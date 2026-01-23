Claude CodeにはChatGPTの瞬間があるのでしょうか。今週のMixture of Expertsでは、ホストのTim Hwang氏がChris Hay氏、Gabe Goodhart氏、Francesco Brenna氏と対談し、2026年の幕開けに向けてAIで起きている変化について解説します。まず、OpenAI社はChatGPTに広告が表示され、信頼性、経済性、AI製品モデルの将来についての疑問を提起していることを確認しています。次に、Claude Codeの人気が爆発的に高まっています。開発者はエージェント・コーディングで実際に何ができるかを発見しており、ソフトウェアの構築方法が変革されています。次に、IBMのIBM Institute for Business Valueの新しいレポート「2030年の企業」を分析し、経営幹部がAI駆動型の効率性からAI搭載イノベーションへの移行をどのように計画しているかを明らかにします。最後に、Hugging Face社は透明性と制御に関する問題を提起すると同時に、AI開発を再構築する可能性のあるエージェントAPIの新しい標準であるOpen Responsesを発表しています。

今週のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。

00:00 - はじめに

01:30 – OpenAI社がChatGPTに広告を導入

12:25 – Claude Codeのブレイクの瞬間

22:57 – IBVのEnterprise 2030レポート

36:09 – Open Responses：エージェントAPIの未来

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。