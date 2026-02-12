DevOps監視により、チームと企業はソフトウェアの配信と管理に対する事後対応型のトラブルシューティング・アプローチから、事前対応型の予防的アプローチに移行できます。分散型のクラウド・ベースのアーキテクチャー全体にわたって、継続的なエンド・ツー・エンドの可視性を提供します。これは、明らかな個々の障害ではなく、サービス間の微妙な相互作用から障害が発生することが多い環境において非常に貴重な資産です。

たとえば、ヘルスケアの予約プラットフォームの患者がビデオ予約が開始されないことに苦情を言っているものの、このプラットフォームのビデオ・セッション・サービスには大きなダウンタイムは見られないとします。高品質のモニタリング・ソリューションは、テレメトリーを使用して、失敗した訪問が、プラットフォームのサード・パーティーのビデオ・セッション・サービスでレイテンシーとレート制限の問題がわずかではあるものの顕著な増加が見られた期間と相関していることを検出し、これにより患者のための部屋作成が遅れました。

DevOpsの観点から見ると、継続的な監視はコラボレーションのイネーブラーです。全ての利害関係者（オペレーション、開発、サイト信頼性エンジニアリング（SRE）、セキュリティー、製品チーム）は、多くの場合、単一の画面内で共有される信頼できる唯一の情報源から作業します。共有テレメトリーにより継続的なフィードバック・ループが可能になり、DevOpsチームは、DevOpsライフサイクル全体を通じて、バックログの決定、アーキテクチャーの変更、プロセスの改善を行うことができます。

DevOpsのモニタリングはシフトレフトの実践もサポートしています。「シフト・レフト」は、テスト、問題解決、セキュリティーなどの重要な開発タスクをソフトウェア開発ライフサイクルの初期段階に移すことを意味します。コードの欠陥やセキュリティー上の脆弱性は、理想的にはデプロイメントではなくコーディング中に発見されます。

監視ツールがデータを収集すると、DevOpsパイプラインにフィードバックします。ライブ環境のテレメトリーとインシデント・パターンを使用して、監視により、早期のテスト・ラウンドを回避する問題を明らかにできます。監視フックは、本番稼働後のデータと洞察をDevOpsチームに送り返します。DevOpsチームはその情報を活用して、将来のソフトウェア反復で開発における同様の欠陥を発見するための新しい本番前テストを設計できます。