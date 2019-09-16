世界的に見て、不動産の価値は280兆米ドルを超えており、これは世界中の株式、株式、証券化債務の合計よりも価値のある資産クラスであり、世界GDPの3.5倍にのぼる最大の富の蓄積です。米国では、住宅販売の最初の記録は1890年に記録されましたが、エージェントがウォークスルー、ホーム・ステージング、ヤード・サインを使いながら住宅を販売するために買い手と売り手の仲介者として行動し始めたのは1910年代になってからでした。
これらのエージェントは、信頼という貴重な参考情報を提供し、今も引き続き提供しています。経験豊富なエージェントと住宅販売や購入のプロセスを進める際には、現地の法律や規制だけでなく、売り手が実際に住宅を所有し、購入者に支払い能力があるという保証に関しても期待されます。1910年代に使用されていたマーケティングの施策は現在でも強力な戦略である一方で、不動産の売買に関わるプロセスはブロックチェーンによって変革をもたらす準備ができています。
ブロックチェーンとは、ビジネス・ネットワーク内の取引の記録や資産の追跡に役立つ、デジタルな台帳のことです。この台帳は複数人で共有することができ、変更を加えることができないため、安全に情報を管理できます。単一の公開バージョンの記録を持つことで、売り手は不動産の所有権をすぐに証明でき、買い手は手元にある資金をすぐに証明できるため、買い手と売り手の間の信頼が減少します。実際、ブロックチェーン上のスマート・コントラクトの活用により、Brown Harris Stevens Miami社のEVPであるMark Zilbert氏は、不動産取引がオンライン・ショッピングのように簡単になり、不動産契約、エスクロー、不動産記録が権利会社や弁護士なしで完了し、資金を分配できるようになると述べています。
ブロックチェーンは、個々の不動産の売買にとどまらず、人々の不動産への投資方法を変える力を提供します。ブロックチェーン上で不動産をトークン化することで、開発者は従来の銀行資金調達の必要性をなくし、投資不動産に対する従来の販売スケジュールの制約から解放されます。買い手にとっては、不動産の共有の買い手または売り手を見つけるのと同じくらい簡単に、地位の拡大または縮小が可能です。高級不動産のトークン化により、ニューヨークのトップブローカーもブロックチェーン・テクノロジーに注目しています。
「Sell It Like Serhan」の筆者であり、Bravoの「Million Dollar Listing New York」の主演であるRyan Serhant氏は、「ニューヨークの市場は常に強いが、新築の建物で適切な価格で売却するには時間がかかることがあるとForbes誌に対して語りました。ブロックチェーンのトークン化により、従来の銀行資金調達の手に負えないプレッシャーを排除することができ、プロジェクトとすべての利害関係者にとってより健全な状況を克服できます。トークン化は、不動産開発における新たな最前線への道を切り開いています。」
不動産業界は記録管理のためにブロックチェーンに重点を置いてきましたが、スマート・コントラクトは、不動産の売買がオンライン・ショッピングと同じくらい簡単になることを意味します。スマート・コントラクトは、ブロックチェーンに保管され、事前に設定された条件が満たされると自動的に実行されるコード行です。最も基本的なレベルでは、開発者によって実行されるように設定されたとおりに実行されるプログラムです。現在、各当事者が手数料を通じて不動産の価格を引き上げている複雑なプロセスの代わりに、単一バージョンの真実を通じて、参加者間の信頼が保証されます。
IDがブロックチェーンに保管されるため、住宅ローンの貸し手はクレジットに関する決定を迅速に行うことができます。その後、銀行、エージェント、住宅ローン貸金業者の間でスマート契約を発行し、エージェントに資金が渡されると、住宅ローン貸金業者が不動産を保有し、合意された条件に基づいて返済が開始されるようになります。取引がブロックチェーンに記録され、いつでもプロセスを確認できる参加者間で共有されるため、所有権の移転は自動的に行われる可能性があります。
トークンは価値を保管するデジタル手段です。不動産において、トークン化は、トークンを介して所有権が発生する場合に起こり、資産の所有権、資産の所有権に対する持分、不動産が担保する債務の一部、不動産からのキャッシュ・フローなど、さまざまなもので表すことができます。トークン化された不動産は不動産投資信託（REIT）に似ていますが、資産がより柔軟で、仲介業者からの手数料が少ないという点で異なります。
不動産をトークン化する主なメリットは、流動性の向上、投資障壁の低減、プログラム可能な証券、安全性と不変性です。コロラド州のセントレジス・アスペン・リゾートのような大手ブランドは、Indiegogo経由で「Aspen Coin」を通じて1,800万米ドルを調達し、すでにセキュリティー・トークンを活用し始めています。
信頼は不動産ビジネスの主要な部分であり、ブロックチェーンは信頼だけでなく、不透明な機関間の共創を可能にする能力を備えています。不動産業界の大半が記録管理のためにブロックチェーンに重点を置いている中、一部の先進企業はスマート・コントラクトとトークン化の両方が提供できる利点をすぐに理解しています。これらのプレイヤーは、顧客がブロックチェーン・テクノロジーによって実現される将来の潜在的な機会を活用できるよう支援するのに適した立場にあります。
Aspenとの1,800万米ドルの取引に至るまで、ブロックチェーンは業界に破壊的な影響をもたらす可能性を秘めています。この技術の採用により、アプリケーションの購入が予定通りに簡単に購入できるスマート契約であれ、不動産の専門家は今後も繁栄し続けるでしょう。Mark Zilbert氏は次のように述べています。「不動産専門家のアドバイス、知識、手厚いサポートは、常に買い手または売り手にとって重要なプロセスの一部分でありつづけるでしょう。」