通常、開発チームは、アプリケーションの性能監視を実施するために、アプリケーション・コードにインストルメント化（監視ロジックをコードに組み込み、実行中のコードの動作に関するデータを収集）し、アプリケーションのスタックとともに軽量エージェントをデプロイします。

エージェントはアプリケーション・サーバー上で実行され、アプリケーション・プロセス、インフラストラクチャー、ホスティング環境、ダウンストリームの依存関係、ユーザー・インターフェースからデータを取り込み、アプリケーションのパフォーマンスに大きな影響を与えません。次に、エージェントとインストルメンテーションが監視データを中央監視プラットフォームに送信し、中央監視プラットフォームがデータを集約して、ダッシュボードやその他の視覚化を作成します。

この監視プラットフォームは、ITチームが必要とするルールとしきい値を適用し、ルールに違反した場合やKPIが許容範囲を超えた場合にアラートを送信するため、問題発生時に迅速に対応できるようになります。

XYZ社が人事と給与処理にアプリケーションABCを使用しているとします。DevOpsチームは、タイムシート送信のレイテンシーを1.5秒未満に抑え、5分間のエラー率を0.5％未満に抑え、5分間でログイン失敗率を2％未満に抑える必要があると判断しました。

通常の日は、アプリは700ミリ秒未満で応答し、エラーはほぼ0%で、エラーは少ないです。しかし、祝日前の給与計算が繁忙期の金曜日に、データベース・インデックスの設定ミスにより速度が低下しています。レイテンシー、エラー率、ログイン失敗が、割り当てられたしきい値を超え始めます。監視ツールは、必要なすべてのチーム・メンバーに自動的にアラートを送信し、問題のあるインデックスを迅速に見つけて修復できるようにします。

高度なプラットフォームの場合、異常検知や機械学習（ML）駆動の主要な機能も、異常なデータパターンの特定、性能問題の予測、さらには深刻度や時間の敏感度に基づくアラートのトリアージによってアラート・ノイズの軽減も可能です。

これらのプロセスは、フロントエンド・インターフェース、バックエンドサービス、データベース、サードパーティ依存関係にまたがるエンドツーエンドの可視性を生み出し、各コンポーネントがアプリケーションの全体の性能に与える影響をチームが理解できるようにします。