オープンソースのAIエージェントはついにメインストリームになりましたか。

今週の「Mixture of Experts」では、ホストのティム・ホワンにカウター・エル・マグラウイ、マリーナ・ダニレフスキー、アーロン・ボーマンが加わる。まず、オープンソースのAIエージェント・フレームワークであり、Mac miniの購入熱狂の火付け役となったMoltbot（旧Clawdbot）を紹介する。このエージェントは何が違うのでしょうか。次に、Anthropic社のCEOであるダリオ・アモデイが、AIの "思春期 "についてのエッセイをお届けする。そして今週末のグラミー賞では、IBMのAI搭載エクスペリエンス「GRAMMY IQ」について語る。アーロンは、チームがAIエージェントを使用してどのように拡大したかを説明し、2027年のグラミー賞のチケットを獲得するチャンスも。最後に、Microsoft社は最新の推論チップであるMaia 200を発表し、NVIDIA社と比較して30% のコスト削減を謳った。AIチップ戦争における垂直統合の意味とは？今週のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。

00:00 - はじめに

01:11 - OpenClaw（Moltbot、Clawdbot）：オープンソース・エージェント革命

12:59 – Dario Amadei氏の「テクノロジーの思春期」

25:51 – IBMグラミーIQ：グラミー賞でAIを活用したトリビア

35:05 - Microsoft Maia 200：推論チップ戦争がヒートアップ

本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。