The Coherence Times

The Coherence Timesポッドキャストのアートワーク
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量子コンピューターはいつ従来型コンピューターを超えるのか
量子コンピューターで解き明かす量子物理学の謎
量子アルゴリズムの内側：スピードアップ、ハイブリッド、未来
超電導量子コンピューターをクラウドに導入する方法
量子コンピューターの内側：超伝導体、スケーリング、未来
量子から不可思議さから量子シミュレーションまで

シリーズについて

The Coherence Timesポッドキャストは、量子コンピューティングの素晴らしい世界を基礎的なレッスンに分解し、この時代を定義する世代のテクノロジーが直面する課題とブレークスルーについて探ります。

このポッドキャストでは、ホストのRyan Mandelbaumが、技術者、研究者、量子リーダーに話を聞き、量子の複雑さを明らかにしていきます。このテクノロジーの仕組みと、量子コンピューティングの飛躍的な可能性についてご覧になり、理解を深めましょう。

隔週火曜日、東部時間（ET）午前7時のポッドキャストで、量子の世界へ旅立ちましょう。

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ホストについて

IBM Quantum & Qiskit編集長、Ryan Mandelbaum Ryan Mandelbaum, Editor in Chief, IBM Quantum & Qiskit, is the host of 'The coherence Times', a quantum podcast.
IBM Quantum®とQiskit®の編集長、Ryan Mandelbaumをご紹介します。私たちは彼らとポッドキャストについてもっと知るためにいくつかの質問をしました。以下の回答はポッドキャストのプレビューです。

🎙️The Coherence Times（ポッドキャスト）：Ryan。あなたをホストにお迎えできて嬉しいです。あなたのことをもっと知りたいと思っているリスナーのために、ご自身を一言で表すとしたら、どのように説明されますか。
🐦 Ryan Mandelbaum（ホスト）：私の中には2匹のオオカミがいます。1匹は宇宙の根本的な基盤を理解したいと願い、もう1匹は珍しい鳥をたくさん見たいと望んでいます。
🎙️The Coherence Times（ポッドキャスト）： いいですね。量子の領域全体を見渡してみて、量子分野におけるどの概念に共感されますか。また、その理由は何でしょうか。
🐦 Ryan Mandelbaum（ホスト）： 重ね合わせの概念には深く共感しています。宇宙が本質的に粒子を複数の状態に同時に存在させるという考え方です。量子ビットの中にも、2匹のオオカミがいるのでしょうね——1匹は0の状態に、もう1匹は1の状態いるのでしょう（ただし、量子ビットを測定するまでは、ですが）。
🎙️The Coherence Times（ポッドキャスト）： Ryan、今シーズンについて、視聴者の皆さんに何かお伝えしたいことはありますか。
🐦 Ryan Mandelbaum（ホスト）：もちろんです。量子力学についてもっと学びたい方は、ぜひこのポッドキャストをお聴きください。私が世界屈指の物理学者の方々に対し、これらのテーマを誰もが理解できるよう説明してほしい、と挑む様子を楽しんでいただけたらと思います。

 

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2025年10月～12月

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