官公庁・自治体に情報を提供する際、住民はどれくらいの頻度で不満を感じているでしょうか?
「今行ったのと同じ変更を行うには、別の部署に電話しなければなりませんか？」
「すでにお伝えしたのと同じ情報を伝えるのに、なぜ30分も待たされたのですか？」
「とても効率が悪いです。」
官公庁・自治体は、国民、企業、従業員などすべての利害関係者のユーザーエクスペリエンスを向上させる必要に迫られています。ワンスオンリー原則（官公庁・自治体に標準的な情報を一度だけ提供するという電子政府のコンセプト）を適用することで、官公庁・自治体と利害関係者の効率化を実現できます。
デジタル単一市場ストラテジーの一環である European Interoperability Framework（欧州相互運用性フレームワーク）は、行政、企業、市民に対して、ワンスオンリー原則を採用しました。特に重要なのは、官公庁・自治体の登録データへの国内および国境を越えたアクセスを改善する取り組みです。
官公庁・自治体の登録簿は、多くの場合、人、場所、物に関する信頼できるデータソースです。しかし、デジタル化の取り組みにもかかわらず、重複したレジストリー・データは依然としてサイロ化された複数の機関で「隠されて」おり、調整が面倒な対立を引き起こし、信頼できる唯一の情報源が不足しています。
ブロックチェーン技術で強化されたレジストリーは、既存のレガシーシステムを補完することにより、効率性、信頼性、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。官公庁・自治体は、所有する信頼できるデータやレジストリーを管理するレガシー・システムへの投資を維持しながら、ワンスオンリー原則の採用を加速化できます。
次のような未来を想像してみてください。
官公庁・自治体の信頼性と透明性を生み出すには、正確でアクセスしやすいレジストリーが不可欠です。国境内外で許可されたアクセスを提供し、官公庁・自治体のレジストリー・データを共有することで、構想される未来を実現することができます。
官公庁・自治体、企業、仲介者をノードとして持つブロックチェーン・ベースのレジストリー・プラットフォームは、透明性を高め、レジストリー・データを共有するプロセスを合理化します。
ブロックチェーン・ベースのレジストリー・プラットフォームとは、政府が既存のレガシー・システムを廃止して置き換える必要があるという意味ではありません。「シャドー」レジストリー・プラットフォームは、既存でサイロ化されたレガシー・システムからデータを取得し、即時に増分価値を提供できます。
ブロックチェーンは、モジュラーアーキテクチャとコンセンサス、メンバーシップサービス、スマートコントラクトなどのコンポーネントを備えたソリューションを開発するための基盤を提供することにより、このアジャイルアプローチを可能にします。このアプローチにより、コストを削減しながら導入速度が加速し、価値実現までの時間を短縮できます。
ここにIBMで実践されている、「大きく考え、小さく始めて、素早く規模を拡大する」という原則が当てはまります。官公庁・自治体は登録の合理化に向けて戦略的に取り組んでいますが、アジャイルのメソッドとアプリケーション・プログラミング・インターフェイス（API）を使用すると、安全かつ選択的に許可されたアクセスを備えた共有可能なレジストリー・プラットフォームを構築できます。この機敏なアプローチは、レジストリー、そのインターフェイス、およびそれらを調和させる機会を文書化することで、戦略的な政府の取り組みに価値をもたらします。
将来を見据えた官公庁・自治体はすでに、レジストリー・データの透明性、信頼性、効率を向上させるブロックチェーンの可能性を認識し、それに基づいて行動しています。土地登記は初期の注目を集めてきましたが、商業登記についても多くの調査が行われてきました。
ドバイの統一商業登記制度は、企業からの登録情報を保管し、事業の開設および運営、貿易ライセンスの発行、規制遵守確保のプロセスを効率化するものです。
フランスの全国事務員評議会（NCC）は、企業のライフサイクルに関連する法的取引の管理を改善し、透明性と効率性を高めることを目的とした全国規模のブロックチェーンベースのソリューション導入に成功しました。
リーダーにとっての課題は、ユーザー体験を改善し、官公庁・自治体の効率を加速し、信頼を回復するために官公庁・自治体の登録にブロックチェーンを使用するかどうかではなく、いつ使用するかです。