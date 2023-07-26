石油・ガス業界は何十年もの間、世界経済の根幹を担っています。しかし、市場の不安定さ、環境問題、業務の非効率性といった課題もあり、これらの業種はそれに適応し、革新することを求められています。デジタルツインの使用は、そのようなイノベーションの1つです。
デジタル・トランスフォーメーションの時代に、デジタルツインはエネルギー生産の課題に対する強力なソリューションとして台頭しています。産業用 IoT (モノのインターネット) から生まれた進歩であるデジタルツイン テクノロジーは、プロバイダーによる資産管理の合理化、パフォーマンスの最適化、運用コストと計画外のダウンタイムの削減を支援することで、石油およびガス業界の状況を大きく変えています。
デジタルツインは、物理的なオブジェクトまたはシステムの動作をリアルタイムでシミュレートする動的な仮想表現です。リアルタイムの運用データ、履歴情報、高度なアルゴリズムを包括的なデジタル・モデルに統合することで、デジタルツインは将来の行動を予測し、業務効率を向上させ、実際の取引担当者の行動について前例のない洞察を可能にします。
デジタルツインは、最初はNASAが宇宙ミッションの準備として使用しましたが、そのユースケースは多岐にわたり、特に石油・ガス事業者向けに広がっています。デジタルツイン テクノロジーにより、次のことが可能になります。
業界がデジタル化を受け入れ続ける中、デジタルツインの役割は飛躍的に増大すると予想されます。また、人工知能(AI)、機械学習、IoT（モノのインターネット）などのテクノロジーの導入が進むにつれて、デジタルツインの機能はますます強化されるでしょう。さらに、IT インフラストラクチャへの多額の先行投資なしにデジタルツインのメリットを提供するクラウド・コンピューティングの登場により、より幅広い企業にとってデジタルツインの実装がより実現可能になりつつあります。
今後に向けて、デジタルツインがプロセスオートメーションにおいて重要な役割を果たすことはわかっています。デジタルツインをロボティクスおよび自律システムと統合することで、完全に自動化された掘削オペレーションが実現する可能性があります。同様に、デジタルツインによりガス供給ネットワークのスマートグリッドの開発が可能になり、結果としてより効率的で信頼性の高いサプライチェーンが実現する可能性があります。
業界に対して持続可能な環境慣行をただちに求める声が高まる中、デジタルツインはよりクリーンで再生可能なエネルギー源への移行の基礎となる可能性もあります。風力タービン、ソーラーパネル、または再生可能エネルギーグリッド全体のデジタルツインは、全体的な性能を向上させる可能性があり、これらのエネルギー源は化石燃料との競争力を高めることができます。
そして、探査の分野では、デジタルツインは企業が新しい石油やガス埋蔵量を探す方法に革命をもたらす可能性があります。地球の地下部分のデジタルツインにより、石油・ガス会社は新しい天然ガスや油田の位置を正確に予測し、探査に伴うコストとリスクを削減することができます。
しかし、これらの可能性を完全に実現するには、業界は、いくつかの障壁を克服する必要があります。企業は労働力のデジタルスキル開発に投資し、データの所有権、プライバシー、セキュリティーに関する複雑な問題を解決する必要があります。また、デジタル革命により従来の働き方に大きな変化がもたらされるため、イノベーションと機敏性の文化を育む必要もあります。
このような課題にもかかわらず、デジタルツインの潜在的なメリットは無視できないほど重要なものです。石油・ガス業界がデジタル化とサステナビリティーへの道を進める中、デジタルツインはその武器となる強力なツールになることが期待されています。将来を見通せるようにすることで、業界がこの先にある変化を予測し、準備し、形成するのに役立ちます。
石油・ガス業界におけるデジタルツインの時代は始まったばかりです。物理世界とデジタル世界の間のリアルタイムのリンクを提供することで、オペレーターは、これまでにないほどシステムを理解し、予測し、製造できるようになります。
ただし、デジタルツインの管理は複雑なプロセスになる可能性があり、IBM® Maximo® Application Suiteのような高度なソフトウェア ソリューションが必要になります。IBM Maximoは、サービス・プロバイダーが資産の性能を最適化し、日常業務のオペレーションを合理化できるように支援する統合プラットフォームです。Maximo は、統合された AI搭載のクラウドベースのプラットフォームを使用して、石油およびガス生産施設で高度なデータ分析を生成し、よりスマートでデータ駆動型の意思決定を可能にする CMMS、EAM、APM 機能を提供します。
エキサイティングなテクノロジーが進化し続ける中、デジタルツインが業界の未来を再定義することになりました。IBM Maximoを使用すれば、デジタルツイン・テクノロジーを活用して、より効率的で持続可能、かつ繁栄した未来を構築することができます。
Sund & Bælt社がIBMのMaximoソフトウェアを使用して、重要なインフラストラクチャーをどのように監視、管理しているかをご覧ください。
