前述したように、世界的な偽造品市場は巨大な十億ドル規模の問題であり、急速に拡大しています。そのうちのかなりの部分は、年間1,000億米ドルに上り、ハンドバッグ、高級服、靴、アクセサリーなどの有名ブランドを含む偽の高級品によるものです。偽造ブランド製品を購入する人の多くは、その製品が偽物であることに気づいていない可能性があります。なぜなら、評判の良いウェブサイト、アウトレットストア、または小売店や製造元のWebサイトのレプリカからオンラインで購入する可能性があるからです。

今日のサプライチェーンシステムには、製品の出所と真正性を追跡する簡単な方法がありません。より洗練された集中システムでは、バーコード、独自の電子製品コード（EPC）、RFID技術が使用され、サプライチェーン内の商品を追跡してきました。しかし、これらのシステムは一元化された認証機関と一元化されたデータベースに依存しているため、サイバー攻撃やインサイダー詐欺の影響を受けやすくなる単一障害点があるため、基本的に安全ではありません。

分散型で変更不可能なブロックチェーン・システムにより、製品の起源と（トレーサビリティー）とサプライチェーンのすべてのステップ（真正性）までの追跡が可能になります。この基盤を基に、多くのブロックチェーン・プロジェクトでは、サプライチェーン内の情報を使用して高級品や食品などの製品が実際に本物であることを認証する分散型アプリ（dApps）をすでに導入しています。dAppを使用すると、ユーザーは製品のQRコードをスキャンし、製品の真正性の完全な追跡と検証ができます。

このようなアプローチでは、例えば組み込みRFIDやNFCチップを介して、チェーンのすべてのステップを通じて製品または製品のコンポーネントを追跡します。チェーンの各ステップでRFIDチップがスキャンされ、スマート・コントラクトが実行され、その後、情報がブロックチェーン台帳に書き込まれる前に、複数の信頼できるノードによって情報が正しいことが検証されます。ブロックチェーン台帳の各入力は暗号的に署名および暗号化されるため、詐欺を阻止し、ハッキングの可能性を低減します。サプライチェーンプロセス全体が透明になるため、製品の真正性を迅速かつ低コストで検証できるようになります。dAppベースの真正性を確保できない製品は疑わしいため、不正行為を抑止できることになります。

Provenanceは、サプライチェーンを通じて製品の全履歴に関する情報を提供することで、真正性をさらに一歩進めています。そのため、たとえば、位置履歴、保管履歴、移動中の環境条件をブロックチェーン上で追跡し、変更不可能に保存できます。この種の情報（GPS座標、保管ID、温度データ、加速度計情報（損傷アセスメント用））は通常、IoT（モノのインターネット）デバイスによって提供されます。これらのデバイスはデータ・ストリームを送信し、分散型コンセンサスと組み合わせてブロックチェーンに書き込みます。ブロックチェーン技術は検証コストを削減するため、広く採用される可能性が高く、製品の真正性と出所を確認するのが一般的になるでしょう。

その他のユースケースとしては、特殊作物認証（フェアトレード、オーガニック）、高価値商品（ダイヤモンド、貴重な金属、高級品など）、コンフリクトフリー指定（血塗られたダイヤモンドや児童労働を使用していない）、および医薬品の出所/真正性（医薬品—第12章で説明されています）が含まれます。

