ある曲を検索すると、その曲の誕生から納品まで、その曲に触れたすべてのプレーヤーの記録を発見できるひとつのプラットフォームを想像してみてください。すべての作曲家、プロデューサー、サウンド・エンジニア、そしてその間のすべての関係者の方々に向けたプラットフォームです。アーティストにロイヤルティーの公正な分を即座に支払う透明性のある収益共有モデルがあったらどうでしょう。アーティストと大手メディア企業の間の信頼と説明責任が高まる世界を想像してみてください。
すべてが素晴らしく聞こえますが、まだ完全ではありません。アーティストやメディア企業がこうしたメリットを享受するには、デジタル音楽バリュー・チェーンのすべてのプレーヤーが参加して、スケーラブルなネットワークを構築する必要があります。ブロックチェーンは、この理想的なプラットフォームの現実化に近づくことができます。
多くの業種・業務専門家、特にアーティストは、現在の著作権料分配システムは時代遅れで、信頼性が低く、アーティストを優先していないことに同意しています。推定では得られた2億5000万米ドルの使用料が、正当な受取人に分配されていません。これらの未配分の資金は、契約の不一致、不適切な登録、データの管理ミスが原因で発生する可能性があります。
デジタル配信の時代以前は、機械的著作権料は、曲が再生されるたびに支払われる料金は、レコードやCDなど、販売された物理的な単位に基づいていました。現在、ストリーミングプラットフォームは再生ごとに一定の料金を支払っており、YouTubeでは再生1回あたり0.00069米ドル、Spotifyでは再生1回あたり0.00米ドルです。Spotifyで1米ドルを獲得するには、約230回のストリーミングが必要です。収益が分割されると、アーティストはロイヤルティー合計の一部を受け取ります。
音楽への貢献者の正確な記録がなければ、ロイヤルティーを支払うことができません。支払いを受け取るまでに何年もかかる場合があります。ニューヨーク市を拠点とするレコード・ラベルおよび配信プラットフォームであるNONRESIDENTの担当者は、「たった1人のアーティストがクレジット評価されないだけで十分です」と語りました。「ロイヤルティーの支払いは、多くの場合、3〜6か月遅れます。回避策が大幅に費用が利くようになり、統計データが入ったときに、全員が評価されたわけではなかった場合はどうなるでしょうか。その時点で、メタデータを変更することは困難であり、多くの場合、後回しにされます。プロジェクトでの役割が小さいほど、優先順位は低くなります。」これは、これらの問題をタイムリーに解決する準備ができていない可能性がある新興のアーティストにとって特に問題です。
デジタルメディアの支払いとクレジットの非効率性の多くは、不正確なメタデータに起因しています。メタデータとは、簡単に言えば楽曲に関するすべての情報がファイルに直接埋め込まれたものです。すべての音楽ファイルにはメタデータがあり、アーティスト名、作詞家、プロデューサー、サウンド・エンジニア、著作権情報など、数え切れないほどの情報が含まれています。すべての音楽貢献者が正当な評価を受けるためには、メタデータがすべてのプラットフォームで一貫して正確でなければなりません。残念ながら、現状は必ずしもそうなっていません。
メタデータをログに記録するための標準化された方法または「正しい方法」はありません。最も重要なことは、情報を正しく取得することです。しかし、曲がメディア・サプライチェーンを下るにつれて、コンピューターおよび人間のエラーにより、情報の断片が失われたり、誤って解釈されたりする可能性があります。これらの問題は、この情報を保管する中央データベースが欠如していることに起因すると考えられます。企業が音楽に関して一貫性のない情報を受け取ると、寄稿者は責任を問われないままになります。
音楽業界における分断されたメタデータの問題を解決することで、支払いプロセスを合理化しながら、特定の成果物に対するすべての関係者の完全なビューを作成できます。
ブロックチェーンは、メディア作成プロセスのさまざまな側面を確実に管理および追跡するために使用されています。グラミー賞を受賞したアーティスト、イモージェン・ヒープは、2015年にMyceliaを設立しました。これは、クリエイターやメディア管理担当者がクリエイティブ・パスポートと呼ばれるデジタルIDを使用してデータを管理できる、ブロックチェーンを基盤としたデジタル・エコシステムです。曲とその寄稿者に関する情報は安全に保管され、正確で効率的なロイヤルティーの支払いを促進するシームレスなデータベースが作成されます。
ブロックチェーンを使用して共有の分散メタデータ・ネットワークを構築すると、デジタル・メディア・バリュー・チェーン全体の参加者が1つのスペースでデータを入力および共有できるようになります。2017年にSpotifyは行動を起こし、主催者、クリエイター、開発者が提供したデータを単一のインターフェースで保存できる企業であるMediachain社を買収しました。曲に関する情報には、複数の当事者間で共有できる一意の識別子があるため、データの不一致や欠落が減ります。ブロックチェーンは透明性と説明責任を高めることで、集団的な取り組みに基づいて期限を特定し、要件を割り当てるのに役立ちます。
音楽業界は、過去20年間にわたって急速な変革を遂げて、ほぼ完全にデジタル化された存在へと発展し、新たなプレイヤーが複雑に絡み合う状況となっています。業種は最新のテクノロジーに追いついていますが、権利の所有権と支払いの複雑さは依然として不透明です。
世界中の企業がこれらの課題を認識し、ブロックチェーンで音楽の世界を破壊しています。コンセンサスは、ブロックチェーン・ソリューションを成功させるために不可欠であり、貢献者を忘れたり、メタデータが欠落しているリスクを軽減します。スケーラブルなネットワークを構築するには時間がかかりますが、Spotifyのような有名な早期導入企業が業種・業務の過失に対する立場を取り続けることができれば、私たちは正しい方向に一歩前進するでしょう。
詳細を読む：ブロックチェーンがメディア業界の変革にどのように役立つかについては、こちらをご覧ください。また、完全なブロックチェーンのソート・リーダーシップ・ライブラリーもご覧ください。