システム・エンジニアが複数のモニターでコードをチェックし、IT代理業者のオフィスでアプリ開発者の同僚と作業している。画面上のアルゴリズムを分析し、新しいユーザー・インターフェースを開発しているコーダー。
AI（人工知能） 資産・設備管理

AI資産管理とは

By Teaganne Finn , Ian Smalley
公開日 2026年06月5日

AI資産管理の定義

AI資産管理とは、人工知能（AI）、機械学習（ML）、自動化を従来の資産管理プロセスに統合することです。

AI駆動型の資産管理は、資産管理者、運用管理者、保守チームによる運用維持の方法を大きく変えています

AI搭載の資産管理は、ポートフォリオ管理、資産運用管理、リスク管理、投資管理、コンプライアンスなど、幅広い分野に及びます。AIを活用した資産管理ソリューションは、不動産や施設、製造業、再生可能エネルギー、IT資産、デジタル資産など、あらゆる資産ポートフォリオに適用可能です。資産管理は、金融サービスまたは企業の運営面を指すこともあります。この記事では、重要な物理設備とインフラストラクチャー向けのAI資産管理について説明します。

統合資産・施設管理ソリューションでは、従来のAIと組み合わせた資産管理向け生成AIを活用して、ワークフローを最適化し、追跡を自動化するとともに、労働力の制約を軽減しています。これらの基盤モデルは、大規模言語モデル（LLM）に基づいて構築され、膨大な量のデータで学習されています。

テクノロジーの進化により、組織では、計画ベースまたは事後保全から、継続的でデータ駆動型資産監視へと移行が進んでいます。予測分析とリアルタイムのパフォーマンス監視を活用することで、組織は資産価値を最大化できます。

インテリジェントAIシステムは、物理資産向けに、組織のビジネス全体のあり方を変革し、最高経営責任者（CEO）の業務効率と信頼性の向上を支援しています。

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AIが資産管理を形作っている理由

現代の企業は、複雑化、計画外のダウンタイムによる高コスト化、ビッグデータへの対応といった課題に直面しています。市場環境の激しい変化や予測不能な市場動向により、組織は先を見越した計画を立てることが難しくなっています。AI駆動型ソリューションは、資産インテリジェンス管理（AIM）資産追跡などの重要なプロセスを強化することで、こうした課題が業務上の問題になる前に軽減・防止するのに役立ちます。

近年、AIプラットフォームの価値を認識する組織が増えていることは明らかです。IBM Institute for Business Valueのレポートによると、経営幹部の71%が、生成AIは資産管理の方法を根本から変えると考えています。同様に、72%が、生成AIは企業における物理資産管理の戦略的価値を高めると回答しています。

業界を問わず、機器の故障は、チームが直面する業務上の課題の中でも、最も大きな混乱を招き、コストのかかるものの1つです。AIモデルは、予知保全を実施し、潜在的な障害を予測することで、設備の故障の軽減に役立ちます。

最新の運用設備では、保守チームが処理できる量を上回るセンサー・データが生成されます。AI資産管理ソリューションは、データ処理を効率化し、そのデータを活用して、より戦略的な意思決定と、より適切な投資判断を支援します。

その他の課題としては、インフラの老朽化や、経験豊富な人材の退職に伴う組織の知識の継承不足が挙げられます。AIツールは、これらのギャップに対応し、その知識を大規模に活用できる、拡張性の高いテクノロジーを提供します。

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資産管理におけるAIの主要コンポーネント

AI資産管理には、プロセスを推進するためのいくつかの重要なステップと中核となるAIテクノロジーが含まれます。

IoT（モノのインターネット）センサーとリアルタイムデータ収集

モノのインターネット（IoT）デバイス、センサー、ドローンは、継続的に大量のデータを生成します。このデータは、設備パフォーマンス管理プロセスにとって不可欠です。これは、このデータが他のすべての基盤となるためです。

センサーの種類によって、振動、温度、圧力、音響、液位など、取得するデータの種類は異なります。センサー・データは、資産管理プロセスのインプット・レイヤーとして機能することを理解しておくことが重要です。AIのアウトプットは、クリーンで継続的なデータに直接依存しています。

機械学習と異常検知

機械学習（ML）モデルは、履歴データから正常な状態を学習し、入力されるデータを監視して異常を検出します。

エンタープライズ資産管理（EAM）プラットフォームは、AIとMLを標準で統合しており、隠れた問題を特定し、計画外のダウンタイムが発生する前に異常を検出します。本質的に、MLはすべての設備に専用の継続的な健全性モニターを持たせ、資産の挙動を常に監視できるようにします。

予測分析

機械学習と同様、予測分析では、履歴データとリアルタイムのデータを使用して、資産またはコンポーネントが衰退する時期または故障の寸前の時期を予測します。

予測分析は、AIアルゴリズムを使用してデータを分析し、コンポーネントの残存耐用年数を計算し、必要に応じてコンポーネントの保守をスケジュールします。このレベルの洞察により、保守チームは固定のカレンダー・スケジュールに依存するのをやめて、実際の資産の状態に基づいて作業をスケジュールできます。

