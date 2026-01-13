AaaSプロバイダーは、ユーザーがインターネット経由でアクセスできるクラウド・プラットフォームを通じてAIモデル、ツール、製品を提供します。AIaaSは、サービス型ソフトウェア（SaaS）と同じクラウドベースのモデルに従って動作し、ユーザーはすべてをローカルにホストすることなくソフトウェア・アプリケーションにアクセスします。Google Workspace、Zoom、SlackはすべてSaaSアプリケーションの例です。

AaaSプロバイダーは、データセンター、専用プロセッサー、それらに必要なエネルギーなど、AIワークロードに必要なインフラストラクチャーへの投資をカバーします。そして、これらのコストを顧客からの支払いを通じて回収します。ユーザーは、必要に応じてスケールアップまたはスケールダウンできるオンデマンドのAI機能を利用できます。

AIaaSソリューションは通常、1 回の前払いではなく、サブスクリプションまたは従量課金制の料金体系で提供されます。AIaaSプラットフォームは事前に学習されたモデルを提供し、ユーザーは多くの場合、独自のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。ユーザーは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）またはソフトウェア開発キット（SDK）を通じてこれらのモデルにアクセスします。