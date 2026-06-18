アプリケーション・パフォーマンス監視とは、ソフトウェア・アプリケーションの動作をリアルタイムで継続的に観察、測定、分析することです。
アプリケーションはあらゆるIT環境に不可欠なものです。これらはアーキテクチャーの機能層として機能し、データを処理し、インフラストラクチャーとユーザーの間のギャップを埋めます。そのため、アプリケーションは企業の運営コスト、収益、顧客維持に直接影響を及ぼします。
アプリケーション・パフォーマンス監視には、アプリケーション・エコシステムを維持するために必要なすべての運用方法が含まれます。したがって、企業のIT環境や全体的なビジネス目標にとって、アプリケーション自体と同じくらい不可欠です。
アプリケーションのパフォーマンス監視は、オートメーション・ワークフローと監視ツールに大きく依存しています。これらのツールは、レイテンシー、エラー率、スループットなどの主要業績指標（KPI）を評価し、アプリケーションのヘルスに関する洞察を提供し、パフォーマンスの問題を特定しま監視ツールこれらのツール：
アプリケーション・パフォーマンス監視プラットフォームの助けを借りて、DevOpsチームはプロアクティブな問題検出を実施し、アプリケーションの稼働時間を増やし、エンジニアが消火作業に費やす時間を削減できます。これらの機能は、企業がWebアプリケーションをユーザーにとって可能な限りスムーズに動作させることを保証し、ソフトウェア投資に関して、経営陣がデータ駆動型の意思決定を行うことを可能にします。
通常、開発チームは、アプリケーションの性能監視を実施するために、アプリケーション・コードにインストルメント化（監視ロジックをコードに組み込み、実行中のコードの動作に関するデータを収集）し、アプリケーションのスタックとともに軽量エージェントをデプロイします。
エージェントはアプリケーション・サーバー上で実行され、アプリケーション・プロセス、インフラストラクチャー、ホスティング環境、ダウンストリームの依存関係、ユーザー・インターフェースからデータを取り込み、アプリケーションのパフォーマンスに大きな影響を与えません。次に、エージェントとインストルメンテーションが監視データを中央監視プラットフォームに送信し、中央監視プラットフォームがデータを集約して、ダッシュボードやその他の視覚化を作成します。
この監視プラットフォームは、ITチームが必要とするルールとしきい値を適用し、ルールに違反した場合やKPIが許容範囲を超えた場合にアラートを送信するため、問題発生時に迅速に対応できるようになります。
XYZ社が人事と給与処理にアプリケーションABCを使用しているとします。DevOpsチームは、タイムシート送信のレイテンシーを1.5秒未満に抑え、5分間のエラー率を0.5％未満に抑え、5分間でログイン失敗率を2％未満に抑える必要があると判断しました。
通常の日は、アプリは700ミリ秒未満で応答し、エラーはほぼ0%で、エラーは少ないです。しかし、祝日前の給与計算が繁忙期の金曜日に、データベース・インデックスの設定ミスにより速度が低下しています。レイテンシー、エラー率、ログイン失敗が、割り当てられたしきい値を超え始めます。監視ツールは、必要なすべてのチーム・メンバーに自動的にアラートを送信し、問題のあるインデックスを迅速に見つけて修復できるようにします。
高度なプラットフォームの場合、異常検知や機械学習（ML）駆動の主要な機能も、異常なデータパターンの特定、性能問題の予測、さらには深刻度や時間の敏感度に基づくアラートのトリアージによってアラート・ノイズの軽減も可能です。
これらのプロセスは、フロントエンド・インターフェース、バックエンドサービス、データベース、サードパーティ依存関係にまたがるエンドツーエンドの可視性を生み出し、各コンポーネントがアプリケーションの全体の性能に与える影響をチームが理解できるようにします。
