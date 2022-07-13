これは、トランスフォーメーション・オフィス、アクセラレータ・チーム、テクノロジー・エクセレンス・オフィスなど、さまざまな名称で呼ばれる専門的なチーム構成であり、技術のみに基づくものから、新しい働き方、現代的な役割や革新的なテクノロジーに焦点を当てた総合的なものまで、範囲はさまざまです。CoEが、 DevOps (DevOps Center of Excellence) や SAP (SAP Center of Excellence) などの特定の領域に重点を置くこともありますが、これは限定的な見方であると考えています。
このブログ記事では、センター・オブ・エクセレンス（CoE）という用語を使用し、総合的なクラウドの範囲（人、プロセス、テクノロジー）に焦点を当て、この概念を活用するビルディング・ブロック・アプローチをどのようにあなたの組織を活用することができるかを説明します。この資料は、さまざまな業種のクライアントがCoEタイプ構造を定義、設計、立ち上げ、および/または運用できるよう支援してきた当社のグローバルなエクスペリエンスに基づいて共有されています。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
センター・オブ・エクセレンス（CoE）は、企業全体で知識とベスト・プラクティスを定義、加速、拡張するために設計された永続的な枠組みです。
どのような名称であっても、CoEは、新しい機能を試験的に導入し、規模を拡大できるように、包括的で変革的なものである必要があります。これは、テクノロジーについて書くだけでなく、共創アプローチでテクノロジーを構築するのを支援し、他のユーザーが新しい機能を自力で使用できるように支援することも意味します。さらに、総合的なスコープを設定することで、人工的なサイロが排除され、最大の影響で、統一された機能とロードマップの保守と実行が可能になります。
クラウドのような変革の分野では、CoEは「ITに[…]クラウド戦略を表現し、企業が最適なソリューションを選択し、[…]クラウドのベスト・プラクティスを収集して普及させる方法をITに提供します」。[1] これは実績のある構造であり、企業の70%以上が組織内に同様のチームを持っています。[2]
全体的なスコープを持つCoEの検討を開始するには、いくつかの領域を検討する必要があります。
センター・オブ・エクセレンス（CoE） にはさまざまな形態がありますが、すべての組織に適しているとは限りません。まず、検出および診断手法を利用して適切な次のステップを特定し、クライアント独自のジャーニーのどの段階にいるかを確認します。
無料のビジネス フレーミング（半日ワークショップ）を利用して、Garage のデザイン思考手法を学び、それをビジネスの問題に適用しましょう。さらに重要なことは、IBMがIBM Garage方法論を活用したIBMテクノロジーを使用して、問題を解決する最適な方法をアイデア提供することです。詳細については、 IBM Cloud Expert Labs ページからお問い合わせください。
[1] Gartner： クラウド・センター・オブ・エクセレンスの構築方法、Lydia Leong（VP兼特別アナリスト）
[2] Flexera：Flexera 2022年クラウドの現状
生成AIのコンピューティング・コストの原因を理解することで、CEOはより情報に基づいた投資判断を下して戦略的優先順位を設定し、イノベーションとトランスフォーメーションの費用対効果を高めることができます。
ビジネスとテクノロジーの変革を融合し、企業の俊敏性を引き出すことで、業務の進め方を刷新します。
AIを核とした人事の再構築とモダナイズにより、より優れたビジネス成果を実現し、従業員の可能性を最大限に引き出します。
コア・プロセス全体にデータ分析、AI、オートメーションを導入するエンド・ツー・エンドのサービスで、財務のパフォーマンスとビジネス価値を解き放ちます。