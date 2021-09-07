タグ
RPA向けAIの定義

人工知能（AI）はロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を拡張し、ビジネス効率を向上させます。

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）人工知能（AI）を組み合わせたエンド・ツー・エンドのインテリジェントな自動化ソリューションであるインテリジェントな自動化（IA）は、組織のデジタル・トランスフォーメーションを支える多くのメリットをもたらします。

AIはRPAを完璧に補完し、情報に基づいたナレッジ・ベースを活用した、より正確で効率的なオートメーションを提供します。AIは機械で人間の知能をシミュレートする取り組みの背後にあるプロセスであり、RPAは構造化されたデータとロジックを使用するプロセスを自動化します。

 

インテリジェントな自動化とは

インテリジェントな自動化（IA）とは、コグニティブ・オートメーション、機械学習、ビジネス・プロセス・オートメーション（BPA）、RPAなど、AIとオートメーション・テクノロジーの組み合わせを指します。IA機能によりプロセスが簡素化されます。この簡素化により、ユーザーはアプリ間の境界や結果を得るまでのプロセスではなく、得たい成果や目的そのものに集中できるようになります。

バーチャル・アシスタントやチャットボットなどのインテリジェント・ツールを使用すると、組織はオートメーションの効率化と顧客への迅速な対応に役立つ洞察を得ることができます。たとえば、光学式文字認識（OCR）などのツールを使用すると、医療や金融サービスなど紙を大量に使用する業種・業務でテキスト分析を自動化し、より優れた意思決定を推進できます。

インテリジェントな自動化の使用

IAには多くの用途があり、そのすべてが、最終的により良い顧客体験の提供に役立ちます。以下に、これらの用途の一部を挙げます。

  • インテリジェントな文書処理（IDP）： 画像、Eメール、ファイルなどのビジネス・データの形式は、非構造化された形式で表示されることがよくあります。IDPは、RPA、機械学習、自然言語処理（NLP）などのIAツールを使用して、データを抽出、検証、処理します。
  • プロセス・ディスカバリー： IAは、RPAを使用してプロセスを自動化するための完全ガイドを作成するのに役立ちます。
  • ワークフローの合理化： IAは、データを使用してワークフローを自動化し、より迅速で効率的なプロセスを実現します。
  • 生産とサプライチェーンの管理： IAを使用することで、供給と需要の変化に対応するために生産を予測・調整できます。

IAがAIとRPAを組み合わせてビジネス効率を高める4つの方法

アリストテレスは、人間の知覚に関して「全体は部分の総和よりも大きい」と信じていました。組み込みのAI機能を備えたRPAの拡張は、この言葉を象徴しています。AIは、さまざまな情報源から収集された情報を活用し、その情報をツールや製品に提供して、それらのインタラクションの価値を高めます。RPAは、これまで手作業が必要だった多くの構造化データに基づくプロセスを自動化することで価値を提供します。それぞれが単独で価値を提供します。しかし、この2つを組み合わせた IA は、技術的なナレッジベースを活用し、アプリケーション間のプロセスやインタラクションを効率化するソリューションを生み出すうえで、非常に大きな価値をもたらします。その結果として得られるソリューションは、より高速で正確になり、次の4つの効率化につながります。

  1. 生産性の向上： 自動化されたアプリケーションとプロセスの実行を迅速化します。アプリケーションとプロセスのオートメーションに加え、意思決定のオートメーション、そして構造化データおよび非構造化データの複数のソースからのリアルタイムの予測により、組織の計画サイクルにおける生産性と精度が向上します。例えば、金融業界におけるIBMの顧客であるDeloitte社は、最近、RPAを使用して月次管理レポートの作成を自動化するチャットボットを作成しました。
  2. コスト削減： Deloitte社によると、「経営幹部は、インテリジェントな自動化により平均22％のコスト削減が実現すると見積もっている」と述べており、さらに「現在インテリジェントな自動化を拡張している組織は、これまでの実装ですでに平均27%のコスト削減を達成している」ことも明らかになっています。
  3. 精度の向上： 構造化データと非構造化データの両方を使用し、反復プロセスをオートメーションすることで、より良い意思決定が可能になり、人間の介入を減らして、より正確な成果が得られます。金融業界のあるIBM顧客は最近、RPAを使って月次管理レポートの作成を自動化するチャットボットを作成しました。この自動化により、手動データ入力を通じてプロセスに持ち込まれたエラーが排除され、これらのレポートやその他多くのレポートの精度が向上しました。また、OCRを使用すると、データ処理が高速化し、多くのソースからのデータ抽出が自動化されます。
  4. 顧客体験の強化： テクノロジーを使用する組織は、顧客のニーズをよりよく理解し、より効果的にコミュニケーションを取り、より高品質の製品を市場に投入することができます。一方で、通常の場合、顧客はより満足のいく購入体験を得られます。資産管理業界のIBM顧客であるGAM社は、チャットボットを使用して第一線のカスタマー・サポートと価格見積もりを提供しました。この最適化により、顧客の質問への回答にかかる時間が大幅に短縮され、顧客体験が向上し、購入プロセスが合理化されました。