「APM」という略語は、アプリケーション・パフォーマンス監視とアプリケーション・パフォーマンス管理（APM）の両方によく使用されます。実際、この2つの用語は同じ意味で使われることがよくあります。ただし、アプリケーション・パフォーマンス監視ツールは監視のみに重点を置いており、アプリケーション・パフォーマンス管理（APM）の1つの側面にすぎません。APMプラットフォームは、監視に加えて、データ分析プロセス、トラブルシューティング・プロトコル、最適化ツールも提供します。
監視ソリューションは、アプリケーション環境全体にデプロイされたエージェントとサポート・インフラストラクチャーに依存し、性能メトリクス（またはテレメトリー）を定期的に（1分ごとに1回など）サンプリングします。より現代的なソリューションでは、エージェントレス監視を使用し、ネットワーク・トラフィック分析を使用してアプリの性能データを収集し、非侵入型のデータ収集アプローチを採用します。
アプリケーション・パフォーマンス管理は、多くの点で、アプリケーション・メンテナンス・ライフサイクルにおける監視の後、次の自然なステップです。APMソリューションは、アプリケーション・パフォーマンス・データと監視プロセスから洞察を得て、開発者がエンタープライズ・アプリケーション・パフォーマンスと可用性を最適化できるようにします。
アプリケーション・パフォーマンス監視ツールは、複数の異なる種類の監視を組み込むことで、フルスタックの可視性を実現します。
インフラ監視は、アプリケーションが実行される基盤システムのヘルスと性能に重点を置いており、サーバー、仮想マシン（VM）、コンテナ、ネットワーク、ストレージ、クラウド・サービスなどを対象としています。
このタイプの監視は参考情報中心で、参考情報が利用可能かどうか、安全な範囲で動作しているかどうかに焦点を当てます。BPMは、コンポーネントがどの程度しっかり動作しているか、故障や劣化に近づいているかどうかを示す一連の低レベルのメトリクス（システムのヘルスに関する数値時系列データ）とシグナルに依存しています。
サーバーまたはVMの場合、監視メトリクスには通常、CPU使用率、メモリー消費量、ディスクI/O、ディスク容量、ネットワーク・スループットが含まれます。コンテナとKubernetesノードの場合、モニタリングには同様のメトリクスが含まれますが、対象はPod、ノード、名前空間に限定されます。
サーバー側（またはバックエンド）の監視では、アプリケーション・サーバー、マイクロサービス、API、ミドルウェア、およびそれらが使用するフレームワークやランタイムなど、バックエンドのアプリケーション・コードとサービスがデータ要求をどのように処理するかを評価します。
インフラ監視は「このノードは過負荷か。」や「このディスクはもうすぐ満杯か。」といったリソース関連の質問に答えます。サーバー側の監視は「なぜこのAPIエンドポイントはユーザーにとって遅いのか。」といったアプリケーション中心の質問を投げかけます。
監視ツールは、コード、フレームワーク、依存関係を通じてリクエストが流れるのを監視し、プロセスがどの程度効率的に機能しているか、各リクエストに時間とリソースが費やされている場所を把握します。エージェントはランタイムに組み込み特定の機能やプロセスにかかる時間を測定するリクエストをセグメントに分割して問題を特定するデータベース、キャッシュ、キュー、サードパーティAPIへの呼び出しを追跡できます。
バックエンド監視では通常、応答時間（APIエンドポイントまたはサービスごと）、スループット（1秒あたりのリクエスト数、1分あたりに処理されるタスク）、エラー率と種類、リソース使用率などのKPIを追跡します。
アプリケーションの観点から見ると、ネットワーク監視は、アプリケーションを動作させるコンポーネント（ルーター、スイッチ、ロードバランサー、APIゲートウェイ）間でデータパケットがどのように動きますか、またネットワーク経路自体がデータ伝送を遅くしたり障害を引き起こしたりしているかを測定します。
データ・パケットがネットワークに取り込むすべてのホップで、潜在的な遅延や障害ポイントが追加されます。リンクが飽和している場合、スイッチがパケットをドロップしている場合、またはルートが最適でない場合は、コードとサーバーに正常であっても、アプリのAPIの信頼性が低下する可能性があります。したがって、ネットワーク監視は、レイテンシー、パケット・ロス、ジッター、帯域幅使用量などのKPIに焦点を当てます。
