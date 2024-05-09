データ・ガバナンスに関しては、医療業界がおそらく最も大きなリスクに直面しています。まず、医療組織は、高度に規制された膨大な（そして増え続ける）個人データに常に直面しています。
ヘルスケア・データの使用が人々の生活に与える影響こそが、医療におけるデータ・ガバナンスが非常に重要である理由の核心です。医療においては、データの正確性、品質、整合性の管理がデータ・ガバナンスの焦点となります。医療組織がこの分野に秀でていれば、臨床上の意思決定の改善、患者の転帰の改善、医療ミスの防止につながります。
それにもかかわらず、多くの医療組織は課題に直面しています。米国で1996年に施行された医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA) や EU の一般データ保護規則 (GDPR) などの規制への準拠を保証するために、医療組織には強力なデータ・ガバナンス フレームワークが必要です。
医療従事者は、特に小さな変化の波及効果を考慮して、データ・ガバナンス戦略をどのように改善できるでしょうか？データ・リネージュが役立ちます。データ・リネージュを使用すると、チームは強力なデータ・ガバナンス戦略を確立し、ヘルスケア・データのパイプラインを完全に制御できるようになります。
規制の厳しい業種・業務では、強力なデータ・ガバナンス フレームワークの必要性は否定できませんが、医療業界は、患者ケアについて情報に基づいた意思決定を行うために大量の個人データを収集、処理するという点で独特です。1つの破損したデータや不完全なデータは、コンプライアンス違反や監査問題だけでなく、現実の人々に損害を与える可能性があります。例：
逆に言えば、データの正確性と一貫性に自信があれば、健康上の悪影響に単に反応したり悪影響を引き起こしたりせずに、健康上の悪影響のリスクを最小限に抑えることができます。また、予測分析を使用することで、患者の傾向、パターン、将来の潜在的なヘルスリスクを特定することができます。
ほとんどの電子健康記録 (EHR) システムが予測分析機能を提供していることは注目に値します。これらの分析の精度は、使用されるデータの精度によって制限されます。
したがって、データ環境を包括的に理解し、明確な管理の連鎖を確立することが不可欠になります。漏洩や重要ポイントを検出するには、データ・リネージュを重要なコンポーネントとした強力なデータ・ガバナンス戦略を実装する必要があります。
データ・ガバナンスは、医療機関がデータ資産の精度とセキュリティーを最大限に高めるのに役立ちます。同時に、データ・ガバナンス フレームワークの実装には、データ品質の問題や、データ サイロのセキュリティ、あるいはプライバシーに関する懸念など、いくつかの課題が伴います。
確実なビジネス上の意思決定と結果は、信頼できる高品質のデータにかかっています。しかし、医療施設では、データを入力する人数の多さやデータ入力のプレッシャーのかかる状況が頻繁に発生するため、ビジネス・リーダーの最善の努力にもかかわらず、データ品質の問題に直面し続けています。
米国医師会雑誌 (JAMA) が実施した研究により、外来診療記録にアクセスできる患者の5分の1の記録に誤りが見つかったことが明らかになりました。これらの患者のうち、21％がエラーをクリティカルなものと回答し、そのエラーには診断ミス、投薬データミス、不完全または不正確なEHRデータ変換などの共通の問題がありました。これらのエラーは重大なものであり、毎日発生する可能性があります。これらのエラーを防ぐためには、データ・フローを計画し、根本原因分析を使用してデータ品質の問題にフラグを立てることが重要であり、これによって患者への影響を軽減できます。
世界の総データの約30%が生成される医療業界では、患者データは、構造化されずに異種のシステムに散在したままになります。これには結果が伴います。患者の健康に関する不完全な情報や真実の情報源が複数あることにより、情報に基づいた患者ケアなどのデータ可視性のメリットを実現できなくなります。このようなデータソースの分散により、コンプライアンスや監査の実施の問題も発生します。
その解決策は、さまざまなソースからの患者データを1か所で視覚化できる機能にあります。それがまさに全社規模のデータ・リネージュです。データ・リネージュは、データ環境全体に拡張して、すべてのデータ フローと依存関係の包括的なマップを作成し、データ サイロを効果的に排除します。
ただし、すべてのデータ・リネージュ・ソリューションがさまざまなサイロのデータを視覚化できるわけではありません。一部のプラットフォームでは、特定のカタログ内に保存されているデータのみを表示できます。カタログに依存しないソリューションを選択すると、この問題に対処するのに役立ちます。
医療組織は、患者ケアを促進するために部門間の情報共有に依存しており、安全なデータ伝送を確保するための厳格な規制に拘束されているため、独特の立場にあります。
