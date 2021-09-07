人工知能（AI）はロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を拡張し、ビジネス効率を向上させます。
ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）と人工知能（AI）を組み合わせたエンド・ツー・エンドのインテリジェントな自動化ソリューションであるインテリジェントな自動化（IA）は、組織のデジタル・トランスフォーメーションを支える多くのメリットをもたらします。
AIはRPAを完璧に補完し、情報に基づいたナレッジ・ベースを活用した、より正確で効率的なオートメーションを提供します。AIは機械で人間の知能をシミュレートする取り組みの背後にあるプロセスであり、RPAは構造化されたデータとロジックを使用するプロセスを自動化します。
インテリジェントな自動化（IA）とは、コグニティブ・オートメーション、機械学習、ビジネス・プロセス・オートメーション（BPA）、RPAなど、AIとオートメーション・テクノロジーの組み合わせを指します。IA機能によりプロセスが簡素化されます。この簡素化により、ユーザーはアプリ間の境界や結果を得るまでのプロセスではなく、得たい成果や目的そのものに集中できるようになります。
バーチャル・アシスタントやチャットボットなどのインテリジェント・ツールを使用すると、組織はオートメーションの効率化と顧客への迅速な対応に役立つ洞察を得ることができます。たとえば、光学式文字認識（OCR）などのツールを使用すると、医療や金融サービスなど紙を大量に使用する業種・業務でテキスト分析を自動化し、より優れた意思決定を推進できます。
IAには多くの用途があり、そのすべてが、最終的により良い顧客体験の提供に役立ちます。以下に、これらの用途の一部を挙げます。
アリストテレスは、人間の知覚に関して「全体は部分の総和よりも大きい」と信じていました。組み込みのAI機能を備えたRPAの拡張は、この言葉を象徴しています。AIは、さまざまな情報源から収集された情報を活用し、その情報をツールや製品に提供して、それらのインタラクションの価値を高めます。RPAは、これまで手作業が必要だった多くの構造化データに基づくプロセスを自動化することで価値を提供します。それぞれが単独で価値を提供します。しかし、この2つを組み合わせた IA は、技術的なナレッジベースを活用し、アプリケーション間のプロセスやインタラクションを効率化するソリューションを生み出すうえで、非常に大きな価値をもたらします。その結果として得られるソリューションは、より高速で正確になり、次の4つの効率化につながります。
いくつかの誤解がIAの導入を遅らせる恐れがありますが、それらは簡単に払拭できるものです。これらの誤解には、次のようなものがあります。
IAの導入には課題が伴います。しかし、その課題は効果的に解決することができます。これらの課題には、次のようなものがあります。
インテリジェントな自動化（IA）はあらゆる業種・業務に普及しており、プロセスを合理化し、効率を高めて、精度の向上、応答時間の短縮、高品質の製品を実現しています。以下にそうした例を一部紹介します。
不動産業種・業務では、IAが、購入に関心を持つ顧客にまず対応します。インテリジェントな自動化を通じ、チャットボットはより迅速で一貫性のある応答を提供し、担当者を関与させる前に購入者を引き付けます。チャットボットはまた、類似の住宅を比較することで不動産を評価し、売上平均を作成して最適な販売価格を判断するためにも使用されます。
チャットボットは機械学習やデータ分析を活用して、貸し倒れリスクを予測するモデルを作成します。さらに、RPAはローン承認プロセスを自動化するため、人間のバイアスを軽減するのにも役立ちます。
実稼働環境では、RPAはバックオフィスの在庫管理から組立ラインまで、あらゆる反復的なタスクやプロセスを自動化することで、オペレーションを合理化し、エラーのリスクを軽減します。RPAは、データ分析を使用して在庫を予測し、既存の在庫使用率を評価し、その情報を照合して推奨事項を生成することもできます。
実稼働環境（またはベンダーとの関係に依存する環境）は、IAを活用してベンダーを分析及び選択することでメリットが得られます。IAは、OCR（光学式文字認識）を採用して、様々な形式で複数のインプットからデータを収集して分析し、データ分析を使用してベンダーの能力、信頼性、料金体系の比較を行います。
IAの未来は無限です。IAを使用して私たちの日々のテクノロジーとのやり取りにより大きな価値を提供する新しいテクノロジーが開発されている例に、コグニティブ オートメーションが挙げられます。コグニティブ・オートメーションは、大量のデータ、接続されたツール、診断、予測分析を使用して人間の行動を模倣するソリューションを作成するIAの進化形です。自然言語処理（NLP）、画像認識、ニューラル・ネットワーク、ディープラーニングなどのツールを用いて、コグニティブ・オートメーションは、感情反応やその他の自然な人間的やり取りを含む人間の行動を模倣しようと試みています。コグニティブ・オートメーションの使用例としては、介護施設や病院での患者ケアを補完するロボティクスの採用が挙げられます。
ハイパーオートメーションは、IAを次のレベルに引き上げます。ビジネス・プロセス管理などのツールを使用して可能な限り多くのプロセスとアプリケーションを自動化し、組織全体でオートメーションへのアプローチを標準化することで、さらに大きなビジネス価値を生み出します。
