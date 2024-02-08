人事部門リーダーは、従業員をただ労働力の一員としてだけでなく、多くの役割を果たす固有の個人として見なす傾向が強まっています。この全体的なアプローチは、人々の多面的な性質と彼らが歩むランドスケープを受け入れるパラダイム・シフトです。偶然にも、従業員はすでに個人的優先事項および仕事の優先事項を相互に関連し、相互に影響を与えるものと考察しており、雇用主にも同じことをしてもらいたいと思っています。最近の調査では、70%以上の従業員が、労働環境やワークライフバランス、柔軟性を最も重視していると強調しています。



会社にいる間、人々は多くの変化を経験します。その変化は、自分が貢献するものだけでなく、雇用主にどのような支援を求めているかにも影響します。HR は、従業員のエクスペリエンスや目標に合わせたロードマップの作成、家族計画のさまざまな段階を歩む際のサポートの提供、アクセシビリティのニーズや性格・特性に合わせた物理的なワークスペースの作成、柔軟な勤務形態の提供など、さまざまな方法で従業員がこうした変化に対応できるよう支援できます。

現在、人事部門は、生成AIを活用した自動化、インテリジェント・ワークフロー、バーチャル・アシスタント、チャットボット、バーチャル・アシスタントなど、テクノロジー主導のエクスペリエンスを通じて、従業員の充実した生活をさらに向上させ、短期間で終わる交流を脱却することが求められています。すべてのプロセスにAIとオートメーションを導入することで、従業員は個人として重要なことに集中できるようになります。その責任は複雑ですが、慎重に実行されれば、これらの投資は強力な従業員エクスペリエンスをもたらし、従業員の仕事への満足度と生産性を高める可能性があります。

人事部門は組織の従業員エクスペリエンスに単独で責任を負うわけではありませんが、人事部門は新しい従業員エクスペリエンスの主要な推進役を担いつつあります。人事部門は従業員エクスペリエンスの再考を支援するため、積極的でパーソナライズされ、関連性があり、結果に重点を置いた、消費者主導で柔軟な提供モデルに移行しています。また、組織は、企業全体の想像力、ビジョン、共感を活かして、シンプルさと主体性を求める個人に創造的に関わり、サービスを提供する必要もあります。