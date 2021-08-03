パリ協定は、地球温暖化を 2°C (3.6°F) 未満に制限し、1.5°C (2.5°F) に制限する努力を追求することにより、危険な気候変動を回避するための世界的なフレームワークを定めています。また、気候変動の影響に対処する国または地域の能力を強化し、各国の取り組みを支援することも目的としています。
より多くの組織が持続可能なビジネス戦略をますます意識し、上記の目標に向けてさまざまな事業単位を調整しています。IBMは10年以上にわたり、気候変動は深刻な懸念事項であり、世界規模での有意義な行動が必要であると述べています。
現在、企業は別の事業体によって生成された 1MWh のゼロカーボン電力を表す再生可能エネルギー証明書 (REC) を購入します。RECの販売者は、企業の所在地、国、または地域外にいる可能性があります。その後、企業は REC を使用して炭素フットプリントを相殺し、炭素排出とグリーン基準に関する規制に準拠します。国際的な (アンバンドル) 取引の場合、カーボンオフセットによって企業が義務を果たせるようになるにもかかわらず、REC では消費されるエネルギーがすべて再生可能エネルギー源から来ていることが保証されません。
企業はこの問題に対処するためにテクノロジーの利用に注力しています。企業は、環境サステナビリティー目標 (ESG) 情報を収集、分析、報告し、環境への影響を削減するための新しいソリューションを求めています。分散型台帳テクノロジー (DLT) の強化された特性を活用した分散型で不変のブロックチェーンネットワークにより、エネルギー証明書の採用が大幅に増加し、消費量が発電量に厳密に一致することが保証されます。
組織がESGイニシアチブに取り組む動機はさまざまです。オンプレミスで再生可能エネルギーを生成すると、コスト削減につながります。組織が全体的な二酸化炭素のフットプリントを削減し、 ESGに向けた進捗状況を監視および報告することには、株主や従業員からの多大な関心と注目が集まっています。世界のテクノロジー バイヤーを対象としたIDCの調査データによると、その大多数 (69%) が、デジタル インフラストラクチャの脅威がすでにサステナビリティーへの取り組みを可能にする重要な要素であることに「同意」または「強く同意」しています。
多くの国や地域におけるエネルギー市場の規制緩和により、民間部門からのエネルギー供給会社による市場共有の増加が促進されています。従来の独占的な政府機関や準政府機関よりも小規模な団体が参加することで、ピアツーピア (P2P) で、または仲介業者の支援を受けて、異なる量のエネルギーやエネルギー証書の細分化単位を交換する機会を生み出します。たとえば、エネルギー証書は、時間単位の証書の場合のように、より小さなプログラム時間単位 (PTU) で取引することができ、清算と決済のリズムがより整います。同様に、スマートメーターとオートメーションの導入により、現在煩雑な炭素会計プロセスが簡素化され、大幅なコスト削減が可能になります。
ますます厳しくなる排出規制と野心的な脱炭素化目標により、天然ガスと炭素回収・貯蔵 (CCS) から得られるブルー水素と、再生可能エネルギーベースの電気分解プロセスから生成されるグリーン水素を商業規模で開発する計画が推進されています。これにより、ガスおよび再生可能セクターの両方と連携する水素プロジェクトの発表が急増しています。水素やその他の混合エネルギー源を使用したエネルギー生成には、ある程度のCO2排出が伴うため、証明書に記載する必要があります。
非営利組織と営利組織からの相互運用可能なプロトコルの標準化に関するさまざまな推奨事項が市場で入手可能になっており、早期導入者や貢献者がそれに従うことや貢献することを求めています。エネルギー証明書のトークン化の実装は多種多様であり、また、それらがまだ初期段階にあることが多いことから、世界中のさまざまな地理的地域にあるネットワーク間の相互運用性に向けた業種・業務標準を定義することが求められています。
エネルギー調達プロセスの民主化がもたらす大きな可能性に、ニッチ市場のプレーヤーが気づかないわけはありません。その間、ブロックチェーンの採用はますます普及しています。その前例のない特性により、透明性が高く、分散化され、変更不可能で、遡及的に検証可能な設定に対する信頼が確立され、エネルギー業界のコミュニティーでは広く認識されています。注目すべき市場動向としては、自己資金調達エコシステムが、二重のトークン化層を導入することで、Ethereum ベース ( ERC-20 ) のソリューションを活用していることがわかります。2層のトークン化をサポートするパブリック・プラットフォームの目的は、エンドユーザーにプラットフォームを使用するためのアクセスを提供し、企業の収益に貢献し、エネルギー証明書をカプセル化した交換可能なトークンを作成することです。
