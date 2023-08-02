このAIとデジタルの時代に、顧客の期待は進化しています。即時の満足、つまり、これまでよりも迅速かつ容易にパーソナライズされた正確な回答を得ることを、顧客はますます期待しています。見積を依頼するためにフォームに記入したり、料金体系を取得するためにEメールを送信したり、簡単な回答を得るのを待ったりすることを顧客は望んでいません。彼らはリアルタイムの回答と行動を望んでいます。従来はライブ・エージェントが顧客体験を担当してきましたが、デジタルマーケターは、限られたマーケティング予算の中で、現代の顧客の期待に対応するよう適応しています。マーケティング・チームは、より強力なマーケティング・キャンペーンを推進するためにAIテクノロジーを採用しています。

人工知能は、優れた対話型マーケティング戦略を策定するための強力なツールとなり得ます。AIチャットボットは、24時間無休でカスタマー・ケアを提供することができ、顧客のエンゲージメントと購入パターンに関するインサイトを特定して、より顧客を引き付ける対話を促進し、Webおよびメッセージング・チャネル全体で、より一貫性のあるパーソナライズされたデジタル・エクスペリエンスを提供できます。大規模言語モデル（LLM）と新しい生成AI機能を備えたチャットボット・マーケティング・ソリューションは、デジタルユーザーエクスペリエンスに革命を起こし、新たなレベルのデジタルマーケティング効率を促進し、より多くの潜在顧客を惹きつけ、販売機会の増加につながる可能性を秘めています。