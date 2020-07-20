多くの業種・業務専門家、特にアーティストは、現在の著作権料分配システムは時代遅れで、信頼性が低く、アーティストを優先していないことに同意しています。推定では得られた2億5000万米ドルの使用料が、正当な受取人に分配されていません。これらの未配分の資金は、契約の不一致、不適切な登録、データの管理ミスが原因で発生する可能性があります。

デジタル配信の時代以前は、機械的著作権料は、曲が再生されるたびに支払われる料金は、レコードやCDなど、販売された物理的な単位に基づいていました。現在、ストリーミングプラットフォームは再生ごとに一定の料金を支払っており、YouTubeでは再生1回あたり0.00069米ドル、Spotifyでは再生1回あたり0.00米ドルです。Spotifyで1米ドルを獲得するには、約230回のストリーミングが必要です。収益が分割されると、アーティストはロイヤルティー合計の一部を受け取ります。

音楽への貢献者の正確な記録がなければ、ロイヤルティーを支払うことができません。支払いを受け取るまでに何年もかかる場合があります。ニューヨーク市を拠点とするレコード・ラベルおよび配信プラットフォームであるNONRESIDENTの担当者は、「たった1人のアーティストがクレジット評価されないだけで十分です」と語りました。「ロイヤルティーの支払いは、多くの場合、3〜6か月遅れます。回避策が大幅に費用が利くようになり、統計データが入ったときに、全員が評価されたわけではなかった場合はどうなるでしょうか。その時点で、メタデータを変更することは困難であり、多くの場合、後回しにされます。プロジェクトでの役割が小さいほど、優先順位は低くなります。」これは、これらの問題をタイムリーに解決する準備ができていない可能性がある新興のアーティストにとって特に問題です。