今後1年ほどで、サステナビリティーの目標を達成するために、新しいクラスのユースケースを支援する生成AIアプリケーションを企業がデプロイするようになると予想しています。一部の企業はすでに取り組んでいます。

その1つ目は、インテリジェントな文書理解を利用してサステナビリティー情報を処理することです。企業は、環境への影響を標準化された方法で報告するために、いくつかの異なるフレームワークを使用しています。関連情報を収集し、ESGレポートを作成するのは時間のかかるプロセスです。生成AIソフトウェアは、サプライヤー・システムを含むさまざまなビジネス・システムからテキスト情報を取得して要約し、人間によるレビューのオプションを含めてレポート作成フレームワークにマッピングします。

その一方で、AIは、環境、社会、コーポレート・ガバナンス（ESG）のレポートにすでにまとめられている情報の処理を合理化します。企業は、発注書情報とサプライヤーのESGレポートを組み合わせることができます。たとえば、サプライヤーの売上高の半分を占めていることがわかっている場合、そのESGレポートを使用して、スコープ3排出量に対する責任を推定できます。

グリーン・ファイナンスに関心のある投資家向けに、AIがESGレポートを一括処理することで、より強力な環境姿勢を持つ企業の推奨候補リストを作成できます。高度なユースケースでは、企業のサステナビリティー・ポリシーに合わせて微調整された生成AIモデルが、サプライヤーの選定などの活動のためのアドバイザー・アプリケーションを強化することができます。

ドメイン固有のデータで微調整された基盤大規模言語モデル（LLM）は、このようなインテリジェントなテキスト処理アプリケーションで重要な役割を果たす可能性があります。

地理空間データを使用した基盤モデルは、今後1年ほどで注目を集めるようになると思われます。これらのモデルは、洪水地帯、森林火災、その他の気候リスクを予測するのに役立ちます。農業、小売、公益事業、金融サービスなどの分野の企業は、これらのモデルをリスクアセスメントとリスクの軽減に使用できるようになります。

企業がこのような新しいユースケースに生成AIを導入する際には、潜在的なプライバシー上の懸念から事実の欠如まで、新たに出現する一連のリスクにも注意を払う必要があります。従来のAIと生成AIの両方を責任を持って使用するためのガードレールを確実に設置するには、責任あるAIアプローチとAIガバナンスフレームワークの両方が必要です。

持続可能性の目標とその他のビジネス目標は密接に関連しています。こうしたユースケースの多くでは、サステナビリティーとコストに密接な関係があります。エネルギーを削減し、無駄を回避し、リソースを最適化することは、経済的なメリットだけでなく、環境上のメリットもあります。AIを活用した新しいサステナビリティー・アプリケーションを使用することで、企業はサステナビリティーの目標に沿った意思決定を容易に行うことができます。