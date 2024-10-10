小売業界における人工知能（AI）とは、顧客体験、事業オペレーション、意思決定など、小売業界のさまざまな側面を強化するためにAIテクノロジーを活用することを指します。小売業におけるAI駆動型システムは、データを分析し、プロセスを自動化し、顧客と小売業者の双方にとって、よりパーソナライズされた効率的なエクスペリエンスを実現します。
AIを活用した小売テクノロジーは、オンラインと実店舗の両方に適用され、商品の推奨や料金体系からインベントリー管理やカスタマー・サービスまで、あらゆることに影響を及ぼしています。近年、生成AIテクノロジーの進歩は、自然言語によるコンテンツ生成とリアルタイムの顧客エンゲージメントの新たな機会を提供し、小売業界に着実に変化をもたらしています。
規模の大小を問わず小売ブランドにとって、AIツールはビジネスに重大な影響を与える可能性があるものの、組織では依然として大規模でコスト効率の高い方法でテクノロジーを展開するのに苦労することがあります。一部の試算では、生成AIだけで小売業者に2,400億～3,900億米ドルの経済価値をもたらすと予測されています。1しかし、経営コンサルティング会社のMcKinsey社によると、多くの経営幹部は、これらのテクノロジーを組織全体に適切に導入するのに依然として苦労しています。
それでも、これらのテクノロジーは顧客にとって大きな価値を持つ可能性があります。IBM Institute for Business Value のレポートによると、ショッピングにAIを試したことのない消費者のおよそ5人に4人が、AIを使いたいと考えています。顧客は、製品の研究、取引の検索、問題解決にAIを使用することに興味を持っています。そしてAIはすでに、オンラインとオフラインのショッピングのシームレスな統合に大きな役割を果たしており、自動チェックアウトや即時のオムニチャネル・パーソナライゼーションは、大手小売企業の標準となっています。
AIは、小売エクスペリエンスをエンド・ツー・エンドで合理化し、バック・オブ・オフィス・プロセスを最適化し、高度にパーソナライズされたコンテンツを個々の買い物客に提供する能力を備えています。AIの一般的なユースケースには次のようなものがあります。
小売におけるAIの最も顕著な影響の1つは、エクスペリエンスをパーソナライズする能力です。AIアルゴリズムは、顧客の行動、好み、過去の購入を分析し、パーソナライズされた推奨事項とターゲットを絞ったマーケティングを提供します。これにより、より魅力的で関連性の高いショッピング体験が生まれ、顧客ロイヤリティとコンバージョン率が向上します。一部の企業では推奨エンジンを使用して、ユーザーの閲覧履歴や購入履歴に基づいて製品を提案しています。これは、Netflixなどのストリーミング・プラットフォームや、Amazonなどの大手小売業者では標準となっている施策です。その他、需要、競合他社の料金体系、お客様の好みに基づいてリアルタイムで価格を調整する動的価格設定を使用してコストをパーソナライズし、小売業者は取引量の少ない時間帯に顧客に取引を提供し、収益を最適化することができます。
小売AIはますますハイパーパーソナライゼーションに移行しており、オムニチャネルのショッピング体験のほぼすべての側面が個々のユーザーに合わせてカスタマイズされています。パーソナライゼーションはすでに小売業界で大きな役割を果たしていますが、より高度なAIテクノロジーは、リアルタイムの行動、嗜好、環境要因など、さらに詳細なデータ・ポイントを統合できます。これにより、小売業者はより正確でダイナミックな顧客体験を提供できるようになります。こうした顧客体験には、消費者のニーズを事前に把握する予測的な顧客に関する洞察や、Webサイトのランディング・ページやマーケティングEメールなどの完全にパーソナライズされたコミュニケーションが含まれる場合があります。
AI搭載のバーチャル・アシスタントとチャットボットは、顧客に即座にサポートを提供し、問い合わせに答え、注文プロセスを合理化し、問題を解決します。これらのツールは自然言語処理（NLP）によってより洗練されており、人間のような会話を可能にしています。小売業者は、顧客が提供製品をナビゲートしたり、注文ステータスを確認したり、問題をトラブルシューティングしたりするために、Webサイトやアプリでチャットボットを使用する場合があります。バーチャル・ショッピング・アシスタントは、顧客のeコマース体験をガイドし、製品の提案や、販売促進に向けたリード育成を行います。生成AIの力が増大することで、チャットボットとバーチャル・アシスタントは複雑な顧客体験を自動化できるようになりました。
AI支援型検索と拡張現実により、顧客は購入前に製品を検索し、研究するための新しい方法を手に入れました。たとえば、AIはユーザーがアップロードした画像を分析し、視覚的に類似した製品を提案します。これはファッションやインテリアの分野で人気があり、消費者は視覚的に類似した製品を探しています。同様に、AIを活用したARを活用することで、顧客は購入前に製品を「試着」することができます。Sephoraなどのファッション・美容ブランドは、顧客が製品にコミットする前に、衣服やメイクがどのように見えるかを確認できるツールを使用して、初期段階で大きな成功を収めています。
