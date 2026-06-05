ビル・エネルギー管理システム（BEMS）とは？

ビル・エネルギー管理システム（BEMS）を導入すると、建物全体のセンサーとメーターがデータを中央のソフトウェア・プラットフォームに送ります。施設管理者がルール、スケジュール、しきい値を設定すると、システムは設備を自動的に制御したり、設定した範囲を逸脱した場合にスタッフへ警告を発したりします。

BEMSは、以下の4つのステップを通じて作業を実行します。

これらのステップは、バックグラウンドで自動的に実行されます。気付けば、隙間風で少し肌寒かったオフィスは1〜2度暖かくなっています。しかも、従業員がサーモスタットを調整するために手を煩わせる必要はありません。

しかし、すべて異なるメーカーが製造したこれらのさまざまな設備システムは、相互にどのように通信するのでしょうか？ここで、BACnet（Building Automation and Control Network）が重要な役割を果たします。BACnetは、ビルのオートメーションおよび制御ネットワーク向けのグローバルなデータ通信規格です。これはBEMS機能の共通言語プロトコルとして機能し、さまざまなブランドやタイプの機械が互いに「会話」できるようにします。