近代的なオフィス環境でノートPCを使い作業するソフトウェア開発者達
AI（人工知能） ビジネスの自動化 ITの自動化 ビジネス・オペレーション

AIサービス・デスク：主要な機能、メリット、仕組み

By Matthew Finio , Amanda Downie
公開日 2026年04月30日

AIサービスデスクとは

AIサービスデスクは、人工知能を使用して組織全体のサービス・リクエストの受け取り、理解、ルーティング、解決を行うシステムです。リクエストの分類、セルフサービス、ワークフローの実行など、日常的なサポート作業を自動化する一方で、より複雑な問題が適切な人的チームに届くようにします。

多くの場合、技術的な問題、アカウントへのアクセス、または一般的な質問でサポートを必要とするユーザーの最初の連絡窓口として機能します。リクエストは、チャット、Eメール、またはサービスポータルから送信できます。

AI搭載したチャットボットバーチャル・アシスタント自然言語処理（NLP）を使用して、要求の言い回しが異なる場合でも、ユーザーの意図を理解します。システムはリクエストを解釈して分類し、リクエストを解決するか、適切な人間のエージェントにルーティングします。機械学習によって、時間の経過とともに改善していくことが可能になります。

AIサービスデスクは、AIヘルプデスクとよく混同されますが、この2つは同じではありません。違いは微妙ですが重要です。

  • AIヘルプデスクは通常、ユーザーの質問への回答とサポートの提供に重点を置き、多くの場合、トラブルシューティングとガイダンスに焦点を絞ります
  • AIサービス・デスクは、インシデント管理、サービス・フルフィルメント、内部ワークフローなど、より幅広い運用範囲にわたるサービス・リクエスト管理に重点を置いています。

AIサービスデスクは、より広範なITサービス管理（ITSM）の一環としてITオペレーションをサポートし、より一貫性のある社内外のユーザー体験を提供できるよう支援します。このアプローチは従業員体験顧客体験の両方を向上させます。

IBMニュースレター

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

ご登録いただきありがとうございます。

ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

AIサービスデスクが重要な理由

AIサービスデスクは、サービス中心の作業が組織内でどのように動き、問題がどれだけ迅速に解決されるかを変えます。従来のサポートモデルは、手動のトリアージ、人間による意思決定、断片化されたツールに依存しています。

AIサービスデスクは、リクエストを受け取り、それを解釈し、最小限の摩擦で適切なプロセスを通じて動くことができる、より構造化・自動化されたシステムをもたらします。この変化はチームの日常的な運営方法に影響を与え、サービス提供が事後対応やチケットごとの対応ではなく、より継続的でシステム主導のものになります。

AIサービスデスクがあれば、ヒューマンサポートチームは管理業務からより専門的で価値の高いタスクへと動きます。AIは、受け付け、分類、ルーティングなどのステップを処理し、応答時間を改善します。リクエストは、適切なコンテキストを持つ適切な担当者に送信されるため、組織は規模が拡大するにつれてサービスオペレーションをより効率的に管理できます。このよりスマートなルーティングにより、チームは人間の判断を必要とする複雑な問題の解決に集中できるようになります。

AIサービスデスクは、システム、ナレッジ・ソース、コミュニケーション・チャネルを統合されたワークフローに接続することで、ユーザーへのサービス提供方法を再構築・合理化します。高度なAIと統合されたAIツールを使用することで、より標準化された方法で増え続けるサービス・リクエストを管理できます。サービスはもはや単一のチームやツールに関連付けられるのではなく、リクエストの可視性を高め、一貫性と信頼性の高い解決策を維持する連携システムの一部となります

オフィスでミーティングをするビジネスチーム

IBMお客様事例

お客様のビジネス課題（顧客満足度の向上、営業力強化、コスト削減、業務改善、セキュリティー強化、システム運用管理の改善、グローバル展開、社会貢献など）を解決した多岐にわたる事例のご紹介です。

