レジリエントな医療サプライチェーンを構築する

ヘルスケア・サプライチェーン分野では、薬局、病院、製薬会社、患者が直面している課題が主に3つあります。それは、いずれも医薬品コールドチェーン管理の改善に対する根強いニーズと関連する、不足と遅延、便利で費用対効果の高いフルフィルメント・オプションの欠如、そして偽造品や規制の変更の増加です。これらの課題への取り組みは不便さに関するものであり、患者が受ける医療の質に悪影響を及ぼし、スタッフのストレスレベルも高めます。ヘルスケア・サプライチェーンの専門家は、これらの懸念をどのようにトリアージできるでしょうか？そのためには、回復力のあるサプライチェーンを構築することです。
ある業種・業務調査によると、回答者の78％が依然として手動のサプライチェーン・プロセスを使用しています。さまざまな研究によると、医療・外科用入院病棟の看護師は通常、シフト勤務内の最大2時間の労働力を供給関連の作業に費やしていることがわかりました。2022年に、製薬業界では、過去6年間で最も多くの製品ユニットがリコールされ、2021年のリコール数である2億6,460万個から114％の増加となる5億6,730万個のユニットがリコールされました。
特に医療業界での継続的かつ広範な労働力不足を考慮すると、スタッフが効率的に働くための十分な準備ができていると感じられるようにすることが不可欠ですが、医療関連のサプライチェーン費用は人件費を上回ると予測されています。汚染された成分を含む可能性のある医薬品や不安定な温度で保管された医薬品の影響により、悲惨な結果が生じる可能性があります。
これらの医療業界におけるサプライチェーンの問題は同様に緊急性があり、それぞれが即時の対応を必要としています。幸いにも、医療サプライチェーンのレジリエンスを構築することで、これらの危険な問題点を軽減できることがわかりました。
病院システムは、複数の断片化されたチーム、テクノロジー、プロセスを利用して日常のオペレーションを管理しているため、データの可視性が全体的に欠如しています。過剰注文、廃棄物、緊急注文により供給費が増大します。物資の不足により、医療手続きが遅れる可能性があります。医療従事者は、どのような在庫があり、それがどこにあるのか（あるいは輸送中なのか）をよりよく可視化し、人工知能（AI）を活用してサプライチェーンの混乱を予測するだけでなく、問題を最小限に抑える方法を提案する必要があります。
医療従事者は、社内の製薬部門とサプライヤー間の供給、需要、在庫に関する確固たる真実の下でオムニチャネル注文を統合しようと苦心しています。サイロ化された部門やさまざまな施設からのデータを組み合わせることは、十分な情報に基づいたサプライチェーン戦略を構築するための最初の、そして最も重要なステップの一つです。そうすることで、購買力が合理化され、在庫管理が最適化されます。
病院システムがリアルタイムの在庫の可視化、注文の調整、サプライヤーとの連携を実現できれば、オンライン購入と保管受け取りなどのオプションで顧客満足度を高めることができます。
サプライチェーンでは、実行可能なリアルタイム・データが利用できない、不足している、またはサイロ化されていることがよくあります。生産から配送までのコールド・チェーン・センサー・データが段階的に可視化され、価値が高く温度に敏感な製品（生物製剤など）の汚染を特定する必要性に関して、また正しい成分で作られた高品質の製品に関しても、サプライチェーンの可視性、スピード、調整は、安全で効果的な製品を提供するために不可欠です。堅牢な可視性、トレーサビリティ、出所情報を備えた強力なブロックチェーン・ベースのネットワークを構築することにより、医療業界の専門家は、複雑なグローバル・サプライチェーンにおいて、これらの規制や不正行為の課題に取り組む態勢を整えようとしています。
IBMの医療とライフサイエンスに関する専門知識、戦略から実行までのエンドツーエンドのアプローチ、献身的なサステナビリティーの実践により、サプライチェーンが確実に今日の課題に適応し、将来の機会に備えることができるようにします。この専門知識により、リスクを最小限に抑え、コストを削減し、環境と社会的パフォーマンスの両方を継続的に改善できるよう支援します。
G2 (ibm.com外部のリンク) から複数の市場リーダーシップ賞を受賞したIBM Sterling OMSは、人工知能を導入しながらリアルタイムの在庫可視化、注文オーケストレーション、サプライヤー連携を提供する最先端のソリューションであり、信頼性が高くスケーラブルかつ柔軟なOMSソリューションを求める企業にとって理想的な選択肢となっています。
IBM Consultingは、ヘルスケアおよびライフサイエンスのサプライチェーン・コンサルティングにおける世界的リーダーであり、パートナーシップのグローバル・エコシステムを持ち、IBM独自のテクノロジー、研究、および専門家ラボへの独自のアクセスを備えています。
IBM Consultingは、Merk社のような世界有数のヘルスケアおよびライフサイエンス企業が、透明性と洞察を提供しながら、製品イノベーションを加速し、信頼を維持し、患者中心の観点から、インテリジェントかつ持続可能なサプライチェーンの設計と構築を支援します。
より効率的な患者ケアの推進の支援するために、UHCW NHS信託がIBMコンサルティングやIBMのビジネス・パートナーであるCelonis SE社と連携し、IBM watsonx.aiテクノロジーを活用した理由の詳細をご覧下さい。
IBMの高度なソリューション、安全なプラットフォーム、AIを活用した強力なオートメーションにより、医療を変革します。
IBMは、お客様が課題に対処し、患者の転帰を改善できるよう、ヘルスケア業界向けコンサルティングを提供しています。
IBM watsonx Assistantで構築されたインテリジェントな医療業界向けチャットボットは、患者の質問に対して一貫した回答を提供し、患者の体験を向上させます。
