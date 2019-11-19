

今日、サプライチェーンは複雑で分散しており、多くの関係者が関与しています。サプライチェーン企業は、資産を正確に監視するために IoT やブロックチェーンなどのテクノロジーを採用することで、業務運営をアップグレードしています。実際、2018年以降、IoT（モノのインターネット）市場におけるブロックチェーン（リンク先はibm.com外部）が3,000万米ドルから1億1,300万米ドルに成長し、2024年までに30億米ドルを超え、年平均成長率（CAGR）が約93％になると予測されています。

IoT（モノのインターネット）センサーは、環境条件に関連する情報を収集し、貨物が特定のトラックまたは特定の港に保管されている時間の有無、取り扱い指示に違反する手段の改ざんや影響の有無の検証に使用されます。この情報は、保険請求の証拠を提供することで、請求書の紛争を解決するために使用できます。また、企業がサプライチェーンのオペレーションを最適化して効率を向上させるのを補助することで、企業を支援します。

産業用 IoT（モノのインターネット）アプリケーションが世界の GDP に与える経済的影響(リンク先は ibm.com® 外部にあります) は、2025 年までに 4 兆～ 11 兆米ドルに達する可能性があります。IoTによるこの経済的影響は、IoTがほぼすべての業界に提供する可視性とリモート制御機能によるものであり、成果として業務効率と安全性が向上します。