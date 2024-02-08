従業員の私生活と仕事の境界線がこれまで以上に曖昧になる中、従業員は自分自身を最大限に考慮する、より柔軟で共感的な職場を期待しています。このような従業員の期待の変化は、急速な技術進歩、スキル・ギャップの拡大、予測不可能な社会経済的問題といった困難な環境の中で起こっています。さらに、従業員エクスペリエンスは定量化するのが難しく、組織を変えることが困難であるため、人事の性質そのものが最適化に抵抗します。
このような課題があっても、従業員は企業とのやりとりやエクスペリエンスが自分のブランド価値に沿っていることを期待しています。HRは競争力を維持するために、このような期待に応えるという重要な役割を担っており、リーダーたちは生成AIがHRと人事・人材変革を推進するのに役立つと考えています。企業が現在および将来の課題に対処し、優秀な人材を惹きつけて維持し、将来のスキルを開発するために、積極的でダイナミックな人事アプローチを採用すれば、すべての人に世界クラスのエクスペリエンスを提供することができます。
人事部門リーダーは、従業員をただ労働力の一員としてだけでなく、多くの役割を果たす固有の個人として見なす傾向が強まっています。この全体的なアプローチは、人々の多面的な性質と彼らが歩むランドスケープを受け入れるパラダイム・シフトです。偶然にも、従業員はすでに個人的優先事項および仕事の優先事項を相互に関連し、相互に影響を与えるものと考察しており、雇用主にも同じことをしてもらいたいと思っています。最近の調査では、70%以上の従業員が、労働環境やワークライフバランス、柔軟性を最も重視していると強調しています。
会社にいる間、人々は多くの変化を経験します。その変化は、自分が貢献するものだけでなく、雇用主にどのような支援を求めているかにも影響します。HR は、従業員のエクスペリエンスや目標に合わせたロードマップの作成、家族計画のさまざまな段階を歩む際のサポートの提供、アクセシビリティのニーズや性格・特性に合わせた物理的なワークスペースの作成、柔軟な勤務形態の提供など、さまざまな方法で従業員がこうした変化に対応できるよう支援できます。
現在、人事部門は、生成AIを活用した自動化、インテリジェント・ワークフロー、バーチャル・アシスタント、チャットボット、バーチャル・アシスタントなど、テクノロジー主導のエクスペリエンスを通じて、従業員の充実した生活をさらに向上させ、短期間で終わる交流を脱却することが求められています。すべてのプロセスにAIとオートメーションを導入することで、従業員は個人として重要なことに集中できるようになります。その責任は複雑ですが、慎重に実行されれば、これらの投資は強力な従業員エクスペリエンスをもたらし、従業員の仕事への満足度と生産性を高める可能性があります。
人事部門は組織の従業員エクスペリエンスに単独で責任を負うわけではありませんが、人事部門は新しい従業員エクスペリエンスの主要な推進役を担いつつあります。人事部門は従業員エクスペリエンスの再考を支援するため、積極的でパーソナライズされ、関連性があり、結果に重点を置いた、消費者主導で柔軟な提供モデルに移行しています。また、組織は、企業全体の想像力、ビジョン、共感を活かして、シンプルさと主体性を求める個人に創造的に関わり、サービスを提供する必要もあります。
従業員エクスペリエンスに対するこの包括的な人事アプローチは、デジタル・アクセス・チャンネルを義務付けているだけではありません。これらのチャンネルを魅力的なものにして、彼らが自然にユーザーを引きつけるようにすることが大切です。そして重要なのは、従業員が、時間的制約があったり、緊急であったり、非常に個人的であったりする状況においても、引き続き人間による支援を受けられることです。
こうした包括的思考により、従業員は自主的にリソースにアクセスできるようになり、従業員のニーズの予測や積極的なソリューションの提供ができるようになります。
トランスフォーメーションのメリットは、以下のような改善を通じてビジネス価値を高めることにあります。
包括的な従業員エクスペリエンスへの移行を進め、これらのメリットを享受するには、企業は次の3つの重要なことを行う必要があります。
目標は、人事部門を、視点を変え、従業員に焦点を当てる最新のサービス提供モデルへと方向転換することです。重要なのは、人々が特定の時間に特定のエクスペリエンスを必要とする理由を理解し、そのエクスペリエンスを可能な限りシームレスにすることです。消費者の視点から設計するということは、業務を簡素化し、従業員の人生の移行をサポートし、情報やスキル開発のリソースへのアクセスを提供するために、人事内外のサイロを打破することを意味します。生成AIによって、人事部門はついに、こうした高度にパーソナライズされ、高度にカスタマイズされたやり取りを拡張するのに役立つテクノロジーを手に入れました。
包括的な従業員エクスペリエンスの提供への移行には、人事の次のような進化が含まれています。個人の複雑さとダイナミズム、常に変化する外部の力の性質、そしてこの現実を乗り越える上での従業員エクスペリエンスの極めて重要な役割を認識しています。このモデルを採用する企業は、競争に必要な人材を惹きつけ、育成し、維持することができます。
IBMコンサルティングが、AI、オートメーション、クラウド・テクノロジーを通じて、組織が卓越した従業員体験を創造し、生産性と満足度を向上させるのをどのように支援しているかをご覧ください。