AI駆動型の資産管理は、資産管理者、運用管理者、保守チームによる運用維持の方法を大きく変えています。
AI搭載の資産管理は、ポートフォリオ管理、資産運用管理、リスク管理、投資管理、コンプライアンスなど、幅広い分野に及びます。AIを活用した資産管理ソリューションは、不動産や施設、製造業、再生可能エネルギー、IT資産、デジタル資産など、あらゆる資産ポートフォリオに適用可能です。資産管理は、金融サービスまたは企業の運営面を指すこともあります。この記事では、重要な物理設備とインフラストラクチャー向けのAI資産管理について説明します。
統合資産・施設管理ソリューションでは、従来のAIと組み合わせた資産管理向け生成AIを活用して、ワークフローを最適化し、追跡を自動化するとともに、労働力の制約を軽減しています。これらの基盤モデルは、大規模言語モデル（LLM）に基づいて構築され、膨大な量のデータで学習されています。
テクノロジーの進化により、組織では、計画ベースまたは事後保全から、継続的でデータ駆動型資産監視へと移行が進んでいます。予測分析とリアルタイムのパフォーマンス監視を活用することで、組織は資産価値を最大化できます。
インテリジェントAIシステムは、物理資産向けに、組織のビジネス全体のあり方を変革し、最高経営責任者（CEO）の業務効率と信頼性の向上を支援しています。
現代の企業は、複雑化、計画外のダウンタイムによる高コスト化、ビッグデータへの対応といった課題に直面しています。市場環境の激しい変化や予測不能な市場動向により、組織は先を見越した計画を立てることが難しくなっています。AI駆動型ソリューションは、資産インテリジェンス管理（AIM）や資産追跡などの重要なプロセスを強化することで、こうした課題が業務上の問題になる前に軽減・防止するのに役立ちます。
近年、AIプラットフォームの価値を認識する組織が増えていることは明らかです。IBM Institute for Business Valueのレポートによると、経営幹部の71%が、生成AIは資産管理の方法を根本から変えると考えています。同様に、72%が、生成AIは企業における物理資産管理の戦略的価値を高めると回答しています。
業界を問わず、機器の故障は、チームが直面する業務上の課題の中でも、最も大きな混乱を招き、コストのかかるものの1つです。AIモデルは、予知保全を実施し、潜在的な障害を予測することで、設備の故障の軽減に役立ちます。
最新の運用設備では、保守チームが処理できる量を上回るセンサー・データが生成されます。AI資産管理ソリューションは、データ処理を効率化し、そのデータを活用して、より戦略的な意思決定と、より適切な投資判断を支援します。
その他の課題としては、インフラの老朽化や、経験豊富な人材の退職に伴う組織の知識の継承不足が挙げられます。AIツールは、これらのギャップに対応し、その知識を大規模に活用できる、拡張性の高いテクノロジーを提供します。
AI資産管理には、プロセスを推進するためのいくつかの重要なステップと中核となるAIテクノロジーが含まれます。
モノのインターネット（IoT）デバイス、センサー、ドローンは、継続的に大量のデータを生成します。このデータは、設備パフォーマンス管理プロセスにとって不可欠です。これは、このデータが他のすべての基盤となるためです。
センサーの種類によって、振動、温度、圧力、音響、液位など、取得するデータの種類は異なります。センサー・データは、資産管理プロセスのインプット・レイヤーとして機能することを理解しておくことが重要です。AIのアウトプットは、クリーンで継続的なデータに直接依存しています。
機械学習（ML）モデルは、履歴データから正常な状態を学習し、入力されるデータを監視して異常を検出します。
エンタープライズ資産管理（EAM）プラットフォームは、AIとMLを標準で統合しており、隠れた問題を特定し、計画外のダウンタイムが発生する前に異常を検出します。本質的に、MLはすべての設備に専用の継続的な健全性モニターを持たせ、資産の挙動を常に監視できるようにします。
機械学習と同様、予測分析では、履歴データとリアルタイムのデータを使用して、資産またはコンポーネントが衰退する時期または故障の寸前の時期を予測します。
予測分析は、AIアルゴリズムを使用してデータを分析し、コンポーネントの残存耐用年数を計算し、必要に応じてコンポーネントの保守をスケジュールします。このレベルの洞察により、保守チームは固定のカレンダー・スケジュールに依存するのをやめて、実際の資産の状態に基づいて作業をスケジュールできます。
自然言語処理（NLP）は、保守ログ、技術者のメモ、作業指示書、故障記録などの非構造化データを読み取り、解釈します。このテクノロジーは、何千ものテキスト・レコードにわたるパターンを表面化し、他の方法では埋もれがちな洞察に変えることができます。
AIとNLPの導入により、ユーザーは修理履歴を簡単に検索し、解決策を推奨できます。
生成AIは、資産管理チームの日常的なタスクとワークフローを支援します。生成AIは予測よりも、作業指示書や保守レポートなどのオリジナル・コンテンツの提供に重点を置いています。
このテクノロジーにより、資産管理者はAIが生成した洞察に基づいてより迅速に行動し、管理上の負担を軽減できます。生成AIは人間の判断やスキルに取って代わるものではなく、実際の保守作業から時間を奪う情報収集や面倒なコミュニケーション作業を処理するのです。
エージェント型AIは間もなく登場するだろうが、資産管理における主流のテクノロジーにはまだなっていない。
資産管理担当者は、資産管理プロセス全体でAIを活用してタスクを自動化し、障害を予測します。しかし、エージェント型AIは、最初から最後まで自律的に一連のアクションを実行できる完全なAIシステムです。この種のAIアプリケーションでは、依然として人による監督と、重要な意思決定に対する人による承認が必要です。
オペレーション・チームと保守チームは、ワークフロー全体を通じてAI資産管理のメリットを享受できます。実際の一般的なユースケースには、タスクのオートメーション、予算配分、資産投資計画などがあります。
AI資産管理は、チームや業種・業務を問わず適用できます。使用方法は、組織の目標と目的によって異なります。
AI駆動型の資産管理は、組織内外の多くの利害関係者にメリットをもたらします。新しいテクノロジーは、成長と業務上の成果の新たな機会をもたらします。
新しいテクノロジーは大きな期待を寄せますが、AIシステムを従来の資産管理プロセスに統合するのは容易ではありません。
AI搭載資産管理の導入を検討している組織は、段階的なアプローチを取ることができます。導入プロセスは組織によって多少異なりますが、そのメリットを最大限に引き出すために、次の一般的な手順に従うことができます。
資産自体は変わらないかもしれませんが、新しいテクノロジーの導入により、組織の資産管理方法は確実に変わります。
イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
AI対応の企業資産管理ソリューションを評価し、ダウンタイムの削減、コンプライアンスニーズの充足、および投資収益率（ROI）の最大化を実現するための適切なベンダーを選択します。
IBM Maximo Application Suiteで、スケジュール、リソース、資産のパフォーマンスを最適化します。
AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。