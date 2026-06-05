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資産・設備管理

ビル・エネルギー管理システム（BEMS）とは？

By Phill Powell , Ian Smalley
公開日 2026年06月5日

ビル・エネルギー管理システム（BEMS）の定義

ビル・エネルギー管理システム（BEMS）は、エネルギーのパフォーマンスを監視および最適化し、エネルギー使用量の削減を支援するテクノロジー・プラットフォームです。

センサー、スマートメーター、オートメーションを組み合わせることで、企業のBEMSネットワークは省エネルギーとさまざまなメリットを実現します。BEMSは、HVAC、照明、電源、消防システム、セキュリティーなど、建物の機械および電気設備を監視および制御するコンピューターベースのシステムです。

具体的には、BEMSは次のような主要な機能を備えています。

  • 建物が使用するエネルギー量をリアルタイムで包括的に監視
  • 主要なメトリクスを収集して建物のエネルギー性能を追跡し、非効率な点を特定して無駄を削減
  • 冷暖房、照明、その他のシステムに関連するタスクを自動化・管理
  • エネルギー監査や排出量規制への準拠に必要なコンプライアンス・レポートを作成

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BEMSはどのように機能するのですか？

ビル・エネルギー管理システム（BEMS）を導入すると、建物全体のセンサーとメーターがデータを中央のソフトウェア・プラットフォームに送ります。施設管理者がルール、スケジュール、しきい値を設定すると、システムは設備を自動的に制御したり、設定した範囲を逸脱した場合にスタッフへ警告を発したりします。

BEMSは、以下の4つのステップを通じて作業を実行します。

  1. データ収集：まず、BEMSはセンサー、スマートメーター（サービス事業者に公共料金の総使用量データを提供するもの）、サブメーター（建物内の特定の部門やエリアの使用量を測定するもの）から情報を収集します。このデータは、消費電力、温度、湿度、二酸化炭素濃度など、さまざまな測定値を網羅しています。
  2. トレンド分析：エネルギー管理ソフトウェアはリアルタイム監視で収集されたデータをレビューし、使用状況が過去のデータや性能のベンチマークとどのように比較されているかを確認します。
  3. 意思決定：次に、さまざまなアルゴリズムが建物の運用ニーズを分析し、人工知能（AI）を活用して、HVACや照明などの各種サブシステムをエネルギーを無駄にすることなく、望ましい状態で運用するための最適な方法を算出します。
  4. アクション：最後に、BEMSは受信したデータの分析結果と、アルゴリズムが導き出した最適な対応に基づいて是正措置を実施します。

これらのステップは、バックグラウンドで自動的に実行されます。気付けば、隙間風で少し肌寒かったオフィスは1〜2度暖かくなっています。しかも、従業員がサーモスタットを調整するために手を煩わせる必要はありません。

しかし、すべて異なるメーカーが製造したこれらのさまざまな設備システムは、相互にどのように通信するのでしょうか？ここで、BACnet（Building Automation and Control Network）が重要な役割を果たします。BACnetは、ビルのオートメーションおよび制御ネットワーク向けのグローバルなデータ通信規格です。これはBEMS機能の共通言語プロトコルとして機能し、さまざまなブランドやタイプの機械が互いに「会話」できるようにします。

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BEMS導入のメリット

BEMSの導入により企業が得られるメリットは、コスト削減、規制遵守、企業イメージの向上など、多岐にわたります。

  • コスト削減：米国エネルギー省は、慎重なエネルギー管理と施設の持続可能性イニシアチブの導入により、エネルギーコストを30%削減できる と推定しています。
  • コンプライアンス報告：BEMSは、温室効果ガス（GHG）会計レポート、炭素コンプライアンスレポート、グリーン認証レポートを作成することで、規制遵守を支援します。
  • 運用の可視性：BEMSは、ダッシュボードを使用することで、企業のエネルギー使用状況を多角的に把握するのに役立ちます。
  • 設備の保護：BEMSを使用することで、企業は高度な診断と予知保全により、設備の寿命を延ばすことができます。
  • 広報活動：企業が省エネルギーへの取り組みを示すことで、社会から信頼される責任ある企業市民としての姿勢をアピールできます。

