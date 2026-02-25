企業で進むAIエージェントの導入と制御の課題

このSecurity Intelligenceのボーナス・エピソードでは、IBM Fellow兼IBM Security CTOのSridhar Muppidiが、エージェント型AIに伴うセキュリティー・リスクの拡大を掘り下げます。対象は、バックエンドにアクセスできる生成AIシステムから、会議の設定、APIの呼び出し、ワークフローの自動化を行う自律型エージェントまで多岐にわたります。その多くは高い権限を持っています。

従来、IDおよびアクセス管理（IAM）は人間を対象としてきました。その後、サービス・アカウントやAPI認証情報が登場しました。そして今、人間とマシンの特性を併せ持つまったく新しいAIアイデンティティーを含め、マシン・アイデンティティーが急増しています。人間のユーザーのように振る舞うソフトウェア・システムのアイデンティティーとアクセスを、どのように管理すべきでしょうか。

次のテーマについて考えます。

AIアイデンティティー管理が従来のIAMと異なる点

有効なアカウントの悪用が依然として主要な攻撃ベクトルの1つである理由と、AIがその脅威をどのように拡大し得るか

生成AIシステムに広範な権限を与えるリスク

企業がAIのアクセス制御とガバナンスをどのように捉えるべきか

AIと非人間アイデンティティーの保護に明確な標準がいまだ存在しない理由

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。