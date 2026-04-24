従業員エンゲージメントにおける人工知能（AI）とは、従業員エクスペリエンスを理解し最適化するための機械学習（ML）、自然言語処理（NLP）、予測分析、生成AIの広範なアプリケーションを指す。
従業員エクスペリエンスが、従業員の幸福度や生産性といった幅広い概念を指すのに対し、従業員エンゲージメントは、仕事への献身や感情的なコミットメントといった、より狭い範囲のテーマに焦点を当てた言葉です。エンゲージメントの高い従業員は仕事に熱心で意欲的であるため、変化する状況を受け入れて長期的な組織の成功を促進する可能性が高くなります。
これまでの組織は、従業員エンゲージメントを促進するために、アンケート調査やマネージャーのチェックインに頼っていたが、AIは、従業員がどのように感じているのか、そして従業員が最も必要としているものは何なのかについて人事とマネージャーに継続的かつリアルタイムの洞察を提供します。新しいツールやワークフローは、日常業務に完全に組み込まれて初めて効果を発揮するため、従業員エンゲージメントの測定は、トランスフォーメーションやAI導入の瞬間に特に重要になる可能性があります。
Gallup社によれば、米国で「積極的に仕事に従事している」と感じている労働者の数を測定しているが、エンゲージメントは2020年をピークに確実に低下しています。同社はまた、若いミレニアル世代とZ世代のエンゲージメント・レベルが低く、仕事での配慮感、学習機会、能力開発の機会が大幅に低下していると報告しています。
コミットメントと人材開発を促進する効果的なプログラムがなければ、労働力に関する重大なリスクにつながる可能性があります。世界経済フォーラムの最新報告書「雇用の未来」によると、今後5年間で雇用の22%が影響を受ける可能性が高いそうです。
また、雇用主は、2030年までに雇用市場で必要とされるスキルの39%が変化すると予想しています。つまり、労働者が仕事の未来に積極的に関与しない限り、労働者も組織もリスクにさらされることになります。
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「一流企業は、従業員のニーズを満たし、優秀な人材を確保するために、前向きで柔軟性があり、共感できる職場環境を醸成することがますます求められています」と、IBM Consultingの従業員エクスペリエンスストラテジストであるピート・テイゲンは言います。「しかし、おそらくもっと重要なのは、充実したサポート体制により満足し、熱心に働く従業員は生産性が高く、変化を受け入れる可能性も高いという点です」IBMの調査によると、従業員のエンゲージメントがトランスフォーメーション設計の中心に置かれている場合、従業員が新しいビジネス構造を採用する頻度が34%高くなります。
離職が深刻化し、仕事への満足度が低下しつつある状況において、人事リーダーはAIを導入することにより重要なエンゲージメント・プログラムを大規模に実現できます。AIソリューションが日常的なタスクに対処してくれるため、人間の従業員はより高度な対応を要する業務や機密性の高い業務に集中できるようになります。
他のAIツールは、パーソナライズされた学習プログラムや継続的なフィードバックを促進し、従業員が見落とされないようにすることができます。予測分析を使用することで、組織は定着やスキルアップの要件を予測し、変化する状況に迅速に対応できます。
従業員エンゲージメントのためのAIプログラムが成功すると、定期的な取り組みが従業員と組織の間に継続的な関係に変わります。
AI搭載ツールは、人事の生産性を高め、企業全体のエンゲージメントを促進します。IBMは、2017年にHRの広範なトランスフォーメーションに着手したため、この変化を目の当たりにしています。その結果として、毎年1000万件のやり取りを処理するAIエージェントであるAskHRが誕生しました。
一方、IBMの同部門はNPSスコアが+74と高いです。AIを使用して従業員のエンゲージメントを向上させることで、最も顕著なメリットとしては次のようなものがあります。
AIは、オンボーディングからオフボーディングまで、従業員のライフサイクル全体に適用できます。主な適用分野としては、以下のようなものがあります。
