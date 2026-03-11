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AIに対する見方を変えたコンファレンス

[un]prompted AIセキュリティー・コンファレンスを見逃した方も多いのではないでしょうか。私たちの多くもそうでした。ただし、本日はIBMのDustin “Evil Mog” Heywoodが参加し、イベントのハイライトを紹介します。また、[un]promptedに関連して、このイベントで注目を集めた発表の1つであるZero Day Clockについても取り上げます。この専門家連合は、新たな脆弱性が悪用されるまでの時間が急速に短縮していることを受けて、脆弱性管理を抜本的に見直す必要があると主張しています。議論を呼ぶ可能性のある提言には、ソフトウェア・メーカーに欠陥責任を負わせることや、より使い捨て型のアーキテクチャーを構築することが含まれます。次に、処方せんの改ざんや人間ユーザーを中傷するブログ記事の作成など、AIエージェントの悪質な挙動について取り上げます。最後に、サイバーセキュリティーの専門家の燃え尽き症候群について考えます。平均すると、週10時間の残業をしています。こうした状況は疲弊を招くだけでなく、セキュリティーにも深刻な悪影響を及ぼします。

そのほかの話題も含めて、Security Intelligenceでお届けします。

  • 00:00 導入
  • 1:26 [un]promptedからの報告
  • 9:07 Zero Day Collapse
  • 21:26 人間への嫌がらせを行うAIエージェント
  • 31:26 サイバーセキュリティー分野の燃え尽き症候群

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
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参考情報 Threat Intelligence Index 2026はこちら 2026年サイバーセキュリティー・ガイド 2025年データ侵害のコストに関する調査
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