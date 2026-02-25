データは中心的な役割を果たします。マーケティング担当者がすべてのアクションを手動で計画する代わりに、AIツールがウェブサイト、Eメール・マーケティング、広告、ソーシャル・メディアなどのチャネルを横断して、顧客のアクティビティーを収集・統合します。機械学習および予測分析を使用することで、顧客データのパターンを特定し、自動化された意思決定に変換します。
例えば、システムはコンバージョンの可能性に基づいてオーディエンスをセグメント化したり、パーソナライズされたコンテンツを推奨したり、絶えず手動で設定することなく、エンゲージメント・パターンに基づいてEメール・キャンペーンのタイミングを調整したりすることが可能です。
多くの組織において、AIマーケティング・オートメーション・プラットフォームは、顧客関係管理（CRM）システムと直接連携し、顧客の履歴、購入データ、エンゲージメント記録にアクセスします。この連携により、オートメーション・ワークフローは顧客プロファイルのリアルタイムの更新に対応でき、完全かつ最新の情報に基づいた意思決定を確実に行えます。
基本的なオートメーションとAI駆動型のオートメーションの大きな違いは、学習能力にあります。従来のオートメーションは、サインアップの3日後にEメールを送信するなど、人間が設定した固定のルールに従います。AIシステムは、時間の経過とともにこれらのルールを自ら調整します。特定のユーザーが夜間に反応が良い、あるいは特定のオファーを無視するといった傾向をAIモデルが検知した場合、将来のアクションを自動的に変更します。
これらのデータ駆動型の意思決定により、大規模なハイパー・パーソナライゼーションの実現が可能になります。マーケティング・システムは、チャネルを横断して、個々の顧客の好みや行動に合わせた独自の体験を提供できます。AIモデルは、コンテンツ、製品の推奨、オファー、タイミングを改善し、各顧客が適切なタイミングで適切なメッセージを受け取れるようにします。これほど高度にパーソナライズされたメッセージングを、大規模なオーディエンスに対して手動で管理することは困難です。
AIマーケティング・オートメーションは、キャンペーンの最適化手法も変革します。人間による定期的な見直しに頼るのではなく、AIはパフォーマンス・パターンを検知するように学習されたアルゴリズムを使用して、クリエイティブ要素、オーディエンス・セグメント、配信戦略を継続的にテストします。その後、予算、入札、メッセージ・コンテンツの作成を、最もパフォーマンスの高い組み合わせへとシフトさせます。この継続的な最適化により、フィードバック・サイクルが短縮され、無駄な経費が削減されるとともに、ブランドが変化する状況に迅速に対応できるよう支援します。
AIマーケティング・オートメーションにおける新たな進展として、エージェント型AIが登場しています。AIエージェントとは、データを分析して次のステップを決定し、最小限の人の介入でプラットフォームを横断してアクションを実行できるシステムのことです。
これらのエージェントは、機械学習によるパフォーマンス評価、自然言語処理（NLP）による言語の理解と生成、そして生成AIによるEメールや件名などのコンテンツ作成を活用します。単一のタスクを処理するのではなく、エージェントは一連の意思決定を管理し、状況の変化に応じてアクションを調整することが可能です。
Gartner社は、2028年までに企業向けソフトウェアの33％がエージェント型AIを組み込むと予測しており、2024年の1％未満から大幅に増加すると見込んでいます。1この転換により、マーケティング・オートメーションの運用手法が変化します。マーケティング担当者があらゆるルールを事前に定義するのではなく、目標とガードレールを設定し、AIエージェントがそれらを達成する方法を決定します。
例えば、AIエージェントはエンゲージメント・トレンドを監視し、新しいメッセージを生成し、バリエーションをテストし、パフォーマンスに基づいて予算を再配分することが可能です。時間の経過とともに、機械学習のフィードバック・ループを通じて改善されます。これらのシステムが成熟するにつれて、マーケティング・オートメーションは静的なツールではなく、ワークフローを継続的に管理する適応型のオペレーターとして機能し始めます。
AIマーケティング・オートメーションの使用に伴い、倫理および透明性に関する重要な検討事項が生じます。これらのシステムは大量のデータと自律性を増す意思決定に依存しているため、組織はそのデータを保護し、責任を持って活用する必要があります。
