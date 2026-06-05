現代の企業は、複雑化、計画外のダウンタイムによる高コスト化、ビッグデータへの対応といった課題に直面しています。市場環境の激しい変化や予測不能な市場動向により、組織は先を見越した計画を立てることが難しくなっています。AI駆動型ソリューションは、資産インテリジェンス管理（AIM）や資産追跡などの重要なプロセスを強化することで、こうした課題が業務上の問題になる前に軽減・防止するのに役立ちます。

近年、AIプラットフォームの価値を認識する組織が増えていることは明らかです。IBM Institute for Business Valueのレポートによると、経営幹部の71%が、生成AIは資産管理の方法を根本から変えると考えています。同様に、72%が、生成AIは企業における物理資産管理の戦略的価値を高めると回答しています。

業界を問わず、機器の故障は、チームが直面する業務上の課題の中でも、最も大きな混乱を招き、コストのかかるものの1つです。AIモデルは、予知保全を実施し、潜在的な障害を予測することで、設備の故障の軽減に役立ちます。

最新の運用設備では、保守チームが処理できる量を上回るセンサー・データが生成されます。AI資産管理ソリューションは、データ処理を効率化し、そのデータを活用して、より戦略的な意思決定と、より適切な投資判断を支援します。

その他の課題としては、インフラの老朽化や、経験豊富な人材の退職に伴う組織の知識の継承不足が挙げられます。AIツールは、これらのギャップに対応し、その知識を大規模に活用できる、拡張性の高いテクノロジーを提供します。