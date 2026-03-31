AIPの核心は、資産の取得から運用、保守、最終的な処分までの資産ライフサイクル全体を通じて、利害関係者がより情報に基づいた投資決定を下せるよう支援することです。

コア・ビジネスの運用に大規模で複雑な物理的資産に依存している業界において、AIPは資本投資の最適化、コストのバランス、規制遵守の維持に役立つ分析的かつ運用的なフレームワークを提供します。

世界的に、AIPソリューションの需要は高まっています。最近のレポートでは、市場規模が7億米ドル近くあると見積もられ、2035年までに17億8,000万米ドルにまで成長し、年平均成長率（CAGR）は11％に到達すると予測されています。1