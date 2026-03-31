資産投資計画（AIP）は、資産管理に対するデータ駆動型のアプローチであり、組織が資産基盤全体に資本をより適切に配分するのに役立ちます。
AIPの核心は、資産の取得から運用、保守、最終的な処分までの資産ライフサイクル全体を通じて、利害関係者がより情報に基づいた投資決定を下せるよう支援することです。
コア・ビジネスの運用に大規模で複雑な物理的資産に依存している業界において、AIPは資本投資の最適化、コストのバランス、規制遵守の維持に役立つ分析的かつ運用的なフレームワークを提供します。
世界的に、AIPソリューションの需要は高まっています。最近のレポートでは、市場規模が7億米ドル近くあると見積もられ、2035年までに17億8,000万米ドルにまで成長し、年平均成長率（CAGR）は11％に到達すると予測されています。1
デジタル・ツールが普及する以前は、組織は資本投資を管理するために、スプレッドシートやその他の時代遅れの手作業によるワークフローに頼っていました。今日、資産投資計画ソフトウェアは、AIとMLなどの技術を活用し、資産の最適化、運用実績の向上、リスクの軽減を実現しています。
高度なAIPソリューションは、エンタープライズ 資産管理(EAM) システムや 資産パフォーマンス管理(APM) プラットフォームなど、他のソフトウェアソリューションと統合されることが多く、効率化とワークフローの効率化を図っています。最新のAIPソリューションは、予測分析によって財務チームとオペレーション・チームのギャップを埋めるのに役立ち、コア・ビジネス・プロセスの中断を最小限に抑えながら、資産の修理や交換に最適な時期を提案します。
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その中核となる資産投資計画（AIP）ソリューションは、次の3つの重要な質問に答えることで、組織が重要なインフラストラクチャーと資産投資計画について、より多くの情報に基づいた意思決定を行えるように支援します。
これらの疑問に答えるために、現代のAIPフレームワークは通常6段階のプロセスに従います。
AIPフレームワークの最初のステップでは、AIPソリューションはさまざまなソースから資産データを収集し、 IT資産管理（ITAM）プラットフォームやその他のツールを使用してデータを標準化します。
最新のAIPプラットフォームとITAMソリューションは、幅広い情報源からデータを収集して正規化できます。これらの情報源には、EAMプラットフォーム、 設備保全管理システム（CMMS） ソリューション、個別の資産に取り付けられた IoT（モノのインターネット）センサーが含まれます。
次に、組織は状況監視（CM）、リアルタイム・データに依存する予知保全アプローチを使用して、資産の正常性と資産リスクを慎重に評価します。
CMは、チームが特定の資産の障害確率を評価し、意味のある主要業績評価指標（KPI）を選択し、事業運営に最も大きなリスクをもたらす資産を特定するのに役立ちます。
ボトムアップ・プランニングは、資産データと保守履歴を使用して特定の資産ニーズを特定する、財務および運用計画に対する戦略的アプローチです。
この段階では、チームは天候、湿度、極端な温度など、資産の正常性に影響を与える可能性のある実際の運用条件を測定し、さらには予測することを非常に重視しています。
特定の資産投資計画が承認されると、オペレーションチームと保守チームが引き継ぎ、組織の戦略目標に従って実行を開始します。
まず、効率を高めるために、計画を既存のワークフローに統合します。AIオートメーションはこの段階で重要な役割を果たし、実行を合理化し、保守チームおよびオペレーションチームが実行しなければならない手動タスクの数を削減します。
AIPワークフローの最終段階は、資産のライフサイクル全体にわたる継続的な監視であり、資産の正常性とパフォーマンスを長期的に向上させる方法を特定することに十分に注意を払っています。
最先端のAIPソリューションであっても、IoT（モノのインターネット）データからのリアルタイムの洞察を使用して予測を改善し、利害関係者がより情報に基づいた投資決定を行えるようにする一貫した監視が必要です。
組織が最新の資産投資計画（AIP）ソリューションを効果的に導入することで、企業のあらゆるレベルで大きなメリットを引き出すことができます。以下に、最も魅力的なものをいくつか紹介します。
資産投資計画（AIP）は、物理的資産の購入、運用、維持が優先されるさまざまな業界で広く使用されています。ここでは、組織がコア・ビジネスの運用を最適化するためにAIPにどのように依存するかを示す5つの実際のユースケースを紹介します。
