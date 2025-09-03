8分
AML取引監視システム（TMS）によって特定された疑わしい取引については、さらに調査する必要があります。この調査は、不審行為報告書（SAR）で法執行機関にエレベーションさせる必要がある違法行為と、違法行為のように見えながらもそうでない潜在的な誤検知を区別する上で役立ちます。
大まかに言うと、AML取引監視は次のようになります。
すべてではないにしても、ほとんどの金融機関（銀行、信用組合、暗号通貨取引所、金融サービスを提供するその他の組織など）は、通常、ある程度の取引監視の実施を法的に義務付けられています。この手順は、規制遵守を維持するためのより広範なAMLストラテジーの一部です。
金融犯罪の範囲と重大性が増大するにつれて、AMLコンプライアンス向けソリューションを提供するプロバイダーは、高まる要求に応えるために製品やサービスを追加し続けています。最近のMarketsandMarketsレポートによると、取引監視市場は2028年までに68億米ドルに達すると予想されています。
マネー・ロンダリングとは、違法な活動から得られた利益を、合法な手段を通じて得られた正当な資金として偽装するいくつかの違法な手法を指します。
本質的には、犯罪行為によって得られた「汚れたお金」は、仲介者を通じて「洗浄」またはクリーニングされます。その後洗浄された資金は、正当な購入、投資、または取引に使用できるようになります。
マネー・ロンダリングは、起訴や課税を回避すると同時に、密輸やテロ資金供与などのさらなる犯罪活動を促進する犯罪者や犯罪組織または制裁組織の間で頻繁に行われる慣行です。
国連薬物犯罪事務所によれば、マネーロンダリングは世界のGDPの約2～5％を占め、年間約8,000億～2兆米ドルに相当すると推定されています。
マネー・ロンダリングには通常、次の3つのステップが関係します。
カテゴリーとしてのマネー・ロンダリングは、不法な資金源を不明瞭にするあらゆる手法を指します。犯罪者は、次のようなさまざまな手口を使ってマネー・ロンダリングを行います。
マネー・ロンダリングの経済的および社会的影響は多岐にわたります。意図的かどうかにかかわらず、マネー・ロンダリングに対する適切な保護が実施できない組織は、金融機関からの一般的な信頼を損なうことになります。
不法な資金を洗浄することを目的とした大規模な投資や資産取引は、経済成長モデルを歪めることにより、誤ったまたはつり上げられた資産価値を生み出し、より生産的な投資から資金を迂回させる可能性があります。さらに悪いことに、マネー・ロンダリングはさらなる犯罪と腐敗を促進します。緩いAMLポリシーを適用している法域では、場合によっては犯罪率が増加する傾向があります。
世界的なマネー・ロンダリング活動に対抗するために、地域的および国際的な法執行機関は官公庁・自治体や金融機関と協力して、AML法、規制、および不審な活動の報告義務を課しています。
現代の金融犯罪の巨大な規模と複雑さに対応するため、金融機関と民間企業のソリューションの両方が、AMLトランザクション報告ソリューションやその他の種類のAMLソフトウェアに多額の投資を行っています。
Business Research Companyは、世界のAMLソフトウェア市場（取引監視ソフトウェアを含む）が2025年には32億米ドルに成長すると予測しています。この成長は、より厳格なAML規制に準拠するためのリアルタイム検知の需要の高まりに起因しており、AI搭載ソリューションが大幅に増加していることを示す傾向が見られます。
AML取引監視の基盤は、膨大な量の取引データの継続的な分析に基づいて構築されます。平常的な取引パターンを確立することで、銀行や金融機関は標準的かつ合法的な行動からの逸脱を特定できます。
取引監視ソリューションは、規模、目的、場所、その他のさまざまな要因に応じて、特定の金融機関のニーズに合わせて独自の調整が必要になります。AML取引監視システム要件は厳密には定義されていませんが、ほとんどのAML取引監視システムには次の主要なコンポーネントが含まれています。
最新のAML取引監視システムは、以下を組み合わせます。
すべてのトランザクションに厳格な精査を必要とするわけではないため、AML取引監視にリスク・ベースのアプローチを採用することで、組織はより高いリスクレベルをもたらす可能性のある顧客や取引に対して、リソースをより適切に割り当てることができるようになります。顧客プロフィール、地理的な場所、取引タイプなどの考慮事項は、AML取引監視システムが顧客リスクを評価し、アラートに優先順位を付けるのに役立ちます。
取引監視は、包括的なAMLストラテジーにおける一部にすぎません。その他のベスト・プラクティスをいくつか示します。
最新のAML取引監視システムは、ルール・ベースのシステムと高度な分析に関連する幅広い技術と手法を活用します。すべてのAML監視システムに共通するわけではありませんが、以下はより一般的に取り入れられている技術の一部です。