企業は、マーケティング・プロセスでAIがどのように使用されているか、どのようなデータが収集されているか、そして自動化された意思決定が顧客にどのような影響を与えるかを明確にしなければなりません。明確なコミュニケーション、同意メカニズム、およびガバナンス・ポリシーは、AI駆動型のオートメーションが信頼を損なうのではなく、信頼を支えるものであることを確実にするのに役立ちます。
AIマーケティング・オートメーションは、マーケティングを固定された計画ではなく、応答性の高いシステムへと変貌させます。データ分析、意思決定、および実行を一連の継続的なループに統合します。これにより、AIが日常的な最適化や実行を管理する一方で、チームはマーケティング戦略やクリエイティブ・ディレクションにより注力できるようになります。
カスタマー・ジャーニーが複雑化し、チャネルを横断して断片化するなかで、AI駆動型のオートメーションは、マーケティング活動をキャンペーン・ベースのマインドセットから、リアルタイムで反応する常時稼働型のシステムへと転換させます。このトランスフォーメーションは、より広範なマーケティング・プロセスを再編し、オートメーションとデータ駆動型の意思決定を日常業務に組み込みます。
AIマーケティング・オートメーションは、データの活用方法も変革します。業界では長年にわたり大量の顧客データが収集されてきましたが、その多くは十分に活用されないままでした。
AIマーケティング・オートメーションは、パフォーマンスや行動シグナルを継続的に分析するため、チームは直感や遅延したレポートへの依存を減らすことができます。代わりに、システムが実用的なインサイトを迅速に提示し、自動的に対処することが可能です。データは受動的なレポート・ツールではなく、意思決定を能動的に推進する要素となります。
AIマーケティング・オートメーションは、マーケティングの役割やチーム構成も再編しています。自動化されたシステムが実行、テスト、最適化を担うようになるにつれ、マーケティング担当者は戦略、クリエイティブ・ディレクション、ガバナンスにより注力するようになっています。
IBMのバイス・プレジデント兼シニア・パートナーであり、マーケティング・プラクティス・グローバル・リーダーを務めるPierre Charchaflianは、「AIの活用」のエピソードのなかで次のように述べています。「混乱は生じるでしょうが、進化ももたらされます。ブランドが顧客体験をパーソナライズし、提供する方法において、より多くの創造性が発揮されるようになるでしょう」。2
データ・リテラシー、システム監視、クロス・ファンクショナルな調整などのスキルがますます重要になっています。エージェント型AIの台頭がこの変化を加速させており、かつては複数の専門家を必要としていた多段階のワークフローを、自律型システムが管理し始めています。
AIマーケティング・オートメーションを導入できないブランドは、スピード、関連性、および運用効率の面で後れを取るリスクがあります。インテリジェント・オートメーションは、進化し続ける顧客行動に合わせて組織がマーケティングを適応させ、拡張するための基盤を構築します。
AIマーケティング・オートメーションは、実際の活用事例を通じて理解を深めるのが最適です。ユースケースやお客様事例は、AIシステムがどのようにデータをチャネル横断的な自動アクションに変換するかを示しています。
AIエージェントは、目標の解釈、パフォーマンス・データの分析、およびマーケティング・プラットフォームを横断したアクションの実行により、多段階のワークフローを管理します。HubSpot社などのプラットフォーム、広告ネットワーク、および分析ツールとの統合や、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）連携を通じて、これらのエージェントは手動の介入なしにキャンペーン・データへのアクセス、ワークフローのトリガー、およびシステム間のアクティビティー調整を行うことができます。
AIマーケティング・オートメーションは、機械学習モデルを使用してパフォーマンス・データからリアルタイムに学習し、クリエイティブ、コピー、オーディエンス、タイミング、および配信のバリエーションを継続的にテストします。定期的なA/Bテストに頼るのではなく、システムは継続的なフィードバック・ループ内で動作し、より強力な成果をもたらす要因を特定しながら、予算の自動再配分やパフォーマンスの高い組み合わせの優先順位付けを行います。
