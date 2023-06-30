レジリエントな医療サプライチェーンを構築する

ある業種・業務調査によると、回答者の78％が依然として手動のサプライチェーン・プロセスを使用しています。さまざまな研究によると、医療・外科用入院病棟の看護師は通常、シフト勤務内の最大2時間の労働力を供給関連の作業に費やしていることがわかりました。2022年に、製薬業界では、過去6年間で最も多くの製品ユニットがリコールされ、2021年のリコール数である2億6,460万個から114％の増加となる5億6,730万個のユニットがリコールされました。

特に医療業界での継続的かつ広範な労働力不足を考慮すると、スタッフが効率的に働くための十分な準備ができていると感じられるようにすることが不可欠ですが、医療関連のサプライチェーン費用は人件費を上回ると予測されています。汚染された成分を含む可能性のある医薬品や不安定な温度で保管された医薬品の影響により、悲惨な結果が生じる可能性があります。

これらの医療業界におけるサプライチェーンの問題は同様に緊急性があり、それぞれが即時の対応を必要としています。幸いにも、医療サプライチェーンのレジリエンスを構築することで、これらの危険な問題点を軽減できることがわかりました。