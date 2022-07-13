これは、トランスフォーメーション・オフィス、アクセラレータ・チーム、テクノロジー・エクセレンス・オフィスなど、さまざまな名称で呼ばれる専門的なチーム構成であり、技術のみに基づくものから、新しい働き方、現代的な役割や革新的なテクノロジーに焦点を当てた総合的なものまで、範囲はさまざまです。CoEが、 DevOps (DevOps Center of Excellence) や SAP (SAP Center of Excellence) などの特定の領域に重点を置くこともありますが、これは限定的な見方であると考えています。

このブログ記事では、センター・オブ・エクセレンス（CoE）という用語を使用し、総合的なクラウドの範囲（人、プロセス、テクノロジー）に焦点を当て、この概念を活用するビルディング・ブロック・アプローチをどのようにあなたの組織を活用することができるかを説明します。この資料は、さまざまな業種のクライアントがCoEタイプ構造を定義、設計、立ち上げ、および/または運用できるよう支援してきた当社のグローバルなエクスペリエンスに基づいて共有されています。