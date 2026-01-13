サービス型AI（AIaaSまたはサービス型人工知能）とは、クラウドベースのプラットフォームを通じてAIツールと製品をユーザーに提供することです。ユーザーは、独自のAIモデルを開発したり、必要なソフトウェアをインストールしたり、ローカルにAIインフラストラクチャーを構築したりすることなく、AIにアクセスできます。AIaaSを使用すると、企業や個人はAIエージェント、モデル、その他のAIを搭載したツールを、コストのかかる投資を回避しながら利用できます。
AaaSプロバイダーは、ユーザーがインターネット経由でアクセスできるクラウド・プラットフォームを通じてAIモデル、ツール、製品を提供します。AIaaSは、サービス型ソフトウェア（SaaS）と同じクラウドベースのモデルに従って動作し、ユーザーはすべてをローカルにホストすることなくソフトウェア・アプリケーションにアクセスします。Google Workspace、Zoom、SlackはすべてSaaSアプリケーションの例です。
AaaSプロバイダーは、データセンター、専用プロセッサー、それらに必要なエネルギーなど、AIワークロードに必要なインフラストラクチャーへの投資をカバーします。そして、これらのコストを顧客からの支払いを通じて回収します。ユーザーは、必要に応じてスケールアップまたはスケールダウンできるオンデマンドのAI機能を利用できます。
AIaaSソリューションは通常、1 回の前払いではなく、サブスクリプションまたは従量課金制の料金体系で提供されます。AIaaSプラットフォームは事前に学習されたモデルを提供し、ユーザーは多くの場合、独自のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。ユーザーは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）またはソフトウェア開発キット（SDK）を通じてこれらのモデルにアクセスします。
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AIaaSは、AIテクノロジーに重点を置くことで、従来のサービス型ソフトウェア（SaaS）との差別化を図っています。SaaSプロバイダーは通常、特定のビジネス・プロセスの管理と簡素化に役立つツールを提供します。多くのSaaSプロバイダーは、AI機能を自社製品に統合し始めています。
多くのSaaS製品はAPI機能を公開するか、AI機能を組み込んでいますが、AIaaSはモデル、推論エンドポイント、トレーニング・パイプラインなどの再利用可能なAI機能を提供します。組織は、こうした再利用可能なAI機能を自社のアプリケーションやサービスに直接統合できます。
APIとSDKの違いは、APIがソフトウェア・システムとAIサービスの通信方法を定義するのに対し、SDKはAPIをライブラリー、ドキュメント、ツールとともにバンドルし、開発を簡素化することです。どちらも、開発者がAI駆動型の製品やワークフローを作成できるようにします。
API ConnectはAIテクノロジーと接続し、データの送信を可能にします。ユーザーはAIソリューションからインプットを送信し、アウトプットを受け取ります。APIは電話呼び出しだと考えてください。
SDKを使用すると、開発者はAIをアプリに組み込むことができます。これらは、コード・ライブラリー、ドキュメンテーション、デバッガー、その他のツールで構成されており、開発者が独自のAIアプリケーションを構築できるようにします。SDKは、すぐに組み立てられるフラットパックの家具と考えてください。
クラウド・サービスは、「クラウド」と呼ばれるサーバー上でWebサイト、ツール、製品、AI搭載ソフトウェアなどのアプリケーションをホストすることで機能します。クラウド・コンピューティング・プロバイダーは、データ・ストレージやWebホスティングなどのクラウドベースのサービスを、遠隔ホスティング施設からインターネット経由で提供します。AppleのiCloudサービスは、クラウドベースのストレージとデータ・アクセスの一例です。
大手クラウド・サービス・プロバイダーには、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Googleクラウド・プラットフォーム（GCP）などがあります。3社はすべて、クラウドベースのAIプラットフォームであるAmazon SageMaker、Bedrock、Azure AI、Google Cloud AIを立ち上げています。モデルの導入はクラウド上で処理され、ユーザーはリモートでサービスにアクセスします。
AIaaSは、次のような幅広いAI搭載ツールや機能を網羅しています。
NLPとは、AIを使用してコンピューターが人間の言語で作業できるようにすることです。その中には、自然言語理解（NLU）と自然言語生成（NLG）という2つの下位分野があります。NLUはコンピューターが人間の言語を理解できるようにし、NLGは人間の言語でコンピューターがユーザーとコミュニケーションできるようにします。対話型AIとは、自然言語による対話をAIで実現したものです。
チャットボット（カスタマー・サービスなど）とバーチャル・アシスタントは、NLPの2つの一般的なAIaaS実装である。AIaaSのコンテキストでは通常、バーチャル・アシスタントは人間のアシスタントではなく、AI搭載システムを指します。たとえば、企業はカスタマー・サービスにAIエージェントを使用することで、人間の介入を必要としない程度の簡単な顧客とのやり取りを処理できます。
NLPは、Apple社のSiriやAmazon社のAlexaなどの音声アシスタントが口頭でのやり取りを処理できるようにする音声認識技術も強化しています。
