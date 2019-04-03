官公庁・自治体に情報を提供する際、住民はどれくらいの頻度で不満を感じているでしょうか?

「今行ったのと同じ変更を行うには、別の部署に電話しなければなりませんか？」

「すでにお伝えしたのと同じ情報を伝えるのに、なぜ30分も待たされたのですか？」

「とても効率が悪いです。」

官公庁・自治体は、国民、企業、従業員などすべての利害関係者のユーザーエクスペリエンスを向上させる必要に迫られています。ワンスオンリー原則（官公庁・自治体に標準的な情報を一度だけ提供するという電子政府のコンセプト）を適用することで、官公庁・自治体と利害関係者の効率化を実現できます。

デジタル単一市場ストラテジーの一環である European Interoperability Framework（欧州相互運用性フレームワーク）は、行政、企業、市民に対して、ワンスオンリー原則を採用しました。特に重要なのは、官公庁・自治体の登録データへの国内および国境を越えたアクセスを改善する取り組みです。

官公庁・自治体の登録簿は、多くの場合、人、場所、物に関する信頼できるデータソースです。しかし、デジタル化の取り組みにもかかわらず、重複したレジストリー・データは依然としてサイロ化された複数の機関で「隠されて」おり、調整が面倒な対立を引き起こし、信頼できる唯一の情報源が不足しています。



ブロックチェーン技術で強化されたレジストリーは、既存のレガシーシステムを補完することにより、効率性、信頼性、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。官公庁・自治体は、所有する信頼できるデータやレジストリーを管理するレガシー・システムへの投資を維持しながら、ワンスオンリー原則の採用を加速化できます。