分散システムでAPIゲートウェイとロード・バランサーがどのように動作するかを理解するには、まずオープン・システム・インタコネクション（OSI）モデルから始めるとよいでしょう。OSIモデルは、ビットの物理的な伝送からユーザーが読み取れる応答を生成するアプリケーション間のやり取りまで、ネットワーク通信の構成方法を標準化する概念的な7層フレームワークです。



このモデルでは、APIゲートウェイは主にレイヤー7（アプリケーション）で動作し、リクエストを解釈して、認証、ルーティング・ルール、プロトコル変換などのアプリケーション層のポリシーを適用します。ロード・バランサーは、レイヤー4（トランスポート）で動作してIPアドレスとポートに基づく判断を行うことも、レイヤー7で動作してコンテンツベースのルーティングを行うこともできます。

これらの役割を踏まえると、APIゲートウェイとロード・バランサーは、クライアントからバックエンド・サービスへ移動する受信トラフィックの処理と制御において、それぞれ異なる段階を担います。これらの役割は一部重複する場合があります。特に、新しいゲートウェイに軽量なルーティング機能やトラフィック分散機能が追加されるにつれて、これらのコンポーネントはシステム構成に応じてさまざまなアーキテクチャーで利用されます。一般的なパターンには、次のようなものがあります。

併用する場合：マイクロサービス・アーキテクチャーでは、APIゲートウェイがリクエストの認証、レート制限の適用、プロトコルの正規化を行った後、ロード・バランサー（多くの場合はアプリケーション・ロード・バランサー（ALB））が利用可能なサーバーを選択するサービス・エンドポイントへ転送します。この構成では、ゲートウェイがアプリケーション層の制御を提供し、ロード・バランサーがトラフィック分散とレジリエンスを最適化します。マイクロサービスは一例にすぎません。APIゲートウェイは、モノリシック環境、マルチアプリケーション環境、ハイブリッド環境でも、さまざまなシステム間の受信APIトラフィックを調整するために利用されます。



ロード・バランサーのみを使用する場合：均一でステートレスなWeb層では、ロード・バランサーを同一のサーバー群の前段に配置することで、APIレベルのオーケストレーションなしにトラフィックの急増を吸収し、アップタイムを維持できます。このほかにも、読み取り専用データベース・レプリカ間でのトラフィック分散、地理的に分散したエンドポイント間での負荷分散、マルチリージョン環境でのフェイルオーバー処理、ゲートウェイ・レベルのロジックを必要としないレガシー・システムへのリクエスト分散など、ロード・バランサーはさまざまなシナリオで単独で利用できます。

ゲートウェイのみを使用する場合：一部のマネージド・プラットフォームでは、ゲートウェイがクライアント・トラフィックを終端し、ポリシーを適用したうえで、すでに負荷分散機能を備えたサービスへ直接ルーティングすることで、独立した負荷分散レイヤーなしでもポリシー管理と開発者エクスペリエンスの利点を維持できます。

多くの最新のゲートウェイは、重み付け、ラウンドロビン、パスベースのルーティングなど、一部の負荷分散機能も実行できます。しかし、接続処理や高スループットのトランスポート層の負荷をオフロードするために、専用のレイヤー4ロード・バランサーを前段に配置する場合もあります。