銀行が解決しなければならない複雑な課題の1つは、支払いをより効率的にすることです。最近のニュースの見出しでは、多くの管轄区域で物理的な身分証明や物理的な支払い形式からデジタル形式に大きく移行していることが分かります。ヨーロッパは最近、バッチ・ユーロ決済（SEPAクレジット送金など）を、バッチ送金のコストを超えない価格で提供しているプロバイダーに対して、リアルタイム支払いを利用可能にすることを義務付けました。
これは、ヨーロッパや他の多くの国または地域におけるデジタルIDの利用の増加と相まって、消費者と企業にとって朗報です。こうした変化は、他の支払いモダナイゼーションの取り組みとともに、金融エコシステムや経済全般における摩擦を解消する可能性があります。しかし、一部の国または地域がデジタルIDと決済の進歩を進めていく一方で、他の国ではこれらのソリューションの可能性を実現できていません。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
マレーシアは、多くの東南アジアの国または地域と同様に、国境を越えた支払いをより簡単にするために、自国のデジタル支払いシステムを他のネットワークと連携・統合する動きを見せています。マレーシアの決済ネットワークであるPayNetは、Ant Group（Alipayの親会社）と協力して、７つの国または地域のAlipay+ウォレット・オーナーがPayNetのDuitNow QRシステムを使用してQRコード経由で決済できるようにしています。このサービスの開始により、銀行またはウォレットがAlipay+に参加している場合、顧客はマレーシアのDuitNowを使用してQRコードをスキャンするだけでリアルタイム決済ができるようになります。
このシステムの国境を越えた利点により、中国、香港SAR、フィリピン、モンゴル、マカオSAR、韓国、タイの顧客は、Alipayが対応する単一のウォレットを使用して支払いを行うことができます。AliPayは2017年にモバイルデバイス向けの顔認識アプリケーション「Smile to Pay」も導入しました。これにより、顧客はPOS端末の前でポーズをとるだけで購入できるようになります。Mastercardは2年ほど前にも、生体認証のパイロットを発表しました。この形式の支払い用デジタルIDは拡大し続ける可能性があります。
最近のデジタル決済の進歩とは対照的に、ワシントンDC評議会は最近、キャッシュレス事業を禁止しました。有形商品としての現金は、現金を扱うバリュー・チェーンのすべての利害関係者のセキュリティー上の問題、リスク、処理コストを考えると、コストのかかる支払い手段です。現金の使用を増やしても、経済におけるコストや摩擦は減りません。
DCが禁止する理由は、多くの人が銀行のデビットやクレジット・カードを持たないため、支払いに現金を使用しなければならないというものです。米国では、Global Finance社によれば、人口の約7％が銀行口座を持っていません。7％という数字はそれほど多くないように見えるかもしれませんが、これは現金やその他の銀行以外の支払い手段を利用している約2,300万人に相当します。
DCの禁止は、銀行口座を持たない人々にとって小売業者へのアクセスをより公平なものにしていますが、銀行口座を利用しないことの根本原因には対処していません。1つの説明として、固定住所がないなどの理由により、政府発行のIDにアクセスできないことが挙げられます。どこに住んでいるのか、あるいは運転できるかどうかではなく、その人自身のある属性に基づいて確立されるデジタルIDによって、経済的アクセスの問題は解決しやすくなります。
適切なお客様事例として、国または地域の官公庁・自治体が確立したデジタルIDシステムであるAadhaarの導入以来、インドで何が起こったかを見てみましょう。このシステムの成果として、数百万ドルの金融包摂が可能になりました。人々は、デジタルIDを使用して銀行口座またはデジタル・ウォレットの資格を取得でき、官公庁・自治体やその他の情報源から入手した資金を保管できます。以前は現金や他者の寛大な価格を除いて経済に参加する機会がなかった人々が、インドのUPIデジタルReal-Time Paymentsシステムを使用して小売業者で支払いができるようになりました。
デジタル・アイデンティティと金融包摂の関係は明らかです。このシステムにより、インドの貧困率は5年間で約10％、つまり約1億3500万人減少しました。さらに、インド経済はこの金融包摂のメリットを受けています。2022～2023年度の実質GDP成長率は6.9％、2023～2024年度には6.3％になると予想されています。現金の使用量の削減はこの寄与要因の一つです。米国やその他の国や地域が、金融包摂と経済成長を達成するために、現金決済からデジタル決済への移行を加速させることを検討するのは当然のことです。
現金に代わるデジタル手段の導入を加速させる当面のチャンスがあります。デジタルIDの導入と相まって、この道を追求する国や地域の経済は成長し、そうでない国よりも世界的な競争力を高めるでしょう。さらに、私たちの生活の経済がより効率的になるにつれて、企業や消費者のビジネスの遂行能力に対する満足度が高まります。
IBM Financial Services Consultingは、お客様がコア・バンキングと決済をモダナイズし、業務の中断を回避するレジリエントなデジタル基盤を構築できるように支援します。
IBM Cloud for Financial Servicesは、業界標準のセキュリティーとコントロール機能が組み込まれており、機密性の高いデータやAIワークロードを保護します。
IBM Engineering Lifecycle Managementは、製品のデリバリーを加速し、金融サービスにおけるデジタル・トランスフォーメーションと規制への備えを支援します。