ブロックチェーンとは、ビジネス・ネットワーク内の取引の記録や資産の追跡に役立つ、デジタルな台帳のことです。この台帳は複数人で共有することができ、変更を加えることができないため、安全に情報を管理できます。単一の公開バージョンの記録を持つことで、売り手は不動産の所有権をすぐに証明でき、買い手は手元にある資金をすぐに証明できるため、買い手と売り手の間の信頼が減少します。実際、ブロックチェーン上のスマート・コントラクトの活用により、Brown Harris Stevens Miami社のEVPであるMark Zilbert氏は、不動産取引がオンライン・ショッピングのように簡単になり、不動産契約、エスクロー、不動産記録が権利会社や弁護士なしで完了し、資金を分配できるようになると述べています。

ブロックチェーンは、個々の不動産の売買にとどまらず、人々の不動産への投資方法を変える力を提供します。ブロックチェーン上で不動産をトークン化することで、開発者は従来の銀行資金調達の必要性をなくし、投資不動産に対する従来の販売スケジュールの制約から解放されます。買い手にとっては、不動産の共有の買い手または売り手を見つけるのと同じくらい簡単に、地位の拡大または縮小が可能です。高級不動産のトークン化により、ニューヨークのトップブローカーもブロックチェーン・テクノロジーに注目しています。

「Sell It Like Serhan」の筆者であり、Bravoの「Million Dollar Listing New York」の主演であるRyan Serhant氏は、「ニューヨークの市場は常に強いが、新築の建物で適切な価格で売却するには時間がかかることがあるとForbes誌に対して語りました。ブロックチェーンのトークン化により、従来の銀行資金調達の手に負えないプレッシャーを排除することができ、プロジェクトとすべての利害関係者にとってより健全な状況を克服できます。トークン化は、不動産開発における新たな最前線への道を切り開いています。」