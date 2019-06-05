暗号通貨を通じて注目を集めたブロックチェーンは、不動産のような伝統的な産業からライドシェアのような新興産業まで変革をもたらす態勢にあります。
それぞれの潜在的な破壊的変化のストーリーの大きな部分は、ブロックチェーン技術が既存のワークフローやプロセスをどのように変えることができるかということです。
はい、まだ理論上の話ですが、暗号通貨起業家たちはすでに不変の台帳を将来のプロジェクト管理ワークフローの重要な要素として位置付けています。この投稿では、ブロックチェーンがプロジェクト管理領域をどのように変革するかについて説明します。
ブロックチェーンの最も明らかなメリットは、分散型台帳テクノロジー（DLT）を使用してイベントの不変記録を維持できることです。
明日のプロジェクト管理ワークフローでは、あなたのチームは、変更不可能な信頼できる情報源の維持など、多くのクリティカルな機能においてDLTを利用する可能性があります。
分散台帳では、各ノードまたはコンピューターがプロジェクトデータを個別にホストします。各ノードはそのデータも更新します。言い換えれば、このシステムでは単一の当事者がこのデータを改ざんしたり変更したりすることができないため、プロジェクトチーム全体が信頼できる唯一の情報源を参照することになります。
これは、特に顧客や下請け業者などの外部プロジェクトの利害関係者との不一致や紛争を調査する際に役立ちます。例えば、建設業者が特定の日に作業員を派遣するようにスケジュールした場合、作業員の派遣が遅すぎたり早すぎたりした場合、台帳上の全員が下請業者が間違いを犯したかどうかを検証できます。
社内では、オペレーションを分析する際に元帳のデータを信頼することもできます。タスクに費やされる時間を把握し、効率化の機会やその他のメリットを特定します。
はい、一元化されたクラウドベースのプロジェクト管理スイートを使用して、同じことを今すぐ行うことができます。しかし、クラウドホストからのダウンタイムや改ざんによって、そのデータの一部が失われる可能性もあります。
DLTを使用すると、チームのデータセットが完全で改ざんされていないことを信頼できます。この点で、ソフトウェアとデータの移行の結果としてノードが一時的にダウンした場合でも、複数のノードが利用可能であるため、データの冗長性も実現します。
スマートコントラクトは基本的に、ブロックチェーン上で実行されるコードです。これには、契約の両当事者が同意しなければならない特定の規則が含まれています。これらの条件が満たされると、スマートコントラクトは自動的に実行または実装されます。
複雑なプロジェクト管理ワークフローでは、相互依存するタスクを管理する手段としてスマートコントラクトを使用できる可能性があります。
例えば建設業種では建築、情報、モデリング（BIM）の利用が増加しています。BIMの基本的な考え方は、建築会社、土木技術者、サプライヤーなど、建設プロジェクトのさまざまな利害関係者間のコラボレーションを促進することです。
コンクリートの製造業者、建設スタッフ、建物プロジェクトの所有者が関与する建物建設プロジェクトを想像してみましょう。プロジェクトの所有者は、コンクリートが現場に納品された後の予定日のように建設作業員にのみ通知するスマート契約を設定することができます。
コンクリートが納品されない場合、作業員の下請け業者はその予定日にコミットする必要はありません。これにより、アイドル労働のリスクを防ぐことができ、ひいてはプロジェクトの予算をコントロールすることにも役立ちます。同様に、従業員の下請け業者は、プロジェクトオーナーに通知することなく、元のプロジェクトに代わる別のプロジェクトに人材を自由に派遣することができ、BIMソフトウェアに表示される情報を参照するだけで済みます。
同様に、土木技師が設計を承認した場合にのみ、必要な鉄鋼の量やグレードなどの特定の注文をサプライヤーにリリースするスマートコントラクトを締結できます。エンジニアがクラッシュを検知した場合、設計者がクラッシュを解決するまでサプライヤーには通知が届きません。
しかし、それが完了すると、サプライヤーは更新された設計に基づいてのみ注文を受け取ることになるため、プロジェクトオーナーは互換性のない材料に起因するコスト超過を回避できます。航空、自動車製造、エレクトロニクス製造、その他のプロジェクトにも適用できます。
ブロックチェーンベースのBIMスイートの場合、プロジェクトのメタデータの変更不可能なソースも各利害関係者に提供されます。そのメタデータは、仲裁、紛争、規制上の理由、またLEEDやWELL建築基準などの認定目的の証拠として使用することができます。
可能性はありますが、プロジェクト管理にブロックチェーンを導入するのは困難です。
たとえば、ブロックチェーン台帳はノードに依存していますが、ノードにデータが多すぎると、速度が低下しすぎる可能性があります。建設などの大量のメタデータを含むプロジェクトでは、DLTのスケーリングが課題になる可能性があります。同様に、ブロックチェーンを導入するには、プロジェクト・マネージャーと企業がプロセスにアプローチする方法を再検討する必要があるかもしれません。