例えば、ペイド・メディア・キャンペーンを展開しているブランドでは、最も高いコンバージョン率や最も低い顧客獲得単価を実現するクリエイティブとオーディエンスの組み合わせに対して、費用が自動的にシフトされるようになります。パフォーマンスの低いバリエーションは、手動の介入なしに優先順位が下げられます。
AIは、行動データやトランザクション・データを継続的に分析し、さまざまなデモグラフィックス、関心、および行動に基づいて顧客をグループ化します。これらのセグメントは、ユーザーの閲覧、クリック、または購入に合わせてリアルタイムで更新されます。
例えば、Eコマース・プラットフォームでは、商品の閲覧を繰り返したユーザーを自動的に意欲の高いセグメントに移動させ、関連性の高いアウトリーチを実行できます。その結果、顧客エンゲージメントが強化され、投資収益率（ROI）が向上します。
AI搭載のチャットボットやアシスタントは、自然言語処理（NLP）を活用して、ルーチン化したカスタマー・サービスのリクエストに対応し、FAQへの問い合わせに回答します。これらのインテリジェントなチャットボットは、一般的な問題についてユーザーを案内し、サポートの負荷を軽減するとともに、将来のマーケティング活動に影響を与える意図や感情のシグナルを捉えます。
AIは、予測されたコンバージョンの可能性に基づいて、インセンティブ、価格調整、またはプロモーションをいつ、どのように提示するかを決定します。例えば、カート放棄を繰り返すユーザーにはターゲットを絞った割引を提供し、購入意欲の高いバイヤーには標準料金体系を提示するといった対応が可能です。
AIマーケティング・オートメーションは、データ分析、コンテンツ生成、およびワークフローの調整を自動化することで、ローンチ・キャンペーンの作成を加速させます。生成AIは、広告用コピー、Eメール、ランディング・ページのバリエーションなどのキャンペーン・アセットを数分で作成できます。AI駆動型のデータ分析により、手動での見直しを行うことなく、ターゲット・オーディエンス、予算配分、およびチャネル・ストラテジーを特定します。
複雑なキャンペーンや複数地域にわたるキャンペーンの場合、自動化されたシステムがローンチ前にターゲット、予算、およびクリエイティブの設定を検証できます。これにより、承認の遅延やヒューマン・エラーによるボトルネックが解消されます。
例えば、「AIの活用」のエピソードにおいて、Adobe社のグローバルAIストラテジー責任者であるEmily McReynolds氏は、生成AIによって「コンテンツはより効率的かつ的確に提供されるようになっている」と述べています。同氏は、かつて1つの新しいマーケティング・キャンペーンの立ち上げに8週間を要していた金融機関が、現在では6週間足らずで4つのキャンペーンを作成できるようになった例を挙げています。2
AIは、リアルタイムのエンゲージメント・シグナルに基づいて、カスタマー・ジャーニーにおけるネクスト・ベスト・アクションを決定します。システムは、固定されたシーケンスに従うのではなく、自動的に調整を行います。これらの自動化された意思決定は、多くの場合、主要なタッチポイントや行動トリガーの概要を示すデジタルなカスタマー・ジャーニー・マップに従い、ユーザーがチャネル間を移動する際にAIが動的に反応できるようにします。
機械学習モデルは、エンゲージメント・パターンや過去の実績に基づいてリードを評価します。システムは自動的にスコアを更新し、営業チームによるアウトリーチのために、意欲の高い見込み客にフラグを立てます。
リード・スコアや行動に基づき、AIは見込み客を時間の経過とともに適応する自動化されたコンテンツ・シーケンスに登録します。メッセージの頻度やトピックは、エンゲージメントの変化に応じて調整されます。
AIマーケティング・オートメーションは、高品質なAI生成コンテンツの作成を可能にします。マーケティング特化型の生成AIおよびChatGPT社などのプラットフォームの台頭により、行動データや嗜好データに基づいて、Eメール、件名、製品の推奨、ランディング・ページのバリエーション、SEO最適化されたウェブサイト・コピーなどを自動的に作成・適応させることができます。
マーケティング担当者が手作業で数十ものバージョンを作成するのではなく、目標とガードレールを設定し、システムが各顧客のコンテキストに合わせてリアルタイムでメッセージを継続的に生成・調整します。Salesforce社の調査によると、従業員の71％が、生成AIによって時間のかかる多くの手作業が解消され、戦略的な問題解決に専念できるようになると考えています。3
