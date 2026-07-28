信頼には証明が必要：AIを本当にコントロールしているのは誰か。

Malcolm Gladwell氏がVivaTechでIBMのAna Paula AssisおよびAXA社CIOのGiovanni D'Aniello氏と対談し、AI時代において組織がイノベーション、コントロール、信頼、レジリエンスのバランスを取る方法について議論します。

 

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Smart Talks VivaTechエピソード

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おそらく意図性が、これまでの企業のイノベーション採用方法と異なる点です。これまでは利便性とスピードに重点を置いていましたが、今では利便性、スピード、意図性が必要です。自分が下している決定を可視化する必要があり、選択をよりオープンにしておく必要があります。
Ana Paula Assis IBMヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋担当シニア・バイス・プレジデント兼会長 IBM

イベントの主な内容

このポッドキャストは、VivaTech 2026にてパリで開催されたライブ・オーディエンスの前で録画されました。

IBMのAna Paula Assisの対談
IBMのAna Paula Assisの対談
VivaTechのステージに立つAXA社のGiovanni D'Aniello氏（左）とIBMのAna Paula Assis（右）
VivaTechのステージに立つAXA社のGiovanni D'Aniello氏（左）とIBMのAna Paula Assis（右）
Smart Talks with IBM®の主催者、Malcolm Gladwell氏
Smart Talks with IBM®の主催者、Malcolm Gladwell氏
理解を深める デジタル主権の計算 デジタル主権ソリューションの詳細はこちら 主権の幻想：なぜほとんどの企業は自分たちが行っていると思っていることを管理していないのか

エキスパートの紹介

Giovanni D'Anielloの顔写真
Giovanni D'Aniello

グループCIO、AXA
Ana Paula Assistのポートレート（長方形）
Ana Paula Assis

IBMヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋担当シニア・バイス・プレジデント兼会長
Malcolm Gladwellの笑顔
Malcolm Gladwell

ベストセラー作家兼ポッドキャスター Pushkin Industries

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AIと量子で実現するスマートなビジネス

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