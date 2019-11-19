今日、サプライチェーンは複雑で分散しており、多くの関係者が関与しています。サプライチェーン企業は、資産を正確に監視するために IoT やブロックチェーンなどのテクノロジーを採用することで、業務運営をアップグレードしています。実際、2018年以降、IoT（モノのインターネット）市場におけるブロックチェーン（リンク先はibm.com外部）が3,000万米ドルから1億1,300万米ドルに成長し、2024年までに30億米ドルを超え、年平均成長率（CAGR）が約93％になると予測されています。
IoT（モノのインターネット）センサーは、環境条件に関連する情報を収集し、貨物が特定のトラックまたは特定の港に保管されている時間の有無、取り扱い指示に違反する手段の改ざんや影響の有無の検証に使用されます。この情報は、保険請求の証拠を提供することで、請求書の紛争を解決するために使用できます。また、企業がサプライチェーンのオペレーションを最適化して効率を向上させるのを補助することで、企業を支援します。
産業用 IoT（モノのインターネット）アプリケーションが世界の GDP に与える経済的影響(リンク先は ibm.com® 外部にあります) は、2025 年までに 4 兆～ 11 兆米ドルに達する可能性があります。IoTによるこの経済的影響は、IoTがほぼすべての業界に提供する可視性とリモート制御機能によるものであり、成果として業務効率と安全性が向上します。
ブロックチェーンベースのサプライチェーン管理システムは、出荷状況、トラックの状況、ストレージ環境の条件などに関連するすべてのデータの議論の余地のない記録を提供する共有分散台帳の上に構築されます。
サプライチェーン管理におけるブロックチェーンのユースケースの可能性として以下の2つを紹介します。
1. 製品ソース
企業も消費者も、ブロックチェーンとIoT（モノのインターネット）テクノロジーを使うことで、サプライチェーン全体にわたる製品ライフサイクル全体を追跡できます。ブロックチェーンは、IoT（モノのインターネット）デバイス間のすべての通信が履歴に保存される正確なデータ記録です。例えば、魚が獲られた日、登録された日、販売された日など、製品に関連するすべての情報に即座にアクセスでき、海から食卓に至るまでの移動の完全な記録です。
2. スマート・コントラクト
ブロックチェーンとIoT（モノのインターネット）を組み合わせることで、国境を越えた取引であっても安全な貨物輸送が保証されます。このシステムは、取引に関与するすべての当事者間のオンライン取り決めのように機能します。契約の条件はコンピューター・コードで記述されており、未知の当事者間での金融取引が紛争なく促進されていると言えます。
書類処理の最小化は、ブロックチェーンとIoT（モノのインターネット）が有用なもう1つの分野です。ある場所から別の場所へのコンテナの輸送には、多くの仲介者が関与します。ほとんどの企業は依然として従来の貿易方法を採用しているため、事務手続きが引き続き必要です。ブロックチェーンとIoTにより、企業はエコシステム全体の書類作業を排除することで労働コストを節約し、データ保護を確実に行うことができます。
500 億から 2,000 億のデバイスが2020 年までにオンラインになると予想されますが (リンク先は ibm.com 外部にあります)、IoT（モノのインターネット）の相互作用に関するオープンにストレステストされたベースライン プロトコル標準がないため、根本的なセキュリティ リスクが出現し、指数関数的に悪化する可能性があります。IoTは、その規模が拡大するにつれて、悲惨な結果をもたらす可能性のあるシステム障害に見舞われる可能性があります。
モノのインターネットでは、大量のデータの取り込みと送信がすべてです。主な関心事は、そのデータを保護することです。データは、分析、IoT（モノのインターネット）デバイス、プラットフォームなどのさまざまなデバイスや統合ソリューションを通過します。データは非常に多くの管理上の境界を通過する必要があり、それぞれに独自のポリシーがあることを念頭に置くと、データの安全性を確保するのが複雑になります。
単にデータを保護するだけではなく、適切な時間、形式、場所での安全なデータ配信を保証することも重要です。
現在のIoTエコシステムは、大規模なデータ・ストレージ機能を提供するクラウド・サービスによって、さまざまなIoTデバイスが識別、接続、検証される一元化モデルで運営されています。デバイスが互いに遠くにあるか、すぐ隣にあるかに関係なく、データの通過経路として機能するインターネットが常に必要です。
IoTエコシステムでは、企業はIoTソリューションの実装に起因する高額なインフラストラクチャー・コストと保守・コストに対処しなければなりません。IoT（モノのインターネット）デバイスの数が数百万に達した場合のコストの上昇を想像してみてください。接続されるデバイスの数が増えると通信量も増え、拡張性や経済性、エンジニアリングの面で問題が生じます。
ブロックチェーンは分散型台帳であるため、データの記録やトランザクションに中央権限や特定の管理者は必要ありません。ブロックチェーン・テクノロジーは、暗号化アルゴリズムに基づいて、データの改ざんを防止し、高いセキュリティーを実現するように設計されています。ブロックチェーン・ネットワーク上のすべてのブロックには前のブロックに対するハッシュがあるため、ブロックは変更したり置き換えたりすることができません。
IoTと統合することで、ブロックチェーンは物流プロバイダーに迅速な配達とアプリケーションにわたる運用コストの最適化をもたらします。ブロックチェーンベースのコールドチェーン物流のユースケースとして、IBM Food Trustが挙げられます。同社は、ブロックチェーン技術を使用して食品サプライチェーンにおける透明性と説明責任を実現しています。
A地点からB地点までの過程に自律性と透明性を加えることで、物流オペレーションの安全性と最適化を実現します。
ブロックチェーン技術の市場は、数年前は3億1500万米ドルでしたが、2024年までに200億米ドルに成長すると予想されています。また、消費者向けIoT（モノのインターネット）は注目のほとんどを集めていますが、スマートウェアラブルやコネクテッド家電の世界は、IoTの可能性全体の22%に過ぎません。
ブロックチェーンとIoTを組み合わせることで、サプライチェーン管理を次のレベルに引き上げることができます。両方のテクノロジーを実装することで輸送プロセスがどのように機能するかを想像してみてください。
当社では、業界の思想的リーダー、教育機関の専門家、パートナーを随時招き、ブロックチェーンの現在のトレンドに関する意見や洞察をBlockchain Pulseブログで共有してもらいます。これらのブログ記事の意見は独自のものであり、必ずしもIBMの見解を反映するものではありませんが、このブログではあらゆる視点を会話に迎え入れるよう努めています。