AIサービス・デスクの仕組み

AIサービスデスクは、従来のサービス管理を反映した構造化されたフローに従いますが、多くの手動ステップをAI駆動型のアクションに置き換えます。システムはリクエストを解釈し、次に何が起こるべきかを決定し、接続されたツールとワークフロー全体でそれらのアクションを実行します。一般的なAIサービスデスク・プロセスの手順は次のとおりです。

リクエスト受け付け

ユーザーは、チャット、Eメール、ポータル、メッセージングプラットフォームなどのチャネルを通じてリクエストを送信します。システムはリクエストをキャプチャし、分析の準備をします。

意図認識と分類

自然言語処理がリクエストを分析し、ユーザーのニーズを理解します。この機能は、システムが人間の言葉を理解し、自然に反応することを可能にする対話型AIの一部であることが多いです。システムは問題を分類し、優先順位を特定し、必要なサービスの種類を決定します。

自動応答または解決

一般的な問題に対しては、AIがサポート・コンテンツや事前定義したワークフローを使用して、ユーザーが即座に回答を提供したり、解決に導いたりできるようにします。より高度なシステムでは、生成AIが動的に応答を生成し、状況に応じてカスタマイズされた回答や指示を作成することができます。

ルーティングとエスカレーション

リクエストへの対応に人間の介入が必要な場合は、システムが適切なチームまたはエージェントにチケットを振り分けます。やり取りにかかる時間を減らすため、コンテキスト、履歴、推奨アクションなどの情報が含まれます。このように一定のアウェアネスを保つことで、より迅速なチケット解決と全体的な問題の解決が可能になります。

ワークフロー実行

サービス・デスクは、パスワードのリセット、アクセス権の提供、記録の更新など、他のシステムで実行されるアクションをトリガーできます。AIエージェント（ユーザーの代わりに行動するシステム）がこうしたワークフローを処理するケースが多くなっています。

より高度なエージェント型AIは、エージェントが次のステップを決定し、マルチステップのタスクを実行し、結果に基づいて継続的な人間のインプットを入力せずに適応することを可能にします。Gartner社は、2028年までに企業向けソフトウェアの33％がエージェント型AIを組み込むと予測しており、2024年の1％未満から大幅に増加すると見込んでいます。1

学習と最適化

より多くのリクエストを処理するにつれて、得られた結果やユーザーとのやり取りからシステムは学習していきます。このインテリジェンスにより、分類、推奨、自動化の精度が徐々に改善されます。

AIサービスデスクの主要な機能

AIサービスデスクには、サービス・ワークフロー全体の精度、一貫性、速度を向上させながら、手作業を軽減するために設計されたコア機能が含まれています。これらの機能を組み合わせることで、サービス提供がより構造的かつ効率的になります。

セルフサービスと自動化

  • AIセルフサービスとバーチャル・エージェント：AI搭載のチャットボットとバーチャル・エージェントにより、会話型インターフェースを通じてユーザーが自分で問題を解決できます。これらのAIセルフサービス・システムは、人間の関与なしで幅広いリクエストを処理できます。例えば、ユーザーがパスワードのリセットやソフトウェアへのアクセスを要求すると、システムはチケットを作成することなく即座にタスクを完了できます。
  • これらのシステムは、効率性だけでなく、ユーザーの満足度を大幅に向上させることができます。英国のある大手小売・商業銀行は、ユーザーの自然言語による質問を解釈し、チャット内で積極的に回答できるAIシステムを採用しました。この導入により、一部の回答に対する満足度が150％向上しました。2
  • 自動解決ワークフロー：サービスデスクは、要求のタイプに基づいて事前定義されたアクションをトリガーできます。これらのワークフローは他のシステムと接続し、人間の介入なしにタスクを完了させます。一般的な例としては、管理者の承認が検出された後に、ソフトウェアへのアクセスを自動的にプロビジョニングすることが挙げられます。

