サイバー犯罪を容易にしすぎていないでしょうか。Security Intelligenceの記念すべき初回エピソードでは、パネリストのJeff Crume、Suja Viswesan、Nick Bradleyが、ホストのMatt Kosinskiとともに、vibe hackingの登場と、脅威アクターが独自のAIエージェント群を操るために悪用しつつあるオフェンシブ・セキュリティー・フレームワークHexStrike AIについて議論します。

また、Scattered Lapsus$ Huntersによる型破りな新たな身代金要求と、RAT、すなわちリモートアクセス型トロイの木馬の台頭についても取り上げます。

さらに、「Would You Rather」ゲームもお届けします。

