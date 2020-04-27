ブロックチェーンが流行語から現実のものになるまでの急速な道のりは興味深いものです。ブロックチェーンは現在、医療からサプライチェーンまで多くの業種を変革しています。現在、自動車メーカーは、分散台帳テクノロジーを自動運転車の強化と改善、顧客維持、満足度、全体的な自動車エクスペリエンスの向上にどのように適用できるかを構想しています。しかし、このイノベーションへの取り組みはどのように行われているのでしょうか？
ブロックチェーンが成熟し、自動運転車の需要が高まるにつれ、車両識別、所有権、保証、磨耗、走行距離、リース、ローン、自動車の部品やサービス情報などのデジタル記録を管理、保存、転送するためにブロックチェーンが検討されるようになりました。
ブロックチェーンとスマートコントラクトにより、このデータを分散型の共有台帳形式で保管できるようになります。この台帳データの一部は、アクセス権とニーズに基づいて、権限のある当事者が利用できます。したがって、ブロックチェーンにより、ベンダー、当局、およびその他のエンティティは認証情報を確認し、ほぼリアルタイムで使用できるようになります。
たとえば、米国司法省や保険会社などの外部組織と連携する必要があるブロックチェーンを活用する自動車関連機関は、必要な機関に正確な情報を提供できるようになります。
2019年、IBMはブロックチェーンを使用して自動運転車の情報とやり取りを管理できるようにするプロジェクトの特許を申請しました。このテクノロジーは、幅広いセンサーIoT（モノのインターネット）技術を使用して、近くの要因の行動を評価するために使用できるさまざまなパラメーターの概要を示します。この収集されたデータは、周囲の車両の予測および実際の操縦と被害に基づいてリスク・アセスメントを最適化するために活用できます。
自動運転自動車の時代では、何十億ものIoT（モノのインターネット）デバイスがほとんど遅延なく相互に通信する必要があります。これらのやり取りは、監査可能で共有可能でなければなりません。ブロックチェーンは、改ざんを困難にする分散型プラットフォームを提供することで、安全でプライベートかつ効率的なトランザクションをサポートします。
自動運転車の世界では、このエコシステムに貢献する多くのプレーヤーがいます。たとえば、自動車メーカーのデータ、センサーからのリアルタイムデータ、道路状況、環境変数、OEM、保険ベンダー、その他の主要プレーヤーの情報を含む特定の自動車の共有台帳は、自動車が自律的に動作するために必要な機能をサポートするために必要な情報の重要なサブセットを形成します。
ある大手自動車メーカーは、基盤となるブロックチェーンを共有台帳として活用し、車両の修理とメンテナンスに関するすべての情報を一箇所に記録する、デジタル化された自動車安全ソフトウェアプログラムを試験的に導入しています。ブロックチェーン技術を自動車業界のDNAに組み込むことで、これらすべてが可能になります。
業界の専門家はまた、自動車プラットフォーム上のマイクロトランザクションにIoTを統合する将来についても実験しています。一部のトップ自動車メーカーは、スマート製造やサプライチェーンのトレーサビリティーを備えたオンデマンド製造など、他の多くのユースケースがまだ検討されているブロックチェーンプロジェクトへの参加を進めています。
ブロックチェーンには、一般的なサプライチェーンの管理シナリオにおいて極めて重要な役割を果たせる可能性があります。 自動車製造業のあらゆる部門に固有のIDを提供することで 部品番号を認識し、それをIoT（モノのインターネット）テクノロジーで活用することで、製品の立ち上げ、設計、開発、販売、金融、リースに至るまでのコスト、紛争、その他のサプライチェーンの困難を解決できるのです。
ブロックチェーンはさまざまな成功要因に支えられていますが、自動車ユースケースへのアプリケーションは依然として、エクスペリエンス、知識、実践的なトレーニング、拡張性の不足など、外部的な大きな課題に直面しています。
自動車分野における商用ブロックチェーンが直面している最初の課題は、分散型台帳の採用を求められる可能性のある関係者の数です。これは、動的かつ地理的に変化する規制体制に加えて、より高い価値と効率性を実現するために、より広範な導入のために克服すべき要因です。
2025年までに、約800万台の自動車が「条件付き」自動運転以上の状態で走行すると予想されています。そのため、自動車業界は、サプライチェーンや車両安全性の問題など、同様の古い問題に直面している一方で、新たな課題には依然としてイノベーションと業界標準の進化が含まれています。
ブロックチェーンは、自動車サプライチェーンにおいてより優れた監視と説明責任を提供するための的確なアプリケーションであり、ドライバーが自分の車両のデータがどのように共有、活用されているかを確認し、理解するための方法としても機能する可能性があります。
技術の進歩と、自動車業界への新規参入者による均衡の変化を組み合わせ、さらにコストやランドスケープに対する消費者の受け入れと、コントロール・エクスチェンジや要因監視の性質を組み合わせます。
ブロックチェーンは、自動車産業を次のレベルに引き上げるための原動力であり続けています。
IBMは1世紀以上にわたり自動車を運転してきました。さあ、ドライブをお楽しみください。