Claude CodeにはChatGPTの瞬間があるのでしょうか。今週のMixture of Expertsでは、ホストのTim Hwang氏がChris Hay氏、Gabe Goodhart氏、Francesco Brenna氏と対談し、2026年の幕開けに向けてAIで起きている変化について解説します。まず、OpenAI社はChatGPTに広告が表示され、信頼性、経済性、AI製品モデルの将来についての疑問を提起していることを確認しています。次に、Claude Codeの人気が爆発的に高まっています。開発者はエージェント・コーディングで実際に何ができるかを発見しており、ソフトウェアの構築方法が変革されています。次に、IBMのIBM Institute for Business Valueの新しいレポート「2030年の企業」を分析し、経営幹部がAI駆動型の効率性からAI搭載イノベーションへの移行をどのように計画しているかを明らかにします。最後に、Hugging Face社は透明性と制御に関する問題を提起すると同時に、AI開発を再構築する可能性のあるエージェントAPIの新しい標準であるOpen Responsesを発表しています。
今週のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。
本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
AIにおけるビルダーとツールの比較、COBOLによるメインフレームのモダナイゼーション、世界的なAI導入の障壁、エージェント運用によるAIエージェントの保護。
インドにおけるGoogleの2000億米ドルのAIインフラストラクチャー取引で、Claudeは2週間でCコンパイラーを構築し、 AIエージェントのセキュリティー脆弱性と企業のROI問題に対処しました。
Microsoft社のCopilot使用状況レポートでは、驚くべきAI導入傾向に加え、Ralph Wiggumプロンプティング、インドAIサミット、AIのスーパーボウルの広告宣伝目的について紹介しています。
Anthropic社のClaude Opus 4.6とOpenAI社のGPT-5.3-Codexは1時間以内にリリースされました。エンタープライズAIの戦いと、それが開発者にとって何を意味するかを詳しく説明します。
OpenAI Codexアプリがコーディング・エージェント向けにリリースされる一方で、Moltbook（エージェント専用のソーシャル・ネットワーク）ではセキュリティー・リスクが明らかになっています。今週の「Mixture of Experts」をお楽しみに！
Moltbot（旧Clawdbot）がオープンソース・エージェント革命を牽引、Dario AmadeiによるAI青春エッセイ、IBM Grammy IQ、MicrosoftのMaia 200チップが初公開
OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！
Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
NVIDIAのRubinが5倍の性能向上を約束、Metaが20億米ドルでManus AIを買収、DeepSeekのMHCアーキテクチャーがモデル・トレーニング効率を再定義。
AIは単にビジネス・モデルを強化するものではありません。2030年までには、それ自体がビジネス・モデルになります。
AIを拡張して、より迅速な価値創造を実現
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