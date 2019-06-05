ブロックチェーンの最も明らかなメリットは、分散型台帳テクノロジー（DLT）を使用してイベントの不変記録を維持できることです。

明日のプロジェクト管理ワークフローでは、あなたのチームは、変更不可能な信頼できる情報源の維持など、多くのクリティカルな機能においてDLTを利用する可能性があります。

分散台帳では、各ノードまたはコンピューターがプロジェクトデータを個別にホストします。各ノードはそのデータも更新します。言い換えれば、このシステムでは単一の当事者がこのデータを改ざんしたり変更したりすることができないため、プロジェクトチーム全体が信頼できる唯一の情報源を参照することになります。

これは、特に顧客や下請け業者などの外部プロジェクトの利害関係者との不一致や紛争を調査する際に役立ちます。例えば、建設業者が特定の日に作業員を派遣するようにスケジュールした場合、作業員の派遣が遅すぎたり早すぎたりした場合、台帳上の全員が下請業者が間違いを犯したかどうかを検証できます。

社内では、オペレーションを分析する際に元帳のデータを信頼することもできます。タスクに費やされる時間を把握し、効率化の機会やその他のメリットを特定します。

はい、一元化されたクラウドベースのプロジェクト管理スイートを使用して、同じことを今すぐ行うことができます。しかし、クラウドホストからのダウンタイムや改ざんによって、そのデータの一部が失われる可能性もあります。

DLTを使用すると、チームのデータセットが完全で改ざんされていないことを信頼できます。この点で、ソフトウェアとデータの移行の結果としてノードが一時的にダウンした場合でも、複数のノードが利用可能であるため、データの冗長性も実現します。