一般に、ネットワーク監視ツールは、2つのエンドポイント間（Webサーバーとアプリ・サーバー間、およびアプリ・サーバーとデータベース間など）を移動するアプリケーション・トラフィックを監視します。
また、ネットワーク・トラフィック・データは、より高いレベルのアプリ・パフォーマンス監視データと関連付けられている場合に最も役立ちます。トランザクション・トレース（サービス全体にわたるリクエストのパス全体を追跡）によって特定のサービス間の呼び出しが遅いことが示された場合、ネットワーク・メトリクスは同時に、ホスト間のリンクでパケット損失やレイテンシーの急増が発生したかどうかを明らかにできます。
これにより、例えばITチームは、ノード間のパスが変更されたため、サービスAからサービスBへの呼び出しにかかる時間が20ミリ秒ではなく、300ミリ秒かかっていることを確認できます。
データベース監視は、データベースの性能、可用性、アプリケーションの性能を損なう可能性のあるリソースまたは構成の制限に近づいているかどうかを測定します。このタイプの監視により、コード・レベルの問題とスキーマ設計またはデータ・アクセス・パターンの問題を区別しやすくなります。
ユーザーが目に見える性能の問題の多くはデータベースに起因しているため、アプリケーション管理には専用のデータベース監視が不可欠です。
監視ツールは、最も「高価な」クエリー（全体で最も多くの時間またはリソースを消費するクエリー）を特定し、呼び出し全体の合計実行時間、レイテンシーパーセンタイル、クエリーごとのインプット/アウトプット時間などのメトリクスに従ってクエリーをランク付けします。このプロセスにより、ITチームは、エンド・ユーザーに対するアプリケーション全体の速度を低下させる可能性のある、データベース・インデックスの欠落や、記述が不十分なクエリーを見つけることができます。
ログの監視と分析では、アプリケーションが出力するログ（システム・イベントの変更不可能な記録）を収集し、ログ・データを検索して関連付けを行い、問題のあるシステム・イベントを見つけます。
ログ監視ツールは通常、さまざまなアプリケーションのログをさまざまなマシンに分散させるのではなく、単一のプラットフォームに一元化します。エージェントはログ・エントリーを収集し、すべてを監視プラットフォームに送信し、そこで解析、タイムスタンプ、インデックス作成を行います。この集約プロセスにより、分散しているテキスト・ファイルが、アプリケーション環境を実行するための単一の検索可能なリアルタイム・データソースに変換されます。
ログ監視プラットフォームは、受信したログを処理し、ルールまたはMLベースの検出器を適用して問題を発見し、問題のあるパターンが発生すると自動的にアラートをトリガーします。多くの場合、関連するログのサブセットに直接アクセスできるリンクやクエリーが含まれているため、開発者はすぐにトラブルシューティングを開始できます。
ログ監視は、ログデータがメトリクスおよびトレースと相関するとはるかに強力になります。メトリクス主導の性能アラートがエンドポイントで発生すると、DevOpsチームは、遅いリクエストのトレースから、そのリクエストを処理したサービスのログへ直接ジャンプして、問題の根本原因を理解できます。
コンテナ監視は、アプリケーションを実行するコンテナ（Dockerなど）やオーケストレーター（Kubernetesなど）の可視性を提供し、アプリケーション・パフォーマンスとそれを支えるインフラストラクチャーとの間のギャップを埋めます。監視ツールは、コンテナとPodを自動的に検出し、実行中のサービスにコンテナをマッピングし、ライフサイクル全体を追跡し、リソース使用状況とトレースとユーザー要求を関連付けます。
コンテナ監視では、複数のレベルでメトリクスを収集します。
コンテナとPodのレベルで、CPU使用率、メモリー消費量、ネットワーク・インプット/アウトプット、ディスク・インプット/アウトプットを測定します。また、Podの開始や再起動、終了、プローブ障害（コンテナが異常で、トラフィックを受け入れる準備ができていない場合に発生）などのライフサイクル・イベントもキャプチャします。クラスターとノードのレベルで、監視ツールは、クラスターに十分なメモリーがあるかどうか、新しいPodを簡単にスケジュール（配置）できるかどうか、異なる名前空間のPodが同じ参考情報をめぐって競合しているかどうかを判断します。
