臨床研究の成功は、多様な参加者を効率的に集めて維持できるかどうかにかかっています。しかし、世界中の臨床試験担当者は、この分野で多くの課題に直面しています。臨床試験のイノベーションに関するIBMシリーズの本章では、被験者募集スピードの向上、ダイバーシティーの確保、そしてデジタル技術の活用に向けた主要な戦略に焦点を当てます。これらの要素をシームレスに統合することは、最先端の臨床開発を成功させるために不可欠です。
試験中止の主な理由には、被験者募集の難しさがあります。全体的な臨床試験中止率は時間の経過とともに減少しているものの、臨床試験中の症例登録率の低さが、依然として最も一般的な中止理由となっています。多くの場合、一般の人々は、臨床試験に参加するという選択肢があることを知りません。
この知識格差は少数民族の間ではさらに顕著です。図1に示すように、臨床試験に参加する人の大多数は、自ら動機づけをして参加し続けていると述べています。業界アナリストの報告によると、第3相臨床試験の脱落率は20%から30%に達することもあるそうです。これは、プロセスにおける試験管理者と研究者の役割を再定義する必要性を浮き彫りにしています。
しかし、臨床試験の研究者の離職率が高いことも、非効率性、不安定性、コストの増加の一因となっています。自主的に報告されたForm FDA 1572 BMISデータベースを分析した結果、米国と世界の両方で、研究者プールにおけるサステナビリティーが欠如している可能性があることが明らかになりました（図2）。初回臨床研究者の数は、特に米国以外の拠点を拠点とする研究者の間で減少しています。
最後に、臨床試験における人口統計上のダイバーシティーの欠如への対処も重要です。2022年には、FDA承認のための試験参加者のうち黒人は10％未満、アジア人は12％未満、ヒスパニックは13％未満であり、女性は50%未満でした（図3）。これは、現在の米国の人口を反映していません。このギャップを認識し、規制当局はダイバーシティーを拡大することの重要性を強調しています。
たとえば、FDAは2020年11月に「臨床試験集団のダイバーシティーの強化」というガイダンスを発表しました。2022年4月、同社は、スポンサーが代表性の低い人種・民族集団の参加者を増やすための推奨事項を示すことを目的として、『臨床試験における代表性の低い人種・民族集団の登録を改善するためのダイバーシティー計画：産業界向けガイダンス』という別のドラフトガイドラインを発行しました。
臨床試験における患者数の不足や募集スピードの遅れという課題には、いくつかの重要な要因があります。
複雑で厳格なプロトコルは、臨床試験の遅延や患者の関与低下を招くことで知られています。初期の仮定が実際の運用に即していることを確認することが最も重要です。データ駆動型プロトコル・アセスメントの時代が到来しました。ベンチマーク・ツールと予測モデリングを使用してプロトコルの複雑さを評価し、対象となる患者数を予測し、その情報に基づいてプロトコルを調整します。
プロトコルの複雑度評価とともに過去の臨床試験データを深く分析することで、特に患者中心の要素に関して貴重な知見を得ることができます。プロトコルの設計において注目すべき主な側面には、調査製品の性質、研究設計、エンドポイントの定義、適格基準、管理的負担、冗長プロセスの存在、参加する患者が投資する必要のある時間などが含まれます。こうした面を把握することで、被験者募集の視点がより明確になります。試験プロトコルの改良は一度限りの作業ではありません。これは進化し続ける学際的な取り組みであり、過去の教訓を活かして、将来の（より効果的な）試験デザインを形作るものです。
過去のプロトコル・データから学習し、合成的に生成されたシナリオ・イベントを使用して包含基準と除外基準を最適化することは、効率的な試験設計を実現するための優れた方法です。これらの基準を微調整することで、プロトコルはターゲットとなるより適切な患者層を引き付け、被験者募集のスピードを向上させることができます。
患者が包含基準に正確に適合すると、登録への意欲が高まります。FDAの2020年度ガイダンスでは、適格基準を拡大し、不必要な除外を減らすことが強調されています。適格性の基準が広いと、採用活動が合理化されるだけでなく、ダイバーシティーが促進され、より総合的かつ包括的な臨床試験が保証されます。
