ビル・エネルギー管理システム（BEMS）とは？

ビル・エネルギー管理システム（BEMS）は、エネルギーのパフォーマンスを監視および最適化し、エネルギー使用量の削減を支援するテクノロジー・プラットフォームです。
センサー、スマートメーター、オートメーションを組み合わせることで、企業のBEMSネットワークは省エネルギーとさまざまなメリットを実現します。BEMSは、HVAC、照明、電源、消防システム、セキュリティーなど、建物の機械および電気設備を監視および制御するコンピューターベースのシステムです。
具体的には、BEMSは次のような主要な機能を備えています。
ビル・エネルギー管理システム（BEMS）を導入すると、建物全体のセンサーとメーターがデータを中央のソフトウェア・プラットフォームに送ります。施設管理者がルール、スケジュール、しきい値を設定すると、システムは設備を自動的に制御したり、設定した範囲を逸脱した場合にスタッフへ警告を発したりします。
BEMSは、以下の4つのステップを通じて作業を実行します。
これらのステップは、バックグラウンドで自動的に実行されます。気付けば、隙間風で少し肌寒かったオフィスは1〜2度暖かくなっています。しかも、従業員がサーモスタットを調整するために手を煩わせる必要はありません。
しかし、すべて異なるメーカーが製造したこれらのさまざまな設備システムは、相互にどのように通信するのでしょうか？ここで、BACnet（Building Automation and Control Network）が重要な役割を果たします。BACnetは、ビルのオートメーションおよび制御ネットワーク向けのグローバルなデータ通信規格です。これはBEMS機能の共通言語プロトコルとして機能し、さまざまなブランドやタイプの機械が互いに「会話」できるようにします。
BEMSの導入により企業が得られるメリットは、コスト削減、規制遵守、企業イメージの向上など、多岐にわたります。
BEMSを導入する企業が得られるものは多くありますが、このプロセスには多額の投資が必要であり、乗り越えなければならないハードルもいくつかあります。
BEMSは、コンピューター・ベースの制御システムを用いて商業ビルの電気設備、機械設備、セキュリティー設備を監視するビル管理システム（BMS）を基盤としています。HVAC、照明、セキュリティー機器などから得られる監視データはすべてダッシュボードに集約され、ユーザーは一目で状況を把握できます。制御システムの使用によりエネルギー消費の削減が促進され、ダッシュボードにより運用効率が向上します。
BMSは多くの機能を実行できますが、限界もあります。例えば、BMSは高度な判断を行うようには設計されていません。そのためには、収集した情報を基に複雑なアルゴリズムを適用し、ユーティリティーやセンサーのデータを分析してエネルギーコストを削減する方法を導き出すBEMSが必要です。
BEMSはまた、エネルギー管理ソフトウェア（EMS）を活用し、エネルギー集約型の活動をリアルタイムで監視することで、エネルギー消費を継続的に把握します。EMSは、施設性能のベンチマーキングとベースライン性能基準の確立をサポートします。また、環境・社会・ガバナンス（ESG）レポートに関する管理も効率化します。
このように、BEMSは監視役としての役割を果たします。エネルギー源の自動化と継続的な監視を通じて、BEMSがエネルギー消費パターンの異常を検知すると、施設管理者に警告を発することができます。エネルギーデータに診断機能を適用することで、BEMSは非効率な部分を特定し、エネルギーの無駄を削減できます。運用の観点から見ると、リアルタイム・データを活用することで、より的確な意思決定が可能になります。
アメリカの平均的なオフィスビルでは、年間1平方フィート当たり約22.5 kWhの電力を消費しています。一般的なオフィスビルにおけるエネルギー使用は、次の5つの運用項目に大別できます。
カーボンフットプリントの削減とエネルギー保全への取り組みの強化を目指す先見性のある企業や利害関係者は、再生可能エネルギーがもたらす機会を積極的に活用しています。
多くの企業は、サステナビリティーの原則を活用したスマート・ビルディングを設計および建設することで、これらの機会を最適化しています。一方、既存のオフィスには、ソーラーパネルなどの再生可能エネルギー設備を導入することもできます。これらのパネルで発電した電力は、バッテリーに効率的に蓄電でき、後で必要なときに利用することで、電力料金が高い時間帯の系統電力の使用を抑えることができます。
現在のエネルギー使用状況を把握し、今後より戦略的にエネルギーを活用したい企業向けには、そのためのツールが用意されています。その一つが「Constellation Business Utility Estimation Guide」、もう一つが「Energy Elephant Energy Budgeting Resource」です。これらのツールは、企業が建物の性能を向上させ、達成可能なサステナビリティー目標を設定し、事業の成長に合わせて拡張できるシステムを構築するのに役立ちます。
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