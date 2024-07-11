人工知能が運用管理を変革する10の方法

運用管理で重要なのは、物事をより効率的、正確、スムーズに進める方法を見つけることです。計画、整理、在庫およびサプライチェーン管理、生産スケジュール管理、品質管理、物流、プロセスの効率的な実行、資産保守といった幅広い活動が含まれます。現在、これらの機能にはひとつの共通点があります。人工知能（AI）による改善が期待できるという点です。
AIとは、コンピューターや機械で人間の知能や問題解決能力をシミュレートできるようにする技術であり、それが業種・業務を変革しつつあります。実際、当社が調査したビジネス・リーダーの94%が、今後5年間の成功にAIが不可欠になるだろうと答えています。また、運用管理はビジネスの運営と競争力の維持における基礎となるため、生産的にAIを使用することは不可欠です。
AIは、プロセスの合理化、コストの削減、運用効率の向上を目指すオペレーション・マネージャーにとって強力なツールです。AI搭載のシステムは膨大な量のデータを分析できるため、リアルタイムの意思決定とビジネス・プロセスの最適化が可能になります。このようなシステムは、オペレーション・マネージャーがボトルネックを発見して設備の故障を予測し、市場の傾向に適応するのに役立ちます。
AIは、問題に対処するための実行可能な推奨事項を示し、不完全または一貫性のないデータを補強して、より正確な洞察と情報に基づく意思決定を実現します。機械学習、自動化、予測分析の発展は、オペレーション・マネージャーが計画を改善し、ワークフローを合理化するうえで役立っています。
AIのメリットは明らかですが、企業はその課題にも注意を払う必要があります。データ・プライバシーに関する懸念や、法規制への準拠の問題があり、またAIテクノロジーの管理には熟練した人材が必要だという問題もあります。AIは適応性が高く、人間の入力がなくてもプロセスに対する重要な変更を開始できますが、そまの出力を検証し、より高いレベルの戦略的決定を下すには、依然として人間の判断が欠かせません。多くの場合、最も効果的なのは、AIの機能と人間の専門知識を組み合わせるアプローチです。
慎重な計画と実行を通じて、企業はAIの力を駆使し、より高い成果を得ることができます。
AIは高度な分析機能を使用して貴重な洞察を抽出し、予測を行います。機械学習モデルは、過去の販売データ、市場動向、季節性、気象パターン、ソーシャル・メディアのセンチメントといった要素を分析して、需要予測を生成できます。例えば、AIは販売パターンを分析して将来の売上を予測できるので、企業が最適な在庫レベルを維持するうえで有効です。ある調査によると、AI搭載ツールにより、予測エラーは最大50%削減され、在庫不足による販売損失を最大65%削減できることがわかりました。
サプライチェーン管理にAIを使用すると、意思決定と運用効率が向上します。AIによって、企業は大量のデータをリアルタイムで処理し、市場の傾向を予測して物流を最適化し、変化する状況に基づいてルーティングとスケジュールを実行することができます。また、自動化を通じてワークフローを合理化し、調達を改善して中断を減らし、エンドツーエンドの可視性と透明性を向上させることも可能です。
サプライチェーンの運用全体でモノのインターネット（IoT）デバイスを使用すると、AIシステムに広範囲のデータが提供され、より包括的な洞察が得られます。IBMは、AI駆動型サプライチェーン・ソリューションをいくつか自社のオペレーションに適用し、1億6,000万ドルを節約するとともに、新型コロナウイルス感染症のピーク時でも100%の注文履行率を達成しました。
AIアルゴリズムは、センサー・データと過去の保守記録を分析して、設備の故障を予測できます。AIなら故障モード影響解析（FMEA）モデルもより効率的に作成できるため、その研究の開発に要する時間と労力を削減する効果もあります。結果的に、企業は事前に保守をスケジュールすることで、ダウンタイムを最小限に抑え、資産の寿命を延ばして、運用コストを削減できます。一例として、ある鉱業会社はAI駆動型のソリューションを使用して保守の必要性を予測し、生産のダウンタイムを最大30%削減することに成功しました。
履歴データに基づいてトレーニングしたAIモデルは、品質管理上の問題を示す可能性のある異常なパターンや外れ値を迅速に特定できます。カメラ、ドローン、センサーなどのエッジ・デバイスから取得したデータと接続すれば、AIは品質の問題をリアルタイムで解決できます。AI搭載の視覚化とアルゴリズムは、人間よりも速やかに、しかみ正確に製品の欠陥を検知し、根本原因を特定することができます。実際、ある自動車メーカーによると、人間の検査員による特定精度が70%だったのに対して、AIベースの外観検査システムでは最大97%の精度で欠陥が特定されたといいます。
