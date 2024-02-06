銀行が解決しなければならない複雑な課題の1つは、支払いをより効率的にすることです。最近のニュースの見出しでは、多くの管轄区域で物理的な身分証明や物理的な支払い形式からデジタル形式に大きく移行していることが分かります。ヨーロッパは最近、バッチ・ユーロ決済（SEPAクレジット送金など）を、バッチ送金のコストを超えない価格で提供しているプロバイダーに対して、リアルタイム支払いを利用可能にすることを義務付けました。

これは、ヨーロッパや他の多くの国または地域におけるデジタルIDの利用の増加と相まって、消費者と企業にとって朗報です。こうした変化は、他の支払いモダナイゼーションの取り組みとともに、金融エコシステムや経済全般における摩擦を解消する可能性があります。しかし、一部の国または地域がデジタルIDと決済の進歩を進めていく一方で、他の国ではこれらのソリューションの可能性を実現できていません。