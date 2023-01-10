現代の医療制度は、すべての患者に平等に医療サービスを提供しているわけではありません。健康成果における重大な格差は、何十年にもわたり認識され続けています。その原因は複雑であり、解決には政治的、社会的、教育的な変化が必要になりますが、臨床試験でダイバーシティーを確保するために人工知能を適用することで、いくつかの要因にはすぐに対処できます。

臨床試験の患者にダイバーシティーが不足していることが、疾患、予防因子、治療効果についての理解にギャップを生じさせています。ダイバーシティーの要素には、ジェンダー、年齢層、人種、民族、遺伝的プロファイル、障害、社会経済的背景、ライフスタイル条件などが含まれます。FDA安全・イノベーション法に基づく行動計画（Action Plan of the FDA Safety and Innovation Act）（ibm.com外部へのリンク）では、「多様な集団が参加する臨床研究では、医薬品はすべての人にとってより安全で効果的なものになります」と簡潔に述べられています。しかし、経済的障壁、アウェアネスの欠如、試験施設へのアクセス不足により、特定の人口統計グループは臨床試験で十分に評価されていません。これらの要因以外にも、恵まれない人々やマイノリティの集団から臨床試験参加者を募集する際には、信頼性、透明性、同意が継続的な課題となります。

この格差には倫理的、社会学的、経済的な影響もあります。全米科学・工学・医学アカデミーによる2022年8月のレポート（ibm.com外部へのリンク）では、平均寿命の短縮、障害のない寿命の短縮、臨床試験で過小評価されている集団の就労年数の減少により、今後25年間で数千億ドルの損失が生じると予測されています。

米国では、臨床試験におけるダイバーシティーの確保は法的に義務付けられています。FDAのマイノリティ医療およびヘルス・エクイティ部門は、臨床試験に関する広範なガイドラインとリソースを提供しており、最近では過小評価されている集団の参加率を改善するためのガイダンスを発表しました。

倫理的、科学的、財政的観点から、より多様で包括的な臨床試験を設計することは、ライフサイエンス業界にとってますます重要な目標となっています。機械学習と人工知能（AI）を活用したデータ駆動型のアプローチは、これらの取り組みに役立ちます。

機会

ライフサイエンス企業は、FDA規制によって、年齢層、ジェンダー、人種、民族などの人口統計学的特性ごとに新薬の有効性を提示することが求められています。今後数十年にわたり、FDAは、疾患や治療への反応に影響を与える遺伝的および生物学的影響にもますます重点を置くようになるでしょう。2013年のFDAレポートでは、「個別化医療を通じて個人または個人集団に合わせた治療を行うという最終目標に向かって進むにつれ、疾患の根底にある特定の遺伝的変数と治療への反応を理解する科学的進歩は、現代の医薬品開発の焦点になりつつあります」と要約されています。

人口統計データや遺伝データ以外にも、電子医療記録（EMR）データ、請求データ、科学文献や過去の臨床試験データなど、分析すべきデータは数多くあります。

クラウド上で高度な分析、機械学習、AI を使用することで、組織は次のことを強力に実践できるようになります。

大規模で複雑かつ多様な患者の人口統計、遺伝的プロファイル、その他の患者データを形成する

過小評価されているサブグループを把握する

多様な集団を包含するモデルを構築する

臨床試験の募集プロセスにおけるダイバーシティーの格差を埋める

データのトレーサビリティと透明性をFDAのガイダンスと規制に準拠させる

臨床試験の開始は、次の4つのステップで構成されています。

疾患の性質の理解 既存の患者データの収集と分析 患者選択モデルの作成 参加者の募集

ステップ2とステップ3でダイバーシティーの格差に対処することで、研究者は医薬品や生物製剤の仕組みをよりよく理解し、臨床試験の承認時間を短縮し、患者への試験の受け入れ度を高め、医薬品やビジネスにおける目標を達成することができます。

ダイバーシティーのためのデータ駆動型フレームワーク

ここでは、ダイバーシティーの格差を理解するのに役立つ例をいくつかご紹介します。ヒスパニック/ラテン系の患者は人口の18.5%を占めていますが、一般的な臨床試験参加者に占める割合はわずか1%です（ibm.com外部へのリンク）。アフリカ系アメリカ人/黒人の患者は人口の13.4%を占めていますが、一般的な臨床試験参加者に占める割合はわずか5%です。2011年から2020年の間に行われたワクチン臨床試験の60%（ibm.com外部へのリンク）には、米国人口の16%が65歳以上であるにもかかわらず、65歳以上の患者が含まれていませんでした。このようなダイバーシティーの格差を埋めるために重要なのは、臨床試験の募集プロセスに過小評価されている集団を含めることです。

募集に至るまでのステップでは、上記のデータ・ソースすべてを評価することができます。疾患や状態に応じて、どのダイバーシティー・パラメーターが適用可能か、どのデータ・ソースが関連するかを評価できます。そこから、臨床試験設計チームは患者の適格基準を定義したり、臨床試験を実施する施設を拡大したりして、すべての集団が臨床試験の設計と計画の段階で適切に代表されるようにすることができます。

IBM の支援について

臨床試験におけるダイバーシティーを効果的に実現するために、 IBMはデータ管理、クラウド上でのAIと高度な分析の実行、ML Opsフレームワークの構築など、さまざまなソリューションを提供しています。これは、臨床試験設計者がデータをプロビジョニングおよび準備し、患者データのさまざまな側面を統合し、ダイバーシティー・パラメーターを特定し、モデリングにおけるバイアスを排除するのに有効です。これはAIを活用したプロセスで行われ、臨床試験の包含および除外基準をより適切に定義することで、患者の選定と募集を最適化します。

このプロセスは追跡可能かつ公平であるため、臨床試験参加者の募集における堅牢な選定プロセスを実現できます。ライフサイエンス企業がこのようなフレームワークを採用することで、臨床試験に多様な集団が参加しているという信頼性を築き、その結果、自社製品への信頼感を築くことができます。このようなプロセスは、医療従事者が症状を治療するには手遅れになりかねない場合の場当たり的な対応ではなく、製品が特定の集団に及ぼす可能性のある影響をよりよく理解し、予測することにも役立ちます。

概要

IBMのソリューションとコンサルティング・サービスは、追加のデータ・ソースを活用し、より関連性の高いダイバーシティー・パラメーターを特定することで、臨床試験の包含および除外基準を再検討し、最適化することができます。これらのソリューションは、患者の選定プロセスが疾患の有病率を正確に表しているかどうかを判断し、臨床試験の募集状況を改善することにも役立ちます。機械学習とAIを使用することで、これらのプロセスは、合理化された自動化ワークフローの一部として、さまざまな臨床試験や集団に簡単に拡張できます。

これらのソリューションは、ライフサイエンス企業が、これまで臨床試験で過小評価されてきたコミュニティとの信頼関係を構築し、健康成果の向上に寄与します。