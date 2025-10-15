AIによる製品設計では、新製品のアイデア創出やプロトタイプ作成からユーザーインタラクション・デザイン (UI 設計)、さらには市場テストまで、製品開発のあらゆる段階にAIを統合します。

AIツールは、ワークフローを合理化し、タスクを自動化し、あらゆる段階で製品開発を加速するのに役立ちます。AI搭載システムがユーザー調査を行うことで、人間よりも迅速かつエラーが発生しにくくなります。さらに、FigmaやChatGPTなどの著名なAIデザイン ツールは、デザイナーがブレインストーミングを行い、製品をリアルタイムで試用するのを支援します。

AIは、製品デザイナーに取って代わることはありませんが、より迅速に反復し、より少ないリソースでより高品質のアウトプットを作成するのに役立ちます。ここでは、製品設計の各段階でAIがどのように使用されているかを詳しく見ていきます。