サイバー犯罪を容易にしすぎていないでしょうか。Security Intelligenceの記念すべき初回エピソードでは、パネリストのJeff Crume、Suja Viswesan、Nick Bradleyが、ホストのMatt Kosinskiとともに、vibe hackingの登場と、脅威アクターが独自のAIエージェント群を操るために悪用しつつあるオフェンシブ・セキュリティー・フレームワークHexStrike AIについて議論します。
また、Scattered Lapsus$ Huntersによる型破りな新たな身代金要求と、RAT、すなわちリモートアクセス型トロイの木馬の台頭についても取り上げます。
さらに、「Would You Rather」ゲームもお届けします。
AIモデルとAIエージェントを保護し、シャドーAIを自動で検出し、信頼できるAIのためにチームを統合します。
ライフサイクル全体で企業データを保護し、コンプライアンス要件を簡素化
The 2026 Guide to Cybersecurityは、サイバーセキュリティーに関する教育的な解説、実践的なチュートリアル、ポッドキャストのエピソード、その他のリソースを厳選してまとめた総合ガイドです。