タグ
AI（人工知能） ビジネスの自動化

AI搭載のチャットボットによりマーケティングと営業の業務を変革する方法

公開日 2023年08月2日
異なるソースから複数のデータセットを処理するチャットボットを表す線画

このAIとデジタルの時代に、顧客の期待は進化しています。即時の満足、つまり、これまでよりも迅速かつ容易にパーソナライズされた正確な回答を得ることを、顧客はますます期待しています。見積を依頼するためにフォームに記入したり、料金体系を取得するためにEメールを送信したり、簡単な回答を得るのを待ったりすることを顧客は望んでいません。彼らはリアルタイムの回答と行動を望んでいます。従来はライブ・エージェントが顧客体験を担当してきましたが、デジタルマーケターは、限られたマーケティング予算の中で、現代の顧客の期待に対応するよう適応しています。マーケティング・チームは、より強力なマーケティング・キャンペーンを推進するためにAIテクノロジーを採用しています。

人工知能は、優れた対話型マーケティング戦略を策定するための強力なツールとなり得ます。AIチャットボットは、24時間無休でカスタマー・ケアを提供することができ、顧客のエンゲージメントと購入パターンに関するインサイトを特定して、より顧客を引き付ける対話を促進し、Webおよびメッセージング・チャネル全体で、より一貫性のあるパーソナライズされたデジタル・エクスペリエンスを提供できます。大規模言語モデル（LLM）と新しい生成AI機能を備えたチャットボット・マーケティング・ソリューションは、デジタルユーザーエクスペリエンスに革命を起こし、新たなレベルのデジタルマーケティング効率を促進し、より多くの潜在顧客を惹きつけ、販売機会の増加につながる可能性を秘めています。

IBM watsonx Assistantを使用したマーケティングのユースケース

IBM watsonx Assistantは、インテリジェント・チャットボットやバーチャル・アシスタントを構築するために設計されたエンタープライズ向け対話型AIプラットフォームで、買い手プロセスの自動化、リード創出の促進、パーソナライズされた顧客セルフサービス・サポートによるeコマース推進が可能です。LLMと機械学習機能を搭載したwatsonx Assistantは、自然言語を理解し、顧客の問い合わせに対して迅速かつ正確な回答とアクションを提供します。

IBM watsonx Assistantを使用することで、お客様は次のことを実行できます。

  • 潜在顧客の開拓から成約まで、マーケティングおよび営業との有意義なやり取りを促進するオムニチャネル・ジャーニーを作成します。複数のデジタルチャネルにまたがり自動化された会話エクスペリエンスをデザインし、ウェブチャット、顧客Eメール、ソーシャルメッセージングチャネル、SMSテキストなど、顧客が好むエンゲージメントチャネルにシームレスに接続します。
  • ローコード・ノーコードのユーザー・エクスペリエンスを活用して、デジタルマーケティングや営業チームがすぐに開始できます。チームは使いやすいツールを活用して、ITリソースにあまり依存することなくダイアログや会話フローを構築できます。会話ログとユーザーインタラクション・データを分析して質問と応答を改善し、会話フローを更新して、最新の料金体系やオファー、製品情報を提供します。
  • チャットボットの性能に関する貴重な洞察を得る顧客とのやり取りをエンドツーエンドで把握できる分析を行い、会話履歴を使用してパーソナライズされたエクスペリエンスを促進し、アシスタントが将来のユーザー要求を理解して応答する方法を改善します。

AIチャットボットを使用したコンバージョンの促進

新型コロナウイルス感染症のパンデミックを受けて、IBMの顧客であり、キャンピングカーの世界的な大手小売業者であるCamping World社では、ウェブサイトへのアクセスが急増しました。Camping World社のコールセンターに殺到した顧客は、長い待ち時間を余儀なくされたり、誤って放置されたりすることがよくありました。さらに、コールセンターの営業時間外にはウェブサイトの訪問者が人間のオペレーターに連絡できず、顧客からの問い合わせが未対応のままとなり、新規リードの機会を逃していました。現在のインフラストラクチャーでは、Camping World社の営業チームは営業時間外に蓄積された有望リードの数を把握できませんでした。

Camping World社は、watsonx Assistantを活用し、さらに営業やカスタマー・サービスチームを24時間体制で支援するチャットボット、Arveeを導入しました。独自のチャットボットプラットフォームを使用することで、ライブ・エージェントはより複雑な会話に応答できるようになり、応答時間とエージェントの効率が向上しました。人間と人間の接触が減ることで、ライブ・エージェントはより質の高い顧客との対話を提供できるようになりました。Arvee の機能には、顧客エンゲージメント統計の収集や営業時間外のリード追跡などが含まれており、営業チームがこれまで欠いていた可視性を高めます。SMS機能などの主要な機能を追加したメッセンジャー チャットボットを活用することで、顧客の質問にリアルタイムで迅速に対応することに成功しました。

その結果、会話の中断回数が減少し、顧客エンゲージメントが40%、全体的な効率が33%増加しました。watsonx Assistantを導入することで、収益を生み出す貴重な会話が促進され、長期的な成功につながります。

チャットボット・マーケティングによるメッセージングの自動化

英国最大の深夜営業バー・クラブ運営会社であるDeltic Group社は、顧客層とのコミュニケーションにソーシャルメディアチャネルを活用していました。Facebook Messengerで毎年35万件のメッセージを受信するものの、適切に応答できているのはわずか10%です。ほとんどの通知は夜遅くに届くため、人々が行き先を検討している間もカスタマー・サポート・チームは忙しすぎて対応できません。もう一つの大きなチャンスは、問い合わせをプライベートパーティーやボックス席の予約につなげることです。すでに支払いを済ませている場合、ゲストは参加しやすく、さらに消費額も増える傾向があります。この即時のフォローアップが、ゲストを引き付けるか、他の競合他社にゲストを奪われるかの違いを生みます。

Deltic Group社は、各メッセージが潜在顧客を意味することに着目し、顧客ジャーニーを効率化するために、人間のオペレーターに加えてチャットボットテクノロジーを導入しました。クラブのFacebookページから始まり、watsonx Assistant上で実行されるバーチャル・アシスタントは、顧客の所在地と選択した会場に基づいて応答をパーソナライズします。チャットボットが顧客の質問に対応した後、予約やパーティー、ボックス席に関してプロンプトによる案内を続け、購入の意思がある場合は人間の担当者またはオンライン予約サイトへ誘導します。このチャットボット・マーケティング戦略は、メッセージング・アプリの返信率と全体的なコンバージョン率を最大化します。

watsonx Assistantによるマーケティング戦略の変革

顧客と企業間のあらゆるやり取りは、全体的な顧客体験にとって不可欠です。顧客との最初の接点として対話型AIを導入すると、質問に対する迅速な応答が可能になり、人間のエージェントが有意義な会話を優先できるようになります。コードを1行も記述することなく、マーケティング・チームはwatsonx Assistantを活用してデジタル・マーケティング戦略を最適化し、エンドツーエンドでの顧客満足度の向上を実現します。

