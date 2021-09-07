インテリジェントな自動化（IA）はあらゆる業種・業務に普及しており、プロセスを合理化し、効率を高めて、精度の向上、応答時間の短縮、高品質の製品を実現しています。以下にそうした例を一部紹介します。

不動産

不動産業種・業務では、IAが、購入に関心を持つ顧客にまず対応します。インテリジェントな自動化を通じ、チャットボットはより迅速で一貫性のある応答を提供し、担当者を関与させる前に購入者を引き付けます。チャットボットはまた、類似の住宅を比較することで不動産を評価し、売上平均を作成して最適な販売価格を判断するためにも使用されます。

チャットボットは機械学習やデータ分析を活用して、貸し倒れリスクを予測するモデルを作成します。さらに、RPAはローン承認プロセスを自動化するため、人間のバイアスを軽減するのにも役立ちます。

製造

実稼働環境では、RPAはバックオフィスの在庫管理から組立ラインまで、あらゆる反復的なタスクやプロセスを自動化することで、オペレーションを合理化し、エラーのリスクを軽減します。RPAは、データ分析を使用して在庫を予測し、既存の在庫使用率を評価し、その情報を照合して推奨事項を生成することもできます。

実稼働環境（またはベンダーとの関係に依存する環境）は、IAを活用してベンダーを分析及び選択することでメリットが得られます。IAは、OCR（光学式文字認識）を採用して、様々な形式で複数のインプットからデータを収集して分析し、データ分析を使用してベンダーの能力、信頼性、料金体系の比較を行います。

インテリジェントな自動化（IA）の動向と今後の方向性

IAの未来は無限です。IAを使用して私たちの日々のテクノロジーとのやり取りにより大きな価値を提供する新しいテクノロジーが開発されている例に、コグニティブ オートメーションが挙げられます。コグニティブ・オートメーションは、大量のデータ、接続されたツール、診断、予測分析を使用して人間の行動を模倣するソリューションを作成するIAの進化形です。自然言語処理（NLP）、画像認識、ニューラル・ネットワーク、ディープラーニングなどのツールを用いて、コグニティブ・オートメーションは、感情反応やその他の自然な人間的やり取りを含む人間の行動を模倣しようと試みています。コグニティブ・オートメーションの使用例としては、介護施設や病院での患者ケアを補完するロボティクスの採用が挙げられます。

ハイパーオートメーションは、IAを次のレベルに引き上げます。ビジネス・プロセス管理などのツールを使用して可能な限り多くのプロセスとアプリケーションを自動化し、組織全体でオートメーションへのアプローチを標準化することで、さらに大きなビジネス価値を生み出します。

IBM Robotic Process Automationについての詳細をご覧になり、今すぐ無料評価版にご登録ください。