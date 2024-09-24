タンザニアでは、国際熱帯農業センターの農業科学者David Guerena氏は、AIを使って植物の進化を加速させています。

「Artemis」と呼ばれるGuerena氏のプロジェクトは、AIとコンピューター・ビジョンを使って表現型検査プロセスをスピードアップしています。「人間は、目に見えるものについて信頼できる定量的な推定をするのが得意ではありません」と彼は説明します。「人間が何千もの区画にある何百もの植物の花を正確に数えることは不可能です。疲れるし、集中力を失うし、あるいは物理的に必要なものをすべて見ることができないでしょう。コンピューターはこうした問題とは無縁です。よく訓練されたコンピューター・ビジョン・モデルは、一貫した定量的データを瞬時に生成します。」

Guerena氏のチームがスマートフォンの画像を扱い始めた当初は、畳み込みニューラル・ネットワークを使っていました。仕事をするものの膨大なデータが必要でした。トレーニングには何千ものラベル付きのサンプルが必要で、コストも時間もかかりました。彼らは、さまざまな作物にわたるさまざまな特性（花を数えるなど）のモデルを開発することを目指していましたが、CNNの要求は厳しすぎるものでした。

数年前、ビジョン・トランスフォーマーやYOLOやSegment Anythingなどのオープンソース・モデルが登場し、状況は一変したとGuerena氏は説明します。これらのモデルは、ラベル付きデータの必要性を大幅に削減しました。今では、必要なのは何千ものクロップ画像の例ではなく、数百の例だけです。「ビジョン・トランスフォーマーと基盤モデルのおかげで、モデル開発を迅速に進めることができました。」

Guerena氏のチームは現在、開発中のシステムに、コンピューター・ビジョンと並行して、Speech to Textと自然言語処理を統合することに取り組んでいます。自然な話し方でシステムが人と接することができれば、言葉や読み書きの障害を克服するのに役立つと、彼は説明します。さらに、異なるタイプのデータを組み合わせることで、植物が現場でどのような状態になっているかをより詳細に把握することができます。「農家自身が音声機能を使って、そのシーズン中に直面した課題について説明できます」と彼は言います。「世界中の何千もの農場からこのデータを収集すれば、地域の環境条件が多様性の機能にどのような影響を与えるかを、より正確に把握できるようになります。」