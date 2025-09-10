バイブハッキング、HexStrike AI、散在するラプサス$ハンターの最新スキーム

サイバー犯罪を容易にしすぎていないでしょうか。Security Intelligenceの記念すべき初回エピソードでは、パネリストのJeff CrumeSuja ViswesanNick Bradleyが、ホストのMatt Kosinskiとともに、vibe hackingの登場と、脅威アクターが独自のAIエージェント群を操るために悪用しつつあるオフェンシブ・セキュリティー・フレームワークHexStrike AIについて議論します。

また、Scattered Lapsus$ Huntersによる型破りな新たな身代金要求と、RAT、すなわちリモートアクセス型トロイの木馬の台頭についても取り上げます。

さらに、「Would You Rather」ゲームもお届けします。
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