大規模言語モデル (LLM) の最新の開発は、プロトコル設計のプロセスを大幅に短縮する可能性があります。現在の手作業中心の手法は、結果の迅速性、正確性、妥当性を損なう可能性があります。LLMは、包含および除外基準における各エンティティ間の意味的な関連性を高度に把握できることが明らかになっています。また、試験に一致する患者を特定するプロセスを自動化できるクエリー生成機能も備えており、これにより臨床試験の開始プロセスを迅速化できます。
さらに、生成的敵対ネットワーク（GAN）を使用して実際の募集シナリオをシミュレートし、プロトコル設計をさらに最適化できます。これらの技術の進歩により、プロトコルの設計が大幅に改善され、最終的には患者登録数が増加することが見込まれます。
分散型臨床試験（DCT）は、臨床研究への患者参加における従来の障害を取り除く能力を備えているため、注目を集めています。DCTは、地理的な制限を取り除き、アクセシビリティを高め、参加者ベースを拡大することで、採用率と定着率を向上させるだけでなく、ダイバーシティーを高め、情報の行き届いていない地域社会からの参加者を受け入れます。
2023年5月のドラフトガイダンスで、FDAは医薬品、生物製剤、医療機器全体でのDCTの採用を支持し、患者の利便性向上、介護者の負担軽減、多様な人口層へのより広範なアクセス、試験生産性の向上、希少または移動制限のある患者群への研究支援などを強調しました。
DCTに不可欠なものは、ヘルステクノロジーとソフトウェアです。契約研究機関（CRO）を中心に、2020年から2021年にかけて電子患者報告アウトカム（ePRO）、電子臨床アウトカム評価（eCOA）、電子インフォームドコンセント（eConsent）のデプロイメントが増加したことは、この変化を如実に示しています。
Activity Tracker、血圧モニター、その他のデジタルツールなどの機器を介したテレヘルスやリアルタイムのモニタリングの導入は、現在では多くの治療分野で一般的になっています。拡張現実（AR）や仮想現実（VR）デバイスの役割はますます大きくなっており、DCTに統合することも可能です。これらのテクノロジーの急速な進歩は、臨床試験のパラダイムに革命をもたらしています。
デジタルヘルステクノロジーとソフトウェアは、臨床試験のアクセシビリティと効率性を向上させるだけではありません。これらは、デジタル行動データの領域への道も切り開いています。この膨大なデータセットは、患者の行動に関する洞察を提供します。ウェアラブルデバイス1台で、患者1人あたり1日1億2000万件のデータポイントを収集できる場合もあります。こうした膨大な日々の行動データにアクセスすることで、各患者をより包括的に理解でき、パーソナライズされたエンゲージメントが促進されます。
このような患者中心のケアへの転換により、臨床試験に至る患者の募集と維持が強化されます。さらに、従来の施設中心モデルから移行することで、臨床試験は全国規模のデータを活用でき、過小代表集団を特定し、試験参加者のダイバーシティー向上につなげることができます。
地域に拠点を置くプライマリ・ケアの医師と提携することで、臨床試験への参加を劇的に増やすことができます。プライマリ・ケア・プロバイダーは、患者との長期にわたる関係と患者の病歴に関する深い理解を活かして、膨大で多様な潜在的被験者層との架け橋となります。患者とプライマリ・ケア・チームとの間の信頼関係は、決して過小評価されるべきではありません。
信頼できる医師からの承認は、臨床試験に参加するという患者の決断に大きな影響を与え、登録者数を大幅に増加させる可能性があります。プライマリ・ケア・チームの関与は、採用を促進するだけでなく、試験の全体的な質も向上させます。
かかりつけ医は、構造化情報と非構造化情報の両方、医療画像や動画など、膨大な量の患者のヘルスおよび医療データにアクセスできます。機械学習とディープニューラル・ネットワークモデルは、このデータを効果的に分析して、パターン、相関関係、関係性を特定できます。これは、患者固有のプロフィールを理解するのに特に役立ちます。
畳み込みニューラル・ネットワークなどのコンピューター・ビジョンモデルは、2Dおよび3Dの医用画像における疾患の検出や分類を医師が行う際に役立ちます。最近開発されたコンピューター・ビジョンの基盤モデルにより、画像分類タスクの精度は大幅に向上しました。