自然言語処理

自然言語処理（NLP）は、保守ログ、技術者のメモ、作業指示書、故障記録などの非構造化データを読み取り、解釈します。このテクノロジーは、何千ものテキスト・レコードにわたるパターンを表面化し、他の方法では埋もれがちな洞察に変えることができます。

AIとNLPの導入により、ユーザーは修理履歴を簡単に検索し、解決策を推奨できます。

生成AIと保守ワークフロー

生成AIは、資産管理チームの日常的なタスクとワークフローを支援します。生成AIは予測よりも、作業指示書や保守レポートなどのオリジナル・コンテンツの提供に重点を置いています。

このテクノロジーにより、資産管理者はAIが生成した洞察に基づいてより迅速に行動し、管理上の負担を軽減できます。生成AIは人間の判断やスキルに取って代わるものではなく、実際の保守作業から時間を奪う情報収集や面倒なコミュニケーション作業を処理するのです。

エージェント型AI

エージェント型AIは間もなく登場するだろうが、資産管理における主流のテクノロジーにはまだなっていない。

資産管理担当者は、資産管理プロセス全体でAIを活用してタスクを自動化し、障害を予測します。しかし、エージェント型AIは、最初から最後まで自律的に一連のアクションを実行できる完全なAIシステムです。この種のAIアプリケーションでは、依然として人による監督と、重要な意思決定に対する人による承認が必要です。

資産管理におけるAIの主な使用事例

オペレーション・チームと保守チームは、ワークフロー全体を通じてAI資産管理のメリットを享受できます。実際の一般的なユースケースには、タスクのオートメーション、予算配分、資産投資計画などがあります。

  • 資産ライフサイクル管理：資産管理者はAIを使用して、料金体系から緊急修理、廃棄に至るまで、資産の総所有コスト（TCO）を分析できます。AI駆動型のソリューションは、資産の修理、改修、または交換に最適なポイントを決定するのに役立ちます。
  • エネルギーと持続可能性の最適化：AI資産管理ソリューションは、発電や持続可能性に関する課題に対応し、施設や資産全体のエネルギー廃棄物を特定します。さらに、統合プラットフォームは、データソースに関係なく、発電資産を監視します。
  • 設備のヘルス監視：AI駆動型の資産管理ソリューションにより、ハードウェア、機械、インフラストラクチャを継続的にリアルタイムで監視できます。大規模言語モデル（LLM）にクリーンなデータセットが入力されると、AIツールはそのデータを分析して、障害が発生する前に早期に警告の兆しをデータ・セットで検知できます。
  • 施設管理：AIを活用した資産管理は、冷暖房空調（HVAC）システム、照明、エレベーター、エネルギー消費などの建物設備に適用されます。施設管理チームは、資産の選択肢を分析して十分な情報に基づく意思決定を行うことで、AIを活用してパフォーマンスを最適化し、コストを削減します。
  • 予知保全スケジューリング： AI搭載の作業指示書の生成により、実際の資産状態に基づいた保全スケジュールが確実に策定されます。予測モデルにより、不必要な中断、サービス、緊急修理が削減されます。
  • 安全性とコンプライアンス：AIチャットボットやバーチャル・アシスタントは、安全な状態をリアルタイムで監視し、迅速なガイダンスを提供します。ベンダーは、AIツールを地域、州、および連邦の規制に準拠するように開発しています。
  • ソフトウェア資産：ソフトウェアとIT資産管理では、AIを活用して、ライセンス管理、規制への準拠、および継続的な監視を行います。AI搭載システムは、AIを使用して利用状況のパターンを追跡し、十分に活用されていないアプリケーションを特定します。
  • 旅行と輸送：AI搭載資産管理ソリューションは、車両群を安定して運用し、適切に管理するのに役立ちます。接続された資産データと保守ワークフローは、ダウンタイムの削減と資産寿命の延長に役立ちます。

誰が資産管理にAIを使用していますか？

AI資産管理は、チームや業種・業務を問わず適用できます。使用方法は、組織の目標と目的によって異なります。

  • エネルギー・公益事業：発電および配電インフラを監視するエンジニア。
  • 施設と不動産：商業ビルやキャンパスを監督する施設管理者。
  • 政府・公共部門：水処理施設や交通ネットワークなどの公共インフラを管理する行政機関。
  • ヘルスケア：医療機器や病院インフラを管理する医療工学部門および施設管理チーム。
  • 製造：生産設備を保守・管理する工場長やオペレーション・マネージャー。
  • 運輸：車両群の管理者や、鉄道・航空機の保守チーム。

資産管理におけるAIのメリット

AI駆動型の資産管理は、組織内外の多くの利害関係者にメリットをもたらします。新しいテクノロジーは、成長と業務上の成果の新たな機会をもたらします。

  • 設備投資計画を強化：資産ライフサイクルデータを評価することで、修理と交換のどちらを選択すべきかについて、より正確な意思決定を行えるようになります。
  • 資産寿命の延長：綿密な監視とタイムリーな介入により、高価な設備の耐用年数を延ばすことができます。
  • 従業員の業務効率を向上：定型的な保守作業を自動化することで、技術者はより高度な業務に時間を充てられるようになります。
  • 保守コストを削減：固定スケジュールではなく実際の必要性に基づいて資産を保守することで、保守コストを削減できます。
  • 計画外のダウンタイムを削減：障害を事前に検知することで、生産ラインや設備の稼働を維持できます。