需要予測は、高度な分析と機械学習を使用して、将来の顧客の製品需要を予測します。これらのツールは、販売データ、顧客データ、市場動向などのサードパーティ・データを組み合わせて使用することで、組織がより効果的に計画を立てるのに役立ちます。AIモデルは膨大な量のデータを分析し、従来の方法では見逃してしまう可能性のあるパターンを検知できるため、従来の予測ツールよりも精度が高い傾向にあります。
需要をより正確に予測することで、小売業者は在庫をより適切に管理し、物流を最適化することができます。これらのモデルは、将来のイベントに関するデータ駆動型のインテリジェンスを提供することで、組織が予期せぬ状況や市場の変化に迅速に適応するのにも役立ちます。機械学習を用いた需要予測は、食料品業界に大きな影響を与えています。たとえば、あるブランドでは、商品の入手可能性を高め、無駄を減らすために、生鮮食品部門の毎日の発注を自動化しています。2
AIは、小売ビジネスのオペレーションを管理し、インベントリーとサプライチェーン管理を最適化するうえで重要な役割を果たすことができます。サプライヤー管理や輸送物流などのさまざまなサプライチェーン機能にAIテクノロジーを統合することで、組織は在庫を最適化し、可視性を高め、コストを削減し、エラーを削減できます。小売分野では、AIアルゴリズムによって輸送ルートの最適化や配達時間の短縮、炭素排出量のしきい値などの特定の基準を満たすスケジュール調整を行います。また、在庫管理やサプライヤー管理プロセスの特定の側面を自動化し、在庫の少ない品目を自動的に補充したり、発注に必要な手作業の量を削減したりするためにも使用されます。
これらのツールは、組織がオペレーションを迅速化し、理想的なインベントリーを維持し、人的エラーを削減するのに役立ちます。たとえば、小売大手のWal-Mart社は、AIを使用して配送車両を最適化し、より効率的な経路で配送車両をルーティングし、気象パターンを分析して、商品が時間通りに到着するように支援しています。3
小売業者と顧客の両方を損失防止や詐欺から保護するために、AIがますます使用されています。AIシステムは、取引パターンを分析し、不正行為を示す可能性のある異常を検知することで、小売業者が損失を回避できるよう支援します。AIツールは、オンライン決済のサイバーセキュリティーも強化し、オンライン取引や顧客アカウントの潜在的なデータ侵害を監視するのに役立ち、eコマース・プラットフォームのセキュリティーを強化します。
多くの金融機関やeBayなどの大手オンライン・プラットフォームは、潜在的な問題にフラグを立てるために自動不正アクセス検知ソフトウェアを使用しています。近年、一部の小売業者はAI支援の損失防止テクノロジーを導入しています。これらは、店舗内のデータを分析し、潜在的な盗難に対応するために使用されます。4
小売向けAIには、さまざまなテクノロジーとデータ・エコシステムを使用します。これらのツールは、オペレーション、顧客体験、ビジネス全体の意思決定を強化するために使用されます。特定の小売業者のニーズに応じて、複数のテクノロジーが連携して使用されることがよくあります。小売オペレーションに使用される最も一般的なAIテクノロジーには、次のようなものがあります。
データ管理システムは、小売業におけるAIのバックボーンです。これらのシステムは、複数のソースからの膨大な量のデータの収集、ストレージ、管理を可能にし、分析と機械学習アルゴリズムの基盤を提供します。これらのシステムは、AIをトレーニングするために使用されるデータの品質、一貫性、アクセス性を確保するのに役立ちます。このようなデータ管理システムには次のようなものがあります。
小売業のAIシステムは、正確な予測と決定を行うために膨大な量のデータに依存しています。ビッグデータ・ツールと予測分析はこのデータを解釈し、有意義な洞察を抽出します。たとえば、これらのツールは次の実行に使用されます。
オートメーション・プロセスとソフトウェアが日常的なタスクを実行し、人的エラーを減らし、小売組織のキャパシティーを拡大します。これらのテクノロジーは、在庫管理やカタログの自動更新から広範なビジネス・プロセスの自動化まで、ビジネスのさまざまな分野で利用できます。
小売における基本的なオートメーションでは、中央リポジトリーに基づいて料金体系を自動的に表示したり、顧客に納期の更新を即座に提供したり、人間の介入なしに請求書を生成したりできます。オートメーションとAIを組み合わせたより高度な形式であるインテリジェント・オートメーションでは、バーチャル・アシスタントが顧客のクエリーを自然言語で理解し、リクエストに基づいて注文を処理する場合があります。小売業でよく使用される他のタイプのオートメーションには、次のものがあります。
機械学習は、小売業界におけるAIアプリケーションのバックボーンの1つです。MLアルゴリズムを使用すると、タスク用に特別にプログラムされなくても、システムがデータから学習し、時間の経過とともに性能を向上させることができます。機械学習により、以下が利用可能となります。