経済的に持続可能なエコシステムを構築するために、プルーフ・オブ・ステークのアプローチに従って、早期導入者がプラットフォームをサポートするよう奨励します。たとえば、EUの独立系電力・ガス供給会社であるRestart Energy Democracy（RED）は、再生可能エネルギーの消費者にグリーンエネルギー証明書を付与する分散型エネルギー供給プラットフォームを立ち上げました。これにより、取引コストを削減しながら、消費者とサプライヤー間のピアツーピアの直接取引が可能になります。RED の市場参入戦略は 2 つのフランチャイズ層に基づいており、上位層では最小限の数のトークンの所有が求められます。
同様のシステムがPower Ledgerによって開発されています。独自のトレード・マッチング・アルゴリズムにより、プロシューマーと消費者は参加者を優先することなく、利用可能な電力を公平に取引できます。このプラットフォームのその他の特徴には、ネイティブトークンを現地通貨単位にペグレーションすることや、単一トランザクションで個々のメーターを集約することなどが含まれます。取引グループは、アプリケーション・ホストまたはPower Ledgerのいずれかで構成できます。WePowerも、ネイティブの WPR トークンとオークションを介してエネルギー証明書を交換する代替ソリューションを提供しています。WePowerは、企業向け電力購入契約 (PPA) のリスクを軽減するために、「Contract for Difference」と呼ばれる金融派生商品を開始しました。
現在、さまざまな組織が持続可能な開発目標 (SDG) への貢献に取り組んでいるため、カーボン フットプリントを計算し、ESGレポートの作成を支援できる優れたソリューションが必要とされています。起業家的イニシアチブによって構築された分断市場は非常に複雑で、導入の遅れにつながる可能性があります。
既存の高コストで煩雑なエネルギー証明書取引に革命を起こすため、私たちはHyperledger FabricとTokens-SDKを使用してエネルギー証明書をトークン化するソリューション (enerT) に取り組んでいます。DLTプラットフォームでのエネルギー証明書のトークン化は、エネルギーの完全開示証明書に関するインテリジェントなソリューションを提供できます。混合ソースによって生成されたエネルギーの量に加えて、ネットワークで作成されたトークンには、エネルギー サプライチェーン におけるCO2 排出量などの他の有用な特性も保管できます。
トークン化されたエネルギーマーケットプレイスでは、エネルギーの種類と原産地に関して幅広い信頼できる証明書が提供されます。このようなネットワークにより、供給者と消費者はエネルギー証明書を効率的かつ安価に取引できるようになります。トークン化された認証ユニットは、輸送業界・業務用のコンテナに似ています。
当社のenerTソリューションは、プライベートかつ許可ベースのテクノロジーに関するエネルギーに優しいソリューションとして、ネットワーク・オペレーションによるエネルギー消費を排除する目的で開発されています。Hyperledger Fabricのエネルギー効率の高いコンセンサス プロトコルは、リーダー・フォロワー型のアプローチであるRAFTに基づいています。この要因により、多くのパブリック ネットワークでよく使用される数学的なパズル (Proof-of-Workなど) を使用したマイニング アルゴリズムと比較して、ネットワークオペレーションの消費エネルギーが制限されます。
IBM® Blockchainサービスは、あなたのアイデアを実現するのに役立ちます。ビジネスにおけるブロックチェーンとデジタル資産の使用についてはこちらをご覧ください。
KuppingerCole社のデータ・セキュリティー・プラットフォーム・レポートは、クライアントのニーズに最適な機密データ保護およびガバナンス製品を見つけるためのガイダンスと推奨事項を紹介しています。
IBM X-Force Threat Intelligence Indexを使用することで、より迅速かつ効果的にサイバー攻撃に備え、対応するためのインサイトを得ることができます。
このForrester社のTEI調査で、IBM® Security Guardium Data ProtectionのメリットとROIをご確認ください。
このGartnerレポートにアクセスし、AIインベントリー全体の管理、ガードレールによるAIワークロードの保護、リスク低減、ガバナンス・プロセスの管理によって、組織内のあらゆるAIユースケースでAIトラストを実現する方法をご確認ください。
最新の規制コンプライアンス要件に対応しながら、データ・レジリエンスのロードマップを簡素化し、加速するための戦略について詳しく説明しています。
複数の環境にまたがるデータを保護し、プライバシー規制を満たし、複雑な運用を簡素化します。
オンプレミスとクラウドの機密データを保護するデータ・セキュリティー・ソフトウェア・ファミリーであるIBM Guardiumの詳細をご覧ください。
IBMは、エンタープライズ・データ、アプリケーション、AIを保護するための包括的なデータ・セキュリティー・サービスを提供します。
データ・セキュリティー・ソリューションを使用して、組織のデータをハイブリッドクラウド全体で保護し、コンプライアンス要件を簡素化します。