資産管理におけるAIの課題

新しいテクノロジーは大きな期待を寄せますが、AIシステムを従来の資産管理プロセスに統合するのは容易ではありません。

  • データ品質とラベル付け：AIモデルの性能は、学習に使用したデータの品質に左右されます。資産管理チームは、保守データとセンサー・データがクリーンで完全なものであることを確認する必要があります。そうしないと、不正確な結果が生じるおそれがあります。
  • 既存のCMMSおよびEAMシステムとの統合： 既存のコンピューター化保守管理システム（CMMS）およびエンタープライズ資産管理（EAM）プラットフォームは、AIツールと連携できるように接続する必要があります。このプロセスは必ずしもプラグアンドプレイではなく、統合を成功させるには、より多くの時間とリソースが必要になります。
  • レガシー設備とデータギャップ：古い物理資産には、AIシステムにデータを提供するために必要なセンサーや接続機能が備わっていない場合があります。そのような資産には、後付けで必要な機器を導入する必要がありますが、これはコストと時間のかかるプロセスです。チームは、AI駆動型ソリューションの導入を決定する前に、必要な時間とリソースを十分に検討する必要があります。

資産管理にAIを導入する方法

AI搭載資産管理の導入を検討している組織は、段階的なアプローチを取ることができます。導入プロセスは組織によって多少異なりますが、そのメリットを最大限に引き出すために、次の一般的な手順に従うことができます。

  1. 資産データを監査：既存の保守データ、センサー・データ、および設備に関する文書の品質を評価します。データの品質と完全性を確認し、AIソリューションで対応すべき精度や可視性のギャップを特定します。
  2. コストが最も大きい障害箇所から開始：コストが高く、業務への影響が大きい箇所を優先します。すべてを一度に監視しようとすると、負荷が大きくなる可能性があります。最も改善の余地が大きい資産を特定し、そこから着手します。
  3. 資産を接続：センサー・インフラがどこに導入されているかを確認し、古い設備のどこに追加する必要があるかを判断します。レガシー設備向けのモノのインターネット（IoT）のレトロフィット・オプションを検討し、どのような対応が可能かを確認します。
  4. 適切なプラットフォームを選択：組織のニーズ、目標、および現在のシステムに適合する、信頼できるベンダーのAI搭載資産管理プラットフォームを選択します。既存のCMMSおよびEAMシステムと統合でき、対象環境の特定の資産タイプをサポートするシステムを選びます。
  5. 人による監督を組み込む：AIが担う役割と、人による監督が必要な領域を明確にします。AIエージェントは、重大な影響を及ぼす行動や意思決定を行うべきではありませんが、人が特定の方向へ進めるよう支援できます。
  6. 測定と改善を繰り返す：AIソリューションをデプロイする前に、ベースラインとなるメトリクスを設定します。資産ごとの保守コストや計画外のダウンタイム時間など、比較する数値がない場合、組織は自社のツールがどの程度効果的に機能しているかがわかりません。

資産管理におけるAIの未来

資産自体は変わらないかもしれませんが、新しいテクノロジーの導入により、組織の資産管理方法は確実に変わります。

  • エージェント型AI：自律型エージェントは、最小限の人的介入で資産ポートフォリオ全体にわたる監視、トリアージ、スケジュール設定、レポート作成を包括的に行うことができるため、組織の間で人気が高まっています。IBM Institute for Business Valueによると、組織の55%が、エージェント型AIの運用モデルを積極的に開発またはデプロイしています。
  • デジタルツイン：AI搭載の物理的資産の仮想レプリカは、資産管理における次の大きな変化となる可能性があります。デジタルツインは、実際の対応を行う前に、パフォーマンスをシミュレーションし、保守シナリオを検証するとともに、ライフサイクルの結果をモデル化します。
  • エッジAI：この新しいテクノロジーは、クラウドに依存することなく、AIによる推論を資産に直接もたらします。スマートフォンやセンサーなど、エッジAIを搭載した資産は、インターネット経由の通信時間を回避でき、ローカル・ハードウェアでデータを数ミリ秒で処理できます。
  • 処方的保全：予知保全の次のステップは、実施すべき対応を提示できるようになることですAI駆動型のソリューションは現在、実施すべき対応、その実施時期、および必要な技術者のスキル要件を、確実性をもって提示するために利用されています。
  • サステナビリティーとの統合：サステナビリティーは以前から重要なテーマでしたが、現在では、ネットゼロの実現や環境・社会・ガバナンス（ESG）への取り組みを支援する中核的なツールとしてAIが活用されています。AI搭載ツールにより、資産ポートフォリオ全体にわたってエネルギー使用量を最適化し、資材の廃棄を削減できます。

執筆者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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