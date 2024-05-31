税務や収益管理機関は、責任あるAIツールの使用から恩恵を受ける可能性が高い公共部門の一部です。生成AIは税務管理に革命をもたらし、よりパーソナライズされた倫理的な未来に導くことができます。しかし、税務署はリスクを軽減し、社会的信頼を築くために、適切な監視とガバナンスを備えたAIツールを導入する必要があります。

これらの機関は、各国または地域に特有の複雑な課題を数多く抱えていますが、そのほとんどは、効率性を高め、納税者が求める透明性を提供するという目標を共有しています。

官公庁・自治体の世界では、AIのデプロイメントに関連するリスクがさまざまな形で存在し、多くの場合、民間部門よりも高いリスクが伴うこともあります。データ・バイアス、データの非倫理的な使用、透明性の欠如、プライバシー侵害を軽減することが不可欠です。

政府は、信頼できるAIのためのIBMの5つの基本原則（説明可能性、公平性、透明性、堅ろう性、プライバシー）を活用することで、これらのリスクを管理し、軽減することができます。政府はまた、意思決定プロセスの中心に人間を据えるためのAI設計およびデプロイメント戦略を策定して実行することもできます。