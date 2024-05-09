データ・ガバナンスは、医療機関がデータ資産の精度とセキュリティーを最大限に高めるのに役立ちます。同時に、データ・ガバナンス フレームワークの実装には、データ品質の問題や、データ サイロのセキュリティ、あるいはプライバシーに関する懸念など、いくつかの課題が伴います。

1. データ品質の問題

確実なビジネス上の意思決定と結果は、信頼できる高品質のデータにかかっています。しかし、医療施設では、データを入力する人数の多さやデータ入力のプレッシャーのかかる状況が頻繁に発生するため、ビジネス・リーダーの最善の努力にもかかわらず、データ品質の問題に直面し続けています。

米国医師会雑誌 (JAMA) が実施した研究により、外来診療記録にアクセスできる患者の5分の1の記録に誤りが見つかったことが明らかになりました。これらの患者のうち、21％がエラーをクリティカルなものと回答し、そのエラーには診断ミス、投薬データミス、不完全または不正確なEHRデータ変換などの共通の問題がありました。これらのエラーは重大なものであり、毎日発生する可能性があります。これらのエラーを防ぐためには、データ・フローを計画し、根本原因分析を使用してデータ品質の問題にフラグを立てることが重要であり、これによって患者への影響を軽減できます。

2. データ・サイロ

世界の総データの約30%が生成される医療業界では、患者データは、構造化されずに異種のシステムに散在したままになります。これには結果が伴います。患者の健康に関する不完全な情報や真実の情報源が複数あることにより、情報に基づいた患者ケアなどのデータ可視性のメリットを実現できなくなります。このようなデータソースの分散により、コンプライアンスや監査の実施の問題も発生します。

その解決策は、さまざまなソースからの患者データを1か所で視覚化できる機能にあります。それがまさに全社規模のデータ・リネージュです。データ・リネージュは、データ環境全体に拡張して、すべてのデータ フローと依存関係の包括的なマップを作成し、データ サイロを効果的に排除します。

ただし、すべてのデータ・リネージュ・ソリューションがさまざまなサイロのデータを視覚化できるわけではありません。一部のプラットフォームでは、特定のカタログ内に保存されているデータのみを表示できます。カタログに依存しないソリューションを選択すると、この問題に対処するのに役立ちます。

3. セキュリティー上の懸念と管理の連鎖

医療組織は、患者ケアを促進するために部門間の情報共有に依存しており、安全なデータ伝送を確保するための厳格な規制に拘束されているため、独特の立場にあります。

HIPAAとGDPRの両方のコンプライアンスの一環として、医療組織は患者記録の保管・管理の連鎖に関する詳細を監査員に提供する必要があります。これには、記録にアクセスしたユーザー、アクセスした時間と場所に関する情報が含まれます。医療施設内の複数のデバイスからアクセスできるEHRシステムに保存されたデータの保管・管理の連鎖を確立することは、特に紙形式で存在する、または手動で入力またはスキャンされた多数の記録を扱う場合、手間と時間がかかることがあります。

データ・リネージュにより、医療情報システム内で保管・管理の連鎖を確立するために必要な労力が大幅に削減されます。データ・フローをマッピングすることで、データの流れを逆に追跡して、システム内でいつ変更されたかを確認できます。この保管・管理の連鎖におけるデータ・ストアの意味、品質、スチュワードシップを確立するガバナンスの取り組みと組み合わせることで、監査人が必要とする重要なデータパイプライン情報を提供できます。