AML取引監視とは

2025年9月3日

IBM Think

AML取引監視とは

AML（マネーロンダリング対策）取引監視では、 AI機械学習（ML）アルゴリズム、ルール・ベースのリスク管理、疑わしいパターン認識、高度な分析を適用して、顧客の取引を追跡します。さらに、金融犯罪（マネー・ロンダリングなど）に関連する不審な活動も特定します。

AML取引監視システム（TMS）によって特定された疑わしい取引については、さらに調査する必要があります。この調査は、不審行為報告書（SAR）で法執行機関にエレベーションさせる必要がある違法行為と、違法行為のように見えながらもそうでない潜在的な誤検知を区別する上で役立ちます。

AML取引監視の主な概念

大まかに言うと、AML取引監視は次のようになります。

  • 顧客取引データの高度なリアルタイム監視を提供し、既知のマネー・ロンダリングの類型と一致する可能性のあるパターンをスキャンしてフラグを立てます。
  • 異常な取引量と速度、高リスクの国または地域が関与する活動などの危険信号を特定します。また、ウォッチリストや制裁リストに記載されている可能性のある法人や、顧客の典型的なリスク・プロファイルと一致しないアクティビティーなども特定します。

すべてではないにしても、ほとんどの金融機関（銀行、信用組合、暗号通貨取引所、金融サービスを提供するその他の組織など）は、通常、ある程度の取引監視の実施を法的に義務付けられています。この手順は、規制遵守を維持するためのより広範なAMLストラテジーの一部です。

金融犯罪の範囲と重大性が増大するにつれて、AMLコンプライアンス向けソリューションを提供するプロバイダーは、高まる要求に応えるために製品やサービスを追加し続けています。最近のMarketsandMarketsレポートによると、取引監視市場は2028年までに68億米ドルに達すると予想されています。

マネー・ロンダリングとは

マネー・ロンダリングとは、違法な活動から得られた利益を、合法な手段を通じて得られた正当な資金として偽装するいくつかの違法な手法を指します。

本質的には、犯罪行為によって得られた「汚れたお金」は、仲介者を通じて「洗浄」またはクリーニングされます。その後洗浄された資金は、正当な購入、投資、または取引に使用できるようになります。

マネー・ロンダリングは、起訴や課税を回避すると同時に、密輸やテロ資金供与などのさらなる犯罪活動を促進する犯罪者や犯罪組織または制裁組織の間で頻繁に行われる慣行です。

国連薬物犯罪事務所によれば、マネーロンダリングは世界のGDPの約2～5％を占め、年間約8,000億～2兆米ドルに相当すると推定されています

マネー・ロンダリングの仕組み

マネー・ロンダリングには通常、次の3つのステップが関係します。

  1. プレイスメント：違法または不法な手段で獲得された「汚れた」資金が、多額の現金銀行預金などを通じて合法的な金融システムに投入されます。
  2. 階層化：違法な資金の発生源を不明瞭にし、理論的に特定可能な口座名義人との間に距離を取るため、一連の複雑な金融取引を通じて資金を移動させます。階層化は、さまざまな銀行口座間での資金移動、現金を他の資産に変換する、またはさまざまな休眠会社やオフショア口座を介した資金移動によって実行される場合があります。
  3. 統合：階層化された資金は、不動産、高級品、その他の種類の資産など、さまざまな方法を通じて合法的な経済に再導入されます。これらの資産は、売却したり現金化することで階層化のプロセスを継続することも、単に使用または消費することもできます。
AIを財務に活用

生成AIは、財務の役割を変革しています。AIの活用が、不可能と思われたことを可能にする新たな方法をCFOや財務チームが見出すために、どのように役立っているかを紹介します。
エピソードに移動

マネー・ロンダリングの一般的な手法

カテゴリーとしてのマネー・ロンダリングは、不法な資金源を不明瞭にするあらゆる手法を指します。犯罪者は、次のようなさまざまな手口を使ってマネー・ロンダリングを行います。