HIPAAとGDPRの両方のコンプライアンスの一環として、医療組織は患者記録の保管・管理の連鎖に関する詳細を監査員に提供する必要があります。これには、記録にアクセスしたユーザー、アクセスした時間と場所に関する情報が含まれます。医療施設内の複数のデバイスからアクセスできるEHRシステムに保存されたデータの保管・管理の連鎖を確立することは、特に紙形式で存在する、または手動で入力またはスキャンされた多数の記録を扱う場合、手間と時間がかかることがあります。
データ・リネージュにより、医療情報システム内で保管・管理の連鎖を確立するために必要な労力が大幅に削減されます。データ・フローをマッピングすることで、データの流れを逆に追跡して、システム内でいつ変更されたかを確認できます。この保管・管理の連鎖におけるデータ・ストアの意味、品質、スチュワードシップを確立するガバナンスの取り組みと組み合わせることで、監査人が必要とする重要なデータパイプライン情報を提供できます。
高品質のデータを使用することで、十分な情報に基づいた、相互協力的で個別化された患者ケアを提供できます。また、EHRシステム内の予測分析に対する信頼を深め、患者の状態、病気の進行、入院、再入院などの予測することができます。これらすべては信頼できるデータに依存しており、ガバナンスのためのデータ・リネージュが必要です。
データ・サイロやデータ品質、または保管・管理の連鎖の証明に苦労している場合、HIPAAやGDPRなどの医療関連の規制への準拠を確立して証明することも困難であると感じているでしょう。データ・リネージュは、監査人への情報フローと依存関係のチェーンを明確かつ迅速に確立するのに役立ちます。これはコンプライアンスに欠かせません。
医療業界では、データ・プライバシーは不可欠です。データ・リネージュがのデータ環境のマップを作成する場合、個人情報の共有や処理は一切行いません。代わりに、アクティブ メタデータを使用します。つまり、患者のプライバシーを犠牲にすることなく、強力なデータ・ガバナンスのフレームワークを構築できます。
データ フローを手動で計画することは、特に非常に複雑な医療業界・業務において、時間と参照情報を大量に消費するプロセスです。データ・ガバナンスのためにデータ・リネージュを自動化することの最大のメリットは、運用の効率とコスト効率の高さです。人件費と時間を節約し、組織にとって最も重要なことに労力を集中させることができます。
医療業界では、HIPAAやGDPRのような規制への準拠を徹底することは、患者のプライバシーを保護し、安全な情報共有を促進するために極めて重要なデータ・ガバナンスであり、最高レベルの患者ケアに不可欠です。
今日、一部の医療機関ではHIPAAおよびGDPRへの準拠を維持するのに苦労しています。一方、世界の規制のランドスケープはますます複雑化しています。実際、2024年末までに、現代のプライバシー規制の下で世界の75%のデータが保護されるとGartner®は予測しています。医療業界では、規制対象となる新たな患者データが秒単位で生成されていることを考慮すると、今こそ効果的なデータ・ガバナンスを開始する時です。
これらの規制は患者ケアに重点を置いた組織にのみ適用されるわけではないことに注意する必要があります。医療のほぼすべての分野が、次のような大量の保護されたデータを処理しています。
データ・リネージュを使用すると、データ・フローの詳細なマップが得られるため、HIPAAやGDPRなどの規制フレームワークの厳しい要件内でデータを処理し、保護していることを確認できます。また、監査人に対して保管の連鎖をより簡単に証明できます。監査人は規制対象のデータ資産に誰がアクセスしたかを確認し、誰がアクセスできるかについてより厳格な管理を適用する必要があります。
現代の医療業種・業務の複雑さは否定できません。EHR システムの出現、ヘルスケア・データの普及、ますます複雑になる規制のランドスケープがこの複雑さに貢献しています。
こうした変化に対応するため、今日のヘルスケア企業はデータ・ガバナンスを導入する必要があります。強力なデータ・ガバナンス・フレームワークは、収集、処理、使用しているデータが正確で、一貫性があり、信頼できるものであることを検証するのに役立ちます。これがないと、誤ったデータや不正確な予測的洞察に基づいて、患者ケアについての情報が不十分な状態で意思決定を行ってしまうリスクがあります。こうした決断は、患者に深刻な結果をもたらしたり、命に関わる事態をもたらす可能性があります。
データ・ガバナンスは、HIPAAやGDPRのような医療データ・プライバシー規制に準拠するためにも不可欠です。保護されたデータを処理する医療組織は、これらの規制への準拠を維持し、発生する可能性のある新たな規制に備えるために、データ・ガバナンス戦略を実施する必要があります。
データ品質の問題、データ・サイロ、セキュリティー上の懸念、管理の連鎖の証明などの課題に対し、自動化されたデータ・リネージュという解決策があります。自動化されたデータ・リネージュを使用することで、組織は一般的なデータ・ガバナンスの障壁を克服し、患者ケアを改善し、規制遵守を強化し、データ・セキュリティーとプライバシーを強化し、コストを削減しながら運用効率を向上させることができます。
