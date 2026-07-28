Malcolm Gladwell氏がVivaTechでIBMのAna Paula AssisおよびAXA社CIOのGiovanni D'Aniello氏と対談し、AI時代において組織がイノベーション、コントロール、信頼、レジリエンスのバランスを取る方法について議論します。
Lara Jehi博士とMalcolm Gladwell博士が、AIと量子コンピューティングが生物医学研究を変革する方法について語ります。分子のシミュレーションから創薬の加速まで、この変化がヘルスケアの未来にとって何を意味するかを学びましょう。
UFCオクタゴン内で起こっていることのほとんどは、 人の目では追いきれないほど高速です。そこで登場したのが、それらをAIに対応できるAIの開発に15年間費やしてきたAlon Cohen氏です。Malcolm Gladwell氏が彼と対談し、UFCとIBMが、このスポーツにおける素早い行動を明確にし、洞察をもたらしている方法について解説します。
IBMとの共同企画「Smart Talks with IBM®」シーズン7の初回放送では、Malcolm Gladwell氏がHEINEKEN社の最高AI責任者であるSurajeet Ghosh氏とライブ・オーディエンスの前で対談します。そこでは、同社がデータとAIを活用してオペレーションを変革し、世界で最もつながったビールメーカーになるための取り組みを探ります。
NASAとIBMは、衛星データを解析して地球およびその先に広がるパターンを明らかにする、高度なAI基盤モデルを開発しました。これらのツールは、ケニアで150億本の植樹計画を支援することから、英国で有害な藻類ブルームを追跡することまで、すでに現実世界での成果を生み出しています。このコラボレーションは、気候変動対策、環境モニタリング、緊急対応のための戦略的インサイト（洞察）を提供します。
ホストのMalcolm Gladwell氏がサンフランシスコ・テックウィークを訪れ、IBMの新リサーチ・ディレクターであるJay Gambettaと、ライブ・オーディエンスの前で対談します。IBMが進める量子コンピューティングの計算能力拡大に向けた計画、すでに始まっている画期的な実験、そしてこれらの新しいコンピューターが化学、医療、さらには金融分野に与え得る影響について語ります。
ホストのMalcolm GladwellがIBM会長兼CEOのArvind Krishnaと特別ライブエピソードで対談し、量子コンピューティングの革新的な可能性、AIがビジネスにもたらす変革的な影響、そして1990年代に示されたKrishnaの先見的な予測が、いまもIBMのイノベーションを導いている点について掘り下げます。
Scuderia Ferrari社とIBMは、AIによるインサイトと最先端のデジタル・ツールを活用し、ファン・エンゲージメントを再定義しています。IBMが、世界に約4億人いるScuderia Ferrari社のファンとのつながりをどのように深め、デジタル時代におけるイノベーションとコミュニティーを推進しているのかをご紹介します。
番組はニュージャージー州にあるL’Oréal社のリサーチ＆イノベーション・センターを訪れ、ホストのMalcolm Gladwellが化粧品処方の奥深さと、L’Oréal社とIBMのAIパートナーシップを探ります。AIがビューティー業界をどのように変革し、製品をよりサステナブルで革新的なものにしているのかを明らかにします。