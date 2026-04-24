「一流企業は、従業員のニーズを満たし、優秀な人材を確保するために、前向きで柔軟性があり、共感できる職場環境を醸成することがますます求められています」と、IBM Consultingの従業員エクスペリエンスストラテジストであるピート・テイゲンは言います。「しかし、おそらくもっと重要なのは、充実したサポート体制により満足し、熱心に働く従業員は生産性が高く、変化を受け入れる可能性も高いという点です」IBMの調査によると、従業員のエンゲージメントがトランスフォーメーション設計の中心に置かれている場合、従業員が新しいビジネス構造を採用する頻度が34%高くなります。

離職が深刻化し、仕事への満足度が低下しつつある状況において、人事リーダーはAIを導入することにより重要なエンゲージメント・プログラムを大規模に実現できます。AIソリューションが日常的なタスクに対処してくれるため、人間の従業員はより高度な対応を要する業務や機密性の高い業務に集中できるようになります。

他のAIツールは、パーソナライズされた学習プログラムや継続的なフィードバックを促進し、従業員が見落とされないようにすることができます。予測分析を使用することで、組織は定着やスキルアップの要件を予測し、変化する状況に迅速に対応できます。

従業員エンゲージメントのためのAIプログラムが成功すると、定期的な取り組みが従業員と組織の間に継続的な関係に変わります。