組織がESGイニシアチブに取り組む動機はさまざまです。オンプレミスで再生可能エネルギーを生成すると、コスト削減につながります。組織が全体的な二酸化炭素のフットプリントを削減し、 ESGに向けた進捗状況を監視および報告することには、株主や従業員からの多大な関心と注目が集まっています。世界のテクノロジー バイヤーを対象としたIDCの調査データによると、その大多数 (69%) が、デジタル インフラストラクチャの脅威がすでにサステナビリティーへの取り組みを可能にする重要な要素であることに「同意」または「強く同意」しています。

多くの国や地域におけるエネルギー市場の規制緩和により、民間部門からのエネルギー供給会社による市場共有の増加が促進されています。従来の独占的な政府機関や準政府機関よりも小規模な団体が参加することで、ピアツーピア (P2P) で、または仲介業者の支援を受けて、異なる量のエネルギーやエネルギー証書の細分化単位を交換する機会を生み出します。たとえば、エネルギー証書は、時間単位の証書の場合のように、より小さなプログラム時間単位 (PTU) で取引することができ、清算と決済のリズムがより整います。同様に、スマートメーターとオートメーションの導入により、現在煩雑な炭素会計プロセスが簡素化され、大幅なコスト削減が可能になります。

ますます厳しくなる排出規制と野心的な脱炭素化目標により、天然ガスと炭素回収・貯蔵 (CCS) から得られるブルー水素と、再生可能エネルギーベースの電気分解プロセスから生成されるグリーン水素を商業規模で開発する計画が推進されています。これにより、ガスおよび再生可能セクターの両方と連携する水素プロジェクトの発表が急増しています。水素やその他の混合エネルギー源を使用したエネルギー生成には、ある程度の CO2 排出が伴うため、証明書に記載する必要があります。

非営利組織と営利組織からの相互運用可能なプロトコルの標準化に関するさまざまな推奨事項が市場で入手可能になっており、早期導入者や貢献者がそれに従うことや貢献することを求めています。エネルギー証明書のトークン化の実装は多種多様であり、また、それらがまだ初期段階にあることが多いことから、世界中のさまざまな地理的地域にあるネットワーク間の相互運用性に向けた業種・業務標準を定義することが求められています。