Perplexityは今でも検索に特化しているのか？今週のMixture of Expertsでは、司会のTim HwangがGabe Goodhart、Chris Hay、Aaron Baughmanと共に、Perplexity Computerが実際に何を提供しているのか、そして閉システムがOpenClaw、LangGraph、AutoGPTといったオープンな代替システムと競争できるのかどうかを徹底的に分析します。次に、AnthropicはClaude向けにメモリー・インポート機能を導入します。メモリーは依然として競争上の優位性となるのでしょうか、それともユーザーはAIプロバイダー間をシームレスに切り替えられるようになったのでしょうか？次に紹介するのは、わずか678キロバイトで動作するミニマルなエージェント・フレームワーク、NullClawです。エッジベースのエージェント群が未来の技術なのか、それとも単なる巧妙なマーケティング戦略なのか、専門家たちが議論を交わします。最後に、Particle6は世界初のAI俳優、Tilly Norwoodを発表しました。アルゴリズムにアカデミー賞を授与しますか？今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
AIにおけるビルダーとツールの比較、COBOLによるメインフレームのモダナイゼーション、世界的なAI導入の障壁、エージェント運用によるAIエージェントの保護。
インドにおけるGoogleの2000億米ドルのAIインフラストラクチャー取引で、Claudeは2週間でCコンパイラーを構築し、 AIエージェントのセキュリティー脆弱性と企業のROI問題に対処しました。
Microsoft社のCopilot使用状況レポートでは、驚くべきAI導入傾向に加え、Ralph Wiggumプロンプティング、インドAIサミット、AIのスーパーボウルの広告宣伝目的について紹介しています。
Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。
OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！
Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。