公益事業業界では、電気および水道事業者は、広大で複雑で、しばしば老朽化するインフラストラクチャー・ネットワークを管理する必要があります。AIPは、水処理プラントや電力網などの重要な資産への投資の優先順位付けに役立ちます。最新のAIPソリューションは、利害関係者がより多くの情報に基づいた意思決定を行い、老朽化したインフラストラクチャーに関する信頼性の懸念とモダナイゼーションの取り組みの潜在的なコストのバランスを取るのに役立ちます。
一部の公益事業者は、シミュレーションを使用して、さまざまな投資シナリオが将来どのように展開するかを確認し、老朽化した変圧器を交換する必要があるか、新しい予知保全テクノロジーに投資する必要があるかを評価しています。AIPソリューションを使用すると、経営幹部はAPMデータを投資モデルに統合できるため、より多くの情報に基づいた、データ駆動型の投資判断を下すことができます。
交通機関は、道路、鉄道、空港など、世界で最も重要なインフラストラクチャーの一部を担っています。最新のAIPツールは、タスクを自動化し、複雑な計画をシミュレーションし、データ駆動型の意思決定を可能にするアプリケーションを使用して、これらの広大で相互接続された資産のよりよい管理に役立ちます。
最新のAIPツールは、資産データを一元化し、資産ポートフォリオ全体に分析を適用することで、交通機関が時代遅れの事後対応型のアプローチから脱却できるように支援します。AIPに依存する組織は、資産の劣化をより正確に予測し、複数の投資シナリオをただちに評価し、コア・ビジネスの運用へのリスクに関するリアルタイム・データに基づいて、介入の優先順位を決定することができます。
石油・ガスセクターでは、資産の故障はすぐに制御不能になり、環境と作業者の安全に壊滅的な結果をもたらす可能性があります。リアルタイムのデータ、シミュレーション、自動化機能を備えたAIPソリューションは、複雑な資産のリスクベースの優先順位付けを改善し、資産リスクを資本計画モデルに統合するのに役立ちます。
最新のAIPシステムに統合されることが多いAPMツールは、高度な分析を適用して、組織がビジネスのリスクの高い分野を特定し、適切なリソースを割り当るのに役立ちます。
デジタル・トランスフォーメーション・プロジェクトに取り組んでいる組織は、コア・ビジネスの運用をモダナイズするためにAIPソリューションをますます利用するようになっています。これらの実装には多くの場合、AIPツールとEAMプラットフォームのより深い統合、シミュレーション機能の導入、および手動タスクを削減するためのワークフローへのAI自動化の導入が伴います。
Copperleaf社のような企業は、リアルタイム・レポーティング、シナリオ分析、様々な最適化手法を通じて、投資ポートフォリオ全体を大規模に管理する能力を組織にもたらす、特別な計画ソリューションを開発しました。
最新のAIPソリューションは非常に効果的ですが、その導入にはまだ課題があります。データの統合と断片化は、多くの場合、企業が乗り越えなければならない最も大きなハードルです。過去にデータをどのように収集、正規化、分散したかによっては、システム間で一貫性がなく、意味的な互換性がない可能性があります。
モデリングとシナリオ計画も、組織に新たな複雑性をもたらします。AIPプラットフォームには役立つ高度な分析機能が搭載されていますが、そのアウトプットは依存するデータの品質によります。言い換えると、将来のシナリオと投資モデルの基礎となるデータの信頼性が低く、一貫性がなければ、モデルは役に立ちません。
最後に、強力なAIPの実装は、財務、運用、エンジニアリング、ITなどの優先順位が競合する厳格な組織的サイロを持つ企業では困難な場合があります。AIPシステムが機能するには、リスクや資本配分など、ビジネスにとって重要なすべての資産にわたる統一されたビューが必要です。
主にデータ統合とチェンジ・マネジメントにおいて大きなハードルがあるにもかかわらず、現代の組織は資産投資計画（AIP）を採用し、上述の多くのメリットを実現しています。将来的には、複数年にわたる静的な資本計画を作成するのではなく、次世代AIPシステムが継続的にデータを取り込み、予測や投資計画をほぼリアルタイムで更新できるようになります。
これらの取り組みの中心となるのは、AIとMLをAIPモデルにさらに深く統合し、自律的な資産投資計画やその他の機能を開発できるようにすることです。たとえば、将来のAIP施策では、単に資産が故障する可能性が高い時期だけでなく、どのような介入と資本配分の組み合わせによって故障が防げるかを予測することが考えられます。
イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
AI対応の企業資産管理ソリューションを評価し、ダウンタイムの削減、コンプライアンスニーズの充足、および投資収益率（ROI）の最大化を実現するための適切なベンダーを選択します。
AI搭載の洞察とオートメーションにより、資産を管理、維持、最適化します。
AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。
サステナビリティーの目標を、AI搭載ストラテジーとトランスフォーメーションにより具体的な行動に移しましょう。