AI搭載のチャットボットとバーチャル・アシスタントは、24時間365日サービスを提供し、よくある問題を解決して顧客体験を改善できます。このサービスを通じて、顧客満足度と維持率が大幅に向上します。例えば、 Bouygues Telecomは生成AIを使用してコールセンターのデータを抽出・分析し、作業員がパーソナライズされた提案や解決策をリアルタイムで実行できるようになりました。パーソナライズされたこのアプローチによって、通話前および通話後のオペレーションは30%削減され、500万米ドル以上の節約につながると見込まれています。
AIチャットボットは、データを提供し、よくある質問に答えることによって、24時間態勢でスタッフをサポートします。従業員が問題を速やかに修正し、初回修正率を引き上げて、運用効率を改善するうえで役に立ちます。このような支援は、組織の知識保持をサポートし、スキル・ギャップの克服に威力を発揮します。例えば、AIと仮想現実を使用してシミュレーションを作成すると、作業者は安全に練習を積んでから、実際の状況でスキルを応用することができます。AI搭載のトレーニング・プログラムなら、個人の能力や学習状況に合わせてコンテンツを調整し、パーソナライズされた学習エクスペリエンスを実現できます。
ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、AI搭載のチャットボットを使用して、データ入力、請求処理、カスタマー・サービスでの応答など、ルールベースの反復的な日常タスクを自動化します。チャットボットは、データの抽出、フォームの入力、レポートの生成といった日常的な処理を実行できるため、効率が向上してエラーも減少し、人間はそれ以上に複雑で戦略的なタスクに集中できるようになります。例えばデロイトによると（PDF）、RPAによって管理レポートの作成時間は数日から1時間に短縮され、旅費精算レポートの作成時間も3時間から10分に短縮されたといいます。
AIは、大規模なデータセットを分析して、人間では見逃しかねない洞察を提供することによって、データ主導の意思決定を実現します。こうした高度な分析をビッグデータに適用すると、戦略計画、リスク管理、リソース割り当てが改善されます。そして、AIシステムが自然言語処理を備えるようになったことで、企業は非構造化データからでも詳しい洞察を得られるようになりました。このテクノロジーは、潜在的なリスクを予測して企業が潜在的な課題に備えるうえで有用です。AI駆動型の意思決定インテリジェンスは、ポートフォリオや価格の最適化といったユースケースに応用できます。
AIOps、つまりIT運用のための人工知能は、AIを使用してITサービス管理と運用ワークフローを自動化し、合理化します。ITアプリケーション、パフォーマンス監視ツール、インフラストラクチャー・コンポーネントからは、膨大な量のデータが生成される可能性があります。AIOpsソリューションは、このようなデータを分類して重要なイベントとパターンを識別し、根本原因を診断して、それをITおよびDevOpsに報告することによって、迅速な対応と修復あるいは自動解決を実現します。例えばElectrolux社は、AIOpsを導入してITに関する問題の解決時間を3週間から1時間に短縮し、修復タスクを自動化することで年間1,000時間以上を節約しました。
AIは、リソースの使用を最適化し、エネルギー効率化と廃棄物削減の機会を見極めることによって、企業が環境への影響を軽減するのに役立ちます。このアプローチは、企業のフットプリントの削減につながり、温室効果ガスの排出を抑制するためのより広範な取り組みをサポートすることができます。詳細なデータ分析とレポートの自動化によって、サステナビリティーに関する報告と法規制への準拠を簡素化できます。
人工知能を運用管理に統合する方法を模索する企業はますます増えつつあります。AIとデータサイエンスの進歩が続く中、ビジネスの運営をさらに発展させて競争上の優位性を獲得する新しい道筋を確保できる、最先端のAI統合方法が期待されています。
適切なAIツールやソフトウェア・ソリューションを選択することは、どんなデジタル・トランスフォーメーションでも不可欠です。例えば、IBM® Maximo Application Suiteは、知的資産管理、監視、予知保全、信頼性を単一のプラットフォームで提供します。IBM® Sterling Supply Chain Intelligence Suiteは、AIの力を活用して、サプライチェーンのレジリエンスとサステナビリティーを向上させます。IBMは、企業が未来を再構築して競争上の優位性を築くうえで威力を発揮するAIソリューションをさらに幅広く提供しています。