人工知能（AI）とプライマリ・ケアを組み合わせることで、臨床試験の領域で大きなメリットが得られます。多様な患者データ形式から洞察を導き出すことで、かかりつけ医は患者プロフィールをより深く理解できるようになります。このような医学的洞察は、実際の患者エクスペリエンスに合わせて試験プロトコルを改良し、患者の安全に関する継続的な監視を確保する上で役立ちます。患者が担当医の継続的な診療のもとで臨床試験に参加すると、長期的な関与の可能性が高まり、結果として離脱率の低下につながります。
2020年の医療情報全国動向調査のデータによると、調査対象となった米国の成人3,772人のうち41.3%が臨床試験について知らなかったと報告しています。アウェアネスを高めるには、ソーシャルメディアプロモーションなどのツールを使用し、主要なオピニオンリーダーと関わり、潜在的な患者とのギャップを埋めるための影響力のあるキャンペーンを行うなど、ターゲットを絞ったマーケティングの推進が必要です。
過去10年間の研究では、特に過小評価されているグループの間で、臨床研究への参加を決定する上で信頼が重要な役割を果たしていることが強調されています。極めて重要な洞察によると、信頼、または信頼の欠如が、参加を決定づける主な要因となっていることが明らかになっています。信頼にまつわる一般的な不安には、不当な扱いやエクスプロイテーション、予期せぬ結果に対する恐れが含まれす。
次の3つの施策は効果的であることが証明されています。
的確かつカスタマイズされたマーケティング・アプローチにより、臨床試験の可視性が向上します。さらに、参加の決定に影響を与える上で重要な役割を果たす信頼の要素を確立して構築することが重要です。リスト化された戦略は、潜在的な参加者間のアウェアネスを広げ、信頼を育むのに役立ちます。
バイオ医薬品の業務にAI対応機能を統合することで、臨床試験の施設選定が変革され、スケーラブルなAI専門知識の活用が促進され、コスト効率の向上にもつながります。AIアルゴリズムは複雑な被験者募集データを分析することで従来手法を一貫して上回り、試験、適応症、国別の登録数を正確に予測するのに役立ちます。AIは登録率を正確に予測することで、財務リスクを最小限に抑え、登録戦略を改良し、潜在的な障害や遅延などの問題の回避に貢献する可能性を秘めています。
さらに、施設の効率性に関する洞察を即時に得ることで、利害関係者は登録の状況について常に情報を得ることができ、潜在的なボトルネックを迅速に特定することで、アジャイルな意思決定や必要な調整を行うための道を切り開くことができます。AIオートメーションにより、施設の効率性追跡やプロンプト・アラート送信、レポート作成の合理化をリアルタイムで行うことが可能になります。
さらに、Next Best Action（次の最適行動）メカニズムは、施設の効率性を向上させるための最も効果的な施策をリアルタイムで推奨する可能性があります。この柔軟性により、試験の中断を防ぎ、障害を最小化するとともに、利害関係者が予期せぬ課題に的確に対応できるようになります。
臨床試験のランドスケープにおいて、被験者の募集と維持という2つの課題は依然として存在し、医薬品の進歩を阻む大きな障害となることがよくあります。しかし、AIテクノロジーを戦略的に採用することで、私たちはこの状況を共に刷新することができます。IBMは製薬ビジネスにおけるAI導入の最前線に立っており、この領域をさらに発展させる取り組みを示しています。
カスタマイズされたプロトコル設計、分散化された試用モデル、プライマリ・ケアとの連携の強化、戦略的なマーケティング活動、および予測エンジンの精度の向上を通じて、私たちはこれらの障壁を乗り越えることができます。
より迅速で多様性に富み、堅牢な臨床試験を実現するという目標は、単なる理想ではなく、達成可能な現実です。世界各地の臨床専門家は必要なツールと洞察をすでに手にしており、今こそそれらを戦略的に活用する時です。研究開発の世界を革新する準備ができている皆さんに伝えたいのは、イノベーションとは単なるテクノロジーの問題ではなく、利用可能なあらゆるリソースを活用して、臨床の卓越性の新時代を切り開くことだということです。