カスタマー・オンボーディング自動化：オンボーディング・ジャーニーの効率化

オンボーディング・プロセスでは、ほぼすべてのステップで大量の文書化が必要になります。契約書、サービス契約、規制コンプライアンス・フォーム、および利用規約などです。必要不可欠ではあるものの、この文書化プロセスは、手動で管理すると時間がかかり困難になる場合があります。

自動化されたドキュメント管理により、組織は文書およびファイル契約を迅速かつ効率的に追跡できます。これらのプロセスを使用することで、自動化システムは、各クライアントのプロファイルに基づいて適切な文書を生成し、デジタル署名プラットフォームを通じて顧客へ直接送信します。

自動化システムは完了ステータスも監視し、抜け漏れが発生しないよう支援します。文書に署名されると、そのコピーは自動的に正しい場所へ保存され、次のワークフロー・ステップがトリガーされます。複雑な文書要件を持つ企業では、自動化によってシーケンス管理も行われ、文書が正しい順序で要求されることを保証します。