コンテナ監視からのデータは、アプリケーションのコンテキストで強化されます。例えば、サービスのレイテンシーが急増した場合、チームはどのPodがメモリー不足になっているかを確認し、その正確なPodからのトレースをフィルタリングして影響を確認できます。
これらの機能は、コンテナ化されたアプリケーションの管理において重要です。コンテナ化されたアプリケーションでは、Podが動的にスケーリングされ、コンテナは数秒で起動または破棄できます。コンテナの監視は、エンジニアが失敗したデプロイメントや未完成のクラスターをユーザーのエクスペリエンスに影響を及ぼす前に発見するのに役立ちます。
RUMはエンド・ユーザー・エクスペリエンス・モニタリング（EUEM）およびデジタル・エクスペリエンス監視（DEM）の一部であり、実際のユーザーがライブ環境でアプリケーションを使用している様子を観察して性能とエクスペリエンスを測定する手法です。ユーザーのブラウザーやモバイル・アプリケーション、実際のネットワーク、デバイス、場所で実際に起こっていることを捉えます。
RUMは通常、小さなスクリプトやソフトウェア開発キット（SDK）をアプリに注入し、各ユーザーセッションから自動的にタイミングやエラー・データを収集することで動作します。また、ブラウザーの種類、デバイス、オペレーティング・システム、ネットワークの種類、地理的地域、場合によってはユーザー識別子やセッションIDなどのコンテキストもキャプチャします。
次に、スクリプトによってモニタリング・データがバックエンドに送信されて集約・視覚化されるため、ITチームは、さまざまなトラフィック・スライスでパフォーマンスがどのように変化するかを詳細に調査できます。例えば、開発者は、モバイル・ユーザーとデスクトップ・ユーザー間、または高速ファイバー接続を使用するユーザーと低速セルラー・ネットワークを使用するユーザーとの間で、ページの読み込み時間を比較できます。また、どのページやユーザー・ジャーニーが最も遅いか、各フローでエラーが発生する頻度も確認できます。
RUMは実際の状況（家庭のWi-Fiが遅い、モバイル・ネットワーク、古いデバイス）を反映しているため、顧客体験を理解し、システムの性能とユーザーの成果との直接的なつながりを描くのに役立つ診断です。特定の条件下または特定のプラットフォームでのみ発生する問題を見つける場合に特に役立ちます。
EUEMの別のタイプである外形監視は、世界のさまざまな場所から実行される自動スクリプトを使用して、固定スケジュールに従って、アプリケーションに対するユーザーの操作（ログイン、検索、カートへの商品の追加、チェックアウトの完了）をシミュレートします。
エンジニアがURLへの移動、フォームへの入力、ボタンをクリック、API呼び出しなど、正確な一連のアクションを定義したスクリプトを作成し、このスクリプトは、実際のクラウド・ホスト型ブラウザーや環境にまたがるエージェントから繰り返し（5分ごと、1時間ごと、またはカスタムスケジュールで）実行されます。各実行により、メトリクス（合計トランザクション時間、ステップバイステップのタイミング、アプリケーションの可用性）とプロセスの文書（障害のスクリーンショットまたはビデオ）が生成されます。
同一のスクリプトを継続的に実行することで、アプリの性能の信頼できるベースラインが確立されます。通常3秒かかるチェックアウト・スクリプトが突然12秒かかったり、支払いステップで失敗したりすると、実際のユーザーがまだ苦情を寄せていなくても、ITチームは即座にアラートを受け取ります。
そのため、外形監視は、実際のユーザーが気付く前に問題を発見したり、通常の営業時間外やユーザーベースが小規模な地域でシステムの性能を監視したりするのに役立ちます。
多くのIT管理手法と同様に、アプリケーション・パフォーマンス監視は、そのメリットとユースケースの拡大に役立つ新しいテクノロジーを統合しています。
例えば、多くの主要な監視ツールは、人工知能（AI）やML技術に依存し、リアルタイムでデータを相関・分析する最先端のツールを導入しています。AI駆動型ツールは、大量のテレメトリー・データをふるいにかけることができます。さらに、そのデータに基づいてシステム内で何が起こるかを予測することも可能です。
