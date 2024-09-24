国連によると、世界人口のほぼ半数が、主な雇用源として農業食品システムに依存している世帯に住んでいます。また、世界の人口は2050年までに73億人から97億人に増加すると予測されており、気候変動による水不足と作物の不作によって、壊滅的な世界的食糧不足につながる可能性があります。
人口の増加に対応するためには、世界は今後25年間で農業生産量を60％増やす必要がありますが、それでも3億人が飢えに苦しむ可能性があります。同時に、天候の悪化と害虫の増加により、畑の作物の収穫量は11％減少すると予想されています。現在、新しい特性の作物を開発するのに米国では約1億3,600万米ドル、約12年かかります。
世界は温暖化の一途をたどり、淡水は少なくなり、かつて依存できた農作物に今後は頼れなくなるでしょう。AIは、私たちが今後数十年にわたって直面するであろう差し迫った農業危機を緩和するのに役立つのでしょうか。
カーネギーメロン大学のシステム科学者で、農業におけるAIとロボティクスに重点を置いた研究を行っているAbhisesh Silwal博士は、そう考察します。「AIは、特に病気の早期発見に関して、より正確でタイムリーな予測につながる可能性があります。また、エネルギーや資源の使用方法を改善することで、二酸化炭素排出量や環境への影響を削減するのにも役立ちます」と彼は説明します。
気候変動に打ち勝つために活動している農業関連企業や非営利団体をいくつか紹介します。
タンザニアでは、国際熱帯農業センターの農業科学者David Guerena氏は、AIを使って植物の進化を加速させています。
「Artemis」と呼ばれるGuerena氏のプロジェクトは、AIとコンピューター・ビジョンを使って表現型検査プロセスをスピードアップしています。「人間は、目に見えるものについて信頼できる定量的な推定をするのが得意ではありません」と彼は説明します。「人間が何千もの区画にある何百もの植物の花を正確に数えることは不可能です。疲れるし、集中力を失うし、あるいは物理的に必要なものをすべて見ることができないでしょう。コンピューターはこうした問題とは無縁です。よく訓練されたコンピューター・ビジョン・モデルは、一貫した定量的データを瞬時に生成します。」
Guerena氏のチームがスマートフォンの画像を扱い始めた当初は、畳み込みニューラル・ネットワークを使っていました。仕事をするものの膨大なデータが必要でした。トレーニングには何千ものラベル付きのサンプルが必要で、コストも時間もかかりました。彼らは、さまざまな作物にわたるさまざまな特性（花を数えるなど）のモデルを開発することを目指していましたが、CNNの要求は厳しすぎるものでした。
数年前、ビジョン・トランスフォーマーやYOLOやSegment Anythingなどのオープンソース・モデルが登場し、状況は一変したとGuerena氏は説明します。これらのモデルは、ラベル付きデータの必要性を大幅に削減しました。今では、必要なのは何千ものクロップ画像の例ではなく、数百の例だけです。「ビジョン・トランスフォーマーと基盤モデルのおかげで、モデル開発を迅速に進めることができました。」
Guerena氏のチームは現在、開発中のシステムに、コンピューター・ビジョンと並行して、Speech to Textと自然言語処理を統合することに取り組んでいます。自然な話し方でシステムが人と接することができれば、言葉や読み書きの障害を克服するのに役立つと、彼は説明します。さらに、異なるタイプのデータを組み合わせることで、植物が現場でどのような状態になっているかをより詳細に把握することができます。「農家自身が音声機能を使って、そのシーズン中に直面した課題について説明できます」と彼は言います。「世界中の何千もの農場からこのデータを収集すれば、地域の環境条件が多様性の機能にどのような影響を与えるかを、より正確に把握できるようになります。」
Max Evans氏とHimanshu Gupta氏は、幼少の頃から、不規則な天候パターンが自分たちのコミュニティーにどのような影響を与えているかを間近で見てきました。「Maxはエクアドルのパイナップル農場で育ち、気候変動が農作物に与える影響を目の当たりにしてきたんです」とGupta氏は語ります。「私はインド北部の村で育ちましたが、干ばつやモンスーンの季節にはきれいな水を求めて1マイルも歩かなければならないことがよくありました。」
こうした経験はEvans氏とGupta氏に強烈な印象を残し、ClimateAiを設立するきっかけとなりました。「ほとんどのテクノロジー企業は従来の14日間の天気予報を改善することを目指していますが、これらの時間枠は農家や食品会社にとってはあまり実用的ではありません」とGupta氏は言います。「特許取得済みの生物物理学ベースのAIアプローチをデプロイし、異常気象のリスクをNOAAなどの気象機関が使用するスーパーコンピューター・モデルよりも安価で高速、かつ確実に予測することで、2週間を超える期間の気象予報に革新をもたらしました。」これによって、ClimateAiは農家に超局地的な天気予報を当日から数カ月先まで提供することができます。また、特定の作物の植え付けや収穫に最適な時期を提案し、その収穫量を推定することもできます。
ClimateAiがインドのマハラシュトラ州の農家を対象にシミュレーションを行ったところ、猛暑と干ばつにより、この地域のトマトの収穫量は今後20年間で約30％減少することがわかりました。これらの洞察は、トマトの種苗会社によって、この地域の零細農家向けに干ばつに強い種子を発売するための試験を加速させるために利用されました。また、インドの大手食品・飲料会社と提携し、300の村で適応のためのプレイブックを展開し、約10万人の零細農家を支援しました。このプレイブックには、使用する最適な種、水の管理方法、植え付けや収穫の最適な時間に関するヒントが記載されており、その結果、生産性が40％も向上しました。
