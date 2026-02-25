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ロボット掃除機の安全性が重要な理由

ある利用者は、自分のロボット掃除機をPlayStationコントローラーで操作したいだけでした。ところが、見知らぬ人たちの何千台もの掃除機まで操作できてしまいました。

今週のSecurity Intelligenceでは、近年でも特に衝撃的なIoT（モノのインターネット）セキュリティー事例の1つを取り上げます。1人の利用者が意図せず6,700台のロボット掃除機の軍団を作り出した経緯と、それがサイバーセキュリティーの専門家にとって意味することを解説します。

続いて、電話を起点とする攻撃配信（TOAD）を取り上げます。これは一見すると単純に見えるソーシャル・エンジニアリング手法ですが、静かに攻撃者が好んで利用する手口の1つになりつつあります。この攻撃がなぜ有効なのか、そして既存の防御策の大半をすり抜ける攻撃に対して防御側が実際に何をできるのかを考えます。

最後に、医療業界が抱えるサイバーセキュリティーの課題を取り上げます。人気医療ドラマThe Pittの今シーズンでは、病院機能をまひさせるランサムウェア攻撃が描かれており、リアリティーの高さで知られるこの作品の中でも、特に現実味のある展開の1つとなっています。ランサムウェアがなぜ医療業界でこれほど多いのか、なぜパッチ適用が進まないのか、そして状況を変えるには実際に何が必要かを掘り下げます。

セグメント

  • 00:00 -- 導入
  • 0:58 -- ロボット掃除機軍団の出現
  • 10:02 -- AnthropicによるClaude Code Securityの発表
  • 24:39 -- 蒸留攻撃への対策
  • 34:23 -- ハッカーがTOADを好む理由
  • 44:14 -- 医療業界が抱えるサイバーセキュリティーの課題

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
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