空港ターミナルと航空管制官を考えてみましょう。APIゲートウェイはターミナルのように機能し、乗客（クライアントの要求）が最初に到着し、チェックインし、セキュリティを通過し、目的地に応じて正しいゲートに誘導されます。APIゲートウェイはフロントエンドのエントリー・ポイントとして、認証、リクエスト・ルーティング、プロトコル変換、およびリクエストの送信先を決定するルールを処理します。トラフィックをどのように振り分けるかを判断し、リクエストを適切なバックエンド・サービスへルーティングします。
一方、ロード・バランサーは航空管制官に相当し、飛行機が離陸の準備を整えた際に、安全かつ効率的な交通の流れを維持できるよう適切な滑走路を割り当てます。ほとんどの場合、受信ワークロードを複数のバックエンド・サーバーまたは同じサービスのインスタンスに分散します。
両者が連携することで、APIゲートウェイは各リクエストの要件と処理すべきサービスを判断し、ロード・バランサーは選択されたサービス・インスタンスが過負荷にならないようにします。これらの異なる役割と、それらがどのように相互補完するかを理解することで、チームは、より明確で、より回復力があり、よりスケーラブルで、よりシステムの特定のニーズに合わせたアーキテクチャーを設計することができます。
分散システムでAPIゲートウェイとロード・バランサーがどのように動作するかを理解するには、まずオープン・システム・インタコネクション（OSI）モデルから始めるとよいでしょう。OSIモデルは、ビットの物理的な伝送からユーザーが読み取れる応答を生成するアプリケーション間のやり取りまで、ネットワーク通信の構成方法を標準化する概念的な7層フレームワークです。
このモデルでは、APIゲートウェイは主にレイヤー7（アプリケーション）で動作し、リクエストを解釈して、認証、ルーティング・ルール、プロトコル変換などのアプリケーション層のポリシーを適用します。ロード・バランサーは、レイヤー4（トランスポート）で動作してIPアドレスとポートに基づく判断を行うことも、レイヤー7で動作してコンテンツベースのルーティングを行うこともできます。
これらの役割を踏まえると、APIゲートウェイとロード・バランサーは、クライアントからバックエンド・サービスへ移動する受信トラフィックの処理と制御において、それぞれ異なる段階を担います。これらの役割は一部重複する場合があります。特に、新しいゲートウェイに軽量なルーティング機能やトラフィック分散機能が追加されるにつれて、これらのコンポーネントはシステム構成に応じてさまざまなアーキテクチャーで利用されます。一般的なパターンには、次のようなものがあります。
併用する場合：マイクロサービス・アーキテクチャーでは、APIゲートウェイがリクエストの認証、レート制限の適用、プロトコルの正規化を行った後、ロード・バランサー（多くの場合はアプリケーション・ロード・バランサー（ALB））が利用可能なサーバーを選択するサービス・エンドポイントへ転送します。この構成では、ゲートウェイがアプリケーション層の制御を提供し、ロード・バランサーがトラフィック分散とレジリエンスを最適化します。マイクロサービスは一例にすぎません。APIゲートウェイは、モノリシック環境、マルチアプリケーション環境、ハイブリッド環境でも、さまざまなシステム間の受信APIトラフィックを調整するために利用されます。
ロード・バランサーのみを使用する場合：均一でステートレスなWeb層では、ロード・バランサーを同一のサーバー群の前段に配置することで、APIレベルのオーケストレーションなしにトラフィックの急増を吸収し、アップタイムを維持できます。このほかにも、読み取り専用データベース・レプリカ間でのトラフィック分散、地理的に分散したエンドポイント間での負荷分散、マルチリージョン環境でのフェイルオーバー処理、ゲートウェイ・レベルのロジックを必要としないレガシー・システムへのリクエスト分散など、ロード・バランサーはさまざまなシナリオで単独で利用できます。
ゲートウェイのみを使用する場合：一部のマネージド・プラットフォームでは、ゲートウェイがクライアント・トラフィックを終端し、ポリシーを適用したうえで、すでに負荷分散機能を備えたサービスへ直接ルーティングすることで、独立した負荷分散レイヤーなしでもポリシー管理と開発者エクスペリエンスの利点を維持できます。
多くの最新のゲートウェイは、重み付け、ラウンドロビン、パスベースのルーティングなど、一部の負荷分散機能も実行できます。しかし、接続処理や高スループットのトランスポート層の負荷をオフロードするために、専用のレイヤー4ロード・バランサーを前段に配置する場合もあります。
カテゴリー
API Gateway
ロードバランサー
主な機能
顧客向けの単一のエントリー・ポイントとして機能し、複数のバックエンド・サービスにまたがる受信リクエストを管理、保護、オーケストレーション
受信ネットワーク・トラフィックを複数の（通常は同一の）バックエンド・インスタンスに分散し、可用性と性能を向上させてボトルネックを削減
OSIレイヤー
主にレイヤー7（アプリケーション）
タイプに応じて、レイヤー4（トランスポート）および／またはレイヤー7（アプリケーション）（L4／L7ロード・バランサー）
主な機能
認証／承認、アクセス制御、レート制限、リクエスト／応答の変換、APIバージョン管理、キャッシュ、分析
ヘルス・チェック、セッション永続化、SSLターミネーション、接続プール、組み込みの冗長性
トラフィック管理
レート制限、リクエスト・スロットリング、回路遮断、再試行、タイムアウト、API／コンシューマーごとのサービス品質、リクエスト／レスポンスの調整
接続およびセッション管理、サージ保護、スロー・スタート、外れ値検出（一部のL7ロード・バランサー）