目標は、食料と水のシステムを気候変動に対してより強靭なものにし、世界中の人々の生活を向上させることであり、農家はそのシステムの重要な一部だ、とGupta氏は説明します。「農家は、食料と水のバリューチェーンにおける最も重要なノードです。」
ノースカロライナ州を拠点とするアグリテック企業Avalo社は、説明可能なAI（xAI）を使って、複雑な作物の特性に関連する遺伝子を正確に特定しています。Brendan Collins最高経営責任者（CEO）によれば、品種改良の指針として詳細な遺伝子プロファイルを用いることで、Avalo社は競合他社よりも5倍速く、50倍安く作物を開発することができると言います。Avalo社が取り組んでいるプロジェクトの1つが垂直農法で、一年中室内で作物を栽培する方法です。連作サイクルには適していますが、エネルギーと肥料のコストが高く、利益が少ないのが難点です。
もしこれらの農場がより価値のある作物をより早く栽培できれば、より大きな利益が得られるだろうとCollins氏は指摘します。現在、彼らのシステムでうまくいっているのは、安いレタスだけです。Avalo社は垂直農場と提携して、食料品店で最も高価な野菜の1つであるブロッコリーを栽培していますが、屋外で栽培するには120日以上かかります。彼らは500種類以上のブロッコリーを調査し、わずか37日で収穫できる品種を開発しました。また、収穫が早いということは害虫が問題になるまでの期間が短いわけで、農薬も必要ありません。
「植物ゲノムはすごいです」とCollins氏は言います。「動物ゲノムとは異なるルールのもとで機能しています。動物にはエネルギーを節約するために小さく効率的なゲノムがあるのに対し、植物は脅威を避けるために動くことができないため、大きくて柔軟なゲノムを持っていると彼は説明します。また、動物の単純な二倍体ゲノムとは異なり、多くの植物には複数のゲノムのコピー（綿に4個、イチゴの8個、サトウキビでは10個など）があり、研究が困難になっています。「我々はxAIを使って複雑な植物ゲノムを解明できるのではないかと、ワクワクしています。」
IBM Sustainability Acceleratorは、世界中の農家とも提携し、IBMのクラウドとAIの専門知識を共有して、変化する地球に適応できるよう支援しています。
「私たちは、気候変動や環境上の脅威に直面しても、収益性、生産性、持続可能性を維持するために必要なデータとAIの洞察を農家に提供することを目指しています」と、IBMのサステナビリティー兼ソーシャル・イノベーション・リーダーであるMichael Jacobsは述べています。「その結果、農業に関する5つのプロジェクトのうち4つが終了し、約65,300人の直接受益者（農民とその家族）がテクノロジーを利用して収量を増やし、経営をより強靭なものにしています。これらのソリューションは、さまざまな地域や業種・業務にわたって拡大できます。」
彼らの成功の一端を紹介します。
干ばつ、洪水、猛暑、寒波は、気候変動がテキサス州に影響を及ぼし、農家や牧場主に継続的な問題を引き起こしている要因のほんの一部にすぎません。すべてのテキサス州民が影響を受けています。昨年、州の農務省は、気候変動を食料価格の高騰と食糧不安の増大に結び付ける報告書を発表しました。
テキサス州ランパサスの農家であり、IBMと協力して水管理ソリューションをテストしているIBM従業員のDavid Chapinは、気候変動が彼の果樹園に大打撃を与えるのを10年以上見てきました。彼は3,600本のオリーブの木から始めましたが、2021年にそのすべてが冬の嵐「Uri」によってそれらすべてが壊滅してしまいました。翌年、彼は米国農務省の助成金を得て、梨、プラム、アプリコット、桃の木に植え替えました。これらの木は冬に強いですが、より多くの水を必要とし、かれの灌漑システムではその需要に追いつきませんでした。
「表面だけでなく根本レベルの水分を監視することが重要であるため、これを正確に管理する方法を探しています」とChapinは説明します。「AIはさまざまな地域の水の必要性を分析することで助けになるかもしれませんが、それには多数の地下センサーが必要になります。理想を言えば、リアルタイムの土壌状態マップと将来の灌漑予測によって、貯水量をより適切に管理し、水不足を回避したいですね。」
IBMとTexas A&M AgriLifeは、Chapinのような小規模農家を支援するために協力しています。その成果がLiquid Prepです。Liquid Prepは、農家に可能な限り効率的に水をやる場所とタイミングについて必要な情報を提供することを目的としたツールで、この技術を米国の乾燥した地域にデプロイして拡大する予定です。
Liquid Prepは、IoT（モノのインターネット）センサーとIBM Cloud上で実行されるモバイル・アプリケーションを組み合わせて使用します。農家は地面に水分センサーを設置し、それをモバイル・アプリケーションにリンクさせて土壌水分をモニターし、アップロードして分析できます。プロジェクト・チームは現在、気象データ、土壌の種類、水やりのタイミングを決定するためのサポートなどを追加してアプリを拡張しており、農家がより効果的に灌漑を管理できるようにしています。
「通常、小規模農家はそれほど技術的に進歩していないので、これが小規模農家と大規模農家の大きな違いの1つです」とChapinは言います。「ですが、今や誰もが携帯電話やいくつかのアプリの使い方を理解していますし、Liquid Prepは操作が非常に簡単なアプリなので、このアプリがゲームチェンジャーになると思っています。」
