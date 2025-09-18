ヘルスケアにおける人工知能とは

対象分野の専門家が、言葉が実際どのように医療業界内で使われているかを反映した特定のデータ・パターンを検出して分類するように、AIアルゴリズムのトレーニングを支援すると、自然言語処理（NLP）機能で、アルゴリズムが意味のあるデータを分離できるようになります。 これにより、意思決定者は、情報に基づいたケアやビジネス上の意思決定に必要な情報を迅速に把握できます。

医療保険支払者

医療保険支払者の場合、このNLP機能は、会話型AIを使用する仮想エージェントの形となり、健康保険の被保険者とパーソナライズされた回答との結び付けを大規模に実現するのに役立ちます。 リソースを見る。

行政の医療サービスと福祉の専門家

行政の医療サービスと福祉の専門家の場合、ケース・ワーカーは、AIソリューションを使用して、個人のケアをサポートするための重要な概念や懸念事項についてのケース・ノートを迅速にマイニングすることができます。

臨床オペレーションとデータ管理者

臨床試験を実行する臨床オペレーションとデータ管理者は、AI機能を使用して、医療コーディングの検索と検証を加速させることができます。これにより、臨床試験の開始、修正、管理にかかるサイクル・タイムを短縮できます。