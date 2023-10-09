AIで市民を行政サービスの中心に据える

世界中の官公庁・自治体がAIの使用に関する実験を続け、生成AIによる基盤モデルの活用方法を検討し続ける中、ある重要な問題が生じています。それは、「国民はどのようにテクノロジーからメリットを受けるのか」というものです。公共部門がそう呼ばれるのには理由があります。AIは、人々が日常的に利用する特定のサービスの改善に役立つだけでなく、官公庁・自治体、その従業員、住民の間のギャップを埋めることもできます。これは、主に市民に提供される官公庁・自治体サービスの自動化を支援することで、機関内や公共サービスに依存している人々とのコミュニケーション方法を効率化することで実現できます。
ビジネスの世界では、AIは、機械学習、自然言語処理（NLP）、生成機能の導入が遅れている他社と比較して、競争上の優位性をもたらす可能性があります。また、AIはそのテクノロジーがいかに具体的な方法でカスタマーサービスを向上させることができるかを示す、ユースケースを提供し始めています。しかし、AIが公共部門に与える影響はさらに深刻になる可能性があります。官公庁・自治体のさまざまな種類の構成員にサービスを提供することに関しては、AIはデータを徹底的かつ正確に分析する機会を提供し、よりパーソナライズされた効果的なサービスを市民に積極的に提供することを目標としています。これには、請求処理の応答時間の短縮や、官公庁・自治体と定期的にやり取りするレッドテープ会社や請負業者の数を減らすことが含まれる場合があります。
新しい仕事に近い場所で手頃な価格の住宅を見つける必要があるというシナリオを考えてみましょう。この人のニーズを自動的に特定し、どのサービスの対象となるかを判断するために、AIのさまざまな側面をデプロイして住宅当局が導入する可能性があります。これにより、当局はそのサービスに関する情報を入手できるようになります。たとえば、インテリジェントなチャットボットは、システムにその情報が用意されているため、通常提供される必要がある基本情報に関する多くの質問を省略でき、顧客アプリケーションを見つけるのにも役立ちます。このように、AIによって強化されたオートメーションと効率化によって、官公庁・自治体は市民のハブとして機能できるようになります。
AIが急速に成熟し、アクセシビリティが向上したおかげで、このようなシナリオは数年前よりもはるかに現実的になっています。このテクノロジーは、特定のタスクのオートメーションを進めており、公共部門の従業員が反復的で価値の低いタスクに集中するのではなく、最も重要な問題のみに集中できるようにしています。潜在的な成果は、生産性を向上させ、社会全体に大きく貢献します。たとえば、米国のある大手機関は、郵送、ファックス、オンライン送信を通じて送られた請求書の分類に多大な時間を費やしていることが判明しました。手作業に時間がかかっており、承認プロセスに遅れが生じており、そのため、受益者は適切なメリットをタイムリーに享受できていませんでした。米国退役軍人省（VA）は数年前にAIを導入し、請求の整理にかかる時間を10日から約半日へ短縮することができました。
VAはその後、提案されたAIプロジェクトを省が審査できるようにAI機関レビュー委員会(IRB) のパイロットプログラムを設立しました。VAのAI IRBと別の監督委員会は、AIの使用に対する各連邦機関のアプローチを形成するために2022年に作成された、ホワイトハウスのAI「権利章典」の青写真に準拠しています。VAは、研究や臨床オペレーションにおけるAIツールの使用の公平性と透明性を評価し、部門や従業員によるAIツールの最適な使用方法を決定するために、人工知能施設審査委員会とAI監視委員会を設立しました。
英国のような他の官公庁・自治体は、AIの利用に関する機会と課題の探究に邁進しており、このテクノロジーの導入を導く国家的なアプローチを確立しています。
官公庁・自治体は、新しい法律が成立したときに、ITシステムがさらなる負担に対応できるかどうかに関係なく、新しいサービスをサポートする必要に迫られることがよくあります。こうした需要を満たすには、多くの場合、プロセスの合理化と効率の向上が必要になります。これは、大規模な国家組織だけでなく、小規模、地域、または地方の組織でも頻繁に発生する問題です。
この良い例は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが国民に与える経済的影響を軽減するために、2021年にU.S.で可決された経済刺激法案です。ニュージャージー州のコミュニティ事務局(DCA) は、この法律の影響をすぐに予測し、柔軟で合理化された申請および裁定プロセスを導入して、住民がオンラインポータルを使用して緊急に必要な財政支援を申請できるようにしました。予想されるコールセンターのワークロードを軽減するために、DCAはバーチャルアシスタントとNICE CXoneIVR（音声自動応答）テクノロジーを機関の送信ポータルとコールセンターに統合しました。IBMのwatsonx Assistantが提供するセルフサービス機能のおかげで、月平均6,200件の電話に応答する必要がなくなり、結果として、800時間以上の待ち時間が節約されました。
官公庁・自治体の民間機関が提供するサービスにおけるユースケースについて説明するだけでなく、このテクノロジーの使用に関しては、一般市民の信頼を維持することにも焦点を当てることが重要です。IBMの見解では、公共部門における責任あるAIについての議論は、設計、開発、使用、保守のライフサイクルを通じてテクノロジーを倫理的に使用することの重要性を強調せずには完結しません。政府が提供するサービスの中心は人間であり、信頼できるAIの5つの基本特性である説明可能性、公平性、透明性、堅牢性、プライバシーに依拠して責任あるAIの導入を監視します。
この新しいテクノロジーの規制に関して、IBMは、テクノロジー自体を規制するのではなく、テクノロジーの使用方法を決定する精密な規制の強力な支持者です。IBMは、AIシステムは透明で説明可能である必要があると長年主張してきました。このような主要な機能は、著作権保護、プライバシー、アルゴリズム・バイアスを考慮した法案と同じ懸念の多くに取り組むのに役立ちます。
世界中の人々は、自分のデータが保護され、同意した方法でのみ使用できるという安心感を求めています。2020年にIBMの依頼で実施されたモーニングコンサルトの調査によると、調査対象となったヨーロッパ人の4人に3人近くとアメリカ人の3分の2が、意思決定における差別を防ぐためにAIの偏りを検査するリスクアセスメントなどの規制を支持しています。これらの統計は、AIに信頼できる基盤を構築することが、世界全体にとって最優先事項であることを証明しています。
官公庁・自治体の将来を想像する際、AIが何らかの形で大きな役割を果たすことはほぼ確実です。今、重要なのは、どの問題がそれによって解決できるかを特定し、それを倫理的な方法で実施し、市民サービスの提供強化を優先することです。公共部門が次に進むAIとオートメーションの世界には、より大きな利益をもたらすために利用できる方法がたくさんあります。それについては疑いの余地がありません。数年後、官公庁・自治体を振り返るとき、テクノロジーがどこまで進歩し、テクノロジーが助けてきたすべての人々を知るのが楽しみになるでしょう。