  • スマーフィング：報告義務の発生を避けるために、多額の現金預金を複数の小額の預金に分割すること。
  • 休眠会社：資金洗浄者は、既存の休眠会社（正当な事業をほとんど、またはまったく行っていない他の休眠組織を所有するためのみに存在する組織）を設立または利用し、さまざまな事業体に不法な資金を流通させます。この手口により、複雑で紛らわしい所有権の連鎖が生まれます。
  • 現金集約型ビジネス：コインランドリーやレストランなど、大量の現金を扱うビジネスへの投資や起業は、非合法な収入と合法的な収入を混在させようとするマネー・ロンダリングにとって機会を生み出します。規制当局が、このような事業の申告された利益が実際の売上や提供されたサービスと関連しているかどうかを検証するのは困難な場合があるため、資金洗浄者は利益に不法な資金を追加し、合計額について正当な資金源を偽って主張する可能性があります。
  • 暗号通貨：ブロックチェーン技術やビットコイン、モネロなどの仮想通貨は、完全に匿名ではないことが多いものの、その分散型の性質により、犯罪者が資金の出所や所有権を隠す機会が生まれます。ほとんどの合法的な暗号通貨取引所は独自のAMLポリシーを持っていますが、一部の取引所は犯罪要素を引き寄せるような緩い基準が設けられています。     
  • ギャンブル：オンライン・カジノおよび従来のカジノは、どちらもマネー・ロンダリングに利用される可能性があります。このプロセスには、違法資金をチップに変換し、それらのチップの極一部を使用してギャンブルを行い、残りのチップを現金化して正当に獲得した資金として報告することが含まれます。

マネー・ロンダリングの影響

マネー・ロンダリングの経済的および社会的影響は多岐にわたります。意図的かどうかにかかわらず、マネー・ロンダリングに対する適切な保護が実施できない組織は、金融機関からの一般的な信頼を損なうことになります。

不法な資金を洗浄することを目的とした大規模な投資や資産取引は、経済成長モデルを歪めることにより、誤ったまたはつり上げられた資産価値を生み出し、より生産的な投資から資金を迂回させる可能性があります。さらに悪いことに、マネー・ロンダリングはさらなる犯罪と腐敗を促進します。緩いAMLポリシーを適用している法域では、場合によっては犯罪率が増加する傾向があります。

世界的なマネー・ロンダリング活動に対抗するために、地域的および国際的な法執行機関は官公庁・自治体や金融機関と協力して、AML法、規制、および不審な活動の報告義務を課しています。

現代の金融犯罪の巨大な規模と複雑さに対応するため、金融機関と民間企業のソリューションの両方が、AMLトランザクション報告ソリューションやその他の種類のAMLソフトウェアに多額の投資を行っています。

Business Research Companyは、世界のAMLソフトウェア市場（取引監視ソフトウェアを含む）が2025年には32億米ドルに成長すると予測しています。この成長は、より厳格なAML規制に準拠するためのリアルタイム検知の需要の高まりに起因しており、AI搭載ソリューションが大幅に増加していることを示す傾向が見られます。

AML取引監視プロセスについて

AML取引監視の基盤は、膨大な量の取引データの継続的な分析に基づいて構築されます。平常的な取引パターンを確立することで、銀行や金融機関は標準的かつ合法的な行動からの逸脱を特定できます。

取引監視ソリューションは、規模、目的、場所、その他のさまざまな要因に応じて、特定の金融機関のニーズに合わせて独自の調整が必要になります。AML取引監視システム要件は厳密には定義されていませんが、ほとんどのAML取引監視システムには次の主要なコンポーネントが含まれています。

