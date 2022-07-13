タグ
クラウドの導入などデジタル・トランスフォーメーションのペースを加速するためによく使用されるトレンドは、センター・オブ・エクセレンス（CoE）やセンター・オブ・コンピテンシー（CoC）を設立することです。

これは、トランスフォーメーション・オフィス、アクセラレータ・チーム、テクノロジー・エクセレンス・オフィスなど、さまざまな名称で呼ばれる専門的なチーム構成であり、技術のみに基づくものから、新しい働き方、現代的な役割や革新的なテクノロジーに焦点を当てた総合的なものまで、範囲はさまざまです。CoEが、 DevOps (DevOps Center of Excellence) や SAP (SAP Center of Excellence) などの特定の領域に重点を置くこともありますが、これは限定的な見方であると考えています。

このブログ記事では、センター・オブ・エクセレンス（CoE）という用語を使用し、総合的なクラウドの範囲（人、プロセス、テクノロジー）に焦点を当て、この概念を活用するビルディング・ブロック・アプローチをどのようにあなたの組織を活用することができるかを説明します。この資料は、さまざまな業種のクライアントがCoEタイプ構造を定義、設計、立ち上げ、および/または運用できるよう支援してきた当社のグローバルなエクスペリエンスに基づいて共有されています。

 

クラウドCoEとは

センター・オブ・エクセレンス（CoE）は、企業全体で知識とベスト・プラクティスを定義、加速、拡張するために設計された永続的な枠組みです。

どのような名称であっても、CoEは、新しい機能を試験的に導入し、規模を拡大できるように、包括的で変革的なものである必要があります。これは、テクノロジーについて書くだけでなく、共創アプローチでテクノロジーを構築するのを支援し、他のユーザーが新しい機能を自力で使用できるように支援することも意味します。さらに、総合的なスコープを設定することで、人工的なサイロが排除され、最大の影響で、統一された機能とロードマップの保守と実行が可能になります。

CoEが必要な理由

クラウドのような変革の分野では、CoEは「ITに[…]クラウド戦略を表現し、企業が最適なソリューションを選択し、[…]クラウドのベスト・プラクティスを収集して普及させる方法をITに提供します」。[1] これは実績のある構造であり、企業の70%以上が組織内に同様のチームを持っています。[2]

クラウドCoEの主なメリット

  • 断片化されたチーム、一貫性のないプロセス、プロジェクト思考から、新しい働き方を備えたアジャイルで製品ベースの運用モデルに移行するのに役立ちます。
  • 従来のITプロセスに基づく厳格なガバナンスを提供し、選択した自律性を可能にし、市場投入までの時間を短縮します。
  • 競合する優先順位や作業の重複から、メトリクスに基づく優先順位付けにより一貫性のある統合されたロードマップに移行して価値を確保することができます。
  • 従来の役割を変革し、新しいテクノロジーへのスキルアップに苦労していますが、ローテーションモデルやトレーナーのトレーニングによる機会を得て、経験豊富な人材フレームワークに変革を起こします。

どのように始めたらよいですか？

全体的なスコープを持つCoEの検討を開始するには、いくつかの領域を検討する必要があります。

  • ユーザーの有効化：ビジネス ニーズと業界の一般的な傾向 (サイト信頼性エンジニアリングの導入) に合わせて、最新の新しい役割を定義することから始めます。次に、スキルアップや新しい人材の引き付けに向けた学習過程を用いて、役割プロファイルと関連するスキルおよびイネーブルメントを再定義します。
  • デリバリーの統合： まず、レガシー・プラクティスが新しいケイパビリティーに影響を与えないよう、ガバナンスとプロセスを再構築します。これは、バリュー・ストリーム・マッピングを使用してエンドツーエンドの取り組みを合理化し、責任、説明責任、相談、情報提供（RACI）マトリックスを作成して明確な所有権を示すことで実現できます。最後に、組織はチームに意思決定の自由を与える機会を特定するために、一般的なタスクのポリシーと手順を慎重に評価する必要があるかもしれません。
  • 新しいテクノロジー・プラットフォーム：まず、技術的導入のベースとして、リファレンス・アーキテクチャーを確立または再検討します。しっかりと考え抜かれた設計と、それに対応するアーキテクチャーを事前に決定することで、将来の予期せぬ事態を最小限に抑えることができます。すべての利害関係者からアーキテクチャーに関する合意が得られたら、オートメーションを利用してデプロイメントのためのアーキテクチャーを体系化し、デジタル化します。

クラウドCoEを試す

センター・オブ・エクセレンス（CoE） にはさまざまな形態がありますが、すべての組織に適しているとは限りません。まず、検出および診断手法を利用して適切な次のステップを特定し、クライアント独自のジャーニーのどの段階にいるかを確認します。

無料のビジネス フレーミング（半日ワークショップ）を利用して、Garage のデザイン思考手法を学び、それをビジネスの問題に適用しましょう。さらに重要なことは、IBMがIBM Garage方法論を活用したIBMテクノロジーを使用して、問題を解決する最適な方法をアイデア提供することです。詳細については、 IBM Cloud Expert Labs ページからお問い合わせください。