人事タスクの自動化により、AIは福利厚生の問い合わせ、ポリシーに関する質問、休暇申請、入社時の事務処理など、日常的な人事プロセスを処理します。この変化により、人事チームは、人間の判断が最も大きく影響する、より価値の高い文化的な仕事に集中することができます。繰り返し作業に費やす時間を減らすことで、人事リーダーは創造的で従業員の能力を強化する取り組みを開発できます。
AIは、リアルタイムのフィードバックやコーチングのサポートでマネージャーを支援し、能力開発に関して従業員が必要とする継続的な対話と年次レビューとの間のギャップを埋めることができます。
AIは、個人のスキル・ギャップと組織のニーズをマッピングし、従業員の成長やビジネスの変化に合わせて継続的に進化する、キュレートされた学習プログラムや社内モビリティーの推奨事項を提供します。
AIはパーソナライズされたコミュニケーションを大規模に提供することに優れており、個々の従業員が職場からタイムリーで関連性の高い情報を受け取ることができます。AIは、個々の役割や好みに基づいて、チェックインや認識メッセージなどの社内コミュニケーションを調整する場合があります。このアプローチにより、公式のコミュニケーションが平凡なものではなく本物として感じられるようになります。
AIは、個人と特定の役割をマッチングさせ、離職リスクを特定するためにますます使用されています。AIモデルは、離職率や従業員の行動に関連する履歴データを、従業員エンゲージメント調査などの従来のデータ・ポイントとともに分析することで、潜在的な問題に事前にフラグを立てることができます。この洞察により、タイムリーな介入が促進されます。例えば、高い業績を上げる従業員が意欲に欠けているように見える場合、これらのシステムはマネージャーに警告を発し、マネージャーはその従業員と新しい課題や機会について話し合うことができます。
従来の従業員エンゲージメント・プログラムでは毎年の感情と成長の測定が可能ですが、より短く、より頻繁なAI駆動型の調査で、すぐに実行可能な洞察を得ることができます。AIシステムは、公式コミュニケーションにおける感情分析を使用して、チーム全体で新たなテーマや感情的な口調を迅速に表面化し、リーダーが最新の従業員データにアクセスできるようにします。
IBM Consultingの労働力ストラテジー担当アソシエイト・パートナーであるRobert Enright氏によると、AIシステムは募集中のポジションに関連する機能を持つ社内候補者を発掘するのにも長けています。AIは「教育可能性と社内の可能性を表面化させ、非現実的な期待によって人材プールを狭めるのではなく、利用可能な人材プールを拡大することができる」と同氏は言います。専門能力開発のための複数の手段を積極的に提供することで、組織は従業員の継続的なエンゲージメントを維持することができます。
データ駆動型のAI分析により、人事部門のリーダーは部門や機能全体でエンゲージメントのベンチマークを作成できます。この分析により、業界の標準に対するエンゲージメントを測定したり、特定のエンゲージメント・イニシアチブの有効性をモデル化したりすることができます。
これらのプラットフォームはAIとロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を適用して、繰り返し作業の多いHR業務を効率化します。一般的な機能には、オンボーディング・ワークフローの自動化、福利厚生の管理、コンプライアンス追跡などがあります。大量のタスクから手動処理を排除することで、エラーが減り、従業員と一貫性のある関係を築くなど、HRチームが戦略的な作業に取り組めるようになります。
従業員向けの会話型AI搭載ツールは、従業員からの様々な問い合わせに24時間対応しています。人事ポリシーに関する質問に答えたり、従業員を管理プロセスに沿って進めたり、新入社員のオンボーディングをサポートしたり、チェックインや進捗報告を促進したりすることができます。また、通常、複雑なケースは人間の人事スタッフにエスカレーションします。高度なシステムにより、過去のやり取りや従業員の役割に基づいて、やり取りがパーソナライズされます。
エージェント型AIはこれらの概念をさらに先へと進め、人間の監視を最小限に抑えながら複数のアクションを組み合わせます。例えば、IBMの社内バーチャル・アシスタントであるAskHRは、80件以上のHRタスクを自動化し、年間210万件を超える従業員との会話を処理しています。AIエージェントは、スキル・ギャップの特定、パーソナライズされたトレーニング・プログラムの推奨、スキルアップ・ワークフローの自動化も実行できるため、継続的なセルフサービスの成長文化を育みます。
