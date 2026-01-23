オープンソースのAIエージェントはついにメインストリームになりましたか。
今週の「Mixture of Experts」では、ホストのティム・ホワンにカウター・エル・マグラウイ、マリーナ・ダニレフスキー、アーロン・ボーマンが加わる。まず、オープンソースのAIエージェント・フレームワークであり、Mac miniの購入熱狂の火付け役となったMoltbot（旧Clawdbot）を紹介する。このエージェントは何が違うのでしょうか。次に、Anthropic社のCEOであるダリオ・アモデイが、AIの "思春期 "についてのエッセイをお届けする。そして今週末のグラミー賞では、IBMのAI搭載エクスペリエンス「GRAMMY IQ」について語る。アーロンは、チームがAIエージェントを使用してどのように拡大したかを説明し、2027年のグラミー賞のチケットを獲得するチャンスも。最後に、Microsoft社は最新の推論チップであるMaia 200を発表し、NVIDIA社と比較して30% のコスト削減を謳った。AIチップ戦争における垂直統合の意味とは？今週のMixture of Expertsでは、これらすべて、そしてさらに多くの情報をお届けします。
本ポッドキャストで述べられている意見は、出演者個人の見解であり、IBMまたはその他の組織もしくは団体の見解を必ずしも反映するものではありません。
OpenAIはChatGPTに広告を導入し、Claudeコードは画期的な瞬間をもたらし、IBVのEnterprise 2030レポートはAIイノベーションの未来を明らかにしました。今日のMixture of Expertsをご視聴ください！
Claude CoworkはAIエージェントをデスクトップにもたらし、AppleはSiri用にGoogle Geminiに切り替え、Linus Torvaldsはバイブ・コーディングを採用しました。今週のMixture of Expertsについて、以上の内容をご紹介します。
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AIは単にビジネス・モデルを強化するものではありません。2030年までには、それ自体がビジネス・モデルになります。
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