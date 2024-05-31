生成AIの新時代は、生産性の向上、カスタマー・サービスの向上、効率性の向上、ITモダナイゼーションの規模拡大を実現するためのAIユースケースの模索に拍車をかけています。
IBM®が委託した最近の研究によると、調査対象となった大企業のうち42%がAIを積極的にデプロイしており、さらに40%がAIテクノロジーの使用を積極的に検討しています。しかし、潜在的なリスクのため、公共部門におけるAIユースケースの探索やAI搭載の新しいツールのデプロイメントの速度は遅くなっています。
しかし、IBM Institute for the Business Valueによる最新のCEOスタディでは、調査済みの官公庁・自治体のリーダーの72%が、AIとオートメーションによる潜在的な生産性向上は非常に大きいため、競争力を維持するには大きなリスクを受け入れなければならないと回答しています。
税務や収益管理機関は、責任あるAIツールの使用から恩恵を受ける可能性が高い公共部門の一部です。生成AIは税務管理に革命をもたらし、よりパーソナライズされた倫理的な未来に導くことができます。しかし、税務署はリスクを軽減し、社会的信頼を築くために、適切な監視とガバナンスを備えたAIツールを導入する必要があります。
これらの機関は、各国または地域に特有の複雑な課題を数多く抱えていますが、そのほとんどは、効率性を高め、納税者が求める透明性を提供するという目標を共有しています。
官公庁・自治体の世界では、AIのデプロイメントに関連するリスクがさまざまな形で存在し、多くの場合、民間部門よりも高いリスクが伴うこともあります。データ・バイアス、データの非倫理的な使用、透明性の欠如、プライバシー侵害を軽減することが不可欠です。
政府は、信頼できるAIのためのIBMの5つの基本原則（説明可能性、公平性、透明性、堅ろう性、プライバシー）を活用することで、これらのリスクを管理し、軽減することができます。政府はまた、意思決定プロセスの中心に人間を据えるためのAI設計およびデプロイメント戦略を策定して実行することもできます。
世界の税務機関リーダーの視点を調査するため、IBMビジネス・オブ・ガバメント・センターはアメリカン大学コゴッド・スクール・オブ・ビジネス税制政策センターと共同で、主要関係者との一連の円卓会議を開催し、現代におけるAIと税制を探る報告書を発表しました。世界中の学者や税務専門家からの洞察を利用したこのレポートは、これらの機関がどのようにテクノロジーを活用して効率を向上させ、納税者に良いエクスペリエンスを提供できるかを理解するのに役立ちます。
このレポートでは、カスタマーサービスの強化、脅威の迅速な検知、税務詐欺の効果的な特定と対処、国民の迅速な給付金など、税務機関がAIの利用を拡大することの潜在的なメリットについて詳しく説明します。
この報告書の発表以降、世界各国の税務リーダーらが円卓会議を開き、世界中の税務当局を未来に近づけるための取り組みの次のステップについて話し合いました。両方の集会において、参加者は効果的なガバナンスとリスク管理の重要性を強調しました。
FTAの税務行政2023の報告によると、現在、個人納税者の85%、企業の90%がデジタルで納税申告を行っていますそして、世界中の税務機関の80％は納税者データを取り込むための最先端の技術を導入しており、60％以上がバーチャルアシスタントを使用しています。FTA研究では、これは2018年から30%の増加を示していることがわかります。
税務当局にとって、バーチャルアシスタントは市民の問い合わせに答えるまでの待ち時間を短縮する強力な方法となり得ます。watsonxの高度なAIチャットボットなど、24時間365日機能するアシスタントは、税務サポートを分散化し、エラーを減らして税務申告書の誤処理を防ぐことで、税務機関を支援します。また、これらのAIアシスタントを使用することで、迅速で正確な回答を合理化し、測定可能なコスト削減とともに、より高度なエクスペリエンスを提供できます。また、コンプライアンスバイデザインの税務システムも可能にし、未解決のまま放置すると官公庁・自治体にとって重大な税務上の損失につながる可能性がある納税者による偶発的なエラーを早期に警告します。
しかし、これらの高度なAIおよび生成AIアプリケーションにはリスクが伴うため、機関はデータ・プライバシーと保護、信頼性、税務権、生成モデルによるハルシネーションに関する懸念に対処する必要があります。
さらに、疎外されたグループに対するバイアスは依然としてリスクとして残ります。現在のリスク軽減ストラテジー（システム内の人間の役割や堅牢なトレーニング・データの確保など）は必ずしも十分ではありません。すべての国または地域は、税務政策と社会的信頼の複雑さを考慮しつつ、AIに適したリスク管理ストラテジーを独自に決定する必要があります。
既存の大規模言語モデルを使用するか、独自のものを構築するかにかかわらず、グローバルな税務リーダーは、AIガバナンスフレームワークを優先して、リスクを管理し、会社の評判に傷害を及ぼすのを軽減し、コンプライアンスプログラムをサポートする必要があります。これは、独自の高品質なデータを使用して生成AIモデルをトレーニングし、リスク軽減やドリフトや有害な言葉のインスタンスを特定して警告する安全策を備えた透明性のあるプロセスを用意することで実現できます。
税務当局は、テクノロジーがメリットをもたらし、透明性があり、バイアスのない成果を生み出すようにする必要があります。これらの機関のリーダーが生成AIの利用を拡大し続ける中、IBMは、グローバルな税務機関のリーダーが納税者にパーソナライズされたサポート的なエクスペリエンスを提供できるよう支援します。
IBMは、世界各国の主要税務機関との数十年にわたる協業実績と、watsonx™およびwatsonx.governance™による最先端のAI技術を組み合わせることで、税務機関におけるガバナンス対応AIの責任あるカスタマイズ導入を拡大・加速させます。
官公庁・自治体が官民セクターのパートナーシップを構築し、データに基づく意思決定をサポートすることがなぜ必要なのか、理由をご覧ください。
機密コンピューティングを取り入れたオープン・ハイブリッド・マルチクラウドが柔軟性を発揮し、セキュリティー上の懸念に対処できる理由をご覧ください。
官公庁・自治体向けITソリューションで、俊敏性とレジリエンスを向上させます。
不確実性が高まる状況に対応できるよう、官公庁・自治体の準備態勢とレジリエンスを変革します。
IBM watsonx Assistantで、AIを活用した官公庁・自治体向けチャットボットによる24時間365日の市民サポートを提供します。