予測分析ツールは、機械学習を労働力データに適用して、従業員のモチベーションと幸福度に関する実行可能な洞察を生成します。これらのシステムでは、離職を予測し、個々のチームの正常性を監視することができます。このようなアウトプットは通常、ダッシュボードを通じてHRリーダーやマネージャーに共有され、目の前の問題に事後的に対応するのではなく、データに基づいた意思決定を下すことが可能になります。
AIで強化された性能プラットフォームは、年次レビュー・サイクルにとどまらず、年間を通じて継続的なフィードバックと目標の調整をサポートします。これらのシステムのいくつかの機能には、目標進捗状況の自動追跡、従業員の業績要約、リアルタイムのフィードバック収集、スキル・ギャップの特定などが含まれる場合があります。
コミュニケーション・パターンや行動データを監視するには、プライバシーの懸念に対して慎重な姿勢が必要です。強力なデータ保護と透明性のある収集方法がなければ、組織は従業員が細かく管理されている、または常に監視されていると感じる可能性があります。ビジネス・リーダーは、正当な労働力分析と侵入的な監視との明確な境界線を定義する必要があります。次に、その境界線をスタッフにオープンに伝え、どのデータがどのように収集され、ユースケースに影響を与えるか、どのような意思決定に影響を与えるのかを説明する必要があります。
組織がAIによって生成されたアウトプットに過度に信頼を置くと、効果的な人材管理に必要な人間の判断と共感を十分に活用できなくなるリスクがあります。AIはパターンを識別できても、ニュアンスを解釈することはできません。また、真のエンゲージメントを促進する具体的な、対人的な信頼を築くこともできません。AIワークフローには達成可能な具体的な目標があり、監視の責任の連鎖が明確である必要があります。
苦情、懲戒プロセス、健康状態の開示など、機密性の高い人事とのやり取りを過度にオートメーション化すると、従業員は理解されていない、サポートされていないと感じます。
過去の労働力データに基づいてトレーニングされたAIモードは、労働力が専門能力開発のために評価・推奨されるプロセスにおいて、既存のバイアスを確立したり、増幅したりする可能性があります。定期的なバイアス監査と多様なトレーニング・データがなければ、AIエンゲージメント・システムにより、サポート対象であるはずの従業員に不利益がもたらされる危険性があります。
AI搭載のエンゲージメント・プログラムを成功させるには、テクノロジーの選択だけでは不十分です。従業員を中心に据え、分析を行動に結びつける計画的なアプローチが要求されています。主なストラテジーには以下のようなものがあります。
AIの使い方や解決できる問題について決定的な計画を立てずにAIを導入しても、真の価値を解き放つことはできません。ツールを選択する前に、離職率の高さや新規採用の辞退率など、具体的なエンゲージメントの課題を特定しましょう。成功のためのメトリクスと頻繁なフィードバック・メカニズムを作成して、チームが長期にわたる効果を測定できるようにします。
導入前に、どのデータを収集するか、どのように保管するか、誰がアクセスできるか、どのくらいの期間保持するかを定義してください。重要度の高いユースケースに対しては、AI倫理のレビュー・プロセスを確立します。
最近の調査では、経営幹部の76%が従業員はAI導入に熱心だと考えている一方で、個人貢献者のわずか31%しか同意していないことがわかりました。ビジネス・リーダーは、AIをどのようにデプロイするかだけでなく、AIが従業員やビジネス全体の推進にどのように役立つかを説明する際にも注意を払う必要があります。
マネージャーは、どのようなAIシステムが使用されているか、どのようなデータを収集するか、洞察がどのように生成されるか、どのような意思決定に影響を与える可能性があるかについて、従業員に対してオープンな姿勢を持つ必要があります。透明性は信頼の前提条件であり、透明性がエンゲージメント・データの真正性を左右します。
最も効果的なAIエンゲージメントの実装では、単純に測定するのではなく、データを使用して成長を促進しています。従業員は、AIの洞察がより良い学習エクスペリエンスの推奨や、管理者とのより有意義な会話につながることを知ると、システムを信頼する可能性が高まります。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
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