The Coherence Times

🎙️The Coherence Times（ポッドキャスト）：Ryan。あなたをホストにお迎えできて嬉しいです。あなたのことをもっと知りたいと思っているリスナーのために、ご自身を一言で表すとしたら、どのように説明されますか。

🐦 Ryan Mandelbaum（ホスト）：私の中には2匹のオオカミがいます。1匹は宇宙の根本的な基盤を理解したいと願い、もう1匹は珍しい鳥をたくさん見たいと望んでいます。

🎙️The Coherence Times（ポッドキャスト）： いいですね。量子の領域全体を見渡してみて、量子分野におけるどの概念に共感されますか。また、その理由は何でしょうか。

🐦 Ryan Mandelbaum（ホスト）： 重ね合わせの概念には深く共感しています。宇宙が本質的に粒子を複数の状態に同時に存在させるという考え方です。量子ビットの中にも、2匹のオオカミがいるのでしょうね——1匹は0の状態に、もう1匹は1の状態いるのでしょう（ただし、量子ビットを測定するまでは、ですが）。

🎙️The Coherence Times（ポッドキャスト）： Ryan、今シーズンについて、視聴者の皆さんに何かお伝えしたいことはありますか。

🐦 Ryan Mandelbaum（ホスト）：もちろんです。量子力学についてもっと学びたい方は、ぜひこのポッドキャストをお聴きください。私が世界屈指の物理学者の方々に対し、これらのテーマを誰もが理解できるよう説明してほしい、と挑む様子を楽しんでいただけたらと思います。