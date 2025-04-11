金融危機の際には、慎重にリスクを管理し、十分な現金準備を維持しない場合、資本不足になる危険があります。十分な規模の銀行が破綻すると、国内および世界の金融システムに連鎖的な影響が生じ、指数関数的な損害が発生する可能性があり、これらすべてが、銀行のストレステストのクリティカルな重要性を浮き彫りにしています。

銀行ストレス・テストは、株式、債券、ヘッジファンドなどの他の種類の金融機関など、さまざまな種類の金融商品のレジリエンスを評価するために金融で使用されるストレス・テストのより大規模な方法論のサブセットです。銀行、特に大手銀行は、より広範な金融システムに多大な影響を与える可能性が高いため、銀行がさまざまな潜在的なストレスに対応できるように準備することが特に必要です。

銀行のストレス・テストを実施する方法は数多くありますが、一般的なプロセスには、予測される利益、損失、リスクをモデル化して財務予測を作成することが含まれます。銀行は、ほとんどの企業と同様に、通常のリスク管理および脆弱性管理オペレーションの一環として、また短期および長期の意思決定の参考として、すでにこうした予測を作成しています。

しかし、ストレス・テストでは、アナリストは次のような特定の有害シナリオの仮定に基づいて、特別な予測を行います。

特定の年に失業率がX％に増加

特定の年に株式市場がY％を超える減少

特定の年にGDPがZ％減少

金利がA％、B％、またはC％などに上昇

成約率が予想外のQ％で増加

石油、ガス、その他の参考情報の価格の急激な上昇