データ分析とパターン認識

最新のAML取引監視システムは、以下を組み合わせます。

  • ルール・ベースのロジック：アラートのトリガーとなる事前に定義されたルール（例えば、入金額や取引場所などのアクティビティのしきい値やパターン）に従って動作するシステム。
  • 高度な分析：データ駆動型のAML取引監視システムは、大規模なデータセットを分析し、他の方法では検出されない可能性のあるパターンを見つけることができるAIやMLアルゴリズムなどの高度な分析ツールにますます依存するようになっています。

リスク・ベースのアプローチ

すべてのトランザクションに厳格な精査を必要とするわけではないため、AML取引監視にリスク・ベースのアプローチを採用することで、組織はより高いリスクレベルをもたらす可能性のある顧客や取引に対して、リソースをより適切に割り当てることができるようになります。顧客プロフィール、地理的な場所、取引タイプなどの考慮事項は、AML取引監視システムが顧客リスクを評価し、アラートに優先順位を付けるのに役立ちます。

他のAMLプロセスとの統合

取引監視は、包括的なAMLストラテジーにおける一部にすぎません。その他のベスト・プラクティスをいくつか示します。

  • 本人確認手続き（KYC）：KYC法規制では、金融機関が顧客の身元と口座の性質を確認することが義務付けられています。
  • 顧客デュー・デリジェンス：顧客デュー・デリジェンスでは、銀行やクレジットカード会社などの金融機関が顧客情報の正当性を継続的に検証することが求められます。不審な活動についてさらなる調査が必要な場合、顧客デュー・デリジェンスは、信頼できる監査証跡を作成するために不可欠な慣行であることがわかります。
  • 制裁スクリーニング：取引監視プロセスの一環として、AMLストラテジーのベスト・プラクティスでは、組織は異常な動作だけでなく、制裁対象の個人や法人についても取引をスクリーニングする必要があります。

AML取引監視の仕組み

最新のAML取引監視システムは、ルール・ベースのシステムと高度な分析に関連する幅広い技術と手法を活用します。すべてのAML監視システムに共通するわけではありませんが、以下はより一般的に取り入れられている技術の一部です。

ルール・ベースのオペレーション

  • ルール・ベースの操作により、AMLシステムは、値または頻度のいずれかにおいて事前定義された制限を超える可能性のある取引にフラグを立てる取引監視ルールを作成できます。
  • このタイプの管理は効果的で、簡単に設定できます。ただし、誤検知が生成される可能性があるため、特定の取引がAML法に違反しているかどうかを検証するために追加の調査が必要になります。

統計および行動分析

  • 統計的行動分析により、金融機関は定期的な取引行為のベースラインを確立できます。異常検知ツールは、これらのベースラインを使用して、標準から逸脱する行動にフラグを立てます。
  • 行動モデリング手法により、AML取引監視システムは、アクティビティーの傾向を長期にわたって追跡し、成長と変化に合わせて進化する条件に適応できます。顧客セグメンテーションは、さまざまな種類のクライアントに対してリスク・ベースのアプローチを確立するのに役立ちます。

機械学習と人工知能（AI）

  • AML取引監視システムでは、さまざまな種類のAIとMLが使用されています。
  • 教師あり学習モデルは、既知の結果を含む履歴データを使用して、アルゴリズムをトレーニングし、マネー・ロンダリングを検知します。
  • 教師なし学習モデルも、事前にラベル付けされたデータに依存することなく、新しい疑わしいパターンを特定するために使用されます。
  • 複数の形式のAIとMLを組み合わせることで、AML取引監視システムは時間の経過とともに継続的に改善され、新たな脅威に適応することができます。

ビッグ・データ・プラットフォームの監視

  • 簡単に拡張できるクラウド・ベースのソリューションにより、組織は大量のデータに対してリアルタイムの監視を実行できます。

ネットワーク分析とグラフ分析

  • 視覚化ツールは、組織がネットワーク上の口座とアクティビティをより正確に把握するのに役立ちます。
  • 関係マッピング手法は、口座と法人間の関係を視覚化し、隠れている可能性のあるネットワークを明らかにする上で役立ちます。
