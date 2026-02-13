Perplexityは今でも検索に特化しているのか？今週のMixture of Expertsでは、司会のTim HwangがGabe Goodhart、Chris Hay、Aaron Baughmanと共に、Perplexity Computerが実際に何を提供しているのか、そして閉システムがOpenClaw、LangGraph、AutoGPTといったオープンな代替システムと競争できるのかどうかを徹底的に分析します。次に、AnthropicはClaude向けにメモリー・インポート機能を導入します。メモリーは依然として競争上の優位性となるのでしょうか、それともユーザーはAIプロバイダー間をシームレスに切り替えられるようになったのでしょうか？次に紹介するのは、わずか678キロバイトで動作するミニマルなエージェント・フレームワーク、NullClawです。エッジベースのエージェント群が未来の技術なのか、それとも単なる巧妙なマーケティング戦略なのか、専門家たちが議論を交わします。最後に、Particle6は世界初のAI俳優、Tilly Norwoodを発表しました。アルゴリズムにアカデミー賞を授与しますか？今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。

00:00 - はじめに

1:07 - Perplexity Computer

11:23 - Claudeのインポート・メモリー

24:14 - NullClaw

35:14 - Tilly Norwood

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。