リクエスト管理とオペレーション

  • インテリジェントなチケット管理：リクエストは、送信されると自動的に分析、分類、優先順位付けされます。このシステムは、問題が何であるか、緊急性が高いか、どのようなサービスが必要かを判断します。例えば、報告された機能停止は高優先度として識別され、同様のインシデントと分類できます。
  • スマート・ルーティングとエスカレーション：リクエストが分類されると、そのリクエストを次にどこに送信すべきかをシステムが決定します。システムは、専門知識、対応状況、優先度に基づいて適切なチームまたはエージェントにつなぎ、必要に応じてチケットをエスカレーションします。例えば、複数のユーザーがログインに繰り返し失敗した場合は、セキュリティチームに直接エスカレーションされる場合があります。
  • 複雑さを増すことのない拡張性：AIサービスデスクは、サポート・スタッフを比例的に増員することなく、増加し続けるチケットに対応できるように設計されています。自動化と標準化により、組織はプロセスを管理しやすい状態に保ちながら、サポート業務を拡大できます。

ナレッジとパーソナライゼーション

  • ナレッジ・ベースとの連携：AIが社内のナレッジ・ベースと連携し、関連性のある回答を提供したり、ソリューションをユーザーに提案したりします。リクエストに応じ、記事を提案したり、特定の指示を取得したりできます。より広範な知識管理のアプローチの一部であるこれらの機能を通じて、容易にアクセスできるように情報が整理されます。例えば、ユーザーはセルフサービス・ポータルを通じてよくある質問を参照できるため、リクエストを送信することなく問題を解決できます。
  • コンテキスト認識によるパーソナライゼーション：AIは、過去のインタラクション、ユーザーの役割、システムデータを利用して、レスポンスやアクションをパーソナライズします。この情報により、繰り返しの質問が減り、解決が迅速化されます。人事部門の従業員には、IT部門や財務部門の従業員とは異なるアクセス・オプションが自動的に提供される場合があります。

洞察と継続的な改善

  • 組み込みの分析と予測的インサイト：AIサービス・デスクは、パフォーマンスの追跡、傾向の特定、サービス・リクエストのパターンの明確化を実行する分析機能を搭載しています。多くの場合、これらのインサイトは、チームによるパフォーマンスの監視に役立つリアルタイムのダッシュボードに表示されます。組織は、解決にかかった時間やサービス・レベル契約（SLA）目標の遵守などのメトリクスを使用して、リクエストがどの程度効果的に処理されているかを評価します。AIの予測機能は、深刻化する前に潜在的な問題を特定するのにも役立ちます。
  • 継続的な学習と改善：システムは過去のやり取り、結果、フィードバックから学習します。時間の経過とともに、要求を理解し、実行するアクションが改善されていきます。例えば、ユーザーが一貫して他のソリューションではなく特定のソリューションを選択する場合、システムは将来的にその推奨事項を優先することができます。

AIサービスデスクのユースケースの例

AIサービスデスクは、幅広いサービス・ニーズに対応するために、さまざまな部門や業界で使用されています。以下の例は、実際のワークフローに適合し、日常業務をサポートする方法を示しています。

アクセスおよび権限のリクエスト

財務、人事、マーケティングなどの部門の従業員は、多くの場合、データやツールにアクセスする必要があります。従来のサービスデスクでは、このプロセスでは多くの場合、レビューとフォローアップが必要であり、作業が遅くなる可能性があります。

AIサービスデスクは承認ワークフローを管理し、条件が満たされると自動的にアクセスを許可できます。例えば、レポート・ツールへのアクセスを要求した財務担当者がマネージャーの承認を得ると、システムは即座にアクセスを許可します。

