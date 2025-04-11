銀行ストレス・テストとは、景気後退やパンデミックなどの特定の仮定に達成できる、しかし現実可能な、負の経済イベントに銀行が対応し、耐える能力を測定および予測するための方法です。
金融危機の際には、慎重にリスクを管理し、十分な現金準備を維持しない場合、資本不足になる危険があります。十分な規模の銀行が破綻すると、国内および世界の金融システムに連鎖的な影響が生じ、指数関数的な損害が発生する可能性があり、これらすべてが、銀行のストレステストのクリティカルな重要性を浮き彫りにしています。
銀行ストレス・テストは、株式、債券、ヘッジファンドなどの他の種類の金融機関など、さまざまな種類の金融商品のレジリエンスを評価するために金融で使用されるストレス・テストのより大規模な方法論のサブセットです。銀行、特に大手銀行は、より広範な金融システムに多大な影響を与える可能性が高いため、銀行がさまざまな潜在的なストレスに対応できるように準備することが特に必要です。
銀行のストレス・テストを実施する方法は数多くありますが、一般的なプロセスには、予測される利益、損失、リスクをモデル化して財務予測を作成することが含まれます。銀行は、ほとんどの企業と同様に、通常のリスク管理および脆弱性管理オペレーションの一環として、また短期および長期の意思決定の参考として、すでにこうした予測を作成しています。
しかし、ストレス・テストでは、アナリストは次のような特定の有害シナリオの仮定に基づいて、特別な予測を行います。
2008年の金融危機を受けて、銀行のストレス・テストを義務付けることが世界的な規制機関で広く採用されました。その中で、前例のないレベルの借り手が、いわゆるサブプラン住宅ローン契約の債務不履行となったのです。深刻な資本不足の銀行は、住宅ローンの評価減による損失をカバーできず、住宅市場から始まり、金融サービス業界に広がる壊滅的な影響につながりました。追加要因には次のようなものがあります。
世界大恐喝という最悪の経済不況をきっかけに、2008年危機の深刻さを受け、トラブルシューティング・プログラム（TARP）、金融安定監視プログラム（FSOC）、消費者金融保護局（CFPB）。
近年、銀行でのストレス・テストはますます一般的になりつつあります。米国連邦準備制度（FED）、英国健全性規制庁、欧州銀行監督局（EBA）、国際通貨ファンドなどの政府機関は、十分な資本を確保するためのより広範な規制要件の一環として、銀行のストレス・テストの義務化を採用しています異常な、しかし非現実的なイベントによって生じる予測可能な損失をカバーするために必要な割り当てレベル。
米国銀行は、厳しい報告期限とともに、半年ごとに内部ストレス・テストの実施を義務付けられています。また、官公庁・自治体が認定した規制当局が実施するストレス・テストにも送信する必要があります。年次監督者のストレス・テスト・サイクル中に、連邦準備制度理事会は、その年のテストの公式パラメーターと要件を確立し、透明性のある成果を一般市民に共有するために、4つの文書を作成して発表します。4つの文書は連邦準備制度のドッド・フランク・ストレス・テスト出版物の公式ウェブサイトに掲載されており、内容は以下のとおりです。
すべてのアセスメントには、東南アジアの津波、商業用不動産の売上の5％の減少、中小企業の売上の30％の減少、または一度に複数の経済ショックの組み合わせなど、標準化された一連のストレス・テストシナリオを含める必要があります。2000年の技術バブル崩壊、2020年のコロナウイルス・パンデミック、1987年の株式市場の下落など、過去の実際の経済状況に基づいた歴史的な例は、経済状況や市場の不安定さをシミュレートするためによく使用されます。
ストレス・テストでは、アナリストは、実際の銀行バランスシートと、厳しい環境下で分配を継続するための十分な資本比率があるかどうかを判断するために、実際の銀行バランスシートと、必要な仮定シナリオに基づいて今後9四半期の予測を行い、十分な資本準備金を証明するか、銀行システムの崩壊につながる脆弱性を明らかにします。
連邦準備制度は監督上のストレス・テストを実施する任務を負っており、年次テストサイクルの実施方法に関する詳細な文書を発表し、ガイドラインを発行し、必要に応じて関連する更新を発表しています。このプロセスは標準化された手順に従います。
連邦準備制度理事会は、監督者によるストレステストの成果を部分的に使用して、参加銀行の資本要件を設定し、必要な規制上の結果命令を発行し、その成果を発表します。金融機関は、透明性のある監督上のストレステストを遵守することが法律で義務付けられています。ストレス・テストの成果で十分な銀行資本を証明できなかった企業は、資本準備金を維持または構築するために、配当や自社株買いを削減する必要があります。これらは個々の銀行の株価に重大な影響を与えることが多いため、年次ストレステストに合格しなかった一部の銀行は、資本バッファーの適切性を証明または改善するための厳格な行動計画を提示することで、厳しい罰則を回避できます。
大手国際銀行は、1990年代初頭から、経済的苦境時でも基本オペレーションを維持できる能力を予測するためにストレス・テストを使用してきました。1996年、国際的な銀行規制諮問機関であるバーゼル銀行監督委員会は、バーゼル・キャピタル・アコードを改訂し、銀行や投資会社にストレス・テストの実施を義務付けました。委員会の勧告はさまざまな地域官公庁・自治体によって実施されることが多いですが、特に記録要件を強制する権限はありません。2007年まで、特に米国の銀行は、通常、独自の判断でストレス・テストを実施していました。
2008年の金融危機を受けて、官公庁・自治体は金融規制制度を改革し、「大きすぎて潰せない」金融機関が予測可能な市場の低迷に適切に備えられないことを防ぐことを目的として、ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法を可決しました。
この改革の一環として、米国は2011年に、さまざまなストレス・テストを含む包括的資本分析レビュー（CCAR）の実施を銀行に義務付けるさらなる規制を導入しました。
2012年10月、米国の規制当局はこの慣行を拡大し、大手銀行に対して、年に2回、社内で1回、連邦規制当局の監督下で1回、ストレス・テストを実施することを義務付けました。ドッド・フランク法ストレス・テスト（DFAST）の要件は2014年にさらに拡大され、100億～500億米ドルの範囲の資産を保有する中規模企業も含まれるようになりました。
銀行のストレス・テストは、世界で最も重要な金融機関のヘルスに関する貴重な情報を提供し、銀行が経済成長を延ばすためにクリティカルな資本要件を確実に満たしていることを確認するのに役立ちます。ストレス・テストは、銀行や規制当局が潜在的な経済危機を予測・準備・緩和し、強固でResilient®回復力のあるグローバルな金融システムを維持するのに役立ちます。
ドッド・フランク法ストレス・テストを開始して以来、連邦準備制度理事会は、ストレス後の資本が増加していることを発見しました。昨年、FRBはプレスリリースで、年次ストレス・テストによれば、大手銀行は前年の成果に比べてより大きな損失を被る可能性があるものの、予測可能な市場の課題を乗り越え、最低限の資本要件を維持できる態勢が整っていると発表した。
