役立ちます。
  6. 掘削オペレーションの最適化: 掘削オペレーションは複雑でコストがかかります。デジタルツインは、さまざまな掘削シナリオをシミュレーションし、最適なストラテジーに関する洞察を提供することで、これらのオペレーションを合理化します。たとえば、掘削オペレーションのデジタルツインでは、最適な掘削速度と方向を特定し、全体的な掘削精度を向上させることができます。
  7. 貯留層管理：石油貯留層のデジタルツインを作成することで、オペレーターは貯留層の行動を視覚化し、掘削戦略を最適化し、掘削戦略を最適化して採掘の促進を図ることができます。これにより、採掘率が最適化されるだけでなく、貯留層のライフサイクルも延長されます。
  8. サプライチェーンの最適化： 石油とガスのサプライチェーンは複雑です。保守チームは、デジタルツインを使用してサプライチェーン全体をシミュレートし、オペレーションと物流を詳細に可視化し、潜在的なボトルネックを特定できます。
  9. 新しいシステムの設計とテスト: 新しい設備やシステムの設計とテストは、コストと労力がかかるプロセスです。デジタルツインを使用すると、エンジニアは、システムの構築に時間やコストを費やす前に、仮想環境で新しいシステムを設計、テスト、完成させることができます。このような方法でデジタルツインを使用すると、開発サイクルが大幅に短縮され、最終製品の性能が向上します。
  10. トレーニングとスキル開発： デジタルツインは、業界関係者にとって実践的なトレーニングツールとして機能します。たとえば、複雑な石油精製所のデジタルツインをVRテクノロジーと統合すると、担当者にトレーニングやスキル向上のためのリアルな環境が提供され、安全プロトコルや製品やプロセスの全体的な品質が向上します。

石油・ガス業界におけるデジタルツインの未来

業界がデジタル化を受け入れ続ける中、デジタルツインの役割は飛躍的に増大すると予想されます。また、人工知能(AI)、機械学習、IoT（モノのインターネット）などのテクノロジーの導入が進むにつれて、デジタルツインの機能はますます強化されるでしょう。さらに、IT インフラストラクチャへの多額の先行投資なしにデジタルツインのメリットを提供するクラウド・コンピューティングの登場により、より幅広い企業にとってデジタルツインの実装がより実現可能になりつつあります。

今後に向けて、デジタルツインがプロセスオートメーションにおいて重要な役割を果たすことはわかっています。デジタルツインをロボティクスおよび自律システムと統合することで、完全に自動化された掘削オペレーションが実現する可能性があります。同様に、デジタルツインによりガス供給ネットワークのスマートグリッドの開発が可能になり、結果としてより効率的で信頼性の高いサプライチェーンが実現する可能性があります。

業界に対して持続可能な環境慣行をただちに求める声が高まる中、デジタルツインはよりクリーンで再生可能なエネルギー源への移行の基礎となる可能性もあります。風力タービン、ソーラーパネル、または再生可能エネルギーグリッド全体のデジタルツインは、全体的な性能を向上させる可能性があり、これらのエネルギー源は化石燃料との競争力を高めることができます。

そして、探査の分野では、デジタルツインは企業が新しい石油やガス埋蔵量を探す方法に革命をもたらす可能性があります。地球の地下部分のデジタルツインにより、石油・ガス会社は新しい天然ガスや油田の位置を正確に予測し、探査に伴うコストとリスクを削減することができます。

しかし、これらの可能性を完全に実現するには、業界は、いくつかの障壁を克服する必要があります。企業は労働力のデジタルスキル開発に投資し、データの所有権、プライバシー、セキュリティーに関する複雑な問題を解決する必要があります。また、デジタル革命により従来の働き方に大きな変化がもたらされるため、イノベーションと機敏性の文化を育む必要もあります。

このような課題にもかかわらず、デジタルツインの潜在的なメリットは無視できないほど重要なものです。石油・ガス業界がデジタル化とサステナビリティーへの道を進める中、デジタルツインはその武器となる強力なツールになることが期待されています。将来を見通せるようにすることで、業界がこの先にある変化を予測し、準備し、形成するのに役立ちます。

IBM Maximo Application Suiteを使用してデジタルツイン・テクノロジーの管理を支援

石油・ガス業界におけるデジタルツインの時代は始まったばかりです。物理世界とデジタル世界の間のリアルタイムのリンクを提供することで、オペレーターは、これまでにないほどシステムを理解し、予測し、製造できるようになります。

ただし、デジタルツインの管理は複雑なプロセスになる可能性があり、IBM® Maximo® Application Suiteのような高度なソフトウェア ソリューションが必要になります。IBM Maximoは、サービス・プロバイダーが資産の性能を最適化し、日常業務のオペレーションを合理化できるように支援する統合プラットフォームです。Maximo は、統合された AI搭載のクラウドベースのプラットフォームを使用して、石油およびガス生産施設で高度なデータ分析を生成し、よりスマートでデータ駆動型の意思決定を可能にする CMMSEAM、APM 機能を提供します。

エキサイティングなテクノロジーが進化し続ける中、デジタルツインが業界の未来を再定義することになりました。IBM Maximoを使用すれば、デジタルツイン・テクノロジーを活用して、より効率的で持続可能、かつ繁栄した未来を構築することができます。