インテリジェントな自動化（IA）に関する誤解

いくつかの誤解がIAの導入を遅らせる恐れがありますが、それらは簡単に払拭できるものです。これらの誤解には、次のようなものがあります。

  • IAが人間の労働力を置き換える：IAは実際には、反復的な作業を引き受けることで補完・強化し、思考を持つ人間が、より複雑で重要な業務に集中できるようにします。IAは、担当するタスクの結果の精度を高めます。これにより、レイテンシーを引き起こすエラーや、他のプロジェクトからリソースを引き出す必要のあるエラーを解決する必要性を減らします。再トレーニングを通じて開発できる新しいスキルを中心に、IAは新たな機会を生み出します。人間の労働力にとって、これはスキルセットを刷新し、将来の成長に向けたより強力な基盤を構築する素晴らしい機会となります。
  • IAはあると便利ですが、必須ではない：IAは、もはや「選択肢」ではありません。Alexaに相談したり、天気予報アプリを使用したりするなど、自動化が導入されたアプリケーションは私たちの日常生活の中に浸透しています。同様に、ビジネスにおいても、市場の動向を把握し、競争力を維持し、顧客を満足させるためには、IAが不可欠です。手動プロセスを使用している組織では、ペースを維持することができません。それだけでなく、オートメーションはエラーを減らし、反復的なプロセスの速度と効率を上げ、さらに製品の品質やカスタマー・サービスの質も向上させます。IAを導入しない組織は成功に苦労することになるでしょう。
  • IAはバイアスのない決定を下すことができる： IA は収集・取得した入力情報に基づいて判断を行いますが、その多くは状況依存であったり、その情報を提供する個人や組織に由来するものです。したがって、下される決定には本質的にバイアスがかかります。

IA導入の課題

IAの導入には課題が伴います。しかし、その課題は効果的に解決することができます。これらの課題には、次のようなものがあります。

  • スキルセットや知識のギャップは、スタッフの再教育や、IAの導入と運用を代行してくれるProcess as a Serviceベンダーとの連携によって解消できます。
  • プロセスの曖昧さは、組織内のプロセスが十分に理解されていない場合に課題となります。プロセス・マイニングとプロセス・ディスカバリーは、プロセス・マッピングを支援することで、この課題を解消します。プロセス・マッピングは、IA導入に取り組む前に必須のステップです。
  • 標準化への意識不足は、IAを導入するすべての人が直面する課題です。オートメーションに対する標準的なアプローチは存在しないため、自動化製品を取り扱うベンダーは、それぞれにプロセスに対するアプローチが異なる場合があります。組織がベンダーを切り替えることを決定した場合、これは困難になる可能性があります。非常に多くのベンダーや組織がこの課題について議論しているため、標準が今後策定されることが期待されます。
  • 自動化の機会を特定し、プラットフォームを構築する難しさは、パートナーにとっての課題です。SaaS（Software as a Service）ベンダーからPaaSベンダー、システム インテグレーターまで様々な種類のパートナーが、組織に最適なソリューションとオートメーション ソフトウェアを選択することでこの問題を解決します。
  • エンドツーエンドのソリューションを開発および実行するためのツールが不十分である場合、開始前にIAの導入が止まってしまう可能性があります。組織が社内にスキルを備えているか、既存のチームメンバーを再教育できる場合は、ソフトウェアロボットなどの適切なRPAツールを導入することができます。これはパートナーシップを通じて解決することもできます。

ユースケース：IAを使用して現実世界の課題を解決する

 

インテリジェントな自動化（IA）はあらゆる業種・業務に普及しており、プロセスを合理化し、効率を高めて、精度の向上、応答時間の短縮、高品質の製品を実現しています。以下にそうした例を一部紹介します。

不動産

不動産業種・業務では、IAが、購入に関心を持つ顧客にまず対応します。インテリジェントな自動化を通じ、チャットボットはより迅速で一貫性のある応答を提供し、担当者を関与させる前に購入者を引き付けます。チャットボットはまた、類似の住宅を比較することで不動産を評価し、売上平均を作成して最適な販売価格を判断するためにも使用されます。

チャットボットは機械学習やデータ分析を活用して、貸し倒れリスクを予測するモデルを作成します。さらに、RPAはローン承認プロセスを自動化するため、人間のバイアスを軽減するのにも役立ちます。

製造

実稼働環境では、RPAはバックオフィスの在庫管理から組立ラインまで、あらゆる反復的なタスクやプロセスを自動化することで、オペレーションを合理化し、エラーのリスクを軽減します。RPAは、データ分析を使用して在庫を予測し、既存の在庫使用率を評価し、その情報を照合して推奨事項を生成することもできます。

実稼働環境（またはベンダーとの関係に依存する環境）は、IAを活用してベンダーを分析及び選択することでメリットが得られます。IAは、OCR（光学式文字認識）を採用して、様々な形式で複数のインプットからデータを収集して分析し、データ分析を使用してベンダーの能力、信頼性、料金体系の比較を行います。

インテリジェントな自動化（IA）の動向と今後の方向性

IAの未来は無限です。IAを使用して私たちの日々のテクノロジーとのやり取りにより大きな価値を提供する新しいテクノロジーが開発されている例に、コグニティブ オートメーションが挙げられます。コグニティブ・オートメーションは、大量のデータ、接続されたツール、診断、予測分析を使用して人間の行動を模倣するソリューションを作成するIAの進化形です。自然言語処理（NLP）、画像認識、ニューラル・ネットワークディープラーニングなどのツールを用いて、コグニティブ・オートメーションは、感情反応やその他の自然な人間的やり取りを含む人間の行動を模倣しようと試みています。コグニティブ・オートメーションの使用例としては、介護施設や病院での患者ケアを補完するロボティクスの採用が挙げられます。

ハイパーオートメーションは、IAを次のレベルに引き上げます。ビジネス・プロセス管理などのツールを使用して可能な限り多くのプロセスとアプリケーションを自動化し、組織全体でオートメーションへのアプローチを標準化することで、さらに大きなビジネス価値を生み出します。

IBM Robotic Process Automationについての詳細をご覧になり、今すぐ無料評価版にご登録ください。
