マネー・ロンダリングの経済的および社会的影響は多岐にわたります。意図的かどうかにかかわらず、マネー・ロンダリングに対する適切な保護が実施できない組織は、金融機関からの一般的な信頼を損なうことになります。

不法な資金を洗浄することを目的とした大規模な投資や資産取引は、経済成長モデルを歪めることにより、誤ったまたはつり上げられた資産価値を生み出し、より生産的な投資から資金を迂回させる可能性があります。さらに悪いことに、マネー・ロンダリングはさらなる犯罪と腐敗を促進します。緩いAMLポリシーを適用している法域では、場合によっては犯罪率が増加する傾向があります。

世界的なマネー・ロンダリング活動に対抗するために、地域的および国際的な法執行機関は官公庁・自治体や金融機関と協力して、AML法、規制、および不審な活動の報告義務を課しています。

現代の金融犯罪の巨大な規模と複雑さに対応するため、金融機関と民間企業のソリューションの両方が、AMLトランザクション報告ソリューションやその他の種類のAMLソフトウェアに多額の投資を行っています。

Business Research Companyは、世界のAMLソフトウェア市場（取引監視ソフトウェアを含む）が2025年には32億米ドルに成長すると予測しています。この成長は、より厳格なAML規制に準拠するためのリアルタイム検知の需要の高まりに起因しており、AI搭載ソリューションが大幅に増加していることを示す傾向が見られます。