BEMS導入の課題

BEMSを導入する企業が得られるものは多くありますが、このプロセスには多額の投資が必要であり、乗り越えなければならないハードルもいくつかあります。

  • 初期費用：企業はBEMSの導入時に初期設備投資が必要となり、センサーやスマートメーターなどへの投資は高額になる場合があります。
  • 複雑な統合：多くの場合、最新のBEMSは、レガシー・システムのHVACまたは照明設備と組み合わされており、その組み合わせにはハードウェアの改造やソフトウェアのアップグレードが必要になることがよくあります。
  • セキュリティー問題： 多くの企業がBEMSをクラウド環境で運用するようになったことで、BEMSはデータ侵害サイバー攻撃の影響を受けやすくなっています。
  • スタッフの参加：施設のスタッフが新しく導入されたBEMSに十分習熟していない場合、システムが十分に活用されないことがあります。
  • 投資収益率：BEMSは企業にとって賢明な投資ですが、通常はすぐには成果が出ません。建物の所有者は、大きなROIを得られるまで何年もかかる場合があります。

BEMSとBMSの比較

BEMSは、コンピューター・ベースの制御システムを用いて商業ビルの電気設備、機械設備、セキュリティー設備を監視するビル管理システム（BMS）を基盤としています。HVAC、照明、セキュリティー機器などから得られる監視データはすべてダッシュボードに集約され、ユーザーは一目で状況を把握できます。制御システムの使用によりエネルギー消費の削減が促進され、ダッシュボードにより運用効率が向上します。

BMSは多くの機能を実行できますが、限界もあります。例えば、BMSは高度な判断を行うようには設計されていません。そのためには、収集した情報を基に複雑なアルゴリズムを適用し、ユーティリティーやセンサーのデータを分析してエネルギーコストを削減する方法を導き出すBEMSが必要です。

BEMSはまた、エネルギー管理ソフトウェア（EMS）を活用し、エネルギー集約型の活動をリアルタイムで監視することで、エネルギー消費を継続的に把握します。EMSは、施設性能のベンチマーキングとベースライン性能基準の確立をサポートします。また、環境・社会・ガバナンス（ESG）レポートに関する管理も効率化します。

このように、BEMSは監視役としての役割を果たします。エネルギー源の自動化と継続的な監視を通じて、BEMSがエネルギー消費パターンの異常を検知すると、施設管理者に警告を発することができます。エネルギーデータに診断機能を適用することで、BEMSは非効率な部分を特定し、エネルギーの無駄を削減できます。運用の観点から見ると、リアルタイム・データを活用することで、より的確な意思決定が可能になります。

平均的な建物はどのようにエネルギーを使用していますか？

アメリカの平均的なオフィスビルでは、年間1平方フィート当たり約22.5 kWhの電力を消費しています。一般的なオフィスビルにおけるエネルギー使用は、次の5つの運用項目に大別できます。

  • 冷房と暖房：建物の規模や在館者数によって異なりますが、冷暖房はオフィスビルのエネルギー運用コストのうち最も大きな割合（30～40％）を占めます。
  • 換気と空気処理：大型の換気ファンやその他のHVAC設備が建物全体に暖房と空調を供給しており、これらが建物のエネルギーコストの10～20％を占めています。
  • 照明：照明設備も主要なエネルギー消費源の一つであり、建物のエネルギー予算の10～15％を占めます。
  • その他の運用に伴うエネルギー消費：エネルギーコストの約5～10％は、エレベーター、トイレ設備、給湯器、その他の補助設備によるエネルギー消費が占めています。
  • コンセント使用機器：オフィス内の壁コンセントに接続されるさまざまな機器が、建物のエネルギー需要の15～30％を占めています。これらには、パソコンなどのコンピューティング機器、照明器具、オフィスの「アメニティ」（自動販売機、コーヒーメーカー、電子レンジなど）、さらにモノのインターネット（IoT）デバイスなどが含まれます。

効率的なエネルギー利用の未来像

カーボンフットプリントの削減とエネルギー保全への取り組みの強化を目指す先見性のある企業や利害関係者は、再生可能エネルギーがもたらす機会を積極的に活用しています。

多くの企業は、サステナビリティーの原則を活用したスマート・ビルディングを設計および建設することで、これらの機会を最適化しています。一方、既存のオフィスには、ソーラーパネルなどの再生可能エネルギー設備を導入することもできます。これらのパネルで発電した電力は、バッテリーに効率的に蓄電でき、後で必要なときに利用することで、電力料金が高い時間帯の系統電力の使用を抑えることができます。

現在のエネルギー使用状況を把握し、今後より戦略的にエネルギーを活用したい企業向けには、そのためのツールが用意されています。その一つが「Constellation Business Utility Estimation Guide」、もう一つが「Energy Elephant Energy Budgeting Resource」です。これらのツールは、企業が建物の性能を向上させ、達成可能なサステナビリティー目標を設定し、事業の成長に合わせて拡張できるシステムを構築するのに役立ちます。

執筆者

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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