カスタマー・サポートのオートメーション化

小売、電子商取引、電気通信などの業界のカスタマー・サービス・チームにとって、大量の問い合わせに対応することは日々の課題です。AIサービスデスクを導入すると、顧客はAI搭載のチャットを通じて質問したり、注文を追跡したり、一般的な問題を解決したりすることができます。このシステムは即座に質問に答えたり、手順を案内したりすることができます。例えば、出荷の遅延について問い合わせている顧客は、人間のエージェントを必要とせずにリアルタイムのステータス更新を受け取ることができます。

従業員のオンボーディングとオフボーディング

人事チームとITチームの場合、オンボーディングとオフボーディングには、システム全体で複数の反復的なタスクが含まれます。従来のサービスデスクでは、多くの場合、個別のチケットと手作業による調整が必要でした。

AIサービス・デスクは、新入社員がシステムに追加される際のアカウント作成、ソフトウェアへのアクセスや権限の管理を自動化することにより、遅延を減らして一貫性を確保します。例えば、管理者がリクエストを送信すると、手作業でのフォローアップをすることなく、システムがEメール、コラボレーション・ツール、内部システムへのアクセスをプロビジョニングします。

施設と職場のリクエスト

オフィスの施設チームと職場のオペレーションマネージャーは、オフィス環境を維持するための幅広い要求に対応する必要があります。AIサービスデスクを使用すると、従業員は設備の故障などの問題を報告したり、オフィスのリソースをリクエストしたりすることができます。例えば、机の修理依頼があった場合、必要なすべての詳細を含めて記録し、分類し、施設チームにルーティングできます。

ITサポートとインシデント管理

システムの性能とアップタイムを担当するITチームにとって、迅速な問題検知と対応は不可欠です。従来のサービスデスクでは、システム停止、ログイン失敗、アプリケーションの速度低下などの問題を別のチケットとして扱うと、より大きなインシデントの特定が遅れる可能性があります。AIサービスデスクでは、従業員がチャットやポータルを通じてこれらの問題を報告します。

AI搭載のデスクは、問題を認識したり、修正プログラムを提案したり、同様の報告を1つのインシデントにまとめたりできます。これらのプロセスは、システムや設備を追跡するためのIT資産管理や、アップデートを管理しリスクを軽減するための変更管理と連携することが多いです。例えば、複数のユーザーがEメールへのアクセスの問題を報告した場合、システムはそれをより広範な障害としてフラグを立て、ITチームに警告することができます。

ナレッジの提供とトラブルシューティング

回答を必要とする従業員や顧客にとって、正確な情報は不可欠です。ユーザーは、AIサービス・デスクを使用して、自然言語でヘルプを検索したり質問したりできます。システムはナレッジ・ベースから関連する回答を引き出し、コンテキストに沿って提示します。例えば、従業員がVPNへの接続方法を尋ねた場合は、使用しているデバイスに合ったステップごとの指示を受け取ることができます。より応用的なケースにおいて、システムは、複雑なドキュメンテーションをシンプルで実行可能なステップに要約することもできます。

セキュリティーとコンプライアンスのサポート

セキュリティー・チームとコンプライアンス責任者にとって、リスクの監視と対応は継続的な優先事項です。従来のアプローチは手動監視や遅れ報告に依存しています。

AIサービスデスクは、異常なアクティビティーのフラグ付けを支援し、コンプライアンス関連の要求を管理することで、より迅速な検知と対応を可能にします。例えば、複数のアカウントでログイン試行が繰り返されない場合、アラートがトリガーされ、調査のために問題がセキュリティー・チームに送られます。

AIサービスデスクのメリット

AIサービスデスクは、サービスフロー、意思決定、拡張性を改善することで、組織の運営方法に影響を与えます。性能だけでなく、ビジネス・プロセスや日常業務を形作るメリットには、次が含まれます。