自然言語処理（NLP）により、AIシステムは人間の言語を「理解」し、生成できるようになります。コンピューター・ビジョンにより、これらのシステムは物理世界の視覚データを理解し、解釈することができるため、店内やオンライン・ショッピングでのエクスペリエンスを向上させるのに役立つテクノロジーです。多くの場合、NLPとコンピューター・ビジョンのテクノロジーは小売業界では次のような目的で使用されます。
IoTデバイスはセンサー、カメラ、スマート・デバイスからリアルタイム・データを生成し、AIシステムがそのデータを分析することで、小売オペレーションを最適化します。これらのシステムは、以下を実現するために使用できます。
AIと関連テクノロジーを小売部門に統合することで、顧客体験とオペレーションの両方を強化することができます。在庫管理からマーケティング・キャンペーンまで、小売業向けのAIアプリケーションは多岐にわたりますが、このテクノロジーの一般的なメリットには次のようなものがあります。
効率性の向上：AIを活用することで、在庫管理、カスタマー・サポート、マーケティング資料の作成、不正アクセス検知などの定型業務を自動化することで、小売業者はより戦略的で創造的な活動に集中できるようになります。
顧客体験の向上：動的でデータ駆動型のパーソナライゼーションと即時サポートが、ブランドと顧客のより良い関係を育み、満足度とロイヤルティの向上につながる。
コスト削減：サプライチェーン管理や自動配送計画などのAI最適化プロセスにより、無駄を削減し、精度を向上させ、運用コストを削減できます。
データ駆動型の意思決定：AIツールを使用することで、小売業者はリアルタイムのデータと実行可能な洞察にアクセスできるようになり、料金体系、インベントリー、マーケティング、製品開発について、より情報に基づいた意思決定が可能になります。
高度な需要予測：将来の需要に関するより正確な情報を収集することで、AIを使用する小売組織は、変化する状況により迅速に適応し、コストのかかる無駄の可能性を減らすことができます。
価格戦略の最適化：動的なツールを使用して最も効果的な料金体系を決定することで、AIを活用した組織は収益を最大化し、混雑した市場で競争力を維持できます。
顧客行動分析の強化：顧客のセンチメントと行動を以前よりも迅速かつ正確に分析することで、小売ブランドは、ストラテジー、問題点、顧客価値を高めるための潜在的な道筋についての貴重な洞察を収集できるようになります。
小売業にAIを組み込むには、テクノロジーをデプロイするだけでは不十分です。導入を成功させるには、企業のニーズに基づいて包括的かつ適応可能な、思慮深い戦略的アプローチが必要です。一般的なベスト・プラクティスには次のようなものがあります。
AIへの取り組みを開始したばかりの小売業は、パーソナライズされたマーケティングや自動在庫管理など、影響力の大きい分野に焦点を当てたパイロットから始めるかもしれません。最も高い投資収益率を実現するユースケースを優先することで、組織は目に見える成果を上げられる可能性が高くなります。このストラテジーを策定する際、企業は多くの場合、売上の増加や顧客満足度の向上などの成功のための重要なメトリクスを特定し、AIイニシアチブの進行状況を追跡します。
効果的なAIには、クリーンで正確で関連性のあるデータが重要です。AIへの取り組みに着手する組織は、通常、データを広範囲に精査および整理し、定期的にデータセットを検証して品質を維持します。企業は、内部データを補強するために、高品質のサードパーティー・データを調達することもできます。
AIソフトウェアの中には、汎用的なものもあれば、タスクや業界に特化するようにトレーニングされているAIモデルもあります。通常、組織は、小売業界でのエクスペリエンスを持つベンダーやコンサルタントと協力して、特定のアプリケーションにどのAIツールが最も効果的なのかを調査します。これらのツールとパートナーを慎重に選択することで、スケーラブルでリスクを軽減するAIイニシアチブの構築に役立ちます。
オートメーションは効率を向上させることができますが、ビジネスにとっては、過剰なオートメーションや顧客を中心にしないソリューションを避けることが重要です。組織には、顧客が望む場合に人間との対話のためのオプションを含めたり、直感的なチャットボットやシームレスな製品の推奨など、顧客に具体的なメリットをもたらすAIソリューションのみに焦点を当てたりする場合があります。顧客からのフィードバックを定期的に求めることも、消費者のニーズに優先順位を付けるための有用なストラテジーです。
一貫性を確保し、エラーを回避するために、組織は通常、定期的な監査を実施して、AIモデルが期待どおりに機能し、意図した結果から逸脱していないことを確認します。これには、新しいデータでモデルを更新することや、モデルを継続的に調整および検証することが必要になる場合があります。また、AIを使用している組織は、ツールのパフォーマンスを監視して、主要なビジネス目標を確実に達成していることを確認できます。
優れたAIモデルは、説明可能で、信頼性があり、透明性が高いモデルです。組織はAIの責任ある使用を保証するために、高度なデータ・インフラストラクチャーに投資して、セキュリティーとコンプライアンスを維持するとともに、細部まで行き届いた技術ドキュメンテーションを維持することができます。これらの対策は、機密性の高い顧客データを保護し、信頼を維持し、AIにバイアスが生じる可能性を減らします。