予測分析を使用することで、DevOpsチームはアプリの性能に影響を与える前に潜在的な問題を予測できます。予測分析は、過去のテレメトリーに基づいてトレーニングされたMLモデルを活用して、性能の低下（徐々にレイテンシーの急増やエラー率の上昇など）を検知します。
予測分析ツールは、突然のトラフィックの急増や依存関係の停止など、アプリケーションの仮想ストレス要因をモデル化することで、「what-if」シナリオをシミュレートすることもできます。これらのシミュレーションは過去のデータパターンやリアルタイム入力からプロジェクト成果に導き、確率的な予測（例えば「明日CPU利用率が90%に達した場合、レイテンシーが500ミリ秒を超える確率が80%」）を生成します。
AI駆動型アプリのパフォーマンス監視の進化は、事後対応型の「異常検知のみ」のアプローチから、障害を予測して防止できる、完全に事前対応型のシステムへ移行していることを示しています。
クラウド環境やエッジコンピューティングもアプリの性能監視を変革しています。これらのテクノロジーは、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）アプリケーションや、従来のオンプレミスデータセンターをはるかに超えた動的IT環境を扱うクラウドネイティブ・アプリケーション・アーキテクチャーを扱うツールを必要としています。
高度な監視システムは、コンテナ化されたワークロード、サーバーレス機能、マイクロサービスに対して拡張性とリアルタイムの可視性を優先しています。
サービス・メッシュと自動スケーリング・クラスターを通じてリクエストをエンドツーエンドでトレースし、追加の参考情報を消費することなく、あらゆるホップでアプリケーション・パフォーマンスの問題を把握できます。分散トレーシングと高度なコンテキスト伝播を組み込み、サービス間でのリクエスト・メタデータを保持することで、複雑なITエコシステムにおける正確な性能ボトルネック検知を促進します。
多くの高度な監視システムは、クラウドネイティブ・スタックで一般的な言語の自動計測主要な機能も提供しています。この機能により、ITチームはセットアップ時間を短縮し、性能チェックを継続的統合/継続的デリバリー（CI/CD）パイプラインにシームレスに組み込むことができます。
このシフトにより、ITチームは急速に増減する一時的なリソースを監視し、ハイブリッドクラウドとマルチクラウド環境全体でアプリの性能を最適な状態に保つことができます。
最新のアプリケーション・パフォーマンス監視ツールは、企業にさまざまなメリットをもたらします。
アプリケーション・パフォーマンス監視ツールは、性能に関する洞察を開発ツールに直接統合するため、開発者はコード・ライフサイクルの早い段階で問題を発見し、アプリケーションをより迅速にデバッグできます。
アプリケーション・パフォーマンス監視はリアルタイムのアラートを提供し、より迅速な根本原因分析を可能にし、チームが問題をより早く発見し、修正プログラムを適用するのを支援します（ユーザーに影響が出る前に）。
監視ツールは多くの場合、欠陥を事前に防止できるため、企業はコストのかかるダウンタイムを回避し、アプリの信頼性と可用性を維持できます。
監視プラットフォームは、CPU、メモリー、ネットワークの使用状況を追跡して非効率性を特定し、チームがインフラストラクチャーを賢く拡張して、速度や信頼性を損なうことなくコストを削減できるようにします。
性能監視プラットフォームは、ページの読み込み時間、エラー、ユーザー操作などを監視することで、企業がサービスレベル契約（SLA）を遵守し、アプリケーションがエンドユーザーにスムーズで応答性の高いアプリを提供できるように支援します。
現在の監視ツールはしばしばフルスタックのオブザーバビリティーを可能にし、ITチームがアプリサーバー、データベース、API、サードパーティサービスを明確に把握し、情報に基づいた最適化やスケーリング・ストラテジーを支援します。
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