機械学習（ML）は、データ・セットからパターンを識別する、あるいは「学習」するためのAIアルゴリズムの使用をカバーする広範なコンピューター・サイエンスの分野です。MLフレームワークは、機械学習モデルの構築、トレーニング、導入のためのライブラリー、ツール、抽象化を提供します。このインターフェースには、ノーコードまたはローコード・インターフェースが使用される場合もあります。
MLは最新のAIアプリケーションのバックボーンを形成し、ほとんどのAIaaSサービスの中核をなすのはMLモデルです。ディープラーニングは、ニューラル・ネットワーク — 人間の脳の構造を反映したMLモデル・アーキテクチャーの一種に焦点を当てたMLの一種です。これらのニューラル・ネットワークは、機械が大規模で複雑なデータ・セットから学習するのに役立ちます。
コンピューター・ビジョンは、AIを使用してコンピューターが現実世界の物体を「認識」できるよう支援します。コンピューター・ビジョンの一般的な用途には、画像認識、オブジェクト検知、ID検証、光学式文字認識（OCR）などがあり、これらをNLPシステムと組み合わせて、画像ベースの言語翻訳などのタスクを行うことができます。
AIaaSは、効率性の向上、ビジネス・ワークフローの簡素化、意思決定の強化などを可能にします。AIaaSの潜在的なメリットは次のとおりです。
サブスクリプション料金体系とクラウド配信により、初期投資を低く抑えられます。企業は、高価なインフラストラクチャーに投資したり、効果を発揮できない可能性のある高額なツールを購入したりすることなく、AIソリューションを試すことができます。AIaaSを使用すると、ユーザーは月額サブスクリプションのコミットメントでイノベーションを推進し、運用を簡素化できます。
AIaaSは自動化を通じてビジネス・プロセスを最適化できます。カスタマー・サポート・チームはより簡単な問い合わせへの対応にチャットボットを活用でき、一方でマーケティング担当者は、自動化されたデータ・ラベリングとデータ処理により、データを活用した知見を得ることができます。AI駆動型不正アクセス検知により、取引のセキュリティーが向上し、支払いや本人確認などの分野で処理時間が短縮されます。
AIaaSツールは、技術的な専門知識を必要としないため、AIツールの潜在的なユーザー基盤を拡大します。最先端エッジ・モデルは、社内に専門知識がなくても、組織全体で利用できるようになります。オープンソースのモデルまたは相互運用可能な標準をサポートするAIaaSプラットフォームを使用すると、アクセシビリティーをさらに向上させることができます。
多くのAIaaSプロバイダーは、事前学習済みモデル、事前構築済みツール、自己完結型エコシステム、モジュール式ツール構築、ドラッグ・アンド・ドロップ・インターフェースなどを提供しています。これらのAIaaSソリューションにより、製品開発を強化でき、組織は変化する市場状況や顧客の需要に迅速に対応できるようになります。
AaaSはAIをオンデマンド・サービスとして提供し、組織は必要なだけ使用できます。AIへの取り組みが成長するにつれて、企業はAIの使用を適切に拡大できます。
AIaaSを活用したい企業は、プロバイダーを選ぶ際に以下の点を考慮する必要があります。
AIを検討しているあらゆる企業とって、最初のステップはユースケースを決定することです。企業がAIを必要とする理由は何ですか？また、この取り組みによってどのような成果が期待されますか？適切なAIaaSパートナーは、ビジネス・ニーズを完全にカバーする製品または製品スイートを提供します。これらの製品には、エージェント型RAG、エンド・ツー・エンドのワークフロー自動化、データ分析、顧客体験へのAI追加などが含まれます。
AIaaS製品は組織の既存の技術スタックと統合されていますか？AIaaSプロバイダーとその他のスタック間の不整合を最小限に抑えることで、導入プロセスにおける摩擦を軽減できます。
AIaaSプロバイダーを選択する前に、プロジェクト・リーダーは、将来の要件を含むAIイニシアチブのロードマップをまとめておく必要があります。適切なプロバイダーを選べば、帯域幅、レイテンシー、データ量、ユーザー数、その他の増加要因に対応できます。将来の成長をサポートできるAIサプライチェーンを構築することで、成功を確実にすることができます。
AIの料金体系はプロバイダー間で標準化されていません。API呼び出しとトークンを優先する会社もあれば、1シートあたりの価格を設定する会社もあり、コンピューティングの使用を検討する会社もあります。企業は、料金体系の透明性を優先し、プロバイダーを比較して、プロジェクトのニーズや予算に最適なシステムを決定する必要があります。
AIに関するデータ上の懸念は二重にあります。企業は自社の専有データを保護すると同時に、顧客と従業員双方の個人情報（PII）を含むユーザー・データも保護しなければなりません。AIaaS プロバイダーは、自社のポリシーが、欧州連合のGDPRや米国の対象医療用途に関するHIPAAなどの業界または地域の標準に準拠していることを確認する必要があります。
AIリスク管理は強力なデータ・プライバシー保護に大きく依存していますが、公正なデータ使用はAI倫理上の重大な懸念事項です。AIをめぐる継続的な議論における中心的な問題の1つは、MLモデルのトレーニング・データ・セットでの著作権で保護された素材の不正使用です。
AIaaSにおけるベンダー・ロックインとは、プロバイダーのエコシステムによって、ユーザーが競合する製品やサービスに切り替えたり、使用したりすることが非常に困難になることです。ロックインは、柔軟性を制限したり、プロバイダーが価格を引き上げるとコストが増加したりすることで、AIの取り組みを中断させる可能性があります。
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このガイドでは、主要なユースケース、核となる機能、そして自社に最適なソリューションを選ぶためのステップ別の具体的な推奨事項をわかりやすく解説します。
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