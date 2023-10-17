他の業種・業務と比較して、小売業や消費財には、データ侵害に対する防御を改善する機会が数多くあります。追加のIBM内部調査によると、広範なオートメーションおよびAI搭載セキュリティー・ソリューションを使用しているのは、小売企業の25％と消費財企業の29％に過ぎません。セキュリティ ストラテジーをモダナイズし、積極的なアプローチを取ることで、組織は侵入を検知する能力を強化し、実際の損害を与える前にシャットダウンして、侵害の全体的な影響を軽減することができます。

調査対象となったデータ侵害の最大の軽減要因の1つは速度であり、セキュリティー向けのAIとオートメーションは、組織が攻撃を迅速に特定して封じ込める能力に最も大きな影響を与えていました。業界全体で、調査対象企業のうち、セキュリティー業務にAIとオートメーションを広範に導入している企業は、これらのテクノロジーを導入していない企業と比較して、データ侵害の平均ライフサイクルを108日短縮することに成功しています。これらの調査結果に基づくと、これは攻撃1件あたり最大85万米ドルのコスト削減につながり、平均的なケースよりもインパクトを最大30％低く抑えられます。

その大きな部分は、侵害を迅速に検知する能力に過ぎませんが、調査対象となったデータ侵害のうち、被害を受けた企業によって検知されたのはわずか 3 分の 1 でした。一方、データ侵害を自ら検知した参加企業は、攻撃を封じ込めるためにより迅速に行動することができ、攻撃者により知らされたデータ侵害のライフサイクルは、攻撃者により知らされた場合と比較して80日近くも短縮されました（241日と320日）。

小売・消費財業界のデジタル化が進む中、オペレーションを妨害して豊富なデータをエクスプロイトしようとする攻撃者からの圧力の増加に企業は直面しています。より高度な検知および対応機能に投資することで、企業はデータ侵害を封じ込める能力を大幅に向上させ、その過程での財務的影響や評判の低下を大幅に軽減できます。