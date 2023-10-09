AIで市民を行政サービスの中心に据える

世界中の官公庁・自治体がAIの使用に関する実験を続け、生成AIによる基盤モデルの活用方法を検討し続ける中、ある重要な問題が生じています。それは、「国民はどのようにテクノロジーからメリットを受けるのか」というものです。公共部門がそう呼ばれるのには理由があります。AIは、人々が日常的に利用する特定のサービスの改善に役立つだけでなく、官公庁・自治体、その従業員、住民の間のギャップを埋めることもできます。これは、主に市民に提供される官公庁・自治体サービスの自動化を支援することで、機関内や公共サービスに依存している人々とのコミュニケーション方法を効率化することで実現できます。

ビジネスの世界では、AIは、機械学習、自然言語処理（NLP）、生成機能の導入が遅れている他社と比較して、競争上の優位性をもたらす可能性があります。また、AIはそのテクノロジーがいかに具体的な方法でカスタマーサービスを向上させることができるかを示す、ユースケースを提供し始めています。しかし、AIが公共部門に与える影響はさらに深刻になる可能性があります。官公庁・自治体のさまざまな種類の構成員にサービスを提供することに関しては、AIはデータを徹底的かつ正確に分析する機会を提供し、よりパーソナライズされた効果的なサービスを市民に積極的に提供することを目標としています。これには、請求処理の応答時間の短縮や、官公庁・自治体と定期的にやり取りするレッドテープ会社や請負業者の数を減らすことが含まれる場合があります。

新しい仕事に近い場所で手頃な価格の住宅を見つける必要があるというシナリオを考えてみましょう。この人のニーズを自動的に特定し、どのサービスの対象となるかを判断するために、AIのさまざまな側面をデプロイして住宅当局が導入する可能性があります。これにより、当局はそのサービスに関する情報を入手できるようになります。たとえば、インテリジェントなチャットボットは、システムにその情報が用意されているため、通常提供される必要がある基本情報に関する多くの質問を省略でき、顧客アプリケーションを見つけるのにも役立ちます。このように、AIによって強化されたオートメーションと効率化によって、官公庁・自治体は市民のハブとして機能できるようになります。