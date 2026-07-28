シーズン7、エピソード2

オクタゴンの内部： AIがUFCの最速の瞬間に焦点を当てる方法

UFCオクタゴン内で起こっていることのほとんどは、 人の目では追いきれないほど高速です。そこで登場したのが、それらをAIに対応できるAIの開発に15年間費やしてきたAlon Cohen氏です。Malcolm Gladwell氏が彼と対談し、UFCとIBMが、このスポーツにおける素早い行動を明確にし、洞察をもたらしている方法について解説します。