データの有効活用とデータ駆動型の意思決定の促進：組織全体において、AIマーケティング・オートメーションは、未加工のデータを受動的なレポートではなく、能動的な意思決定のインプットへと変換します。行動データ、トランザクション・データ、およびサービス・データは、自動化されたワークフローや戦略的な調整に直接取り込まれます。これにより、チームは直感や遅延したレポートに頼ることなく、エビデンスに基づいた迅速な意思決定を行うことが可能になります。このプロセスにより、マーケティング戦略と実行が、実際のパフォーマンス・シグナルに基づいて継続的に策定されるようになります。
継続的な最適化とパフォーマンスの向上：静的なマーケティング・キャンペーンとは異なり、AIマーケティング・オートメーションは時間の経過とともに学習します。システムは常にバリエーションをテストし、パフォーマンスに基づいて適応するため、絶えず手動で介入することなく、継続的な改善が実現します。この相乗効果により、コンバージョン率の向上、キャンペーン効率の改善、およびマーケティング収益の長期的な増加が促進されます。
迅速かつ応答性の高い実行：AIマーケティング・オートメーション・ツールはデータを分析してリアルタイムで実行するため、デジタル・マーケティングのレスポンスは、人間によるワークフローよりも迅速に行われます。キャンペーンの調整、オーディエンスのシフト、メッセージの変更は、定期的な見直しや承認を待つことなく、状況の変化に合わせて即座に実行できます。
マーケティングと顧客サービスの連携強化：サービス・インタラクションが自動化されたマーケティング・ワークフローに取り込まれることで、一貫性のある顧客体験が提供されます。AIシステムは、サポートの実績に基づいてメッセージを調整できるため、ブランドが不適切なタイミングでのプロモーションを回避し、より配慮の行き届いたフォローアップを提供できるよう支援します。
より関連性の高い顧客体験の提供：AI駆動型のオートメーションは、コンテンツ、タイミング、およびオファーを個々の行動に合わせて調整することで、関連性を向上させます。顧客は、自身のニーズや意図により合致したメッセージを受け取ることができます。これにより、情報のノイズや不快感を軽減しながら、有意義なエンゲージメント、長期的なロイヤルティー、および顧客維持率を高めることが可能です。
運用コストの削減：実行、テスト、および意思決定を自動化することで、マーケティング・チームはリスト管理、手動のセグメンテーション、パフォーマンス・チェックなどの反復的なタスクを効率化できます。このアプローチは労働集約的なプロセスを削減し、実行コストを抑えます。これにより、マーケティング担当者がより高度な計画に専念できるようになるとともに、マーケティングROIの効率性を直接的に向上させます。
運用負荷を抑えた拡張性：AIマーケティング・オートメーションにより、チームは人員を増やすことなく、数千から数百万件もの顧客との対話を管理できるようになります。システムの学習と設定が完了した後は、チャネルを横断してパーソナライゼーション、テスト、および最適化を継続的に実行し、手動では不可能な規模の拡張性と一貫性を実現します。
エージェント型AI導入に向けた強力な基盤：AIマーケティング・オートメーションは、エージェント型AIシステムを効果的に運用するために必要なインフラを構築します。データの連携、目標の定義、および自動化されたワークフローが整備されることで、組織は複雑で多段階のマーケティング業務を責任を持って管理できる自律型エージェントを、より円滑に導入できるようになります。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
この包括的なガイドでは、主要なユースケース、コア機能、およびビジネスに適したソリューションを選択するためのステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
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AIを活用したソリューションで、よりレジリエントなビジネスを構築します。
IBMコンサルティングのAIを活用したソリューションと専門知識によって、マーケティング組織を変革します。
1 Coshow, T.ら. 「Top strategic technology trends for 2025: Agentic AI」 、Gartner社、2024年10月。
2 IBM、「Redefining marketing automation and personalization with generative AI」、AIの活用：シーズン1、第17回、ポッドキャスト・ビデオ、40分8秒、2025年3月11日、©IBM 2026。
3 「Top Generative AI Statistics for 2025」、Salesforce社、2025年2月。