

ブロックチェーンが流行語から現実のものになるまでの急速な道のりは興味深いものです。ブロックチェーンは現在、医療からサプライチェーンまで多くの業種を変革しています。現在、自動車メーカーは、分散台帳テクノロジーを自動運転車の強化と改善、顧客維持、満足度、全体的な自動車エクスペリエンスの向上にどのように適用できるかを構想しています。しかし、このイノベーションへの取り組みはどのように行われているのでしょうか？

ブロックチェーンが成熟し、自動運転車の需要が高まるにつれ、車両識別、所有権、保証、磨耗、走行距離、リース、ローン、自動車の部品やサービス情報などのデジタル記録を管理、保存、転送するためにブロックチェーンが検討されるようになりました。

ブロックチェーンとスマートコントラクトにより、このデータを分散型の共有台帳形式で保管できるようになります。この台帳データの一部は、アクセス権とニーズに基づいて、権限のある当事者が利用できます。したがって、ブロックチェーンにより、ベンダー、当局、およびその他のエンティティは認証情報を確認し、ほぼリアルタイムで使用できるようになります。

たとえば、米国司法省や保険会社などの外部組織と連携する必要があるブロックチェーンを活用する自動車関連機関は、必要な機関に正確な情報を提供できるようになります。