  • データの有効活用：組み込みの分析により、傾向、性能、繰り返し発生する問題に関する洞察が得られます。チームはこのデータを使用してプロセスを改善し、より効果的に計画を立てることができます。
  • 一貫したサービス体験：リクエストは、ITサービスデスクから寄せられるか、従来のITヘルプデスクから来るかに関係なく、構造化され、再現可能な方法で処理されます。ユーザーは、リクエストのチャネルや時間に関係なく、より均一な応答を受け取れます。
  • より迅速なリクエスト処理：AIが受け付け、チケットのルーティング、解決の遅延を削減します。多くのリクエストは、セルフサービスや自動化によって即座に解決されます。
  • チームの生産性の向上：トリアージや基本的なサポートなどの日常的なタスクは、多くの場合、人間の意思決定をサポートするAI支援のワークフローを通じて自動化されます。これらの組み込みAI機能により、エージェントの生産性が向上し、サポート・スタッフは判断と専門知識を必要とする、より複雑な作業に集中できるようになります。
  • 先見的なサービス提供：AIはパターンや繰り返し発生する問題を拡大前に特定します。チームは、個々のチケットに対応するのではなく、根本原因に早期に対処できます。
  • 運用上の摩擦の軽減：自動化されたワークフローにより、手作業での引き継ぎや反復的な手順が不要になります。リクエストから解決までの作業がよりスムーズに進みます。
  • 拡張可能なオペレーション：AIシステムは、同じように従業員を増やすことなく、増加し続けるリクエストに対応します。組織は、サービス需要が増加しても、予測可能な料金体系を維持しながら、運用上の負担を増やすことなくサポートを拡大できます。
  • チーム間の連携の強化：要求は部門やシステム全体でコンテキストに沿ってルーティングされます。サービス提供はサイロ化ではなく、より連携されたものになります。

AIサービスデスクに関するよくある質問

AIサービスデスクとは

AIサービス・デスクとは、組織全体のサービス・リクエストの受理、理解、ルーティング、解決に人工知能を活用するシステムです。受付、分類、ワークフローなどのタスクを自動化して、効率性、一貫性、スピードを向上させます。

AIサービスデスクとAIヘルプデスクの違い

AIサービスデスクは、ワークフローと内部オペレーションを含む、より広範なサービス業務を管理します。AIヘルプデスクは、多くの場合、最前線のサポート・レイヤーとして、質問への回答やトラブルシューティングに重点を置いています。

AI搭載のサービスデスクが解決する問題

これにより手作業が減り、リクエスト処理が迅速化され、精度が向上します。また、大量のリクエストを管理し、ルーティングと解決の遅延を減らし、チーム間でより一貫したサービスを提供するのにも役立ちます。

一般的にAIサービスデスクを利用しているのは誰か

ITチーム、人事部門、カスタマー・サービス・チーム、オペレーション・グループは、AIサービスデスクを使用しています。リクエストの管理、ワークフローの自動化、全体的なサービス提供の改善により、従業員と顧客をサポートします。

共同執筆者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think
関連ソリューション
IBM Instana Observability

AIとオートメーションの力を活用することで、問題がアプリケーションスタック全体でプロアクティブに解決します。

 IBM Instana Observabilityの詳細はこちら
IT自動化ソリューション

AIとIBM Automationでビジネスを再考しましょう。ITシステムの事前対応を強化し、プロセスを効率化することで、従業員の生産性を高めることができます。

 自動化ソリューションの詳細はこちら
自動化コンサルティング・サービス

IBMオートメーション・コンサルティング・サービスを用いたビジネス・プロセス・オートメーションやIT運用に関する詳細はこちら

 オートメーション・コンサルティング・サービスの詳細はこちら
次のステップ

AIとオートメーションの力を活用することで、問題がアプリケーションスタック全体でプロアクティブに解決します。

  1. IBM Instanaの詳細はこちら
  2. 自動化のユースケースはこちら
脚注

1 「Top strategic technology trends for 2025: Agentic AI（2025年の戦略的テクノロジのトップ・トレンド：エージェント型AI）」、Gartner、2024年10月。
2AI-led answers, empathy-led service」、 IBM case study、©Copyright IBM Corporation 2024。