ルーティング・メカニズム
コンテンツベースのルーティング（パス／ホスト／ヘッダー／クエリー）、バージョン管理、ルールベースのカナリア／ブルーグリーン展開、サービス検出との統合
アルゴリズム・ルーティング（ラウンドロビン、最小接続、重み付け、IPハッシュ）、ヘルスチェックに基づくインスタンス選択
セキュリティー機能
認証／承認（OAuth 2.0、OIDC、JWT）、APIキー、アップストリームへのmTLSターミネーション、WAF統合、スキーマ検証
TLSターミネーション/オフロード、基本ACL、WAF統合（L7製品内）、DDoS吸収（多くの場合、アップストリームエッジ／CDN経由）
ユースケース
マイクロサービス向けAPIフロントドア、ゼロトラスト・イングレス、モバイル／Web APIメディエーション、プロトコル・ブリッジ、プラン／クォータ付きの収益化API、実際のAPI利用パターンをサポート
主にステートレスなサービスの水平スケーリング（セッション・アフィニティーなどのステートフル・シナリオもサポート可能）、高可用性とフォールト・トレランス、ゾーン／リージョン・フェイルオーバー、急増するトラフィックの円滑化、サービス・ダウンタイムの最小化
APIゲートウェイ層におけるオブザーバビリティーには通常、リクエスト量、レイテンシー分布、ポリシー評価、認証結果、および特定のルートやコンシューマーに関連付けられたエラー率などのメトリクスが含まれます。ゲートウェイは、リクエストおよびレスポンスのペイロード特性、ヘッダー変換、トークン検証の失敗やレート制限の発動などのセキュリティー・イベントを記録する詳細なログも生成します。この層でのトレースにより、多くの場合、リクエストがルーティング・ルール、変換、レスポンスの集約、バックエンド呼び出しをどのように経由するかが可視化され、APIの動作や契約の遵守に関する問題を容易に診断できるようになります。
ロード・バランサーは、接続数、ターゲットのヘルス・チェック、バックエンド・インスタンスからの応答時間、ルーティング・アルゴリズムの動作に重点を置いた運用メトリクスと、トラフィック分散の決定とフェイルオーバー・イベントを示すログを表示します。ゲートウェイ層とロード・バランサー層のインサイトを組み合わせて分析すると、トラフィックがシステム内をどのように流れ、どこで問題が発生しているのかについて、より包括的な全体像を把握できます。
例えば、ゲートウェイのレイテンシーの増加は、ロード・バランサー層における下流側の負荷の偏りや異常なターゲットと関連している可能性があります。一方で、ロード・バランサーのフェイルオーバーの急増は、ゲートウェイでのみ確認できる不正な形式のリクエストや異常に負荷の高いリクエストに起因している場合があります。
オブザーバビリティーの実践が成熟している組織では、多くの場合、これらの視点を統合ダッシュボードやトレースに集約し、チームがクライアント境界からルーティング・ロジックを経てバックエンド・インスタンスの動作に至るまでリクエストを追跡できるようにしています。成熟度の低いチームは各層を個別に分析する場合もありますが、ログとメトリクスをある程度関連付けるだけでも、ゲートウェイのポリシー関連の問題と、ロード・バランサーの背後にある性能や可用性の問題を区別するのに役立ちます。時間の経過とともに、両方の層にわたるインサイトを統合することで、トラブルシューティングの迅速化、責任範囲の明確化、そしてシステム全体のヘルス（健全性）に対する理解の深化につながります。
プラットフォーム内での配置場所によって、またトラフィックの受け入れ、保護、振り分けの方法に応じて、APIゲートウェイとロードバランサーの役割はKubernetes環境におけるIngress/Gateway APIコントローラーとサービス負荷分散の間で変化します。
チームはアーキテクチャーのさまざまな段階でAPIゲートウェイとロード・バランサーに遭遇することがよくありますが、その順序は固定されていません。どのコンポーネントが最初に登場するか（また、その両方が必要かどうか）は、アプリケーションやより広範なIT環境に必要なもの、およびその環境を導くシステム設計原則によって異なります。
ロード・バランサーは、可用性を向上させ、複数のサーバー・インスタンス間でトラフィックを分散するために早期に導入される可能性がありますが、一部のシステムで最初から必要とされる承認、ポリシー適用、またはAPIレベルの制御は提供されません。これらのニーズは通常、API管理というより広い分野に属します。
同様に、一部の環境では、最初のニーズが認証、リクエスト・ルーティング、レート制限、または増え続けるAPIカタログの管理に集中するため、最初にAPIゲートウェイを導入します。トラフィックが増加しシステムが拡張するにつれて、その拡張が単一のアプリケーション内で行われる場合でも、企業内の多数のアプリケーションにまたがる場合でも、APIゲートウェイがより重要になることがよくあります。
これらは、APIがどのように公開、保護、管理されるかを制御するための構造化されたレイヤーを提供します。一部の組織では、ゲートウェイは多数の内部および外部アプリケーションの統一された「フロント・ドア」として機能しますが、他の組織では、単一の製品内のマイクロサービスのルーティングおよびポリシー層として機能する場合があります。
つまり、APIトラフィックが増加し、IT環境が複雑になるにつれて、APIゲートウェイとロード・バランサーの両方がより重要な役割を果たすようになります。スケール、信頼性、セキュリティー、運用の明確性といった異なる側面に対応するため、その重要性は高まっています。
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